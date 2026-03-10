BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
10.03.2026 11:37:38
GNW-News: BioNTech und Mitgründer kündigen Pläne für neues Mitgründer-geführtes Unternehmen zur Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation an,...
^* BioNTech stärkt strategische Ausrichtung auf die wachsende spätklinische
Pipeline mit Immunmodulator-, Antikörper-Wirkstoff-Konjugat- und mRNA-
Kandidaten
* BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden ein eigenständiges,
neues Biotechnologie-Unternehmen gründen, das mRNA-Innovationen der nächsten
Generation erforscht und entwickelt; der Managementwechsel soll bis Ende
2026 erfolgen
* Beide Unternehmen verfolgen eigene strategische Prioritäten, um den Nutzen
für Patientinnen und Patienten sowie für Anteilseigner zu maximieren;
BioNTech plant, relevante Rechte und mRNA-Technologien gegen eine
Minderheitsbeteiligung in das neue Unternehmen einzubringen
* Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung wird bis Ende des ersten
Halbjahres 2026 erwartet
Mainz, Deutschland, 10. März 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") gab heute Pläne für ein eigenständiges neues Unternehmen bekannt,
das von den BioNTech-Mitgründern Prof. Dr. Ugur Sahin und Prof. Dr. Özlem Türeci
gegründet und geleitet werden soll. Das neue Unternehmen soll über entsprechende
Ressourcen, Geschäftstätigkeiten und Finanzierungsoptionen verfügen, um mRNA-
Innovationen der nächsten Generation zu entwickeln. BioNTech plant,
entsprechende Rechte und mRNA-Technologien in das neue Unternehmen einzubringen,
um eine priorisierte Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation
mit disruptivem Potenzial zu ermöglichen und zu unterstützen. Da beide
Unternehmen dezidierte strategische Prioritäten verfolgen werden, erwartet
BioNTech, den Mehrwert für Patientinnen und Patienten sowie Anteilseigner durch
diese Pläne voll auszuschöpfen.
BioNTech wird ihre strategische Ausrichtung stärker auf die Entwicklung und
Kommerzialisierung ihrer wachsenden spätklinischen Pipeline richten, die
innovative Immunmodulator-, Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug
conjugate,?ADC")- und mRNA-Kandidaten umfasst. Die bestehende klinische
Pipeline, einschließlich der bekanntgegebenen Meilensteine, sowie das COVID-19-
Impfstoff-Franchise bleiben von den Plänen des neuen Unternehmens unberührt.
BioNTech geht davon aus, bis Ende des Jahres 2026 15 laufende Phase-3-Studien im
Bereich Onkologie zu haben. 2026 wird zudem das erste Jahr sein, in dem das
Unternehmen mehrere Daten-Updates aus klinischen Studien der Spätphase in
verschiedenen Krebsindikationen mit hoher Inzidenz erwartet. Die klinischen
Studien und die daraus resultierenden Daten werden in wesentliche Entscheidungen
BioNTechs zu behördlichen Einreichungen und möglichen Markteinführungen
einfließen.
Ugur Sahin und Özlem Türeci werden bis Ende dieses Jahres nach Ablauf ihrer
derzeitigen Dienstverträge in das Management ihres neuen Unternehmens wechseln.
BioNTechs Aufsichtsrat hat mit der Suche nach passenden Nachfolgerinnen bzw.
Nachfolgern für die Positionen begonnen, um einen reibungslosen Übergang und
eine konsequente Umsetzung von BioNTechs Strategie sicherzustellen.
?In den vergangenen 18 Jahren haben wir BioNTech von einem Start-up zu einem
globalen biopharmazeutischen Unternehmen mit einer starken und diversifizierten
Pipeline aufgebaut. Während der COVID-19-Pandemie haben wir unser Engagement
über die Onkologie hinaus erweitert und den ersten zugelassenen mRNA-Impfstoff
entwickelt, der zum Schutz von Menschen weltweit beigetragen hat. Heute ist das
Unternehmen sehr gut aufgestellt, seine Mission weiter voranzutreiben und sich
zu einem kommerziellen Biopharma-Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten
zu etablieren. All das wäre ohne das außergewöhnliche Engagement unserer Teams,
das Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie des Aufsichtsrats und
die Unterstützung unserer Partner nicht möglich gewesen. Für uns ist jetzt der
richtige Zeitpunkt, die Übergabe des Staffelstabs vorzubereiten", sagte Prof.
Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.
?Gleichzeitig wollen Özlem und ich ein weiteres Mal als Pioniere neue Wege
beschreiten. Schon immer war es unsere Vision, Wissenschaft in Fortschritte für
Patientinnen und Patienten zu überführen. Jetzt bietet sich die Chance, die
nächste Generation bahnbrechender Innovationen zu erschließen."
?Ugur und Özlem haben im Laufe ihrer Karriere immer wieder ihre außergewöhnliche
Innovationskraft unter Beweis gestellt. Während BioNTech mehrere
Produktkandidaten in der späten klinischen Phase in Richtung Kommerzialisierung
vorantreibt, unterstützen wir ihre Entscheidung, die Chance zu ergreifen, ihre
Stärken und volle Aufmerksamkeit einem neuen Unternehmen zu widmen, um das volle
Potenzial von mRNA-basierten Technologien auszuschöpfen", sagte Helmut Jeggle,
Vorsitzender von BioNTechs Aufsichtsrat.?Wir glauben, dass dieser Plan sowohl
für BioNTech als auch das neue Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bieten
kann, da er beiden Organisationen die Möglichkeit eröffnet, einen bedeutenden
Beitrag zum Wohle von Patientinnen und Patienten zu leisten. Wir freuen uns
darauf, gemeinsam mit ihrem neuen Unternehmen an möglichen
Kombinationstherapieansätzen zu arbeiten und so den Grundstein für weitere
Erfolge zu legen."
Die BioNTech-Mitgründer und mRNA-Pioniere Sahin und Türeci werden ihr drittes
Biotechnologie-Unternehmen gründen - nach Ganymed Pharmaceuticals im Jahr 2001
und BioNTech im Jahr 2008. Das Ziel des neuen mRNA-Unternehmen der nächsten
Generation ist es, bahnbrechende Plattformtechnologien zu etablieren und die
Erforschung und Entwicklung von mRNA-basierten Innovationen mit disruptivem
Potenzial voranzutreiben. BioNTech plant, zum neuen Unternehmen entsprechende
Rechte und mRNA-Technologien auf?Arm's Length"-Basis beizutragen. Im Gegenzug
wird BioNTech eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen erhalten,
sowie weitere Zahlungen in Form von Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.
Gleichzeitig zielt das Vorhaben darauf ab, beiden Unternehmen
Kollaborationsmöglichkeiten in Bezug auf Kombinationsansätze ihrer
Produktkandidaten zu eröffnen, mit dem Potenzial, neue komplementäre oder
synergistische Behandlungsstrategien zu entwickeln. Der Abschluss einer
bindenden Vereinbarung wird bis Ende des ersten Halbjahres 2026 erwartet.
Anschließend wird BioNTech weitere Informationen bekanntgeben.
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und innovative chimäre Antigenrezeptoren
(CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an
Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der
Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener
Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer
diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern
verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten.
BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe),
Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.biontech.com/de/de/home.html).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und
den Übergang der Verantwortlichkeiten im Vorstand; die vorläufig zwischen
BioNTech und den Mitgründern besprochenen Bedingungen bezüglich der potenziellen
Beiträge bestimmter Vermögenswerte von BioNTech zu einem unabhängigen
Unternehmen und die Form der an BioNTech zu zahlenden Gegenleistung; der
Zeitpunkt für den Abschluss endgültiger Vereinbarungen zwischen BioNTech und den
Mitgründern; die Fähigkeit der Unternehmen, bei Kombinationsansätzen für ihre
Produktkandidaten zusammenzuarbeiten; BioNTechs Forschungs- und
Entwicklungsprogramme einschließlich ihrer Erwartungen hinsichtlich der
Einleitung klinischer Studien; BioNTechs Fokus auf den Aufbau kommerzieller
Kapazitäten für potenzielle Markteinführungen; und die Erwartungen von BioNTech
in Bezug auf den Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, behördliche Zulassungen für
solche Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und die geplante
Bereitschaft der Organisation für derartige Einführungen. In manchen Fällen
können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie
?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",
"antizipiert",?schätzt",?glaubt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"
oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren
Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und
sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen
viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht
werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt
auf: BioNTechs Fähigkeit, endgültige Vereinbarungen zwischen BioNTech und den
Mitgründern zu treffen; Gespräche mit Zulassungsbehörden über den Zeitplan und
die Anforderungen an zusätzliche klinische Studien; die Fähigkeit, vergleichbare
klinische Ergebnisse in zukünftigen klinischen Studien zu erzielen; der
Wettbewerb bezogen auf BioNTechs Produktkandidaten, einschließlich solcher mit
anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen,
basierend unter anderem auf Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen,
die Breite der zugelassenen Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der
Immunantwort; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für
ihre Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von
BioNTech und ihren Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu
verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu
erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit
und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und
Prüfpräparate fortzusetzen; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs
Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu
vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung
und Expansion des Unternehmens zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den
USA und anderen Ländern und Regionen; BioNTechs Fähigkeit, ihre
Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und Produktkandidaten herzustellen;
und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2025
endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu
lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ikMzDdv6ukDDGfFZyAnQFDLzB3caVCyAmVG3
oEAAatsjOuxy5AufmJGHcwZHVWEktm7aI8Onbo6s8TMRuumG1MMYYvvKo_QCreNuNE7YRvA6TbhTeQRM
_hnjT0cnFK-
p3uJjGDt_R9snD4pUr4V3baGDxIUd9SKzUCbhZcwAJHyJcDZeH4rql5oGL4WKx0IDU_YNFrd9sBWLla1
Kg1GAOyA8bYxbgmlvSCRWQdN2g_Q=) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb
rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche
in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu
aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der
Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cLmadfX7v9ObusBf-
0ERc5QMVeCZVmnkqR-ahXyrKLxCt1lvgPlZKbVSSm0QjoWXM0-xQEraF3CbUp4xXAipBi1od2n7cxWY-
PYLi304jJg=)
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7vMHBYnbtYYE8HrNl3JA1oqETjmENBLN_NaT
RbjzTQnzzHMbbersVAw2MxrgqnWJcfu_u0o2XADyCDs-mJAWLdCTVJkKqAzPMY1KhJoJRLU=)
Â°
