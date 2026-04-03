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03.04.2026 09:20:38
GNW-News: Bekanntgabe der Referenten für The Battery Show Europe 2026
^STUTTGART, Deutschland, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show
Europe and Electric & Hybrid Vehicle Tech Expo, die führende Veranstaltung für
die Batterie- und Elektrofahrzeugbranche, wird vom 9. bis 11. Juni 2026 in der
Messe Stuttgart eine beeindruckende Riege von Hauptrednern
(https://utm.io/unibn) begrüßen. Die diesjährige Veranstaltung bringt
Branchenführer, Innovatoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um sich
mit den entscheidenden Herausforderungen und Chancen im europäischen Batterie-
und Elektrifizierungssektor auseinanderzusetzen.
Diese renommierten Referenten werden Themen behandeln, die von
Batterieinnovationen und Elektrifizierung bis hin zu Nachhaltigkeit und globaler
Wettbewerbsfähigkeit reichen. Die Konferenz umfasst zudem strategische
Podiumsdiskussionen, Fachvorträge und Gelegenheiten zum Networking, die darauf
abzielen, die Zusammenarbeit entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette
zu fördern.
Keynotes zu den Themen Lieferkette, Skalierung und Fahrzeugdaten
Den Auftakt des Bildungsprogramms macht am 9. Juni Jennifer Karle, Policy
Officer bei der Europäischen Kommission - GD Grow, mit dem Vortrag "Securing
Europe's Battery Future Through Policy, Financial Support and Industrial
Strategy" (Sicherung der Zukunft Europas im Bereich Batterien durch politische
Maßnahmen, finanzielle Unterstützung und Industriestrategie). Dieser Vortrag
bietet einen klaren und praxisorientierten Überblick darüber, wie die
Europäische Kommission die Batterieproduktion durch zentrale Initiativen wie den
Net Zero Industry Act und den Industrial Accelerator Act unterstützt,
einschließlich neuer?Made in Europe"-Kriterien. Außerdem wird darin der
Zusammenhang zwischen Politik und Umsetzung dargelegt und erläutert, wie
Finanzierungsmechanismen wie der?Battery Booster" und der künftige Europäische
Fonds für Wettbewerbsfähigkeit darauf ausgelegt sind, Hersteller bei der
Expansion in Europa zu unterstützen.
Im Anschluss an diese Keynote folgt?Cost Competitiveness and Europe's
Industrial Scale-Up Challenge" (Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten und die
Herausforderung des industriellen Scale-ups in Europa), eine Podiumsdiskussion,
in der untersucht wird, warum die Umsetzung des Scale-ups eine entscheidende
Herausforderung für Europa darstellt und warum ein gesamtes Batterie-Ökosystem
erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu sein. An der Veranstaltung nehmen
führende Vertreter aus der gesamten Wertschöpfungskette teil, darunter Karena
Cancilleri, Executive Vice-President Battery Cathode Materials, Umicore AG & Co.
KG; Feng (Matt) Shen, Managing Director von CATL Europe, Executive President des
Geschäftsbereichs CATL Oversea Car Business bei CATL; sowie Uwe Keller, Head der
Batterieentwicklung bei der Mercedes-Benz AG.
Die von Denny Thiemig, Partner bei McKinsey & Company, moderierte Diskussion
wird sich damit befassen, wie Energiekosten, die Qualifikation der Belegschaft,
die Tiefe der Lieferkette und regulatorische Unsicherheiten das Umsetzungsrisiko
während der Anlaufphase verstärken. Außerdem wird untersucht, ob technologische
Differenzierung, alternative Anwendungsbereiche und kreislauforientierte
Wertschöpfungsketten die Kostenwettbewerbsfähigkeit Europas realistisch
verbessern können oder ob tiefgreifendere strukturelle Veränderungen
erforderlich sind.
Am folgenden Tag, dem 10. Juni, stehen zwei Keynotes auf dem Programm:?Solid-
State Batteries Beyond the Hype: Readiness, Reality and Europe's Path to Scale"
(Festkörperbatterien jenseits des Hypes: Reife, Realität und Europas Weg zur
Serienreife) sowie?Diversifying Demand Beyond Passenger EVs: Saft's Vision for
Battery Innovation" (Diversifizierung der Nachfrage über Elektro-Pkw hinaus:
Safts Vision für Batterieinnovationen).
Erstere ist eine Podiumsdiskussion mit Jean-Baptiste Behaghel, CEO und Chairman
bei Blue Solutions; Vincent Yang, CEO bei Prologium; Sebastian Wolf, COO,
PowerCo; Dr. Alex Yu, CTO und Mitbegründer von Factorial Inc. Sie erörtern, was
sich verändert hat, welche Herausforderungen die Skalierung noch behindern und
wie sich die Festkörpertechnologie in die übergeordneten Mobilitäts-, Industrie-
und Politikziele Europas einfügt. Das Gremium wird zudem der Frage nachgehen, ob
Festkörpertechnologie die richtige Wahl für die nahe Zukunft ist oder ob
alternative chemische Verfahren möglicherweise schneller Wirkung zeigen.
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wird Cedric Duclos, CEO von Saft, darauf
eingehen, wie Technologien - darunter die Speicherung erneuerbarer Energien und
Netzdienstleistungen - vom Verkehrssektor (einschließlich Schienen-, See- und
Luftverkehr) bis hin zu kritischen Infrastrukturen das Rückgrat für den modernen
Verkehrs- und Kommunikationssektor, die Energiewende,
Katastrophenschutzmaßnahmen und die nationale Sicherheit bilden.
Am letzten Tag der Veranstaltung, dem 11. Juni, stehen vier Keynotes auf dem
Programm, die sich unter anderem mit Fahrzeugdaten und den Aussichten für den
Batteriesektor befassen.
Den Auftakt macht?Europe's Battery Outlook Beyond 2030" (Die Aussichten für den
europäischen Batteriemarkt nach 2030) - Ilka von Dalwigk, Director General bei
ReCharge. Sie skizziert eine mutige Vision für die Batterieindustrie nach 2030.
Sie wird untersuchen, wie Europa seine Stärken nutzen kann, um seine Position
als weltweit führende Kraft zu festigen und gleichzeitig die industrielle
Erneuerung, die Energiesicherheit und den Klimaschutz voranzutreiben.
Als Nächstes folgt?Battery Passport Countdown: Are You Ready for 2027?"
(Countdown zum Batteriepass: Sind Sie bereit für 2027?) - da die Fristen der EU-
Batterieverordnung immer näher rücken, läuft der Countdown für die vollständige
Umsetzung des Batteriepasses nun offiziell. Während die Branche sich bemüht, die
neuen Vorschriften einzuhalten, sehen sich die Führungskräfte mit den komplexen
Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit, des Datenmanagements und der
Rechenschaftspflicht gegenüber, die sich über globale Wertschöpfungsketten
erstrecken. Referent Douglas Johnson-Poensgen, Gründer und CEO, Circulor, wird
auf Erfahrungen aus erster Hand aus Partnerschaften mit großen globalen OEMs und
Batterieherstellern zurückgreifen, um die tatsächliche Marktreife zu beleuchten,
zu untersuchen, was funktioniert (und was nicht), und einen Ausblick darauf zu
geben, was die nächsten 8 Monate erfordern werden.
?High Scrap and Low Throughput during Ramp-Up: The 'Cash-Burn Chasm'" (Hohe
Ausschussquote und geringer Durchsatz während der Anlaufphase: Die?Cash-Burn-
Kluft") mit Tal Sholklapper, CEO von Voltaiq; und François Verkindt, Battery
Leader bei Schneider Electric werden aufzeigen, wie führende Batteriehersteller
Herausforderungen bei der Gewinnsteigerung angehen, darunter hohe
Ausschussquoten und niedrige Produktionsdurchsätze. Auf der Grundlage von
Erfahrungen aus erster Hand aus laufenden europäischen Projekten, darunter
Kooperationen zwischen Voltaiq und Schneider Electric, wird in dieser Session
untersucht, was erfolgreiche Fabriken von denen unterscheidet, die in der?Cash-
Burn-Kluft" feststecken.
Den Abschluss des Keynote-Programms bildet der Vortrag?Using Connected Vehicle
Data to Improve EV Safety, Quality and Reliability" (Nutzung von Daten
vernetzter Fahrzeuge zur Verbesserung von Sicherheit, Qualität und
Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen), eine gemeinsame Präsentation von Faisal
Altaf, Senior Engineering Manager, Batteriemanagementsystem, JLR; und Timothy
Engstrom, Managing Director, Elysia. In diesem Vortrag wird untersucht, wie die
Integration von Lebenszyklusdaten und vernetzte Überwachungsstrategien die
Ansätze in den Bereichen Qualitätssicherung, Sicherheitsüberwachung und
Zuverlässigkeitstechnik für Elektrofahrzeuge neu gestalten, während die Flotten
weiter wachsen.
?The Battery Show Europe wird eine herausragende Riege von Hauptrednern
präsentieren, um Lösungen der nächsten Generation zu finden, strategische
Partnerschaften aufzubauen und die Technologien zu meistern, die die
Energiewende prägen", sagt Suzanne Deffree, Group Vice President, Manufacturing
by Informa.?Ihr Fachwissen und ihre Erkenntnisse werden wertvolle Einblicke in
die Zukunft der Batterietechnologie und der Elektrifizierung liefern und dazu
beitragen, Innovation und Nachhaltigkeit in der gesamten Branche
voranzutreiben."
The Battery Show Europe 2026 verspricht, ein wegweisendes Ereignis zu werden,
das den Teilnehmern die Werkzeuge und das Wissen an die Hand gibt, um die
Branche voranzubringen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich; der
Frühbucherrabatt gilt bis zum 10. April.
Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz und nehmen Sie an der Diskussion teil,
die die Zukunft der Batterietechnologie prägt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von The Battery Show Europe
(https://utm.io/unibq).
Über The Battery Show
The Battery Show ist die größte und umfassendste Fachveranstaltung für
fortschrittliche Batterietechnologie und findet gemeinsam mit der Electric &
Hybrid Vehicle Technology Expo statt, der einzigen Messe und Konferenz, die sich
ausschließlich mit fortschrittlicher Batterietechnologie sowie Antriebssträngen
für Elektro- und Hybridfahrzeuge befasst. Besucher unserer Messen können die
neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern
entdecken und vorführen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und
auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen
Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Manufacturing
organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America
sowie The Battery Show India. Informa Markets Engineering plant, im Jahr 2025
The Battery Show South und The Battery Show Asia zu veranstalten. Zu den
gelisteten Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa
Markets. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.
Über Manufacturing by Informa
Das Manufacturing-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von
Informa plc (LON:INF), ist der führende Veranstalter von B2B-Veranstaltungen,
Verlag und Anbieter digitaler Medien für die weltweit 3 Billionen US-Dollar
schwere, fortschrittliche und technologiebasierte Fertigungsindustrie. Unsere
Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt verlässliche Informationen
und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit 1,3 Millionen Einträgen
zurück, um Lieferanten mit Käufern und Entscheidungsträgern im Kaufprozess zu
vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50 Events und Konferenzen in Dutzenden
Ländern und vernetzen so Fachleute aus der Fertigungsindustrie aus aller Welt.
Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden
Messeveranstalter, der verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige
Begegnungen bietet, Chancen eröffnet und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr
erfolgreich zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter
informamarkets.com.
Medienkontakt
Informa Markets Manufacturing
pr.ime@informa.com
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31c2348d-
682a-4db4-9940-4c0d3d2f10a0
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8b7b1b3-d032-
4c39-9f1e-75b6e4282348
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/708d1577-4f6c-4620-b89d-
8829e38806ba
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d45ee74-e998-4914-b198-
af88db9004fd
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