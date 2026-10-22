BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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22.10.2026 12:49:38
GNW-News: BioNTech treibt klinische Phase-3-Studie zu Pumitamig mit Gileads gegen TROP2-gerichtetem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Sacituzumab Govitecan bei D...
^* BioNTech schließt eine klinische Studienkollaboration mit Gilead Sciences
ab; Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten
mit dreifach-negativem Brustkrebs zu verbessern, deren Tumoren mit niedriger
oder negativer PD-L1-Expression eingestuft werden
* Die globale Phase-3-Studie ROSETTA Breast-01 wird weiterentwickelt, um die
Kombination aus Pumitamig und einem gegen TROP2-gerichteten Antikörper-
Wirkstoff-Konjugat zu evaluieren, was die neueste Erstlinienstandardtherapie
bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem dreifach-negativem
Brustkrebs darstellt
* Dies wird die erste globale Phase-3-Studie zur Evaluierung von Pumitamig in
Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat sein
MAINZ, Deutschland, 22. Oktober 2026 - BioNTech SE (https://www.biontech.com/)
(Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gab heute eine klinische Studienkollaboration und
Liefervereinbarung mit Gilead Sciences Inc. (?Gilead") bekannt. Im Rahmen der
Vereinbarung soll Pumitamig in Kombination mit dem gegen TROP2-gerichteten
Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate,?ADC") Sacituzumab
Govitecan als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit lokal
fortgeschrittenem oder metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs (triple-
negative breast cancer,?TNBC") evaluiert werden, deren Tumoren mit niedriger
oder negativer PD-L1-Expression klassifiziert werden. Pumitamig ist ein
bispezifischer Immunmodulatorkandidat, der darauf ausgelegt ist, gleichzeitig an
PD-L1 und VEGF-A zu binden, und gemeinsam von BioNTech und Bristol Myers Squibb
(?BMS") entwickelt wird.
ROSETTA Breast-01 ist eine globale, doppelt-verblindete klinische Phase-3-Studie
(NCT07173751 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751)), die derzeit
Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu einer alleinigen
Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder
metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs und niedrigem oder negativem PD-L1-
Expressionslevel (CPS Â°
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