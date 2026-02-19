XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEM / ISIN: US98400V2007
|
19.02.2026 13:24:38
GNW-News: Bericht der Everest Group unterstreicht die wachsende Bedeutung intelligenter Dokumentenverarbeitung für die Modernisierung von Dienstleistungen im...
^IRVING, Texas, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP
Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von
Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine globale
Präsenz und agentenbasierte KI nutzt, um die Automatisierung von
Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu zu konzipieren,
präsentiert einen neuen Bericht der Everest Group, der von XBP Global
unterstützt wurde. Laut einem neuen Bericht der Everest Group beschleunigen
öffentliche Einrichtungen weltweit die Einführung intelligenter
Dokumentenverarbeitung (Intelligent Document Processing,?IDP"), um ihre
Dienstleistungen zu verbessern, die Compliance zu stärken und den steigenden
Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.
Der Bericht untersucht, wie Regierungsbehörden von stark dokumentenbasierten,
manuellen Prozessen wie Formularbearbeitung, Lizenzierung,
Korrespondenzmanagement und Berichterstattung über die Compliance zu KI-
gestützten, skalierbaren und transparenten digitalen Arbeitsabläufen übergehen.
Da öffentliche Einrichtungen zunehmend unter Druck stehen, mit weniger
Ressourcen mehr zu leisten, hat sich IDP zu einem entscheidenden Faktor für
operative Resilienz und bürgerorientierte Transformation entwickelt.
Die Analyse der Everest Group zeigt, dass Behörden im öffentlichen Sektor
weiterhin große Mengen strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter
Dokumente verwalten, darunter Papierformulare, gescannte Bilder, E-Mails und
handschriftliche Einreichungen.
Der Bericht analysiert, wie Plattformen für intelligente Dokumentenverarbeitung
(IDP), die auf KI, maschinellem Lernen, Computer Vision und natürlicher
Sprachverarbeitung basieren, diese Umgebungen verändern und physische
Dokumentenökosysteme mit intelligenten, digitalen Workflows verbinden.
Durch die Überbrückung der Kluft zwischen papierbasierter Realität und KI-
gesteuerter Automatisierung ermöglicht IDP den Behörden, die Genauigkeit ihrer
Entscheidungen zu verbessern, die Bearbeitung zu beschleunigen, die
Überprüfbarkeit zu stärken und operative Rückstände abzubauen, während
Mitarbeitende sich auf höherwertige, bürgernahe Services konzentrieren können.
Über die Effizienz hinaus stellt die Everest Group fest, dass IDP zu einem
strategischen Hebel für eine messbare, ergebnisorientierte Transformation des
öffentlichen Sektors wird.
Der Bericht umfasst Anwendungsfälle aus dem öffentlichen Sektor entlang der
gesamten Wertschöpfungskette, ein speziell auf Behörden zugeschnittenes ROI-
Modell, ein anschauliches Wirkungsmodell, einen Fahrplan für die Umsetzung von
Pilotprojekten bis hin zur Serienreife sowie wichtige Technologietrends, die die
intelligente Automatisierung der nächsten Generation prägen werden.
Da Führungskräfte im öffentlichen Sektor, darunter CIOs, CFOs und
Transformationsverantwortliche, mit technologie- und behördenübergreifenden
Komplexitäten konfrontiert sind, betont der Bericht der Everest Group
(https://xbpglobal.com/analyst-relations/) die Bedeutung eines klaren,
ergebnisorientierten Ansatzes für die Einführung von IDP. Die Entwicklung eines
soliden Business Case, der auf Verantwortlichkeit, Compliance und Service-
Gerechtigkeit ausgerichtet ist, ist für die Erschließung eines langfristigen
Mehrwerts entscheidend.
Der Bericht dient als praktischer Leitfaden für Regierungsorganisationen, die
umfangreiche, physische unstrukturierte Datensätze modernisieren und dabei
Transparenz, Compliance und Vertrauen gewährleisten möchten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United
States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des
Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere
Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die
Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",
?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",
?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder
ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte
bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert
als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige
Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese
Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren
GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da
die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit
Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu
Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten
Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten
behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter
anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der
Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der
Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der
Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)
wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)
Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und
(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP
Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März
2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die
Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht
übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine
Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse
erzielen werden.
Über XBP Global
XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,
das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer
Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über
2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um
geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung
ermöglichen.
Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten
Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen
sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre
wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die
Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global
Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten
und neue Wertpotenziale zu erschließen.
Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:
https://www.xbpglobal.com/
Bitte folgen Sie uns auch in den sozialen Medien:
X: https://X.com/XBPglobal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xbpglobal/
Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des
Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich
angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global
interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global
zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen
Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.
Investor Relations: David Shamis, investors@xbpglobal.com
(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti
Rao, press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)
Â°
