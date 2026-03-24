GNW-News: Benevity in die jährliche Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2026 von Fast Company aufgenommen

^CALGARY, Alberta, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., der

weltweit führende Anbieter von Social-Impact-Software, gab heute bekannt, dass

das Unternehmen in die renommierte jährliche Liste der weltweit innovativsten

Unternehmen 2026 von Fast Company aufgenommen wurde. Die diesjährige Liste

würdigt Unternehmen, die durch ihre Innovationen Industrie und Kultur prägen.

Benevity wurde insbesondere in der Kategorie?Social Good" für seine

bahnbrechende Enterprise Impact Platform und die strategische Integration

verantwortungsbewusster KI ausgezeichnet. Diese Innovationen haben dazu

beigetragen, die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social

Responsibility, CSR) von einer rein transaktionalen Funktion in einen

leistungsstarken Motor für die Mobilisierung von Mitarbeitern und das Engagement

in der Gemeinschaft zu transformieren.

?Bei Benevity bewerten wir Innovation danach, wie gut wir Sinnhaftigkeit am

Arbeitsplatz fördern", so Soraya Alexander, CEO von Benevity.?Die Auszeichnung

als eines der innovativsten Unternehmen durch Fast Company ist eine Anerkennung

für die Kunden und Non-Profit-Organisationen, mit denen wir täglich

zusammenarbeiten und die das Konzept der sinnhaften Führungskultur neu

definieren. Die Anerkennung unserer Enterprise Impact Platform und unseres

Ansatzes für verantwortungsvolle KI entspricht unserer tiefen Überzeugung, dass

das Ökosystem für sinnorientiertes Handeln eine vertrauenswürdige, vernetzte

Infrastruktur benötigt, um Unternehmensziele in reale, weitreichende

Auswirkungen umzusetzen."

* Die Benevity Enterprise Impact Platform: Die Benevity Enterprise Impact

Platform wurde im Mai 2025 als erste End-to-End-Lösung für

Fördermittelvergabe und werteorientiertes Mitarbeiterengagement eingeführt

und bietet die unverzichtbare Infrastruktur für soziales

Unternehmensengagement. Durch die Zusammenführung von Spenden,

Freiwilligenarbeit und Fördermitteln auf einer einzigen sicheren,

gesetzeskonformen und vernetzten Plattform ermöglicht Benevity den

wertorientiertesten Marken der Welt - darunter mehrere durch Fast Company

als innovativste Unternehmen ausgezeichnete - den Zugang zu mehr als

2,5 Millionen geprüften gemeinnützigen Organisationen und die Möglichkeit,

ihre Missionen mit Zuversicht auszuweiten.

* Verantwortungsvolle KI-Führung: Benevity hat den branchenweit ersten Chief

AI Officer zum Leiter seiner Responsible AI-Charta ernannt. Durch einen

methodischen Ansatz zur Integration von agentischer KI in die Benevity

Enterprise Impact Platform treibt das Unternehmen weiterhin

Plattforminnovationen voran, die die Kluft zwischen Absicht und Wirkung

überbrücken. Dieser Ansatz liefert messbare Ergebnisse: Die jüngsten KI-

Funktionen verzeichnen eine beispiellose Akzeptanz, wobei fast jeder dritte

Kunde neue KI-Funktionen bereits in der ersten Woche nach ihrer

Veröffentlichung auf der Enterprise Impact Platform aktiviert.

Benevity reiht sich in eine Elitegruppe von Unternehmen auf der Liste für 2026

ein. Die Redakteure und Autoren von Fast Company bewerten Tausende von

Einreichungen im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Bewerbungsverfahrens. Das

Ergebnis ist ein weltumspannender Leitfaden für aktuelle Innovationen, der von

Start-ups in der Frühphase bis hin zu einigen der wichtigsten Unternehmen der

Welt reicht.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter

von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity

ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale

Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren

- und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.

Benevity hat seit 2008 über 560.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als

44 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 7,7 Millionen Changemaker weltweit

aktiviert. So hilft Benevity Unternehmen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu

engagieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben.

Die einheitliche Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse

und die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente

Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen

finden Sie auf www.benevity.com.

Kontakt: press@benevity.com (mailto:press@benevity.com)

Â°