GNW-News: Benevity integriert sein bewährtes globales Netzwerk gemeinnütziger Organisationen in Anthropics Claude for Nonprofits, um die soziale Wirkung zu b...

^CALGARY, Alberta, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., der weltweit

führende Anbieter von Software für soziale Auswirkungen, gab heute bekannt, dass

es sich dem neuen Programm Claude for Nonprofits

(https://claude.com/solutions/nonprofits) von Anthropic als Model Context

Protocol (MCP) Integration Partner angeschlossen hat - ein bedeutender

Meilenstein bei der Nutzung verantwortungsvoller KI zur Beschleunigung sozialer

Auswirkungen.

Durch diese Partnerschaft wird Claude in der Lage sein, die Funktionen der

Unternehmensplattform von Benevity nahtlos zu nutzen, wobei der MCP-Server als

grundlegende Infrastruktur dient, um in Zukunft unzählige Anwendungsfälle zu

ermöglichen. Claude wird von mehr als zwei Millionen validierten gemeinnützigen

Organisationen in der Benevity-Datenbank unterstützt und bietet verifizierte

gemeinnützige Organisationen zur Auswahl, sodass Menschen die Möglichkeit haben,

die ihnen wichtigsten Anliegen zu finden und zu unterstützen - und so mit hoher

Effizienz und Reichweite etwas bewirken können.

?Bei Benevity war es schon immer unser Ziel, es Menschen und Unternehmen zu

erleichtern, Gutes in der Welt zu tun", erklärte Soraya Alexander, CEO von

Benevity.?Die Partnerschaft von Benevity mit Anthropic und Claude for

Nonprofits verwirklicht dieses Ziel auf neue Weise, indem sie

verantwortungsbewusste KI einsetzt, um Menschen mit Anliegen zu verbinden, die

ihnen wichtig sind. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Unternehmen

dabei zu unterstützen, Sinnstiftung am Arbeitsplatz zu fördern, Mitarbeiter zu

befähigen, einen bedeutenden Beitrag zu leisten, und gemeinnützigen

Organisationen zu helfen, mehr Unterstützer mit größerer Effizienz und mehr

Vertrauen zu erreichen."

Die Vision von Benevity für verantwortungsbewusste KI ist ganzheitlich und wird

sorgfältig auf der gesamten Unternehmensplattform umgesetzt. Die agentenbasierte

Strategie wurde entwickelt, um in jeder Phase von unternehmensorientierten

Programmen neue Effizienzsteigerungen zu erzielen. Sie soll Changemakern

ermöglichen, durch strategischere Arbeit eine größere Wirkung zu erzielen. Die

neue Partnerschaft mit Anthropic steht im Einklang mit der Vision von Benevity

AI, personalisierte Arbeitserfahrungen zu fördern, die Unternehmensmitarbeiter

nahtloser mit gemeinnützigen Projekten verbinden.

?Die Mission von Anthropic besteht darin, zuverlässige KI-Systeme zu entwickeln

und Forschungsarbeiten zu leiten, die sicherstellen, dass diese Technologie der

Menschheit auf sichere und ethische Weise zugutekommt", erklärte Elizabeth

Kelly, Head of Beneficial Deployments bei Anthropic.?Unsere Werte leiten uns

bei der Auswahl unserer Partner und bei der Zusammenarbeit. Unsere gemeinsame

Mission mit Benevity geht über die Entwicklung intelligenterer Tools hinaus.

Durch die Kombination der KI-gestützten Social-Impact-Plattform von Benevity mit

der fortschrittlichen KI von Claude streben wir an, mehr Gemeinschaften zu

unterstützen und messbare Ergebnisse zu erzielen, wobei Sicherheit und

Verantwortung im Mittelpunkt stehen."

?Um den Zugang zu unserer Arbeit zu erweitern, müssen wir zunächst die Spender

dort abholen, wo sie gerade sind", erklärte Tunde Wackman, Chief Development

Officer bei World Central Kitchen (WCK). Bei WCK sind wir uns bewusst, dass die

KI-Suche zu einem wesentlichen Bestandteil der Art und Weise wird, wie Menschen

gemeinnützige Organisationen finden und unterstützen. Wir freuen uns, dass

Benevity und Claude gemeinsam an einem verantwortungsbewussten,

zukunftsorientierten Tool arbeiten, das neue Wege für das Engagement von

Spendern in der gesamten Branche eröffnet."

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter

von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity

ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale

Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren

- und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.

Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als

34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern

weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die

Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche

Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die

Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und

eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter

benevity.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=86ICUNtTbI6oXZXiTVDGEGrs9Goe1lhilkdV

4HwYZzsS5vPS50ZcjOfomxxA-4O6ZdF0tPo706hZMaCZEf77HQ==).

Medienkontakt: Indrani Ray-Ghosal I press@benevity.com

Â°