GNW-News: BioNTech und Mitgründer kündigen Pläne für neues Mitgründer-geführtes Unternehmen zur Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation an,...

^* BioNTech stärkt strategische Ausrichtung auf die wachsende spätklinische

Pipeline mit Immunmodulator-, Antikörper-Wirkstoff-Konjugat- und mRNA-

Kandidaten

* BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden ein eigenständiges,

neues Biotechnologie-Unternehmen gründen, das mRNA-Innovationen der nächsten

Generation erforscht und entwickelt; der Managementwechsel soll bis Ende

2026 erfolgen

* Beide Unternehmen verfolgen eigene strategische Prioritäten, um den Nutzen

für Patientinnen und Patienten sowie für Anteilseigner zu maximieren;

BioNTech plant, relevante Rechte und mRNA-Technologien gegen eine

Minderheitsbeteiligung in das neue Unternehmen einzubringen

* Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung wird bis Ende des ersten

Halbjahres 2026 erwartet

Mainz, Deutschland, 10. März 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") gab heute Pläne für ein eigenständiges neues Unternehmen bekannt,

das von den BioNTech-Mitgründern Prof. Dr. Ugur Sahin und Prof. Dr. Özlem Türeci

gegründet und geleitet werden soll. Das neue Unternehmen soll über entsprechende

Ressourcen, Geschäftstätigkeiten und Finanzierungsoptionen verfügen, um mRNA-

Innovationen der nächsten Generation zu entwickeln. BioNTech plant,

entsprechende Rechte und mRNA-Technologien in das neue Unternehmen einzubringen,

um eine priorisierte Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation

mit disruptivem Potenzial zu ermöglichen und zu unterstützen. Da beide

Unternehmen dezidierte strategische Prioritäten verfolgen werden, erwartet

BioNTech, den Mehrwert für Patientinnen und Patienten sowie Anteilseigner durch

diese Pläne voll auszuschöpfen.

BioNTech wird ihre strategische Ausrichtung stärker auf die Entwicklung und

Kommerzialisierung ihrer wachsenden spätklinischen Pipeline richten, die

innovative Immunmodulator-, Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug

conjugate,?ADC")- und mRNA-Kandidaten umfasst. Die bestehende klinische

Pipeline, einschließlich der bekanntgegebenen Meilensteine, sowie das COVID-19-

Impfstoff-Franchise bleiben von den Plänen des neuen Unternehmens unberührt.

BioNTech geht davon aus, bis Ende des Jahres 2026 15 laufende Phase-3-Studien im

Bereich Onkologie zu haben. 2026 wird zudem das erste Jahr sein, in dem das

Unternehmen mehrere Daten-Updates aus klinischen Studien der Spätphase in

verschiedenen Krebsindikationen mit hoher Inzidenz erwartet. Die klinischen

Studien und die daraus resultierenden Daten werden in wesentliche Entscheidungen

BioNTechs zu behördlichen Einreichungen und möglichen Markteinführungen

einfließen.

Ugur Sahin und Özlem Türeci werden bis Ende dieses Jahres nach Ablauf ihrer

derzeitigen Dienstverträge in das Management ihres neuen Unternehmens wechseln.

BioNTechs Aufsichtsrat hat mit der Suche nach passenden Nachfolgerinnen bzw.

Nachfolgern für die Positionen begonnen, um einen reibungslosen Übergang und

eine konsequente Umsetzung von BioNTechs Strategie sicherzustellen.

?In den vergangenen 18 Jahren haben wir BioNTech von einem Start-up zu einem

globalen biopharmazeutischen Unternehmen mit einer starken und diversifizierten

Pipeline aufgebaut. Während der COVID-19-Pandemie haben wir unser Engagement

über die Onkologie hinaus erweitert und den ersten zugelassenen mRNA-Impfstoff

entwickelt, der zum Schutz von Menschen weltweit beigetragen hat. Heute ist das

Unternehmen sehr gut aufgestellt, seine Mission weiter voranzutreiben und sich

zu einem kommerziellen Biopharma-Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten

zu etablieren. All das wäre ohne das außergewöhnliche Engagement unserer Teams,

das Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie des Aufsichtsrats und

die Unterstützung unserer Partner nicht möglich gewesen. Für uns ist jetzt der

richtige Zeitpunkt, die Übergabe des Staffelstabs vorzubereiten", sagte Prof.

Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.

?Gleichzeitig wollen Özlem und ich ein weiteres Mal als Pioniere neue Wege

beschreiten. Schon immer war es unsere Vision, Wissenschaft in Fortschritte für

Patientinnen und Patienten zu überführen. Jetzt bietet sich die Chance, die

nächste Generation bahnbrechender Innovationen zu erschließen."

?Ugur und Özlem haben im Laufe ihrer Karriere immer wieder ihre außergewöhnliche

Innovationskraft unter Beweis gestellt. Während BioNTech mehrere

Produktkandidaten in der späten klinischen Phase in Richtung Kommerzialisierung

vorantreibt, unterstützen wir ihre Entscheidung, die Chance zu ergreifen, ihre

Stärken und volle Aufmerksamkeit einem neuen Unternehmen zu widmen, um das volle

Potenzial von mRNA-basierten Technologien auszuschöpfen", sagte Helmut Jeggle,

Vorsitzender von BioNTechs Aufsichtsrat.?Wir glauben, dass dieser Plan sowohl

für BioNTech als auch das neue Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bieten

kann, da er beiden Organisationen die Möglichkeit eröffnet, einen bedeutenden

Beitrag zum Wohle von Patientinnen und Patienten zu leisten. Wir freuen uns

darauf, gemeinsam mit ihrem neuen Unternehmen an möglichen

Kombinationstherapieansätzen zu arbeiten und so den Grundstein für weitere

Erfolge zu legen."

Die BioNTech-Mitgründer und mRNA-Pioniere Sahin und Türeci werden ihr drittes

Biotechnologie-Unternehmen gründen - nach Ganymed Pharmaceuticals im Jahr 2001

und BioNTech im Jahr 2008. Das Ziel des neuen mRNA-Unternehmen der nächsten

Generation ist es, bahnbrechende Plattformtechnologien zu etablieren und die

Erforschung und Entwicklung von mRNA-basierten Innovationen mit disruptivem

Potenzial voranzutreiben. BioNTech plant, zum neuen Unternehmen entsprechende

Rechte und mRNA-Technologien auf?Arm's Length"-Basis beizutragen. Im Gegenzug

wird BioNTech eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen erhalten,

sowie weitere Zahlungen in Form von Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Gleichzeitig zielt das Vorhaben darauf ab, beiden Unternehmen

Kollaborationsmöglichkeiten in Bezug auf Kombinationsansätze ihrer

Produktkandidaten zu eröffnen, mit dem Potenzial, neue komplementäre oder

synergistische Behandlungsstrategien zu entwickeln. Der Abschluss einer

bindenden Vereinbarung wird bis Ende des ersten Halbjahres 2026 erwartet.

Anschließend wird BioNTech weitere Informationen bekanntgeben.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und innovative chimäre Antigenrezeptoren

(CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an

Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der

Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener

Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer

diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern

verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten.

BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe),

Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und

den Übergang der Verantwortlichkeiten im Vorstand; die vorläufig zwischen

BioNTech und den Mitgründern besprochenen Bedingungen bezüglich der potenziellen

Beiträge bestimmter Vermögenswerte von BioNTech zu einem unabhängigen

Unternehmen und die Form der an BioNTech zu zahlenden Gegenleistung; der

Zeitpunkt für den Abschluss endgültiger Vereinbarungen zwischen BioNTech und den

Mitgründern; die Fähigkeit der Unternehmen, bei Kombinationsansätzen für ihre

Produktkandidaten zusammenzuarbeiten; BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogramme einschließlich ihrer Erwartungen hinsichtlich der

Einleitung klinischer Studien; BioNTechs Fokus auf den Aufbau kommerzieller

Kapazitäten für potenzielle Markteinführungen; und die Erwartungen von BioNTech

in Bezug auf den Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, behördliche Zulassungen für

solche Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und die geplante

Bereitschaft der Organisation für derartige Einführungen. In manchen Fällen

können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie

?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",

"antizipiert",?schätzt",?glaubt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"

oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren

Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und

sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen

viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht

werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt

auf: BioNTechs Fähigkeit, endgültige Vereinbarungen zwischen BioNTech und den

Mitgründern zu treffen; Gespräche mit Zulassungsbehörden über den Zeitplan und

die Anforderungen an zusätzliche klinische Studien; die Fähigkeit, vergleichbare

klinische Ergebnisse in zukünftigen klinischen Studien zu erzielen; der

Wettbewerb bezogen auf BioNTechs Produktkandidaten, einschließlich solcher mit

anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen,

basierend unter anderem auf Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen,

die Breite der zugelassenen Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der

Immunantwort; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für

ihre Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von

BioNTech und ihren Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu

verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu

erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit

und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs

Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu

vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung

und Expansion des Unternehmens zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den

USA und anderen Ländern und Regionen; BioNTechs Fähigkeit, ihre

Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und Produktkandidaten herzustellen;

und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2025

endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu

lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ikMzDdv6ukDDGfFZyAnQFDLzB3caVCyAmVG3

oEAAatsjOuxy5AufmJGHcwZHVWEktm7aI8Onbo6s8TMRuumG1MMYYvvKo_QCreNuNE7YRvA6TbhTeQRM

_hnjT0cnFK-

p3uJjGDt_R9snD4pUr4V3baGDxIUd9SKzUCbhZcwAJHyJcDZeH4rql5oGL4WKx0IDU_YNFrd9sBWLla1

Kg1GAOyA8bYxbgmlvSCRWQdN2g_Q=) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb

rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche

in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu

aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der

Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de

0ERc5QMVeCZVmnkqR-ahXyrKLxCt1lvgPlZKbVSSm0QjoWXM0-xQEraF3CbUp4xXAipBi1od2n7cxWY-

PYLi304jJg=)

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7vMHBYnbtYYE8HrNl3JA1oqETjmENBLN_NaT

RbjzTQnzzHMbbersVAw2MxrgqnWJcfu_u0o2XADyCDs-mJAWLdCTVJkKqAzPMY1KhJoJRLU=)

