|
19.05.2026 17:34:38
GNW-News: BeyondTrust wurde im "KuppingerCole Analysts Leadership Compass 2026" zum sechsten Mal in Folge als "Overall Leader" im Bereich Privileged Access M...
^* Als führendes Unternehmen in den Bereichen Produkt, Innovation und
Marktführerschaft anerkannt
* Hervorzuheben sind fortschrittlicher JIT- und temporärer Zugriff, KI-
Agenten-Governance, ein domänenübergreifender Berechtigungsgraph, eine
ausgereifte Sitzungsüberwachung sowie umfassende Identitäts- und DevOps-
Integrationen
* Diese Auszeichnung untermauert die Führungsrolle von BeyondTrust im Bereich
der privilegienorientierten Identitätssicherheit im Zeitalter von KI und
nicht-menschlichen Identitäten
ATLANTA, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BeyondTrust
(https://www.beyondtrust.com/), der weltweit führende Anbieter von
privilegienorientierter Identitätssicherheit zum Schutz von Paths to Privilege(TM)
(https://www.beyondtrust.com/channel/paths-to-privilege), gab heute bekannt,
dass das Unternehmen von KuppingerCole Analysts AG im 2026 Leadership Compass
for Privileged Access Management (PAM)
(https://www.beyondtrust.com/resources/research/kuppingercole-leadership-
compass-pam) als?Overall Leader" ausgezeichnet wurde und in den Kategorien
Produkt, Innovation und Marktführerschaft Spitzenpositionen einnimmt. Damit hat
BeyondTrust in diesem Bericht zum sechsten Mal in Folge den Status?Overall
Leader" erreicht - eine Auszeichnung, die nur einer kleinen Gruppe von Anbietern
auf dem PAM-Markt zuteilwird.
Im Mittelpunkt der Anerkennung für BeyondTrust steht die BeyondTrust Pathfinder-
Plattform (https://www.beyondtrust.com/products), die Funktionen für PAM,
Identity Threat Detection and Response (ITDR), Cloud Infrastructure and
Entitlement Management (CIEM) sowie Enterprise Secrets Management in einer
einzigen, integrierten Plattform vereint. Pathfinder bildet das ab, was
BeyondTrust als?True Privilege(TM)" bezeichnet - es zeigt auf, wie sich
Zugriffswege über Active Directory, Microsoft Entra ID, Cloud-Plattformen, SaaS,
Endgeräte und nicht-menschliche Identitäten (NHIs) hinweg bilden - und verknüpft
diese Erkenntnisse mit einer Risikobewertung und umsetzbaren Abhilfemaßnahmen.
Die Plattform unterstützt den Einsatz in virtuellen Appliances, in selbst
gehosteten On-Premise- und Private-Cloud-Umgebungen, als gehostetes SaaS sowie
in appliancebasierten Lösungen und verfügt über Zertifizierungen wie ISO
27001/27701, SOC 2 Typ II, FedRAMP und PCI DSS.
?Die Tatsache, dass wir im KuppingerCole PAM Leadership Compass zum sechsten Mal
in Folge als 'Overall Leader' ausgezeichnet wurden, spiegelt unsere
kontinuierlichen Investitionen in den Aufbau einer Plattform wider, die jede
Identität schützt - ob Mensch, Maschine oder KI-Agent", sagte Janine Seebeck,
CEO von BeyondTrust.?Privilegien sind der rote Faden, der sich durch alle
Identitätsgruppen und jedes Umfeld zieht. Da KI-Agenten und nicht-menschliche
Identitäten inzwischen die am schnellsten wachsende Gruppe privilegierter
Identitäten in Unternehmen darstellen, ist BeyondTrust in der einzigartigen
Lage, diese mit derselben Sorgfalt zu verwalten, wie wir sie seit 20 Jahren bei
menschlichen Administratoren anwenden."
KuppingerCole hob die umfassende PAM-Sicherheitsabdeckung von BeyondTrust
hervor, die menschliche Identitäten, nicht-menschliche Identitäten (NHIs) und
KI-Agenten umfasst, und verwies dabei auf die fortschrittlichen JIT- und
temporären Zugriffsfunktionen der Plattform, die ausgereifte Sitzungsüberwachung
für IT- und OT-Umgebungen, den domänenübergreifenden Privilegiengraphen für eine
verbesserte Risikotransparenz, die robuste Verwaltung von geheimen Daten und
Zertifikaten sowie die umfangreichen Integrationen in Identitäts- und DevOps-
Ökosystemen. In dem Bericht wurde zudem der stark differenzierte Ansatz von
BeyondTrust im Bereich der KI-Agenten-Governance
(https://www.beyondtrust.com/solutions/ai-security) gewürdigt, der die
Erfassung, die Zuordnung von Berechtigungen und die Risikobewertung für Agenten
in Azure Copilot, AWS, GCP, Google Vertex, OpenAI, Salesforce und ServiceNow
umfasst.
Dass BeyondTrust in diesem Bericht zum sechsten Mal in Folge als?Overall
Leader" ausgezeichnet wurde, fällt in eine Zeit, in der der PAM-Markt einen
rasanten Wandel durchläuft. Der Umfang des privilegierten Zugriffs hat sich über
menschliche Administratoren hinaus ausgeweitet und umfasst nun auch
Dienstkonten, API-Schlüssel, Workload-Identitäten und KI-Agenten, die in
hybriden und cloud-nativen Umgebungen mit weitreichenden Berechtigungen agieren.
Die Plattform von BeyondTrust wurde speziell für diese komplexe
Identitätslandschaft entwickelt und sichert jeden?Path to Privilege(TM)" über
Endgeräte, Cloud, SaaS, OT und agentenbasierte KI hinweg.
Um ein kostenloses Exemplar des?KuppingerCole Analysts Leadership Compass for
Privileged Access Management" aus dem Jahr 2026 zu erhalten, besuchen Sie
bitte: https://www.beyondtrust.com/resources/research/kuppingercole-leadership-
compass-pam
Über BeyondTrust
BeyondTrust ist der weltweit führende Anbieter von privilegienorientierter
Identitätssicherheit, der?Paths to Privilege(TM)" schützt. Identität allein stellt
kein Risiko dar. Sondern die damit verbundenen Privilegien. Angesichts der
rasanten Zunahme von Identitäten von Menschen, Maschinen und KI-Agenten in allen
Umgebungen ist BeyondTrust das einzige Unternehmen, das darauf ausgelegt ist,
privilegierte Zugriffe in all diesen Umgebungen von einer einzigen Plattform aus
zu erfassen, zu kontrollieren und zu sichern. BeyondTrust genießt das Vertrauen
von 20.000 Kunden, darunter 75 der Fortune 100-Unternehmen, und wird von
führenden Branchenanalysten als Marktführer in mehreren Kategorien anerkannt.
Das Unternehmen betrachtet Identitätssicherheit nicht als Verwaltungsproblem,
sondern als strategischen Vorteil.
Weitere Informationen finden Sie unter www.beyondtrust.com
(http://www.beyondtrust.com).
Über den?KuppingerCole Analysts Leadership Compass for PAM" 2026
Der?KuppingerCole Analysts Leadership Compass for PAM" 2026 bewertete Anbieter
hinsichtlich grundlegender und fortgeschrittener Funktionen, darunter das
Management privilegierter Konten und des Identitätslebenszyklus, die Verwaltung
von Anmeldedaten und geheimen Informationen, das Endpunkt-Privilegienmanagement
(EPM), Just-in-Time-Zugriff (JIT), Sitzungsmanagement und -überwachung,
Unterstützung für cloud-native Lösungen und DevOps, KI-/ML-Fähigkeiten sowie
Identitätserkennung und -transparenz.
Über KuppingerCole Analysts
KuppingerCole Analysts AG (https://www.kuppingercole.com/) ist ein unabhängiges,
weltweit tätiges Analyseunternehmen, das sich auf Identitäts- und
Zugriffsmanagement (IAM), Cybersicherheit, digitale Identität und Governance
spezialisiert hat. Durch herstellerunabhängige Marktforschung,
Beratungsdienstleistungen und Veranstaltungen wie die European Identity & Cloud
Conference und die Impact Days unterstützt KuppingerCole Unternehmen dabei,
digitale Komplexität in Klarheit zu verwandeln. KuppingerCole Analysts setzt
sich leidenschaftlich für eine gute Cybersicherheit in allen Bereichen und
Branchen ein.
Folgen Sie BeyondTrust:
X: https://twitter.com/beyondtrust
Blog: https://www.beyondtrust.com/blog
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/beyondtrust
Facebook: https://www.facebook.com/beyondtrust
Für BeyondTrust:
BeyondTrust Public Relations
Tel.: (516)-521-5582
E-Mail: BeyondTrust@icrinc.com (mailto:BeyondTrust@icrinc.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Konflikt im Fokus: ATX dreht letztlich ins Minus -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus
Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.