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20.05.2026 11:43:38
GNW-News: Beginn der Arxan Azalea Viewing Season 2026: Hinggan-Bund lanciert eine neue grenzüberschreitende Tourismusmarke namens "Blumenschau an der Grenze"
^HINGGAN-BUND, China, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 19. Mai, dem China
Tourism Day, wurde in der Stadt Arxan im Hinggan-Bund der Inneren Mongolei
offiziell die?Arxan Azalea Viewing Season 2026" eröffnet. Arxan macht sich die
geografischen und ökologischen Vorteile der chinesisch-mongolischen Grenze
zunutze und macht die Azaleenblüte zum Herzstück einer neuen Kultur- und
Tourismusmarke unter dem Motto?Blumenschau an der Grenze und
grenzüberschreitende Erlebnisse". Besucher aus aller Welt sind eingeladen, die
faszinierende nördliche Grenzregion hautnah zu erleben.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5288/eng)
Im Mittelpunkt der diesjährigen Saison steht der Ausbau des
grenzüberschreitenden Tourismus zwischen China und der Mongolei. Ziel ist es,
den gegenseitigen Besucherverkehr sowie die Vernetzung touristischer Routen zu
fördern und internationalen Reisenden komfortablere und vielfältigere
länderübergreifende Erlebnisse zu bieten. Im Rahmen der Veranstaltung finden
Aktivitäten wie Aufführungen zum Thema?Hirsche von Arxan" sowie Wellness-
Wanderungen entlang des Grenzübergangs statt. Mit kostenfreien Führungen am
nationalen Grenztor lädt das malerische Grenzgebiet Reisende aus aller Welt dazu
ein, die kulturellen und touristischen Besonderheiten der Region kennenzulernen.
Der Hinggan-Bund bietet eine ökologische Landschaft von 60.000
Quadratkilometern, die zu jeweils etwa einem Drittel aus Grasland und Wäldern
sowie zu einem Zehntel aus Naturschutzgebieten besteht. Heiße Quellen,
ausgedehnte Waldlandschaften und Feuchtgebiete bilden hier eine einzigartige
Naturkulisse. Mit Konzepten wie?Frühlingsblumenschau, Sommerfrische,
Herbstfärbung der Ahornwälder und Winterspaß im Schnee" löst sich die Region
zunehmend vom klassischen Saisontourismus. Dadurch erweitert sich die
Besucherbasis rasch von Nordostchina auf die Regionen Peking-Tianjin-Hebei sowie
das Jangtse-Delta und fördert eine ganzjährige touristische Entwicklung der
gesamten Region.
Dank seines einzigartigen Grenzcharakters und der beeindruckenden
Vulkanlandschaften entwickelt sich Arxan zunehmend zu einem beliebten Ziel für
junge Individualtouristen und Reisefotografen und erfreut sich in sozialen
Medien wachsender Beliebtheit. Hier können Touristen nicht nur entlang der
eindrucksvollen Staatsgrenze zwischen China und der Mongolei spazieren, sondern
auch das seltene Naturwunder vulkanischer heißer Quellen erleben, die mit Eis
und Schnee verschmelzen. Besonders erwähnenswert ist, dass Arxan über eine in
China seltene grenzüberschreitende Zone mit vulkanischen heißen Quellen verfügt.
Mit Azaleen bedeckte Berglandschaften und das exotische Flair der Grenzregion
schaffen hier eine Landschaft, die wie geschaffen für unvergessliche Reisebilder
ist. Mit dem Beginn der Blütezeit präsentiert sich der Hinggan-Bund der Welt als
lebendiges neues kulturelles und touristisches Aushängeschild im Norden Chinas,
das zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist und Offenheit sowie eine Vision
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verkörpert.
Quelle: Das Organisationskomitee der?Arxan Azalea Viewing Season 2026"
Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558Â°
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