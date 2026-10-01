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01.10.2026 20:52:38
GNW-News: Benevity bringt Spenden und ehrenamtliches Engagement mit Benevity für Microsoft Teams direkt in den Arbeitsalltag
^CALGARY, Alberta, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc
(https://benevity.com/)., der weltweit führende Anbieter von Software für
gesellschaftliches Engagement in Unternehmen, bindet Spenden und ehrenamtliche
Arbeit künftig direkt in die täglichen Arbeitsabläufe von Beschäftigten ein.
Ziel ist es, soziales Engagement nahtlos in die Kollaborationswerkzeuge zu
integrieren, die Teams jeden Tag nutzen. Den Auftakt macht die Einführung von
Benevity für Microsoft Teams. Weitere Integrationen sollen folgen, um ein
vergleichbares Nutzererlebnis auch auf anderen Kollaborationsplattformen am
Arbeitsplatz zu bieten. Zudem plant Benevity einen QR-Code-Zugang für weltweit
schätzungsweise 2,7 Milliarden Beschäftigte ohne festen PC-Arbeitsplatz. Damit
integriert Benevity erstmals Spenden und Freiwilligenarbeit direkt in die Tools,
die Beschäftigte ohnehin für ihre tägliche Arbeit nutzen. So wird die Lücke
zwischen dem ersten Impuls und der konkreten Aktion geschlossen - damit mehr
Geld und Zeit den gemeinnützigen Organisationen zugutekommen, die darauf
angewiesen sind.
?Seit Jahrzehnten ist betriebliches Spenden vom eigentlichen Arbeitsfluss der
Mitarbeiter getrennt: ein weiterer Tab, ein neuer Login, eine weitere Aufgabe,
die man auf später verschiebt", erklärt Soraya Alexander, Chief Executive
Officer von Benevity.?Wir bringen das Engagement genau dorthin, wo die Menschen
täglich arbeiten. Mit Benevity für Microsoft Teams und Benevity für Slack wird
gesellschaftliches Engagement fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Engagement
muss nicht mehr aufgeschoben werden - es geschieht direkt aus dem Moment
heraus."
Der Bericht?State of Corporate Volunteering (https://benevity.com/research/the-
state-of-corporate-volunteering-2026)" von Benevity Impact Labs zeigt, dass die
Teilnahmequote in Unternehmensprogrammen im Schnitt nach wie vor nur zwischen
10,8 % und 13,6 % liegt - obwohl das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeitern
insgesamt Rekordwerte erreicht. Diese Diskrepanz weist auf eine strukturelle
Hürde hin, die Benevity nun gezielt abbaut: Jeder zusätzliche Zwischenschritt
senkt die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer guten Absicht auch ein konkretes
Handeln wird.
Benevity für Microsoft Teams
Benevity für Teams bringt den vollständigen Funktionsumfang für Spenden und
ehrenamtliches Engagement direkt in Microsoft Teams - konzipiert, um Mitarbeiter
überall in ihrem Arbeitsumfeld zu erreichen. Mitarbeiter mit verknüpftem
Microsoft- und Benevity-Konto können Spendenaktionen und Ehrenamtsprojekte
direkt in Teams-Kanälen teilen. Kollegen können den gesamten Prozess - vom
Stöbern über die Spendenbestätigung bis hin zur Buchung eines Ehrenamtseinsatzes
- nahtlos im privaten Chat mit dem Benevity-Bot abwickeln.
Die Lösung unterstützt vielfältige Zahlungsarten wie Unternehmensguthaben,
persönliche Spendenkonten oder die Spende per Gehaltsabzug. Förderkriterien und
Matching-Regeln werden dabei automatisch berücksichtigt und in Echtzeit anhand
der jeweiligen Unternehmensvorgaben geprüft. Ehrenamtliche Einsätze können für
ein nahtloses Nutzungserlebnis außerdem direkt mit den Kalendern der
Beschäftigten synchronisiert werden.
Benevity für Microsoft Teams ist ab heute im Microsoft Teams Store
(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/teams-
app/WA200011631?tab=Overview) verfügbar und für Benevity-Kunden mit aktiven
Modulen für Spenden oder Freiwilligenarbeit ohne zusätzliche Kosten in ihrem
Abonnement enthalten. Weitere Partnerschaften werden in Kürze starten.
QR-Code-Zugang für Beschäftigte ohne festen PC-Arbeitsplatz
Darüber hinaus stellt Benevity ein weiteres Zugangskonzept vor: Eine Lösung per
QR-Code spricht gezielt Beschäftigte an, die über keinen eigenen Firmenlaptop
verfügen. Rund 80 % der weltweiten Erwerbstätigen arbeiten in operativen Rollen
oder ohne festen Büroarbeitsplatz (https://www.emcap.com/conviction-
areas/deskless-workforce). Ein einfacher Scan bietet diesen Mitarbeitern sowie
Gästen einen schnellen und sicheren Weg, passende Spendenaktionen zu entdecken
und direkt im Moment der Motivation aktiv zu werden.
Weitere Informationen zu Benevity finden Sie unter www.benevity.com
(http://www.benevity.com/).
Über Benevity
Benevity (https://benevity.com/), eine zertifizierte B Corporation, ist der
weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die Plattform
ermöglicht Spenden von Mitarbeitern, Freiwilligenarbeit, Fördermittelvergabe
sowie die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente
Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Die Enterprise Impact
Platform von Benevity ermöglicht es den sinnorientiertesten Unternehmen der
Welt, soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie
zu integrieren - und so messbare, skalierbare und nachhaltige Wirkung zu
erzielen. Benevity hat seit 2008 über 560.000 gemeinnützige Organisationen mit
mehr als 36 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 7,7 Millionen Changemaker
weltweit aktiviert. So hilft Benevity Unternehmen, Vertrauen aufzubauen, das
Engagement der Belegschaft zu stärken, die Mitarbeiterbindung zu steigern und
Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie
auf www.benevity.com (https://benevity.com/).
Kontakt: press@benevity.com
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