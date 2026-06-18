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18.06.2026 02:44:38
GNW-News: Batmobile Racing präsentiert markantes neues Fahrzeugdesign mit Fasoul- und Lightec-Partnerschaft für die Lamborghini Super Trofeo Asia auf dem Fuj...
^OYAMA, Japan, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJI SPEEDWAY -- Batmobile
Racing gibt eine bedeutende Doppelpartnerschaft mit den Premiummarken Fasoul und
Lightec bekannt. Im Rahmen der kommenden Runde der renommierten Lamborghini
Super Trofeo Asia auf dem legendären Fuji Speedway in Japan präsentiert das Team
ein markantes neues Fahrzeugdesign. Batmobile Racing geht als Tabellenführer der
hart umkämpften Pro-Kategorie in das Rennwochenende, mit William Tregurtha
(Vereinigtes Königreich) und Jonathan Cecotto (Monaco) am Steuer des
leistungsstarken Fahrzeugs Nr. 3.
Über Fasoul
Fasoul ist eine technologieorientierte Marke, die sich der Innovation im Heat-
not-Burn-(HNB)-Sektor widmet. Durch kontinuierliche technische Forschung und
Produktentwicklung treibt Fasoul die Weiterentwicklung seiner Produkte voran,
verbessert das Nutzererlebnis und schafft zusätzlichen Mehrwert für erwachsene
Konsumenten.
Die Unterstützung von Batmobile Racing auf dem Fuji Speedway durch Fasoul steht
für das gemeinsame Streben nach technischer Innovation, Leistungssteigerung und
kontinuierlicher Weiterentwicklung. Gemeinsam verkörpern beide Partner den
Anspruch, durch Innovation Fortschritt zu ermöglichen und durch Technologie
Mehrwert zu schaffen.
Über Lightec
Lightec ist ein traditionsreiches japanisches Unternehmen, das 1937 gegründet
wurde und moderne Lebensweisen durch innovative Produkte und durchdachtes Design
bereichert. Geleitet von Qualität, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und
kontinuierlicher Innovation hat sich Lightec als vertrauenswürdige Marke
etabliert, die die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher erkennt und
erfüllt.
Auf Meisterschaftskurs
Batmobile Racing führt derzeit die Pro-Kategorie der Lamborghini Super Trofeo
Asia an. Dies unterstreicht das reibungslose Zusammenspiel von Fahrern,
Ingenieuren und der gesamten Teamstruktur. Da der Fuji Speedway einen
entscheidenden Punkt der Saison markiert, ist das Team klar fokussiert und
entschlossen, seinen Vorsprung auf die Verfolger auszubauen.
Die Lamborghini Super Trofeo Asia gilt als eine der wettbewerbsstärksten und
renommiertesten Markenpokal-Serien im asiatisch-pazifischen Raum und zieht
Spitzentalente sowie Elite-Teams aus aller Welt an. Jeder Punkt ist hart
erkämpft, was die Meisterschaftsführung von Batmobile Racing umso
bemerkenswerter macht.
Dieses Material richtet sich ausschließlich an Medienvertreter und Zielgruppen
ab 20 Jahren in Ländern und Regionen, in denen entsprechende Kommunikation
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unter 20 Jahren.
Contact: Ein Wu, pr@globalfasoul.com
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