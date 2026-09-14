GNW-News: Basileas Partner Asahi Kasei Therapeutics startet klinische Studie mit Antipilzmittel Cresemba® (Isavuconazol) bei Kindern in Japan

^Allschwil, 14. September 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind, gab heute bekannt, dass sein Partner Asahi Kasei Therapeutics

Corp. eine Phase-2-Studie mit dem Antipilzmittel Cresemba(®) (Isavuconazol) bei

Kindern mit einem Risiko für tiefsitzende Mykosen gestartet hat.

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer von Basilea, sagte: «Wir freuen uns

sehr über den Start der pädiatrischen Studie für Cresemba durch unseren Partner

Asahi Kasei Therapeutics. Invasive Pilzinfektionen stellen eine ernsthafte

Gefahr für Kinder dar, die an Blutkrebs oder Immunschwächekrankheiten leiden.

Trotz des hohen Risikos sind die Behandlungs-möglichkeiten nach wie vor

begrenzt. Die Bereitstellung von Cresemba zur Behandlung von Kindern in Japan

würde einen bedeutenden Fortschritt bei der Adressierung dieses wichtigen

medizinischen Bedarfs bedeuten.»

Die multizentrische, offene Studie ohne Kontrollgruppe untersucht die Sicherheit

und die Pharmakokinetik von Cresemba bei Kindern mit einem Risiko für

tiefsitzende Mykosen.

Cresemba ist zur Behandlung von Kindern bereits in den USA, Kanada, Europa und

China zugelassen. In Japan ist Cresemba zur Behandlung von Erwachsenen mit

schweren Pilzinfektionen zugelassen, derzeit jedoch nicht zur Anwendung bei

pädiatrischen Patientinnen und Patienten.

Über Cresemba(®) (Isavuconazol)

Cresemba, mit dem Wirkstoff Isavuconazol, ist ein intravenös (i. v.) und oral

verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) aus der

Wirkstoffklasse der Azole. Cresemba ist in mehr als 70 Ländern auf dem Markt. In

Japan sind die orale und die intravenöse Darreichungsformen von Isavuconazol für

die Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Aspergillose

(invasive Aspergillose, chronisch progressive pulmonale Aspergillose, einfaches

pulmonales Aspergillom), Mukormykose und Kryptokokkose (pulmonale Kryptokokkose

und disseminierte Kryptokokkose) zugelassen.

Isavuconazol ist zudem in der Europäischen Union(1), Grossbritannien(2), den

Vereinigten Staaten (USA)(3) sowie zahlreichen weiteren Ländern zugelassen,

darunter Länder im asiatisch-pazifischen Raum.(4)

Gemäss der neuesten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten «In-

Market»-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen April 2025 and März

2026 auf USD 782 Mio. Das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem

Vorjahreszeitraum und macht Cresemba zum grössten Marken-Antimykotikum

weltweit.(5)

Tiefsitzende Mykosen

Tiefsitzende Mykosen wie invasive Aspergillose (IA), invasive Mukormykose (IM)

und invasive Kryptokokkose sind lebensbedrohliche Pilzinfektionen, die sich über

oberflächliche Bereiche hinaus in tiefgelegene Gewebe ausbreiten, darunter

Lunge, Augen, Gehirn, Knochen, den Blutkreislauf und andere Bereiche oder

Organe. Sie betreffen vor allem immungeschwächte Patientinnen und Patienten,

darunter solche mit Blutkrebs, Transplantationspatienten oder Patientinnen und

Patienten mit anderen Immunschwächekrankheiten. Diese Infektionen sind mit einer

hohen Morbidität und Sterblichkeit verbunden, auch bei Kindern.(6, 7, 8)

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes

biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel

ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente

für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von

invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.

Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer

Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite

basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,

«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf

den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung

sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen

oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von

denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen

hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen

Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil

Hegenheimermattweg 167b

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon +41 61 606 1102

media_relations@basilea.com

E-Mail investor_relations@basilea.com

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Quellenangaben

1. European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cresemba [Zugriff am 13.

September 2026]

2. Summary of Product Characteristics (SmPC) Cresemba:

https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=cresemba [Zugriff am 13. September

2026]

3. Vollständige Cresemba US-Verschreibungsinformationen:

https://www.astellas.us/docs/cresemba.pdf [Zugriff am 13. September 2026]

4. Der Zulassungsstatus sowie die zugelassenen Indikationen können von Land zu

Land unterschiedlich sein.

5. IQVIA Analytics Link, März 2026. Angabe als gleitende, kumulierte «In-

Market»-Umsätze der letzten zwölf Monate in US-Dollar.

6. J. Cadena, G. R. Thompson 3rd, T. F. Patterson. Aspergillosis: Epidemiology,

Diagnosis, and Treatment. Infectious Disease Clinics of North America 2021

(35), 415-434

7. M. Slavin, S. van Hal, T. C. Sorrell et al. Invasive infections due to

filamentous fungi other than Aspergillus: epidemiology and determinants of

mortality. Clinical Microbiology and Infection 2015 (21), 490.e1-490.e10

8. Z. D. Pana E. Roilides, A. Warris et al. Epidemiology of Invasive Fungal

Disease in Children. Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society

2017 (6), suppl. 1, S3-S11

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