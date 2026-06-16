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16.06.2026 16:11:38
GNW-News: Berry Swing: Jetzt ist europäische Beerenzeit
^FERRARA, Italien, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn wir an Erdbeeren,
Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren denken, stellen wir sie
uns oft als dekorative Elemente oder als optionale Beilage zu einem Gericht oder
Dessert vor. In Wirklichkeit stecken in diesen kleinen Früchten jedoch wahre
?Superkräfte". Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit - die genau mit dem Höhepunkt
der europäischen Ernte zusammenfällt - entfalten Beeren ihr volles Potenzial in
Bezug auf Aroma, Textur und Nährstoffreichtum.
Beeren sind aufgrund ihres hohen Wasser-, Ballaststoff- und Vitamingehalts sowie
ihres hohen Gehalts an Polyphenolen nährstoffreiche Lebensmittel: Sie versorgen
den Körper mit Flüssigkeit, liefern sofortige Energie und unterstützen den
Körper dabei, oxidativen Stress und Entzündungsprozesse zu reduzieren. Gerade in
den Sommermonaten sind Beeren daher ein idealer Snack, wenn Hitze und hohe
Luftfeuchtigkeit zu Müdigkeit und Erschöpfung führen können. Jede Beere zeichnet
sich zudem durch besondere Eigenschaften aus. Heidelbeeren sind für ihren hohen
Gehalt an Anthocyanen bekannt, die eine positive Wirkung auf die
Mikrozirkulation haben. Erdbeeren wiederum liefern besonders viel Vitamin C und
tragen damit zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Zur Hochsaison der europäischen Beeren präsentiert Berry Swing eine köstliche,
besonders nährstoffreiche Frühstücksidee. Ein unkompliziertes Rezept, das alle
Vorzüge dieser bemerkenswerten Früchte auf genussvolle Weise einfängt.
Hier ist das Rezept für Porridge mit Erdbeeren, garniert mit frischen
Heidelbeeren und dunklen Schokoladenraspeln:
Zutaten
* 40 g Haferflocken
* 200 ml Milch (Kuhmilch oder pflanzliche Alternative)
* 100 g frische Erdbeeren
* 30 g frische Heidelbeeren
* 10 g Zartbitterschokolade, fein gehobelt
* Nach Belieben: eine Prise Zimt oder etwas Vanille
Zubereitung
Haferflocken und Milch in einen kleinen Topf geben. Gut umrühren und bei
mittlerer bis niedriger Hitze erwärmen. Die Erdbeeren waschen, Stiele entfernen
und in Stücke schneiden. Zu den Haferflocken geben. Unter gelegentlichem Rühren
etwa 5 bis 7 Minuten köcheln lassen, bis die Mischung cremig wird. Bei Bedarf
noch etwas Milch hinzufügen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den Topf
vom Herd nehmen und das Porridge in eine Schüssel geben. Zum Schluss mit
frischen Heidelbeeren und Zartbitterschokoladenraspeln garnieren und genießen.
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Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3302599-d907-4769-aa56-
3b994b3b6cd6
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