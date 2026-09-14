Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
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14.09.2026 07:19:38
GNW-News: Basileas Partner Asahi Kasei Therapeutics startet klinische Studie mit Antipilzmittel Cresemba® (Isavuconazol) bei Kindern in Japan
^Allschwil, 14. September 2026
Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches
Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und
Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze
erkrankt sind, gab heute bekannt, dass sein Partner Asahi Kasei Therapeutics
Corp. eine Phase-2-Studie mit dem Antipilzmittel Cresemba(®) (Isavuconazol) bei
Kindern mit einem Risiko für tiefsitzende Mykosen gestartet hat.
Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer von Basilea, sagte: «Wir freuen uns
sehr über den Start der pädiatrischen Studie für Cresemba durch unseren Partner
Asahi Kasei Therapeutics. Invasive Pilzinfektionen stellen eine ernsthafte
Gefahr für Kinder dar, die an Blutkrebs oder Immunschwächekrankheiten leiden.
Trotz des hohen Risikos sind die Behandlungs-möglichkeiten nach wie vor
begrenzt. Die Bereitstellung von Cresemba zur Behandlung von Kindern in Japan
würde einen bedeutenden Fortschritt bei der Adressierung dieses wichtigen
medizinischen Bedarfs bedeuten.»
Die multizentrische, offene Studie ohne Kontrollgruppe untersucht die Sicherheit
und die Pharmakokinetik von Cresemba bei Kindern mit einem Risiko für
tiefsitzende Mykosen.
Cresemba ist zur Behandlung von Kindern bereits in den USA, Kanada, Europa und
China zugelassen. In Japan ist Cresemba zur Behandlung von Erwachsenen mit
schweren Pilzinfektionen zugelassen, derzeit jedoch nicht zur Anwendung bei
pädiatrischen Patientinnen und Patienten.
Über Cresemba(®) (Isavuconazol)
Cresemba, mit dem Wirkstoff Isavuconazol, ist ein intravenös (i. v.) und oral
verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) aus der
Wirkstoffklasse der Azole. Cresemba ist in mehr als 70 Ländern auf dem Markt. In
Japan sind die orale und die intravenöse Darreichungsformen von Isavuconazol für
die Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Aspergillose
(invasive Aspergillose, chronisch progressive pulmonale Aspergillose, einfaches
pulmonales Aspergillom), Mukormykose und Kryptokokkose (pulmonale Kryptokokkose
und disseminierte Kryptokokkose) zugelassen.
Isavuconazol ist zudem in der Europäischen Union(1), Grossbritannien(2), den
Vereinigten Staaten (USA)(3) sowie zahlreichen weiteren Ländern zugelassen,
darunter Länder im asiatisch-pazifischen Raum.(4)
Gemäss der neuesten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten «In-
Market»-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen April 2025 and März
2026 auf USD 782 Mio. Das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum und macht Cresemba zum grössten Marken-Antimykotikum
weltweit.(5)
Tiefsitzende Mykosen
Tiefsitzende Mykosen wie invasive Aspergillose (IA), invasive Mukormykose (IM)
und invasive Kryptokokkose sind lebensbedrohliche Pilzinfektionen, die sich über
oberflächliche Bereiche hinaus in tiefgelegene Gewebe ausbreiten, darunter
Lunge, Augen, Gehirn, Knochen, den Blutkreislauf und andere Bereiche oder
Organe. Sie betreffen vor allem immungeschwächte Patientinnen und Patienten,
darunter solche mit Blutkrebs, Transplantationspatienten oder Patientinnen und
Patienten mit anderen Immunschwächekrankheiten. Diese Infektionen sind mit einer
hohen Morbidität und Sterblichkeit verbunden, auch bei Kindern.(6, 7, 8)
Über Basilea
Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes
biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel
ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um
Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze
erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente
für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von
invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.
Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer
Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite
basilea.com.
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,
«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea
Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf
den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung
sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen
oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von
denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen
hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea
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Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
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Head of Corporate Communications & Investor Relations
Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil
Hegenheimermattweg 167b
4123 Allschwil
Schweiz
Telefon +41 61 606 1102
media_relations@basilea.com
E-Mail investor_relations@basilea.com
Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.
Quellenangaben
1. European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cresemba [Zugriff am 13.
September 2026]
2. Summary of Product Characteristics (SmPC) Cresemba:
https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=cresemba [Zugriff am 13. September
2026]
3. Vollständige Cresemba US-Verschreibungsinformationen:
https://www.astellas.us/docs/cresemba.pdf [Zugriff am 13. September 2026]
4. Der Zulassungsstatus sowie die zugelassenen Indikationen können von Land zu
Land unterschiedlich sein.
5. IQVIA Analytics Link, März 2026. Angabe als gleitende, kumulierte «In-
Market»-Umsätze der letzten zwölf Monate in US-Dollar.
6. J. Cadena, G. R. Thompson 3rd, T. F. Patterson. Aspergillosis: Epidemiology,
Diagnosis, and Treatment. Infectious Disease Clinics of North America 2021
(35), 415-434
7. M. Slavin, S. van Hal, T. C. Sorrell et al. Invasive infections due to
filamentous fungi other than Aspergillus: epidemiology and determinants of
mortality. Clinical Microbiology and Infection 2015 (21), 490.e1-490.e10
8. Z. D. Pana E. Roilides, A. Warris et al. Epidemiology of Invasive Fungal
Disease in Children. Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society
2017 (6), suppl. 1, S3-S11
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