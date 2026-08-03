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03.08.2026 11:04:39
GNW-News: BioNTech ernennt Dr. Guido Oelkers zum neuen Vorstandsvorsitzenden
^Mainz, Deutschland, 3. August 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Dr. Guido Oelkers zum
neuen Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer,?CEO") der BioNTech SE
ernannt hat, der sein Amt spätestens zum 1. Februar 2027 antreten wird. Er wird
damit auf Prof. Dr. Ugur Sahin folgen. Guido Oelkers wechselt von dem global
tätigen, an der Nasdaq Stockholm notierten Biopharmaunternehmen Swedish Orphan
Biovitrum AB (STO: SOBI,?Sobi"), bei dem er seit 2017 als Vorstandsvorsitzender
tätig war, zu BioNTech.
Guido Oelkers ist ein versierter Manager mit über 30 Jahren Erfahrung in
verschiedenen strategischen Führungspositionen in der Biotechnologie- und
Pharmabranche. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der
Transformation und Skalierung globaler Organisationen und hat nachhaltiges
Wachstum durch konsequente Umsetzung, gezielte Kapitalallokation und operative
Exzellenz erzielt. Im Laufe seiner Karriere hat Guido Oelkers erfolgreich
komplexe und innovative Produktportfolios aufgebaut, priorisiert und gestärkt,
unter anderem auch in den Bereichen Onkologie und Immunologie. Gleichzeitig hat
er globale Geschäftsaktivitäten in Schlüsselmärkten maßgeblich vorangetrieben,
insbesondere in den Vereinigten Staaten.
?Guido Oelkers ist ein erfahrener CEO in der pharmazeutischen Industrie. Im
Laufe seiner beeindruckenden internationalen Karriere hat er stets seine
strategische Führungsstärke in globalen Organisationen unter Beweis gestellt und
gezeigt, wie sich wissenschaftliche Exzellenz nahtlos in kommerziellen Erfolg
umsetzen lässt", sagte Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech.
?Seine Expertise in der fokussierten und kapitaleffizienten Skalierung
innovationsgetriebener Unternehmen, gepaart mit seiner umfassenden Kenntnis der
relevanten Märkte, wird BioNTech in eine hervorragende Position versetzen, ihre
Ziele zu erreichen, sich zu einem Multi-Produkt-Unternehmen zu entwickeln und
die beeindruckende Erfolgsgeschichte fortzusetzen."
?BioNTech zeichnet sich durch ihr wissenschaftliches Fundament sowie
insbesondere durch ihre starke Onkologie-Pipeline mit mehreren spätklinischen
Entwicklungsprogrammen aus", sagte Dr. Guido Oelkers, zukünftiger Chief
Executive Officer von BioNTech.?Es ist mir eine große Ehre, BioNTech zukünftig
zu leiten. Mein besonderer Fokus wird darauf liegen, das Unternehmen bis 2030 zu
einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen
Produkten weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir das innovative
präklinische und klinische Portfolio im Einklang mit der Unternehmensstrategie
weiter voranbringen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen
Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie mit unseren Teams weltweit die nächsten
Schritte zu gehen, um die patientenorientierte Strategie von BioNTech umzusetzen
und nachhaltigen, langfristigen Mehrwert zu schaffen."
?BioNTech befindet sich in einer entscheidenden Phase, in der es darum geht, die
diversifizierte Pipeline in zugelassene Produkte und einen nachhaltigen
medizinischen Nutzen für Patientinnen und Patienten umzusetzen. Ich habe Guido
Oelkers als einen Manager kennengelernt, der ein tiefes Verständnis der
pharmazeutischen Industrie und ausgeprägtes strategisches Urteilsvermögen mit
einem aufrichtigen Respekt für die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verbindet", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer
und Mitgründer von BioNTech.?Mit Guido Oelkers an der Unternehmensspitze bin
ich zuversichtlich, dass BioNTech in einer starken Position ist, um ihre Vision
zu verwirklichen. Um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu
gewährleisten, werde ich seinen Einstieg aktiv unterstützen."
Die Ernennung des neuen CEOs ist das Ergebnis eines umfassenden
Auswahlverfahrens unter der Leitung des Aufsichtsrats. Wie bereits angekündigt,
wird die Chief Medical Officer von BioNTech, Prof. Dr. Özlem Türeci, in die
Geschäftsführung eines neuen, eigenständigen Unternehmens wechseln. Dieses wird
sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Mitgründer, Prof. Dr. Ugur Sahin, leiten.
Die Suche nach ihrer Nachfolge läuft und konzentriert sich auf Führungskräfte
mit herausragender medizinischer und wissenschaftlicher Expertise, umfassender
Erfahrung in der spätklinischen Entwicklung und einer nachgewiesenen
Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung innovativer Plattformen und komplexer
Produktkandidaten.
Über Guido Oelkers
Dr. Guido Oelkers ist ein erfahrener Manager, der im Laufe seiner Karriere in
Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum mehrfach als CEO tätig war. Zuletzt
war er bei der Swedish Orphan Biovitrum AB (?Sobi") tätig, wo er den Umsatz des
Unternehmens innerhalb von neun Jahren (Geschäftsjahre 2017 bis 2026) mehr als
vervierfachte. Ebenso steigerte er die Rentabilität von Sobi erheblich und
stärkte die Pipeline in der späten Entwicklungsphase, wodurch er das Unternehmen
für einen nachhaltigen langfristigen Erfolg positionierte. Vor seinem Wechsel zu
Sobi war Guido Oelkers als CEO des Medizintechnikherstellers BSN Medical Holding
GmbH, als Präsident und CEO des schwedischen Medizintechnikunternehmens Gambro
AB sowie als CEO des Spezialpharmaunternehmens Invida Holdings Pte. Ltd. tätig.
Zuvor hatte er eine Reihe von Führungspositionen in Unternehmen wie Nycomed
International Management GmbH, der DKSH-Gruppe, Aventis Pharma S.A. China und
der Hoechst AG inne, wo er seine Karriere begann. Guido Oelkers promovierte in
Betriebswirtschaftslehre an der Adelaide University in Australien und
absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre
in Mainz und London. Er ist deutscher Staatsbürger und wird am Hauptsitz von
BioNTech in Mainz tätig sein.
Ein Foto von Guido Oelkers (© Sobi - Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 2026)
steht hier (https://www.sobi.com/sites/sobi/files/ma/Guido_Oelkers_Sobi_0.png)
zum Download zur Verfügung.
Über BioNTech
BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der
Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen
Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die
Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit
tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in
all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen
bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs
wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen
Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit
renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers
Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,
MediLink, OncoC4 und Pfizer.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.biontech.com/de/de/home.html).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und
die potenziellen Vorteile der von BioNTech eingestellten Führungskräfte;
BioNTechs Forschungs- und Entwicklungsprogramme; BioNTechs Fokus auf den Aufbau
kommerzieller Kapazitäten für potenzielle Markteinführungen; und die Erwartungen
von BioNTech in Bezug auf den Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, behördliche
Zulassungen für solche Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und
die geplante Bereitschaft der Organisation für derartige Einführungen. In
manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von
Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",
?zielt ab", "antizipiert",?schätzt",?glaubt",?prognostiziert",?potenziell",
?setzt fort" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen
vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und
sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen
viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht
werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt
auf: Gespräche mit Zulassungsbehörden über den Zeitplan und die Anforderungen an
zusätzliche klinische Studien; die Fähigkeit, vergleichbare klinische Ergebnisse
in zukünftigen klinischen Studien zu erzielen; der Wettbewerb bezogen auf
BioNTechs Produktkandidaten, einschließlich solcher mit anderen Wirkmechanismen
und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen, basierend unter anderem auf
Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen, die Breite der zugelassenen
Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der Immunantwort; den Zeitpunkt
und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu
erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTech und ihren
Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu
beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und
Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und
Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und
Prüfpräparate fortzusetzen; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs
Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu
vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung
und Expansion des Unternehmens zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den
USA und anderen Ländern und Regionen; BioNTechs Fähigkeit, ihre
Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und Produktkandidaten herzustellen;
und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 31. März 2026 endende
Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.
Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ikMzDdv6ukDDGfFZyAnQFDLzB3caVCyAmVG3
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Kg1GAOyA8bYxbgmlvSCRWQdN2g_Q=) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb
rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche
in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu
aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der
Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
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Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cLmadfX7v9ObusBf-
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