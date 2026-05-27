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27.05.2026 14:49:38
GNW-News: Bewerbungen für die Startup-Plattform electronica Fast Forward 2026 sind ab sofort möglich
^AACHEN, Deutschland, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bewerbungen für
electronica Fast Forward 2026 (https://www.elektormagazine.com/electronica-ff-
2026), die offizielle Startup-Plattform der electronica München, sind ab sofort
möglich. Die Plattform ist Teil der electronica, die von der Messe München GmbH
veranstaltet wird; Elektor unterstützt die Initiative durch internationale
mediale Sichtbarkeit und durch Medienbudgets für die ausgezeichneten Startups.
Die Ausgabe 2026 markiert das 10-jährige Bestehen der Initiative und bringt
Hardware- und Deep-Tech-Startups mit Investoren, Corporate Innovators und der
internationalen Elektronikbranche zusammen.
Die Jubiläumsausgabe findet vom 10. bis 13. November 2026 auf dem Gelände der
Messe München im Rahmen der electronica statt, der Weltleitmesse für Elektronik,
die rund 80.000 internationale Besucher anzieht.
?electronica Fast Forward hat sich zu einer wichtigen Plattform für Startups
entwickelt, die neue Technologien in die Elektronikbranche bringen. Die
Jubiläumsausgabe zum 10-jährigen Bestehen wird Gründern erneut die Möglichkeit
bieten, während der electronica mit Entscheidern, Investoren und der globalen
Elektronik-Community in Kontakt zu treten", sagte Caroline Pannier, Director
electronica.
electronica Fast Forward wird bis zu 15 Startups auswählen, die Technologien in
Bereichen wie Embedded Systems, Halbleiter, KI-Hardware, Robotik,
Leistungselektronik, Photonik und Industrieelektronik entwickeln. Ausgewählte
Unternehmen erhalten einen Stand im Fast-Forward-Bereich sowie die Möglichkeit,
ihre Technologie auf der Fast-Forward-Bühne und im offiziellen Pitch-Wettbewerb
zu präsentieren.
Das Programm endet mit einer Preisverleihung auf der Big Forum Stage in Halle
B4. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums führt die Ausgabe 2026 vier Award-
Kategorien ein, die jeweils mit einem internationalen Medienbudget von 25.000
Euro von Elektor verbunden sind, um die globale Sichtbarkeit der Gewinner-
Startups zu erhöhen.
Die Ausgabe 2026 wird außerdem drei Elektronik-Creator vor Ort einbinden, die
live Interviews führen, Demonstrationen filmen und mit Besuchern auf der Fast-
Forward-Bühne sowie im Ausstellungsbereich interagieren.
Die Teilnahmegebühr beträgt 2.500 Euro und deckt die Teilnahme sowie die damit
verbundenen Aktivitäten ab.
?Startups, die an Hardware- und Deep-Tech-Innovationen arbeiten, benötigen oft
mehr als Sichtbarkeit - sie brauchen Zugang zum richtigen Publikum. electronica
Fast Forward bringt sie direkt mit Ingenieuren, Branchenführern und Investoren
in Kontakt und verstärkt gleichzeitig ihre Technologien durch internationale
Medienpräsenz", sagte Udo Bormann, Senior Sales & Marketing Manager, Elektor.
Über Elektor
Elektor ist eine internationale Medien- und Publishing-Plattform für Ingenieure,
Maker und Elektronikprofis. Über Magazine, digitale Kanäle, technische Inhalte,
Veranstaltungen und Community-Aktivitäten verbindet Elektor die
Elektronikbranche mit praktischem Wissen, neuen Technologien und
innovationsorientierten Zielgruppen weltweit.
Medienkontakt
* Name: Udo Bormann
* E-Mail: udo.bormann@elektor.com
* Telefon: +4915162669779
* Website: https://www.elektormagazine.com/electronica-ff-2026
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/562c27f7-dd82-4630-9875-
aa757aee7713
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