GNW-News: Benevity bringt Spenden und ehrenamtliches Engagement mit Benevity für Microsoft Teams direkt in den Arbeitsalltag

^CALGARY, Alberta, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc

(https://benevity.com/)., der weltweit führende Anbieter von Software für

gesellschaftliches Engagement in Unternehmen, bindet Spenden und ehrenamtliche

Arbeit künftig direkt in die täglichen Arbeitsabläufe von Beschäftigten ein.

Ziel ist es, soziales Engagement nahtlos in die Kollaborationswerkzeuge zu

integrieren, die Teams jeden Tag nutzen. Den Auftakt macht die Einführung von

Benevity für Microsoft Teams. Weitere Integrationen sollen folgen, um ein

vergleichbares Nutzererlebnis auch auf anderen Kollaborationsplattformen am

Arbeitsplatz zu bieten. Zudem plant Benevity einen QR-Code-Zugang für weltweit

schätzungsweise 2,7 Milliarden Beschäftigte ohne festen PC-Arbeitsplatz. Damit

integriert Benevity erstmals Spenden und Freiwilligenarbeit direkt in die Tools,

die Beschäftigte ohnehin für ihre tägliche Arbeit nutzen. So wird die Lücke

zwischen dem ersten Impuls und der konkreten Aktion geschlossen - damit mehr

Geld und Zeit den gemeinnützigen Organisationen zugutekommen, die darauf

angewiesen sind.

?Seit Jahrzehnten ist betriebliches Spenden vom eigentlichen Arbeitsfluss der

Mitarbeiter getrennt: ein weiterer Tab, ein neuer Login, eine weitere Aufgabe,

die man auf später verschiebt", erklärt Soraya Alexander, Chief Executive

Officer von Benevity.?Wir bringen das Engagement genau dorthin, wo die Menschen

täglich arbeiten. Mit Benevity für Microsoft Teams und Benevity für Slack wird

gesellschaftliches Engagement fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Engagement

muss nicht mehr aufgeschoben werden - es geschieht direkt aus dem Moment

heraus."

Der Bericht?State of Corporate Volunteering (https://benevity.com/research/the-

state-of-corporate-volunteering-2026)" von Benevity Impact Labs zeigt, dass die

Teilnahmequote in Unternehmensprogrammen im Schnitt nach wie vor nur zwischen

10,8 % und 13,6 % liegt - obwohl das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeitern

insgesamt Rekordwerte erreicht. Diese Diskrepanz weist auf eine strukturelle

Hürde hin, die Benevity nun gezielt abbaut: Jeder zusätzliche Zwischenschritt

senkt die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer guten Absicht auch ein konkretes

Handeln wird.

Benevity für Microsoft Teams

Benevity für Teams bringt den vollständigen Funktionsumfang für Spenden und

ehrenamtliches Engagement direkt in Microsoft Teams - konzipiert, um Mitarbeiter

überall in ihrem Arbeitsumfeld zu erreichen. Mitarbeiter mit verknüpftem

Microsoft- und Benevity-Konto können Spendenaktionen und Ehrenamtsprojekte

direkt in Teams-Kanälen teilen. Kollegen können den gesamten Prozess - vom

Stöbern über die Spendenbestätigung bis hin zur Buchung eines Ehrenamtseinsatzes

- nahtlos im privaten Chat mit dem Benevity-Bot abwickeln.

Die Lösung unterstützt vielfältige Zahlungsarten wie Unternehmensguthaben,

persönliche Spendenkonten oder die Spende per Gehaltsabzug. Förderkriterien und

Matching-Regeln werden dabei automatisch berücksichtigt und in Echtzeit anhand

der jeweiligen Unternehmensvorgaben geprüft. Ehrenamtliche Einsätze können für

ein nahtloses Nutzungserlebnis außerdem direkt mit den Kalendern der

Beschäftigten synchronisiert werden.

Benevity für Microsoft Teams ist ab heute im Microsoft Teams Store

(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/teams-

app/WA200011631?tab=Overview) verfügbar und für Benevity-Kunden mit aktiven

Modulen für Spenden oder Freiwilligenarbeit ohne zusätzliche Kosten in ihrem

Abonnement enthalten. Weitere Partnerschaften werden in Kürze starten.

QR-Code-Zugang für Beschäftigte ohne festen PC-Arbeitsplatz

Darüber hinaus stellt Benevity ein weiteres Zugangskonzept vor: Eine Lösung per

QR-Code spricht gezielt Beschäftigte an, die über keinen eigenen Firmenlaptop

verfügen. Rund 80 % der weltweiten Erwerbstätigen arbeiten in operativen Rollen

oder ohne festen Büroarbeitsplatz (https://www.emcap.com/conviction-

areas/deskless-workforce). Ein einfacher Scan bietet diesen Mitarbeitern sowie

Gästen einen schnellen und sicheren Weg, passende Spendenaktionen zu entdecken

und direkt im Moment der Motivation aktiv zu werden.

Weitere Informationen zu Benevity finden Sie unter www.benevity.com

(http://www.benevity.com/).

Über Benevity

Benevity (https://benevity.com/), eine zertifizierte B Corporation, ist der

weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die Plattform

ermöglicht Spenden von Mitarbeitern, Freiwilligenarbeit, Fördermittelvergabe

sowie die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente

Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Die Enterprise Impact

Platform von Benevity ermöglicht es den sinnorientiertesten Unternehmen der

Welt, soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie

zu integrieren - und so messbare, skalierbare und nachhaltige Wirkung zu

erzielen. Benevity hat seit 2008 über 560.000 gemeinnützige Organisationen mit

mehr als 36 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 7,7 Millionen Changemaker

weltweit aktiviert. So hilft Benevity Unternehmen, Vertrauen aufzubauen, das

Engagement der Belegschaft zu stärken, die Mitarbeiterbindung zu steigern und

Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie

auf www.benevity.com (https://benevity.com/).

Kontakt: press@benevity.com

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