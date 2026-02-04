GNW-News: Berry Swing bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina

^LIVIGNO, Italien, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berry Swing, das von der EU

geförderte Projekt zur Förderung und Information über Beerenobst, wird für die

bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina nach Livigno und

Bormio verlegt. Während des gesamten Monats Februar wird ein reichhaltiger

Kalender mit Events Beeren in diesen renommierten Orten der Alta Valtellina in

den Mittelpunkt stellen.

Vier Wochen lang wird die Kommunikationskampagne, die von der Europäischen Union

und CSO Italy gefördert wird, auf den Kanälen 177 und 111 von My Livigno TV, dem

führenden Sender der Region, ausgestrahlt. Experten aus den Bereichen Ernährung,

Sport und Anbau werden abwechselnd die ernährungsphysiologischen Vorteile von

Beeren erläutern und zu deren regelmäßigem Verzehr als gesunde, praktische und

nachhaltige Wahl ermutigen.

Zu den prominenten Gästen zählt Elisa Macchi, Direktorin von CSO Italy, die die

Mission und Bedeutung des Berry Swing-Projekts vorstellen und die teilnehmenden

Unternehmen präsentieren wird - Apofruit, Gullino, Mediterraneo Group, Apo

Scaligera, Mazzoni Frozen und Lagnasco. Ebenfalls dabei sein werden die Biologin

und Ernährungswissenschaftlerin Ylenia La Porta, die erläutern wird, wie Beeren

als natürliche Energiequelle für sportliche Leistungen dienen, sowie Federico

Secchi, internationaler Bergführer und Skilehrer, der als Botschafter des

Projekts fungiert. Federico wird außerdem bei einem besonderen Event in Bormio

zu Gast sein, der den Beeren gewidmet ist. Dabei werden atemberaubende Aufnahmen

seiner Abenteuer in den Alpen gezeigt und er wird über den Zusammenhang zwischen

Sport und Ernährung reflektieren.

Diese Verbindung wird auch im Mittelpunkt einer digitalen Kampagne stehen, die

auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Livigno, Aquagranda und AQ1816 -

dem olympischen Trainingsbereich innerhalb des Wellnesszentrums - gestartet

wird. Auf diesen Plattformen wird Berry Swing eine kuratierte Sammlung von

Inhalten veröffentlichen, die darauf abzielen, die häufig übersehenen Vorteile

des Verzehrs von Beeren während sportlicher Aktivitäten hervorzuheben.

Neben Fernsehen und sozialen Medien umfasst die Initiative auch die Verteilung

von Informationsmaterialien und Werbegeschenken mit Markenlogo im Gebiet

Mottolino und in der zentralen Skischule.

?Die Präsenz von Berry Swing während der Olympischen Spiele", betont Elisa

Macchi, Direktorin von CSO Italy,?bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen

Aspekt unseres Projekts zu präsentieren und die Rolle von Beeren als echte

Verbündete für Athleten zu unterstreichen."

Mit diesen Initiativen festigt Berry Swing - eine dreijährige Kommunikations-

und Werbekampagne, die von der Europäischen Union kofinanziert wird und sich den

in Europa angebauten Beeren widmet - ihre Positionierung als innovative

Kampagne, die Produkte, Regionen und Großevents miteinander verbindet. In einer

Umgebung, die Energie, Dynamik und Qualität zelebriert, erwarten Sie Beeren in

großer Höhe, im Herzen einer globalen Bühne: Mit Respekt vor den Bergen

angebaut, sind sie bereit, einen nachhaltigen Eindruck auf dem olympischen

Schnee zu hinterlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SECNewgate Italia

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

(mailto:renato.pagani@secnewgate.it)

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch

ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die

Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency

(REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische

Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

