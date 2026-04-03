GNW-News: Bekanntgabe der Referenten für The Battery Show Europe 2026

^STUTTGART, Deutschland, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show

Europe and Electric & Hybrid Vehicle Tech Expo, die führende Veranstaltung für

die Batterie- und Elektrofahrzeugbranche, wird vom 9. bis 11. Juni 2026 in der

Messe Stuttgart eine beeindruckende Riege von Hauptrednern

(https://utm.io/unibn) begrüßen. Die diesjährige Veranstaltung bringt

Branchenführer, Innovatoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um sich

mit den entscheidenden Herausforderungen und Chancen im europäischen Batterie-

und Elektrifizierungssektor auseinanderzusetzen.

Diese renommierten Referenten werden Themen behandeln, die von

Batterieinnovationen und Elektrifizierung bis hin zu Nachhaltigkeit und globaler

Wettbewerbsfähigkeit reichen. Die Konferenz umfasst zudem strategische

Podiumsdiskussionen, Fachvorträge und Gelegenheiten zum Networking, die darauf

abzielen, die Zusammenarbeit entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette

zu fördern.

Keynotes zu den Themen Lieferkette, Skalierung und Fahrzeugdaten

Den Auftakt des Bildungsprogramms macht am 9. Juni Jennifer Karle, Policy

Officer bei der Europäischen Kommission - GD Grow, mit dem Vortrag "Securing

Europe's Battery Future Through Policy, Financial Support and Industrial

Strategy" (Sicherung der Zukunft Europas im Bereich Batterien durch politische

Maßnahmen, finanzielle Unterstützung und Industriestrategie). Dieser Vortrag

bietet einen klaren und praxisorientierten Überblick darüber, wie die

Europäische Kommission die Batterieproduktion durch zentrale Initiativen wie den

Net Zero Industry Act und den Industrial Accelerator Act unterstützt,

einschließlich neuer?Made in Europe"-Kriterien. Außerdem wird darin der

Zusammenhang zwischen Politik und Umsetzung dargelegt und erläutert, wie

Finanzierungsmechanismen wie der?Battery Booster" und der künftige Europäische

Fonds für Wettbewerbsfähigkeit darauf ausgelegt sind, Hersteller bei der

Expansion in Europa zu unterstützen.

Im Anschluss an diese Keynote folgt?Cost Competitiveness and Europe's

Industrial Scale-Up Challenge" (Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten und die

Herausforderung des industriellen Scale-ups in Europa), eine Podiumsdiskussion,

in der untersucht wird, warum die Umsetzung des Scale-ups eine entscheidende

Herausforderung für Europa darstellt und warum ein gesamtes Batterie-Ökosystem

erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu sein. An der Veranstaltung nehmen

führende Vertreter aus der gesamten Wertschöpfungskette teil, darunter Karena

Cancilleri, Executive Vice-President Battery Cathode Materials, Umicore AG & Co.

KG; Feng (Matt) Shen, Managing Director von CATL Europe, Executive President des

Geschäftsbereichs CATL Oversea Car Business bei CATL; sowie Uwe Keller, Head der

Batterieentwicklung bei der Mercedes-Benz AG.

Die von Denny Thiemig, Partner bei McKinsey & Company, moderierte Diskussion

wird sich damit befassen, wie Energiekosten , die Qualifikation der Belegschaft,

die Tiefe der Lieferkette und regulatorische Unsicherheiten das Umsetzungsrisiko

während der Anlaufphase verstärken. Außerdem wird untersucht, ob technologische

Differenzierung, alternative Anwendungsbereiche und kreislauforientierte

Wertschöpfungsketten die Kostenwettbewerbsfähigkeit Europas realistisch

verbessern können oder ob tiefgreifendere strukturelle Veränderungen

erforderlich sind.

Am folgenden Tag, dem 10. Juni, stehen zwei Keynotes auf dem Programm:?Solid-

State Batteries Beyond the Hype: Readiness, Reality and Europe's Path to Scale"

(Festkörperbatterien jenseits des Hypes: Reife, Realität und Europas Weg zur

Serienreife) sowie?Diversifying Demand Beyond Passenger EVs: Saft's Vision for

Battery Innovation" (Diversifizierung der Nachfrage über Elektro-Pkw hinaus:

Safts Vision für Batterieinnovationen).

Erstere ist eine Podiumsdiskussion mit Jean-Baptiste Behaghel, CEO und Chairman

bei Blue Solutions; Vincent Yang, CEO bei Prologium; Sebastian Wolf, COO,

PowerCo; Dr. Alex Yu, CTO und Mitbegründer von Factorial Inc. Sie erörtern, was

sich verändert hat, welche Herausforderungen die Skalierung noch behindern und

wie sich die Festkörpertechnologie in die übergeordneten Mobilitäts-, Industrie-

und Politikziele Europas einfügt. Das Gremium wird zudem der Frage nachgehen, ob

Festkörpertechnologie die richtige Wahl für die nahe Zukunft ist oder ob

alternative chemische Verfahren möglicherweise schneller Wirkung zeigen.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wird Cedric Duclos, CEO von Saft, darauf

eingehen, wie Technologien - darunter die Speicherung erneuerbarer Energien und

Netzdienstleistungen - vom Verkehrssektor (einschließlich Schienen-, See- und

Luftverkehr) bis hin zu kritischen Infrastrukturen das Rückgrat für den modernen

Verkehrs- und Kommunikationssektor, die Energiewende,

Katastrophenschutzmaßnahmen und die nationale Sicherheit bilden.

Am letzten Tag der Veranstaltung, dem 11. Juni, stehen vier Keynotes auf dem

Programm, die sich unter anderem mit Fahrzeugdaten und den Aussichten für den

Batteriesektor befassen.

Den Auftakt macht?Europe's Battery Outlook Beyond 2030" (Die Aussichten für den

europäischen Batteriemarkt nach 2030) - Ilka von Dalwigk, Director General bei

ReCharge. Sie skizziert eine mutige Vision für die Batterieindustrie nach 2030.

Sie wird untersuchen, wie Europa seine Stärken nutzen kann, um seine Position

als weltweit führende Kraft zu festigen und gleichzeitig die industrielle

Erneuerung, die Energiesicherheit und den Klimaschutz voranzutreiben.

Als Nächstes folgt?Battery Passport Countdown: Are You Ready for 2027?"

(Countdown zum Batteriepass: Sind Sie bereit für 2027?) - da die Fristen der EU-

Batterieverordnung immer näher rücken, läuft der Countdown für die vollständige

Umsetzung des Batteriepasses nun offiziell. Während die Branche sich bemüht, die

neuen Vorschriften einzuhalten, sehen sich die Führungskräfte mit den komplexen

Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit, des Datenmanagements und der

Rechenschaftspflicht gegenüber, die sich über globale Wertschöpfungsketten

erstrecken. Referent Douglas Johnson-Poensgen, Gründer und CEO, Circulor, wird

auf Erfahrungen aus erster Hand aus Partnerschaften mit großen globalen OEMs und

Batterieherstellern zurückgreifen, um die tatsächliche Marktreife zu beleuchten,

zu untersuchen, was funktioniert (und was nicht), und einen Ausblick darauf zu

geben, was die nächsten 8 Monate erfordern werden.

?High Scrap and Low Throughput during Ramp-Up: The 'Cash-Burn Chasm'" (Hohe

Ausschussquote und geringer Durchsatz während der Anlaufphase: Die?Cash-Burn-

Kluft") mit Tal Sholklapper, CEO von Voltaiq; und François Verkindt, Battery

Leader bei Schneider Electric werden aufzeigen, wie führende Batteriehersteller

Herausforderungen bei der Gewinnsteigerung angehen, darunter hohe

Ausschussquoten und niedrige Produktionsdurchsätze. Auf der Grundlage von

Erfahrungen aus erster Hand aus laufenden europäischen Projekten, darunter

Kooperationen zwischen Voltaiq und Schneider Electric, wird in dieser Session

untersucht, was erfolgreiche Fabriken von denen unterscheidet, die in der?Cash-

Burn-Kluft" feststecken.

Den Abschluss des Keynote-Programms bildet der Vortrag?Using Connected Vehicle

Data to Improve EV Safety, Quality and Reliability" (Nutzung von Daten

vernetzter Fahrzeuge zur Verbesserung von Sicherheit, Qualität und

Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen), eine gemeinsame Präsentation von Faisal

Altaf, Senior Engineering Manager, Batteriemanagementsystem, JLR; und Timothy

Engstrom, Managing Director, Elysia. In diesem Vortrag wird untersucht, wie die

Integration von Lebenszyklusdaten und vernetzte Überwachungsstrategien die

Ansätze in den Bereichen Qualitätssicherung, Sicherheitsüberwachung und

Zuverlässigkeitstechnik für Elektrofahrzeuge neu gestalten, während die Flotten

weiter wachsen.

?The Battery Show Europe wird eine herausragende Riege von Hauptrednern

präsentieren, um Lösungen der nächsten Generation zu finden, strategische

Partnerschaften aufzubauen und die Technologien zu meistern, die die

Energiewende prägen", sagt Suzanne Deffree, Group Vice President, Manufacturing

by Informa.?Ihr Fachwissen und ihre Erkenntnisse werden wertvolle Einblicke in

die Zukunft der Batterietechnologie und der Elektrifizierung liefern und dazu

beitragen, Innovation und Nachhaltigkeit in der gesamten Branche

voranzutreiben."

The Battery Show Europe 2026 verspricht, ein wegweisendes Ereignis zu werden,

das den Teilnehmern die Werkzeuge und das Wissen an die Hand gibt, um die

Branche voranzubringen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich; der

Frühbucherrabatt gilt bis zum 10. April.

Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz und nehmen Sie an der Diskussion teil,

die die Zukunft der Batterietechnologie prägt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von The Battery Show Europe

(https://utm.io/unibq).

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Fachveranstaltung für

fortschrittliche Batterietechnologie und findet gemeinsam mit der Electric &

Hybrid Vehicle Technology Expo statt, der einzigen Messe und Konferenz, die sich

ausschließlich mit fortschrittlicher Batterietechnologie sowie Antriebssträngen

für Elektro- und Hybridfahrzeuge befasst. Besucher unserer Messen können die

neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern

entdecken und vorführen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und

auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen

Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Manufacturing

organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America

sowie The Battery Show India. Informa Markets Engineering plant, im Jahr 2025

The Battery Show South und The Battery Show Asia zu veranstalten. Zu den

gelisteten Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa

Markets. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Über Manufacturing by Informa

Das Manufacturing-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von

Informa plc (LON:INF), ist der führende Veranstalter von B2B-Veranstaltungen,

Verlag und Anbieter digitaler Medien für die weltweit 3 Billionen US-Dollar

schwere, fortschrittliche und technologiebasierte Fertigungsindustrie. Unsere

Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt verlässliche Informationen

und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit 1,3 Millionen Einträgen

zurück, um Lieferanten mit Käufern und Entscheidungsträgern im Kaufprozess zu

vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50 Events und Konferenzen in Dutzenden

Ländern und vernetzen so Fachleute aus der Fertigungsindustrie aus aller Welt.

Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden

Messeveranstalter, der verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige

Begegnungen bietet, Chancen eröffnet und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr

erfolgreich zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter

informamarkets.com.

Medienkontakt

Informa Markets Manufacturing

pr.ime@informa.com

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31c2348d-

682a-4db4-9940-4c0d3d2f10a0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8b7b1b3-d032-

4c39-9f1e-75b6e4282348

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/708d1577-4f6c-4620-b89d-

8829e38806ba

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d45ee74-e998-4914-b198-

af88db9004fd

Â°