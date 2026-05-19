GNW-News: BeyondTrust wurde im "KuppingerCole Analysts Leadership Compass 2026" zum sechsten Mal in Folge als "Overall Leader" im Bereich Privileged Access M...

^* Als führendes Unternehmen in den Bereichen Produkt, Innovation und

Marktführerschaft anerkannt

* Hervorzuheben sind fortschrittlicher JIT- und temporärer Zugriff, KI-

Agenten-Governance, ein domänenübergreifender Berechtigungsgraph, eine

ausgereifte Sitzungsüberwachung sowie umfassende Identitäts- und DevOps-

Integrationen

* Diese Auszeichnung untermauert die Führungsrolle von BeyondTrust im Bereich

der privilegienorientierten Identitätssicherheit im Zeitalter von KI und

nicht-menschlichen Identitäten

ATLANTA, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BeyondTrust

(https://www.beyondtrust.com/), der weltweit führende Anbieter von

privilegienorientierter Identitätssicherheit zum Schutz von Paths to Privilege(TM)

(https://www.beyondtrust.com/channel/paths-to-privilege), gab heute bekannt,

dass das Unternehmen von KuppingerCole Analysts AG im 2026 Leadership Compass

for Privileged Access Management (PAM)

(https://www.beyondtrust.com/resources/research/kuppingercole-leadership-

compass-pam) als?Overall Leader" ausgezeichnet wurde und in den Kategorien

Produkt, Innovation und Marktführerschaft Spitzenpositionen einnimmt. Damit hat

BeyondTrust in diesem Bericht zum sechsten Mal in Folge den Status?Overall

Leader" erreicht - eine Auszeichnung, die nur einer kleinen Gruppe von Anbietern

auf dem PAM-Markt zuteilwird.

Im Mittelpunkt der Anerkennung für BeyondTrust steht die BeyondTrust Pathfinder-

Plattform (https://www.beyondtrust.com/products), die Funktionen für PAM,

Identity Threat Detection and Response (ITDR), Cloud Infrastructure and

Entitlement Management (CIEM) sowie Enterprise Secrets Management in einer

einzigen, integrierten Plattform vereint. Pathfinder bildet das ab, was

BeyondTrust als?True Privilege(TM)" bezeichnet - es zeigt auf, wie sich

Zugriffswege über Active Directory, Microsoft Entra ID, Cloud-Plattformen, SaaS,

Endgeräte und nicht-menschliche Identitäten (NHIs) hinweg bilden - und verknüpft

diese Erkenntnisse mit einer Risikobewertung und umsetzbaren Abhilfemaßnahmen.

Die Plattform unterstützt den Einsatz in virtuellen Appliances, in selbst

gehosteten On-Premise- und Private-Cloud-Umgebungen, als gehostetes SaaS sowie

in appliancebasierten Lösungen und verfügt über Zertifizierungen wie ISO

27001/27701, SOC 2 Typ II, FedRAMP und PCI DSS.

?Die Tatsache, dass wir im KuppingerCole PAM Leadership Compass zum sechsten Mal

in Folge als 'Overall Leader' ausgezeichnet wurden, spiegelt unsere

kontinuierlichen Investitionen in den Aufbau einer Plattform wider, die jede

Identität schützt - ob Mensch, Maschine oder KI-Agent", sagte Janine Seebeck,

CEO von BeyondTrust.?Privilegien sind der rote Faden, der sich durch alle

Identitätsgruppen und jedes Umfeld zieht. Da KI-Agenten und nicht-menschliche

Identitäten inzwischen die am schnellsten wachsende Gruppe privilegierter

Identitäten in Unternehmen darstellen, ist BeyondTrust in der einzigartigen

Lage, diese mit derselben Sorgfalt zu verwalten, wie wir sie seit 20 Jahren bei

menschlichen Administratoren anwenden."

KuppingerCole hob die umfassende PAM-Sicherheitsabdeckung von BeyondTrust

hervor, die menschliche Identitäten, nicht-menschliche Identitäten (NHIs) und

KI-Agenten umfasst, und verwies dabei auf die fortschrittlichen JIT- und

temporären Zugriffsfunktionen der Plattform, die ausgereifte Sitzungsüberwachung

für IT- und OT-Umgebungen, den domänenübergreifenden Privilegiengraphen für eine

verbesserte Risikotransparenz, die robuste Verwaltung von geheimen Daten und

Zertifikaten sowie die umfangreichen Integrationen in Identitäts- und DevOps-

Ökosystemen. In dem Bericht wurde zudem der stark differenzierte Ansatz von

BeyondTrust im Bereich der KI-Agenten-Governance

(https://www.beyondtrust.com/solutions/ai-security) gewürdigt, der die

Erfassung, die Zuordnung von Berechtigungen und die Risikobewertung für Agenten

in Azure Copilot, AWS, GCP, Google Vertex, OpenAI, Salesforce und ServiceNow

umfasst.

Dass BeyondTrust in diesem Bericht zum sechsten Mal in Folge als?Overall

Leader" ausgezeichnet wurde, fällt in eine Zeit, in der der PAM-Markt einen

rasanten Wandel durchläuft. Der Umfang des privilegierten Zugriffs hat sich über

menschliche Administratoren hinaus ausgeweitet und umfasst nun auch

Dienstkonten, API-Schlüssel, Workload-Identitäten und KI-Agenten, die in

hybriden und cloud-nativen Umgebungen mit weitreichenden Berechtigungen agieren.

Die Plattform von BeyondTrust wurde speziell für diese komplexe

Identitätslandschaft entwickelt und sichert jeden?Path to Privilege(TM)" über

Endgeräte, Cloud, SaaS, OT und agentenbasierte KI hinweg.

Um ein kostenloses Exemplar des?KuppingerCole Analysts Leadership Compass for

Privileged Access Management" aus dem Jahr 2026 zu erhalten, besuchen Sie

bitte: https://www.beyondtrust.com/resources/research/kuppingercole-leadership-

compass-pam

Über BeyondTrust

BeyondTrust ist der weltweit führende Anbieter von privilegienorientierter

Identitätssicherheit, der?Paths to Privilege(TM)" schützt. Identität allein stellt

kein Risiko dar. Sondern die damit verbundenen Privilegien. Angesichts der

rasanten Zunahme von Identitäten von Menschen, Maschinen und KI-Agenten in allen

Umgebungen ist BeyondTrust das einzige Unternehmen, das darauf ausgelegt ist,

privilegierte Zugriffe in all diesen Umgebungen von einer einzigen Plattform aus

zu erfassen, zu kontrollieren und zu sichern. BeyondTrust genießt das Vertrauen

von 20.000 Kunden, darunter 75 der Fortune 100-Unternehmen, und wird von

führenden Branchenanalysten als Marktführer in mehreren Kategorien anerkannt.

Das Unternehmen betrachtet Identitätssicherheit nicht als Verwaltungsproblem,

sondern als strategischen Vorteil.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beyondtrust.com

(http://www.beyondtrust.com).

Über den?KuppingerCole Analysts Leadership Compass for PAM" 2026

Der?KuppingerCole Analysts Leadership Compass for PAM" 2026 bewertete Anbieter

hinsichtlich grundlegender und fortgeschrittener Funktionen, darunter das

Management privilegierter Konten und des Identitätslebenszyklus, die Verwaltung

von Anmeldedaten und geheimen Informationen, das Endpunkt-Privilegienmanagement

(EPM), Just-in-Time-Zugriff (JIT), Sitzungsmanagement und -überwachung,

Unterstützung für cloud-native Lösungen und DevOps, KI-/ML-Fähigkeiten sowie

Identitätserkennung und -transparenz.

Über KuppingerCole Analysts

KuppingerCole Analysts AG (https://www.kuppingercole.com/) ist ein unabhängiges,

weltweit tätiges Analyseunternehmen, das sich auf Identitäts- und

Zugriffsmanagement (IAM), Cybersicherheit, digitale Identität und Governance

spezialisiert hat. Durch herstellerunabhängige Marktforschung,

Beratungsdienstleistungen und Veranstaltungen wie die European Identity & Cloud

Conference und die Impact Days unterstützt KuppingerCole Unternehmen dabei,

digitale Komplexität in Klarheit zu verwandeln. KuppingerCole Analysts setzt

sich leidenschaftlich für eine gute Cybersicherheit in allen Bereichen und

Branchen ein.

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