XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 15:40:38

GNW-News: BetaGlue Therapeutics erweitert klinische Studie in Italien nach Genehmigung vom italienischen Gesundheitsministerium zur Durchführung einer klinis...

^MAILAND, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (?BetaGlue"

oder das?Unternehmen"), ein wegweisendes italienisches Onkologieunternehmen in

der klinischen Entwicklungsphase, das eine innovative Strahlentherapielösung für

die gezielte Behandlung solider Tumoren entwickelt, gibt bekannt, dass das

italienische Gesundheitsministerium (MdS) seinen Antrag für die klinische

Prüfung von YntraDose(®) zur Behandlung von nicht resezierbarem, lokal

fortgeschrittenem, duktalem Adenokarzinom des Pankreas (LA-PDAC) genehmigt hat.

Diese Zulassung folgt auf die kürzlich erteilte Genehmigung für eine klinische

Studie durch die britische Arzneimittelzulassungsbehörde (UK Medicines and

Healthcare products Regulatory Agency, MHRA).

Die klinische Studie, die voraussichtlich Anfang 2026 mit der Aufnahme von

Patienten beginnen wird und deren vorläufige Ergebnisse bis Ende des Jahres

erwartet werden, ist eine frühe klinische Machbarkeitsstudie zur Bewertung der

Sicherheit, Anwendbarkeit und Durchführbarkeit der Verabreichung von

YntraDose(®) bei Patienten mit nicht resezierbarem LA-PDAC, das nach wie vor ein

erhebliches gesundheitliches Problem mit begrenzten wirksamen

Behandlungsmöglichkeiten und einem erheblichen nicht gedeckten medizinischen

Bedarf darstellt. YntraDose(®) ist eine neuartige lokoregionale

Strahlentherapie, bei der Yttrium-90-Mikrosphären in einer schnell

polymerisierenden Matrix fixiert werden, um eine gezielte Strahlendosis direkt

in solide Tumore zu injizieren. Dieses Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt,

die therapeutische Wirksamkeit zu maximieren und gleichzeitig die Schädigung des

umliegenden gesunden Gewebes zu minimieren. Es gibt Patienten mit nicht

resezierbarem, lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs - einer der

aggressivsten und am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten - neue Hoffnung.

?Als italienisches Unternehmen, das sich ganz der Weiterentwicklung der

Krebstherapie verschrieben hat, freuen wir uns, bekannt zu geben, dass die

italienischen Gesundheitsbehörden unsere klinische Studie in Italien genehmigt

haben, die an der Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in

Rom durchgeführt wird. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in unserem

Engagement für innovative Krebsmedizin und zeigt das Vertrauen der italienischen

Institutionen in unsere Technologie und das therapeutische Potenzial von

YntraDose(®) für Patienten mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem

Bauchspeicheldrüsenkrebs", sagte Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue Therapeutics.

?Wir sind dankbar für die Unterstützung der italienischen Behörden und freuen

uns auf die Zusammenarbeit mit der Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS in Rom, um Patienten mit nicht resezierbarem, lokal

fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs, einer der am schwierigsten zu

behandelnden Erkrankungen, neue Hoffnung zu geben. Für die Zukunft planen wir

aktiv die internationale Ausweitung unserer klinischen Studien mit dem Ziel,

YntraDose(®) Patienten in weiteren Ländern zugänglich zu machen und den nicht

gedeckten Bedarf in der Krebsbehandlung weltweit zu befriedigen."

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue(®) Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen

Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für

die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt.

YntraDose® wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC)

evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.

Über YntraDose(®)

YntraDose ist ein Verfahren der lokoregionalen Therapie (LRT), mit dem nicht

resezierbare solide Tumoren durch perkutan applizierte Radioablation behandelt

werden können. Bei dieser neuartigen Technologie wird eine gezielte

Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in den Tumor injiziert.

Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert, die ihre Verweildauer

im Tumor gewährleistet.

Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com

(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier

(https://www.linkedin.com/company/82990266)

Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:10 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX schwächer -- DAX stabil -- Tieferer Start für Wall Street -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begibt sich derweil auf Richtungssuche. Die Wall Street gibt zum Handelsstart etwas nach. An den Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen