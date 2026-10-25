BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.10.2026 08:34:38

GNW-News: BioNTech und Bristol Myers Squibb präsentieren ermutigende Daten aus globaler Phase-2-Studie mit Pumitamig bei fortgeschrittenem nicht-kleinzellige...

^* Pumitamig in Kombination mit Docetaxel zeigte eine ermutigende objektive

Ansprechrate von 36,7 % bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Plattenepithel- und Nicht-

Plattenepithel-Histologie über verschiedene PD-L1-Expressionslevel hinweg

nach Fortschreiten der Erkrankung unter oder nach einer Immuntherapie in

Kombination mit Chemotherapie

* Das mediane progressionsfreie Überleben betrug 6,9 Monate

* Für diese Patientengruppe besteht weiterhin ein hoher ungedeckter

medizinischer Bedarf, da das progressionsfreie Überleben unter der

derzeitigen Standardtherapie mit Docetaxel im Durchschnitt weniger als vier

Monate beträgt

* Die Daten stellen den dritten globalen Phase-2-Datensatz zu Pumitamig bei

Lungenkrebs dar und untermauern sein Potenzial, die Behandlungsergebnisse

gegenüber den derzeitigen Standardtherapien zu verbessern

MAINZ, Deutschland und PRINCETON, USA, 25. Oktober 2026 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und

Bristol Myers Squibb Company (https://www.bms.com/) (NYSE: BMY,?BMS") gaben

heute erste Daten aus der globalen klinischen Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107

(NCT06841055 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06841055)) bekannt. In der

Studie wird der bispezifische PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator-Kandidat Pumitamig

(BNT327/BMS986545) in Kombination mit Docetaxel bei Patientinnen und Patienten

mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,

?NSCLC") untersucht, deren Erkrankung während oder nach einer

Erstlinienbehandlung mit Immuntherapie plus Chemotherapie fortgeschritten ist.

Die Daten zeigten eine ermutigende Anti-Tumor-Aktivität mit Ansprechen sowohl

bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Plattenepithel- als auch Nicht-

Plattenepithel-Histologie und über verschiedene PD-L1-Expressionslevel hinweg.

Zudem zeigte Pumitamig ein kontrollierbares Sicherheitsprofil, das mit den

Ergebnissen früherer globaler klinischer Studien mit dem Produktkandidaten

übereinstimmte. Die Daten wurden heute im Rahmen einer Late-Breaking Rapid Oral

Präsentation (Abstract #LBA76) auf dem Kongress der European Society for Medical

Oncology (?ESMO") 2026 in Madrid, Spanien, vorgestellt.

?Trotz bedeutender Fortschritte in der Erstlinientherapie sind die

Behandlungsergebnisse für viele Patientinnen und Patienten mit nicht-

kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung nach einer Immuntherapie in

Kombination mit Chemotherapie fortschreitet, weiterhin unzureichend. In dieser

Behandlungssituation ist Docetaxel seit Jahren die Standardtherapie",(1) sagte

Prof. Dr. Dr. Byoung Chul Cho, Prüfarzt der Studie und Professor für

medizinische Onkologie am Yonsei Cancer Center des Yonsei University College of

Medicine in Seoul, Republik Korea.?Diese ersten Daten aus der ROSETTA Lung-107-

Studie zeigen ermutigende Ansprechraten und Ergebnisse zum progressionsfreien

Überleben über verschiedene PD-L1-Expressionslevel und histologische Subtypen

hinweg. Sie deuten darauf hin, dass Pumitamig dazu beitragen könnte, die Anti-

Tumor-Immunantwort bei Patientinnen und Patienten, deren Erkrankung nach einer

vorangegangenen Immuntherapie mit Chemotherapie fortgeschritten ist, erneut zu

aktivieren. Diese Ergebnisse unterstützen die weitere Untersuchung von Pumitamig

bei dieser Patientengruppe mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf."

Die ROSETTA Lung-107-Studie untersucht Pumitamig in Kombination mit Docetaxel

bei einer Dosierung von 1.400 mg alle drei Wochen. Zum Stichtag der Datenanalyse

(?data cut-off") am 10. Juli 2026 waren 50 Patientinnen und Patienten behandelt

worden, mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von 12,2 Wochen. 33 Patientinnen

und Patienten befanden sich weiterhin in Behandlung. Bei 30 Patientinnen und

Patienten, deren Ansprechen ausgewertet werden konnte, zeigte Pumitamig in

Kombination mit Docetaxel eine bestätigte objektive Ansprechrate (confirmed

objective response rate,?cORR") von 36,7 % und eine Krankheitskontrollrate

(disease control rate,?DCR") von 90,0 %. Ein Ansprechen wurde über alle PD-L1-

Expressionslevel hinweg beobachtet (cORR: 42,9 % bei TPS Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu BioNTech (ADRs)

mehr Analysen
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BioNTech Buy UBS AG
16.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 78,75 -1,44% BioNTech (ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen