GNW-News: Benevity integriert sein bewährtes globales Netzwerk gemeinnütziger Organisationen in Anthropics Claude for Nonprofits, um die soziale Wirkung zu b...

03.12.2025 15:24:38
^CALGARY, Alberta, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., der weltweit
führende Anbieter von Software für soziale Auswirkungen, gab heute bekannt, dass
es sich dem neuen Programm Claude for Nonprofits
(https://claude.com/solutions/nonprofits) von Anthropic als Model Context
Protocol (MCP) Integration Partner angeschlossen hat - ein bedeutender
Meilenstein bei der Nutzung verantwortungsvoller KI zur Beschleunigung sozialer
Auswirkungen.
Durch diese Partnerschaft wird Claude in der Lage sein, die Funktionen der
Unternehmensplattform von Benevity nahtlos zu nutzen, wobei der MCP-Server als
grundlegende Infrastruktur dient, um in Zukunft unzählige Anwendungsfälle zu
ermöglichen. Claude wird von mehr als zwei Millionen validierten gemeinnützigen
Organisationen in der Benevity-Datenbank unterstützt und bietet verifizierte
gemeinnützige Organisationen zur Auswahl, sodass Menschen die Möglichkeit haben,
die ihnen wichtigsten Anliegen zu finden und zu unterstützen - und so mit hoher
Effizienz und Reichweite etwas bewirken können.
?Bei Benevity war es schon immer unser Ziel, es Menschen und Unternehmen zu
erleichtern, Gutes in der Welt zu tun", erklärte Soraya Alexander, CEO von
Benevity.?Die Partnerschaft von Benevity mit Anthropic und Claude for
Nonprofits verwirklicht dieses Ziel auf neue Weise, indem sie
verantwortungsbewusste KI einsetzt, um Menschen mit Anliegen zu verbinden, die
ihnen wichtig sind. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Unternehmen
dabei zu unterstützen, Sinnstiftung am Arbeitsplatz zu fördern, Mitarbeiter zu
befähigen, einen bedeutenden Beitrag zu leisten, und gemeinnützigen
Organisationen zu helfen, mehr Unterstützer mit größerer Effizienz und mehr
Vertrauen zu erreichen."
Die Vision von Benevity für verantwortungsbewusste KI ist ganzheitlich und wird
sorgfältig auf der gesamten Unternehmensplattform umgesetzt. Die agentenbasierte
Strategie wurde entwickelt, um in jeder Phase von unternehmensorientierten
Programmen neue Effizienzsteigerungen zu erzielen. Sie soll Changemakern
ermöglichen, durch strategischere Arbeit eine größere Wirkung zu erzielen. Die
neue Partnerschaft mit Anthropic steht im Einklang mit der Vision von Benevity
AI, personalisierte Arbeitserfahrungen zu fördern, die Unternehmensmitarbeiter
nahtloser mit gemeinnützigen Projekten verbinden.
?Die Mission von Anthropic besteht darin, zuverlässige KI-Systeme zu entwickeln
und Forschungsarbeiten zu leiten, die sicherstellen, dass diese Technologie der
Menschheit auf sichere und ethische Weise zugutekommt", erklärte Elizabeth
Kelly, Head of Beneficial Deployments bei Anthropic.?Unsere Werte leiten uns
bei der Auswahl unserer Partner und bei der Zusammenarbeit. Unsere gemeinsame
Mission mit Benevity geht über die Entwicklung intelligenterer Tools hinaus.
Durch die Kombination der KI-gestützten Social-Impact-Plattform von Benevity mit
der fortschrittlichen KI von Claude streben wir an, mehr Gemeinschaften zu
unterstützen und messbare Ergebnisse zu erzielen, wobei Sicherheit und
Verantwortung im Mittelpunkt stehen."
?Um den Zugang zu unserer Arbeit zu erweitern, müssen wir zunächst die Spender
dort abholen, wo sie gerade sind", erklärte Tunde Wackman, Chief Development
Officer bei World Central Kitchen (WCK). Bei WCK sind wir uns bewusst, dass die
KI-Suche zu einem wesentlichen Bestandteil der Art und Weise wird, wie Menschen
gemeinnützige Organisationen finden und unterstützen. Wir freuen uns, dass
Benevity und Claude gemeinsam an einem verantwortungsbewussten,
zukunftsorientierten Tool arbeiten, das neue Wege für das Engagement von
Spendern in der gesamten Branche eröffnet."
Über Benevity
Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter
von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity
ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale
Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren
- und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.
Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als
34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern
weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die
Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche
Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die
Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und
eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter
benevity.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=86ICUNtTbI6oXZXiTVDGEGrs9Goe1lhilkdV
4HwYZzsS5vPS50ZcjOfomxxA-4O6ZdF0tPo706hZMaCZEf77HQ==).
Medienkontakt: Indrani Ray-Ghosal I press@benevity.com
