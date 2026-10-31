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31.10.2026 19:38:38
GNW-News: Bereit zum Arbeiten, doch der Download stockt: Holafly for Business deckt Geschwindigkeitsunterschiede beim WLAN an Flughäfen auf
^DUBLIN, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für einen Geschäftsreisenden bedeutet
die Landung oft, sich sofort wieder an die Arbeit zu machen: eine Präsentation
herunterzuladen oder einem Kunden zu antworten. Ohne mobile Datenverbindung ist
das kostenlose WLAN am Flughafen oft die einfachste Möglichkeit, online zu
gehen, doch es kann langsam und risikobehaftet sein. Der Mitarbeiter stellt also
eine Verbindung her und beobachtet frustriert, wie sich der Fortschrittsbalken
kaum bewegt.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter davon
abhängt, auf welchem Flughafen sie landen, und es entstehen zudem
Sicherheitsrisiken. Unternehmensdaten werden über unbekannte Netzwerke
übertragen, und Mitarbeiter werden möglicherweise aufgefordert, auf WLAN-
Anmeldeseiten personenbezogene Daten anzugeben.
Der Flughafen-WLAN-Stressindex
(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/airport_wifi_stress_index_re.pdf)
von Holafly verglich acht internationale Drehkreuze, um zu ermitteln, warum 86 %
der Geschäftsreisenden unter 55 Jahren auf Reisen Stress aufgrund von
Verbindungsproblemen erleben. Die Untersuchung ergab, dass das Herunterladen
derselben Datei je nach Zielort Sekunden oder Minuten dauern kann.
Am New Yorker Flughafen JFK (Platz 1 im Index) erreicht die Geschwindigkeit
151,6 Mbit/s - genug, um eine umfangreiche Präsentation in einer halben Minute
herunterzuladen. Am Flughafen London Heathrow, der den letzten Platz belegt,
sinkt die Geschwindigkeit auf 12 Mbit/s, was bedeutet, dass der Download
derselben Datei über fünf Minuten dauert - in der morgendlichen Rush Hour sogar
bis zu 13 Minuten.
Die Geschwindigkeit ist jedoch nicht das einzige Hindernis für Mitarbeiter, die
zwischen den Flügen arbeiten, da an einigen Flughäfen das kostenlose WLAN
zeitlich begrenzt ist. In Frankfurt läuft eine Session nach 30 Minuten ab, in
Dubai nach 60 Minuten, wobei jede weitere Stunde etwa 5,40 US-Dollar kostet.
Wenn der Zugriff während der Ausführung einer Aufgabe abläuft, müssen sie ihre
Arbeit unterbrechen, um sich erneut anzumelden.
Dennoch ergab der Bericht von Holafly zum Thema?Reisen im Sommer 2026 und eSIM"
(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/holafly_summer_report_2026.pdf),
dass 53,4 % der Geschäftsreisenden ihre Internetverbindung selbst organisieren.
Dadurch haben Unternehmen weniger Kontrolle, und Unternehmensdaten sind in
öffentlichen Netzwerken gefährdet, während die Teams Schwierigkeiten haben, ihre
Arbeit zu erledigen.
Dieses Bild ändert sich, wenn das Unternehmen eine Lösung bereitstellt: Unter
Geschäftsreisenden mit einer betriebseigenen eSIM erwarten 81,3 %, dass ihre
Internetverbindung ihre Produktivität steigert, verglichen mit 52,4 %
derjenigen, die ihre Verbindung selbst organisieren.
?Jede Minute, die ein Mitarbeiter damit verbringt, auf das Laden einer Datei zu
warten, ist Zeit, für die das Unternehmen bezahlt", so Davide Ilardi, Head of
Sales B2B-Direktvertriebs bei Holafly.?Das bedeutet zusätzlichen Stress bei
einer ohnehin schon anstrengenden Reise und erfordert zudem die Arbeit in einem
Netzwerk, über das das Unternehmen keine Kontrolle hat. Unternehmen können
beides berücksichtigen, indem sie die Vernetzung ihrer Teams bereits vor der
Reise sicherstellen."
Aus diesem Grund ermöglichen Unternehmenslösungen wie Holafly for Business
(https://partners.holafly.com/) es Unternehmen, ihren Teams bereits vor der
Abreise internationale eSIMs zuzuweisen und deren Tarife über das Holafly
Business Center zu verwalten. Da bei der Ankunft mobile Daten zur Verfügung
stehen, können die Teams sicher auf ihre Arbeitswerkzeuge zugreifen und ihre
Arbeit außerhalb des Terminals ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen
fortsetzen. Sie nutzen ihre Zeit vom Moment ihrer Landung an optimal aus.
Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f21ff5a-650b-4dab-b9f1-
0d8262e7548e
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