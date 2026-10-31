GNW-News: Bereit zum Arbeiten, doch der Download stockt: Holafly for Business deckt Geschwindigkeitsunterschiede beim WLAN an Flughäfen auf

^DUBLIN, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für einen Geschäftsreisenden bedeutet

die Landung oft, sich sofort wieder an die Arbeit zu machen: eine Präsentation

herunterzuladen oder einem Kunden zu antworten. Ohne mobile Datenverbindung ist

das kostenlose WLAN am Flughafen oft die einfachste Möglichkeit, online zu

gehen, doch es kann langsam und risikobehaftet sein. Der Mitarbeiter stellt also

eine Verbindung her und beobachtet frustriert, wie sich der Fortschrittsbalken

kaum bewegt.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter davon

abhängt, auf welchem Flughafen sie landen, und es entstehen zudem

Sicherheitsrisiken. Unternehmensdaten werden über unbekannte Netzwerke

übertragen, und Mitarbeiter werden möglicherweise aufgefordert, auf WLAN-

Anmeldeseiten personenbezogene Daten anzugeben.

Der Flughafen-WLAN-Stressindex

(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/airport_wifi_stress_index_re.pdf)

von Holafly verglich acht internationale Drehkreuze, um zu ermitteln, warum 86 %

der Geschäftsreisenden unter 55 Jahren auf Reisen Stress aufgrund von

Verbindungsproblemen erleben. Die Untersuchung ergab, dass das Herunterladen

derselben Datei je nach Zielort Sekunden oder Minuten dauern kann.

Am New Yorker Flughafen JFK (Platz 1 im Index) erreicht die Geschwindigkeit

151,6 Mbit/s - genug, um eine umfangreiche Präsentation in einer halben Minute

herunterzuladen. Am Flughafen London Heathrow, der den letzten Platz belegt,

sinkt die Geschwindigkeit auf 12 Mbit/s, was bedeutet, dass der Download

derselben Datei über fünf Minuten dauert - in der morgendlichen Rush Hour sogar

bis zu 13 Minuten.

Die Geschwindigkeit ist jedoch nicht das einzige Hindernis für Mitarbeiter, die

zwischen den Flügen arbeiten, da an einigen Flughäfen das kostenlose WLAN

zeitlich begrenzt ist. In Frankfurt läuft eine Session nach 30 Minuten ab, in

Dubai nach 60 Minuten, wobei jede weitere Stunde etwa 5,40 US-Dollar kostet.

Wenn der Zugriff während der Ausführung einer Aufgabe abläuft, müssen sie ihre

Arbeit unterbrechen, um sich erneut anzumelden.

Dennoch ergab der Bericht von Holafly zum Thema?Reisen im Sommer 2026 und eSIM"

(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/holafly_summer_report_2026.pdf),

dass 53,4 % der Geschäftsreisenden ihre Internetverbindung selbst organisieren.

Dadurch haben Unternehmen weniger Kontrolle, und Unternehmensdaten sind in

öffentlichen Netzwerken gefährdet, während die Teams Schwierigkeiten haben, ihre

Arbeit zu erledigen.

Dieses Bild ändert sich, wenn das Unternehmen eine Lösung bereitstellt: Unter

Geschäftsreisenden mit einer betriebseigenen eSIM erwarten 81,3 %, dass ihre

Internetverbindung ihre Produktivität steigert, verglichen mit 52,4 %

derjenigen, die ihre Verbindung selbst organisieren.

?Jede Minute, die ein Mitarbeiter damit verbringt, auf das Laden einer Datei zu

warten, ist Zeit, für die das Unternehmen bezahlt", so Davide Ilardi, Head of

Sales B2B-Direktvertriebs bei Holafly.?Das bedeutet zusätzlichen Stress bei

einer ohnehin schon anstrengenden Reise und erfordert zudem die Arbeit in einem

Netzwerk, über das das Unternehmen keine Kontrolle hat. Unternehmen können

beides berücksichtigen, indem sie die Vernetzung ihrer Teams bereits vor der

Reise sicherstellen."

Aus diesem Grund ermöglichen Unternehmenslösungen wie Holafly for Business

(https://partners.holafly.com/) es Unternehmen, ihren Teams bereits vor der

Abreise internationale eSIMs zuzuweisen und deren Tarife über das Holafly

Business Center zu verwalten. Da bei der Ankunft mobile Daten zur Verfügung

stehen, können die Teams sicher auf ihre Arbeitswerkzeuge zugreifen und ihre

Arbeit außerhalb des Terminals ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen

fortsetzen. Sie nutzen ihre Zeit vom Moment ihrer Landung an optimal aus.

Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)

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http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f21ff5a-650b-4dab-b9f1-

0d8262e7548e

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