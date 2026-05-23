GNW-News: Berry Swing verzeichnet im ersten Jahr 130 Millionen Kontakte

^FERRARA, Italien, May 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im ersten Jahr wurden in

Italien und Deutschland 130 Millionen Kontakte erreicht, was auf eine

strategische Kombination aus Kommunikationsmaßnahmen, digitalem Marketing und

Partnerschaften im Sportbereich zurückzuführen ist. Von besonderer Bedeutung war

die Zusammenarbeit mit APT Livigno und dem Italienischen Paralympischen Komitee

im Rahmen der Olympischen Spiele 2026. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des

ersten Jahres von Berry Swing, einem Projekt, das darauf abzielt, den Wert

europäischer Beeren in Italien und Deutschland zu steigern.

Zu den erfolgreich abgeschlossenen Aktivitäten zählt die Zusammenarbeit mit

nationalen und internationalen Sportveranstaltungen. Zum einen war da die

Beteiligung am Granfondo Fausto Coppi, dem jährlich in Cuneo stattfindenden

Amateur-Radrennen, das Teilnehmer aus aller Welt anzieht: Berry Swing erreichte

durch diese Initiative fast 200.000 Kontakte. In Deutschland erwies sich die

Präsenz des Projekts beim Megamarsch in Freiburg als strategisch klug: 40.000

Menschen nahmen daran teil, zusätzlich zu den rund 500.000 Kontakten, die durch

die Kampagne auf der Website der Veranstaltung generiert wurden.

Zwischen Februar und März 2026 (wobei sich dieser Zeitraum mit dem zweiten Jahr

der Kampagne überschnitt) fungierte Berry Swing während der Olympischen Spiele

als Sponsor von APT Livigno und des Italienischen Paralympischen Komitees. Auf

dem Programm stand ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen, darunter

Auftritte bei My Livigno TV mit Vorträgen zu den Themen Sport, Ernährung und

Anbau sowie eine Sondersendung auf RaiPlay. Sowohl die digitalen als auch die

Vor-Ort-Aktivitäten waren umfangreich: gezielte Veröffentlichungen in den

sozialen Medien, eine auffällige Logopräsenz auf wichtigen Referenzwebsites

während des gesamten Aktionszeitraums sowie die Verteilung von Werbegeschenken

und Informationsmaterialien. In zwei Monaten wurden fast 5 Millionen Kontakte

generiert.

Die Teilnahme des Projekts an bedeutenden nationalen und internationalen

Sportveranstaltungen spiegelt das Engagement von Berry Swing wider, Beeren mit

einem gesunden, aktiven und auf das Wohlbefinden ausgerichteten Lebensstil in

Verbindung zu bringen. Die Welt des Sports verkörpert in der Tat den Geist der

Beeren selbst.

Ebenso bemerkenswert war die Präsenz der Kampagne auf Messen wie der Macfrut und

der Fruit Logistica - Gelegenheiten, die die Sichtbarkeit des Projekts stärkten.

Auf den International Berry Days im Rahmen der Macfrut hatte Berry Swing einen

eigenen Stand und veranstaltete Workshops, die 12.000 Besucher anzogen. In

Deutschland besuchten 18.000 Besucher den Stand auf der Fruit Logistica, einer

der weltweit wichtigsten Fachmessen der Branche.

Im digitalen Bereich hat Berry Swing seine Aktivitäten in den sozialen Medien

verstärkt und seine Präsenz auf TikTok ausgeweitet: In beiden Ländern wurden 72

Millionen Impressionen erzielt. Die offizielle Website verzeichnete mehr als

20.000 Besuche. Die Medienresonanz war ebenso beachtlich: 10.000 Journalisten

wurden erreicht, die Leserschaft belief sich auf 35 Millionen, unterstützt durch

140 veröffentlichte Artikel.

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