BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 12:49:38

GNW-News: BioNTech treibt klinische Phase-3-Studie zu Pumitamig mit Gileads gegen TROP2-gerichtetem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Sacituzumab Govitecan bei D...

^* BioNTech schließt eine klinische Studienkollaboration mit Gilead Sciences

ab; Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten

mit dreifach-negativem Brustkrebs zu verbessern, deren Tumoren mit niedriger

oder negativer PD-L1-Expression eingestuft werden

* Die globale Phase-3-Studie ROSETTA Breast-01 wird weiterentwickelt, um die

Kombination aus Pumitamig und einem gegen TROP2-gerichteten Antikörper-

Wirkstoff-Konjugat zu evaluieren, was die neueste Erstlinienstandardtherapie

bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem dreifach-negativem

Brustkrebs darstellt

* Dies wird die erste globale Phase-3-Studie zur Evaluierung von Pumitamig in

Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat sein

MAINZ, Deutschland, 22. Oktober 2026 - BioNTech SE (https://www.biontech.com/)

(Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gab heute eine klinische Studienkollaboration und

Liefervereinbarung mit Gilead Sciences Inc. (?Gilead") bekannt. Im Rahmen der

Vereinbarung soll Pumitamig in Kombination mit dem gegen TROP2-gerichteten

Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate,?ADC") Sacituzumab

Govitecan als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit lokal

fortgeschrittenem oder metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs (triple-

negative breast cancer,?TNBC") evaluiert werden, deren Tumoren mit niedriger

oder negativer PD-L1-Expression klassifiziert werden. Pumitamig ist ein

bispezifischer Immunmodulatorkandidat, der darauf ausgelegt ist, gleichzeitig an

PD-L1 und VEGF-A zu binden, und gemeinsam von BioNTech und Bristol Myers Squibb

(?BMS") entwickelt wird.

ROSETTA Breast-01 ist eine globale, doppelt-verblindete klinische Phase-3-Studie

(NCT07173751 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751)), die derzeit

Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu einer alleinigen

Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder

metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs und niedrigem oder negativem PD-L1-

Expressionslevel (CPS Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu BioNTech (ADRs)

mehr Analysen
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BioNTech Buy UBS AG
16.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 80,70 -0,68% BioNTech (ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen