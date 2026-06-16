GNW-News: Berry Swing: Jetzt ist europäische Beerenzeit

^FERRARA, Italien, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn wir an Erdbeeren,

Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren denken, stellen wir sie

uns oft als dekorative Elemente oder als optionale Beilage zu einem Gericht oder

Dessert vor. In Wirklichkeit stecken in diesen kleinen Früchten jedoch wahre

?Superkräfte". Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit - die genau mit dem Höhepunkt

der europäischen Ernte zusammenfällt - entfalten Beeren ihr volles Potenzial in

Bezug auf Aroma, Textur und Nährstoffreichtum.

Beeren sind aufgrund ihres hohen Wasser -, Ballaststoff- und Vitamingehalts sowie

ihres hohen Gehalts an Polyphenolen nährstoffreiche Lebensmittel: Sie versorgen

den Körper mit Flüssigkeit, liefern sofortige Energie und unterstützen den

Körper dabei, oxidativen Stress und Entzündungsprozesse zu reduzieren. Gerade in

den Sommermonaten sind Beeren daher ein idealer Snack, wenn Hitze und hohe

Luftfeuchtigkeit zu Müdigkeit und Erschöpfung führen können. Jede Beere zeichnet

sich zudem durch besondere Eigenschaften aus. Heidelbeeren sind für ihren hohen

Gehalt an Anthocyanen bekannt, die eine positive Wirkung auf die

Mikrozirkulation haben. Erdbeeren wiederum liefern besonders viel Vitamin C und

tragen damit zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Zur Hochsaison der europäischen Beeren präsentiert Berry Swing eine köstliche,

besonders nährstoffreiche Frühstücksidee. Ein unkompliziertes Rezept, das alle

Vorzüge dieser bemerkenswerten Früchte auf genussvolle Weise einfängt.

Hier ist das Rezept für Porridge mit Erdbeeren, garniert mit frischen

Heidelbeeren und dunklen Schokoladenraspeln:

Zutaten

* 40 g Haferflocken

* 200 ml Milch (Kuhmilch oder pflanzliche Alternative)

* 100 g frische Erdbeeren

* 30 g frische Heidelbeeren

* 10 g Zartbitterschokolade, fein gehobelt

* Nach Belieben: eine Prise Zimt oder etwas Vanille

Zubereitung

Haferflocken und Milch in einen kleinen Topf geben. Gut umrühren und bei

mittlerer bis niedriger Hitze erwärmen. Die Erdbeeren waschen, Stiele entfernen

und in Stücke schneiden. Zu den Haferflocken geben. Unter gelegentlichem Rühren

etwa 5 bis 7 Minuten köcheln lassen, bis die Mischung cremig wird. Bei Bedarf

noch etwas Milch hinzufügen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den Topf

vom Herd nehmen und das Porridge in eine Schüssel geben. Zum Schluss mit

frischen Heidelbeeren und Zartbitterschokoladenraspeln garnieren und genießen.

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