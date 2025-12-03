|
03.12.2025 15:40:38
GNW-News: BetaGlue Therapeutics erweitert klinische Studie in Italien nach Genehmigung vom italienischen Gesundheitsministerium zur Durchführung einer klinis...
^MAILAND, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (?BetaGlue"
oder das?Unternehmen"), ein wegweisendes italienisches Onkologieunternehmen in
der klinischen Entwicklungsphase, das eine innovative Strahlentherapielösung für
die gezielte Behandlung solider Tumoren entwickelt, gibt bekannt, dass das
italienische Gesundheitsministerium (MdS) seinen Antrag für die klinische
Prüfung von YntraDose(®) zur Behandlung von nicht resezierbarem, lokal
fortgeschrittenem, duktalem Adenokarzinom des Pankreas (LA-PDAC) genehmigt hat.
Diese Zulassung folgt auf die kürzlich erteilte Genehmigung für eine klinische
Studie durch die britische Arzneimittelzulassungsbehörde (UK Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency, MHRA).
Die klinische Studie, die voraussichtlich Anfang 2026 mit der Aufnahme von
Patienten beginnen wird und deren vorläufige Ergebnisse bis Ende des Jahres
erwartet werden, ist eine frühe klinische Machbarkeitsstudie zur Bewertung der
Sicherheit, Anwendbarkeit und Durchführbarkeit der Verabreichung von
YntraDose(®) bei Patienten mit nicht resezierbarem LA-PDAC, das nach wie vor ein
erhebliches gesundheitliches Problem mit begrenzten wirksamen
Behandlungsmöglichkeiten und einem erheblichen nicht gedeckten medizinischen
Bedarf darstellt. YntraDose(®) ist eine neuartige lokoregionale
Strahlentherapie, bei der Yttrium-90-Mikrosphären in einer schnell
polymerisierenden Matrix fixiert werden, um eine gezielte Strahlendosis direkt
in solide Tumore zu injizieren. Dieses Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt,
die therapeutische Wirksamkeit zu maximieren und gleichzeitig die Schädigung des
umliegenden gesunden Gewebes zu minimieren. Es gibt Patienten mit nicht
resezierbarem, lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs - einer der
aggressivsten und am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten - neue Hoffnung.
?Als italienisches Unternehmen, das sich ganz der Weiterentwicklung der
Krebstherapie verschrieben hat, freuen wir uns, bekannt zu geben, dass die
italienischen Gesundheitsbehörden unsere klinische Studie in Italien genehmigt
haben, die an der Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in
Rom durchgeführt wird. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in unserem
Engagement für innovative Krebsmedizin und zeigt das Vertrauen der italienischen
Institutionen in unsere Technologie und das therapeutische Potenzial von
YntraDose(®) für Patienten mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem
Bauchspeicheldrüsenkrebs", sagte Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue Therapeutics.
?Wir sind dankbar für die Unterstützung der italienischen Behörden und freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit der Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS in Rom, um Patienten mit nicht resezierbarem, lokal
fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs, einer der am schwierigsten zu
behandelnden Erkrankungen, neue Hoffnung zu geben. Für die Zukunft planen wir
aktiv die internationale Ausweitung unserer klinischen Studien mit dem Ziel,
YntraDose(®) Patienten in weiteren Ländern zugänglich zu machen und den nicht
gedeckten Bedarf in der Krebsbehandlung weltweit zu befriedigen."
Über BetaGlue Therapeutics
BetaGlue(®) Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen
Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für
die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt.
YntraDose® wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC)
evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.
Über YntraDose(®)
YntraDose ist ein Verfahren der lokoregionalen Therapie (LRT), mit dem nicht
resezierbare solide Tumoren durch perkutan applizierte Radioablation behandelt
werden können. Bei dieser neuartigen Technologie wird eine gezielte
Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in den Tumor injiziert.
Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert, die ihre Verweildauer
im Tumor gewährleistet.
Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com
(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier
(https://www.linkedin.com/company/82990266)
