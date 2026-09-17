GNW-News: BDStar veranstaltet Ecosystem Partner Conference 2026 in München

^MÜNCHEN, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich fand die BDStar Ecosystem

Partner Conference 2026 erfolgreich in München statt. Ziel der Veranstaltung war

es, den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern und ein stärkeres

industrielles Ökosystem aufzubauen. Kunden, Vertriebspartner und

Kooperationspartner aus zahlreichen Ländern nahmen an der Konferenz teil.

Unter dem Motto?Ecosystem Synergy for Intelligent Evolution" stellte BDStar

seine iLDB®-Strategie sowie Anwendungen und Entwicklungspläne für GNSS Services

vor und führte Schulungen für Vertriebspartner durch. Darüber hinaus tauschte

sich BDStar mit den Teilnehmern intensiv über eine engere Zusammenarbeit und die

Stärkung des Ökosystems aus.

Ru Xin Zhou, Gründer und Vorstandsvorsitzender von BDStar, erklärte, dass die

Internationalisierung eine zentrale Strategie des Unternehmens sei. BDStar werde

seine Investitionen in den globalen Märkten weiter ausbauen und lokale Teams

aufbauen, um Kunden weltweit nicht nur bessere Produkte, sondern auch besseren

Service und Support zu bieten.

Darüber hinaus nahm BDStar an der INTERGEO 2026 in München teil und präsentierte

GNSS-Chips, -Module, -Antennen und -Services sowie Chip-Cloud GNSS Solutions für

verschiedene Anwendungsbereiche.

Kontakt:

Nieves Zhang

BDStar@BDStar.com (mailto:BDStar@BDStar.com)

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