11.03.2026 08:24:39
GNW-News: Berry Swing trifft in Cortina d'Ampezzo auf das Italienische Paralympische Komitee
^CORTINA D'AMPEZZO, Italien, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berry Swing
schließt seine Informationskampagne rund um die Olympischen und Paralympischen
Spiele in Cortina d'Ampezzo ab. Gemeinsam mit dem Italienischen Paralympischen
Komitee bringt Berry Swing den Gästen des Italienischen Paralympischen Hauses
die ernährungsphysiologischen Vorteile von Beeren und ihre Bedeutung für die
Gesundheit näher.
Im Fokus steht dabei, wie Beeren das tägliche Wohlbefinden fördern und die
sportliche Leistungsfähigkeit - insbesondere bei Menschen mit Behinderung -
unterstützen können. Die Inhalte werden sowohl über die Informationsarbeit des
Komitees im Italienischen Paralympischen Haus vermittelt als auch durch einen
exklusiven Programmpunkt auf RaiPlay, den das Komitee zusammen mit Rai Pubblica
Utilità realisiert. Darüber hinaus prägen diese Themen die Social-Media-Präsenz
von Berry Swing auf den Instagram- und TikTok-Kanälen des Italienischen
Paralympischen Komitees. Während der gesamten Paralympischen Spiele vom 6. bis
15. März 2026 wird das Berry Swing-Logo auch kontinuierlich auf der Website
https://milanocortina2026.comitatoparalimpico.it/casa-paralimpica-italiana.html
zu sehen sein. Der Beitrag beschränkt sich jedoch nicht nur auf digitale Kanäle:
In Cortina d'Ampezzo ist Berry Swing auch vor Ort präsent - mit
Informationsmaterialien und kleinen Gadgets rund ums Thema Beeren.
In diesem Umfeld mit hoher öffentlicher und medialer Aufmerksamkeit nutzt Berry
Swing die Gelegenheit, Ernährung als zentralen Baustein eines ganzheitlichen
Ansatzes für Wohlbefinden und sportliche Leistungsfähigkeit hervorzuheben.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine ausgewogene Ernährung mit
nährstoffreichem Obst und Gemüse - insbesondere Beeren - positive Effekte auf
Beschwerden wie chronische Entzündungen, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes und oxidativen Stress haben kann. All dies sind Faktoren,
die die Lebensqualität deutlich beeinflussen, besonders bei Menschen mit
Behinderungen.
Auch symbolisch ist diese Teilnahme von großer Bedeutung: Sie spiegelt eine enge
Werteverwandtschaft mit der paralympischen Welt wider. Beeren gelten hier als
?kleine Helden": Sie sind zart, aber widerstandsfähig, und gedeihen selbst in
schwierigen Umgebungen und auf kargen Böden. Aus dieser scheinbaren
Zerbrechlichkeit entsteht Stärke, die sowohl Gesellschaft als auch Umwelt
positiv beeinflusst.
Die Initiative ist Teil der Aktionen, die Berry Swing im Rahmen der?Milan
Cortina 2026" umsetzt. Mit dieser dreistufigen Teilnahme und der Vernetzung
wichtiger regionaler Events setzt die Berry-Swing-Kampagne ein klares Zeichen.
Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, die gesundheitlichen Vorteile von
Beeren und die Besonderheiten ihrer Anbaumethoden anschaulich zu vermitteln.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
SECNewgate Italia
Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it
(mailto:renato.pagani@secnewgate.it)
Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it
(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68e81095-55e4-42a1-a5e4-
b080f24518b2/de
Â°
