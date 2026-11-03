GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung

^* Erstmals globale Daten für einen bispezifischen PD-(L)1xVEGF-

Immunmodulatorkandidaten in Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-

Konjugat-Kandidat bei Lungenkrebs vorgestellt: Pumitamig in Kombination mit

Elfetabart Drozuntecan

* Erste globale klinische Phase-3-Studie zur Evaluierung von Pumitamig in

Kombination mit Gileads gegen TROP2-gerichtetem Antikörper-Wirkstoff-

Konjugat Sacituzumab Govitecan bei dreifach negativem Brustkrebs

vorangebracht, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung

* Daten präsentiert, die zeigten, dass das mediane Gesamtüberleben bei

Behandlung mit Gotistobart gegenüber Chemotherapie nahezu verdoppelt wurde

bei vorbehandelten Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem

Plattenepithelkarzinom der Lunge

* Markteinführung von variantenangepasstem COVID-19-Impfstoff für die

Impfsaison 2026/2027 in verschiedenen Regionen weltweit

* Umsatz im dritten Quartal 2026 in Höhe von 1.289,2 Mio. EUR(1),adjustierte(2)

Forschungs- und Entwicklungskosten von 578,5 Mio. EUR (IFRS Forschungs- und

Entwicklungskosten von 748,1 Mio. EUR), und adjustierte Vertriebs- und

Verwaltungskosten(3) von 178,5 Mio. EUR

* Anhebung des Mittelpunkts der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 und

Aktualisierung der Prognosespanne auf 1,7 bis 1,9 Mrd. EUR; weiterhin starke

Finanzposition mit 16,2 Mrd. EUR an Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten sowie liquiden Wertpapieranlagen(4)

Telefonkonferenz und Webcast sind für den 3. November 2026 um 14:00 Uhr MEZ

(8:00 Uhr U.S. ET) geplant

MAINZ, Deutschland, 3. November 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/int/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal sowie für die

ersten neun Monate des am 30. September 2026 endenden Zeitraums veröffentlicht

und Informationen zur Geschäftsentwicklung bekanntgegeben.

?Die zahlreichen im Laufe des Jahres 2026 erreichten Meilensteine zeigen, dass

wir unsere Onkologie-Pipeline entschlossen vorantreiben. Gleichzeitig gewinnt

unsere Strategie für Kombinationstherapien weiter an Dynamik, wie die

Ankündigung der ersten globalen Phase-3-Studie zu Pumitamig in Kombination mit

einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat zeigt", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief

Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.?Mit einer wachsenden Pipeline,

wichtigen zulassungsrelevanten Studien, strategischen Partnerschaften und einer

soliden Finanzposition ist BioNTech für die nächste Wachstumsphase gut

aufgestellt. Unser Ziel ist es, BioNTech bis 2030 zu einem diversifizierten

Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu entwickeln."

Finanzergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate 2026

Drittes Quartal 2026 Drittes Quartal 2025

---------------------------------------------------------

in Mio. EUR, bis auf IFRS Adjustiertes IFRS Adjustiertes

Ergebnis je Aktie Ergebnis Ergebnis(2) Ergebnis Ergebnis(2)

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatzerlöse 1.289,2 1.289,2 1.518,9 1.518,9

-------------------------------------------------------------------------------

Nettogewinn / (-

verlust) 184,5 440,9 (28,7) 752,5

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässertes Ergebnis

je Aktie 0,73 1,76 (0,12) 3,11

-------------------------------------------------------------------------------

Gewichtete

durchschnittliche

Anzahl ausstehender

Aktien (in Mio.)(5) 251 251 241 242

-------------------------------------------------------------------------------

Neun Monate 2026 Neun Monate 2025

---------------------------------------------------------

in Mio. EUR, bis auf IFRS Adjustiertes IFRS Adjustiertes

Ergebnis je Aktie Ergebnis Ergebnis(2) Ergebnis Ergebnis(2)

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatzerlöse 1.512,9 1.512,9 1.962,5 1.962,5

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoverlust (1.168,2) (615,9) (831,1) (27,1)

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässertes Ergebnis

je Aktie (4,63) (2,44) (3,45) (0,11)

-------------------------------------------------------------------------------

Gewichtete

durchschnittliche

Anzahl ausstehender

Aktien (in Mio.)(5) 252 252 241 241

-------------------------------------------------------------------------------

Die nachstehenden Angaben stellen einen Vergleich zwischen dem dritten Quartal

2026 und den ersten neun Monaten 2026 mit den entsprechenden Vorjahreszeiträumen

dar, sofern nicht anders angegeben.

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.289,2 Mio. EUR im dritten Quartal 2026,

verglichen mit 1.518,9 Mio. EUR. Für die neun Monate bis zum 30. September 2026

lagen die Umsatzerlöse bei 1.512,9 Mio. EUR, gegenüber 1.962,5 Mio. EUR. Die

Umsatzrückgänge sind im Wesentlichen auf die erwartete geringere Marktnachfrage

nach den COVID?19-Impfstoffen von BioNTech zurückzuführen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 748,1 Mio. EUR im dritten

Quartal 2026, verglichen mit 564,8 Mio. EUR. Für die neun Monate bis zum 30.

September 2026 lagen die Forschungs- und Entwicklungskosten bei 1.856,1 Mio. EUR,

gegenüber 1.599,5 Mio. EUR. Die Kosten wurden im Wesentlichen durch höhere Kosten

für die Entwicklung von Immunonkologie? (?IO") und Antikörper?Wirkstoff?Konjugat

(antibody drug conjugate,?ADC")-Programmen sowie durch Wertminderungen von

immateriellen Vermögenswerten außerhalb von BioNTechs strategischem Fokus

getrieben.

Die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf

578,5 Mio. EUR im dritten Quartal 2026, verglichen mit 479,4 Mio. EUR. Für die neun

Monate bis zum 30. September 2026 lagen die adjustierten Forschungs- und

Entwicklungskosten bei 1.582,7 Mio. EUR, gegenüber 1.514,1 Mio. EUR. In den

adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten für das dritte Quartal und die

neun Monate bis zum 30. September 2026 sind die Wertminderungen von

immateriellen Vermögenswerten, die außerhalb des strategischen Fokus von

BioNTech liegen, nicht enthalten.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 178,5 Mio. EUR

im dritten Quartal 2026, verglichen mit 148,5 Mio. EUR. Für die neun Monate bis

zum 30. September 2026 lagen die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten

bei 527,1 Mio. EUR, gegenüber 406,5 Mio. EUR. Die Anstiege in diesem Quartal sowie

in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr waren im Wesentlichen auf die

laufenden Aktivitäten im Vorfeld der Markteinführung und den fortlaufenden

Aufbau einer kommerziellen Vertriebsstruktur, auf Aufwendungen im Zusammenhang

mit BioNTechs globaler Initiative zur Skalierung von Prozessen und der ERP-

Infrastruktur zur Stärkung betrieblicher Abläufe und auf die Einbeziehung der

Geschäftstätigkeit von CureVac zurückzuführen. Diese Kosten wurden teilweise

durch Kosteneinsparungen kompensiert, die sich aus der Umsetzung von Initiativen

im Zusammenhang mit der Priorisierung der Pipeline von BioNTech ergaben.

Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen Betrag von

134,3 Mio. EUR im dritten Quartal 2026, verglichen mit einem negativen Betrag von

704,2 Mio. EUR. Für die neun Monate bis zum 30. September 2026 lag das sonstige

betriebliche Ergebnis bei einem negativen Betrag von 358,6 Mio. EUR, gegenüber

einem negativen Betrag von 730,1 Mio. EUR. Das sonstige betriebliche Ergebnis im

Quartal und für die ersten neun Monate im Jahr 2026 wurde hauptsächlich von

Wertminderungsaufwendungen und mitarbeiterbezogenen

Restrukturierungsaufwendungen aus der Umsetzung von BioNTechs Pipeline-

Priorisierung geprägt.

Das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen

Betrag von 58,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2026, verglichen mit einem negativen

Betrag von 8,4 Mio. EUR. Für die neun Monate bis zum 30. September 2026 lag das

adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis bei einem negativen Betrag von

91,1 Mio. EUR, gegenüber einem negativen Betrag von 11,5 Mio. EUR. Das adjustierte

sonstige betriebliche Ergebnis für das dritte Quartal 2026 enthält keine

Wertminderungsaufwendungen und mitarbeiterbezogenen

Restrukturierungsaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von

BioNTechs Pipeline-Priorisierung stehen, sowie keine Vergleichsaufwendungen,

während das vergleichbare Vorjahresergebnis keine mitarbeiterbezogenen

Restrukturierungsaufwendungen und Vergleichsaufwendungen enthält. Das

adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis für die neun Monate 2026 und 2025

enthält keine mitarbeiterbezogenen Restrukturierungsaufwendungen,

Wertminderungen und Vergleichsaufwendungen, während für die neun Monate 2025

zusätzlich ein Gewinn aus einem Unternehmenserwerb zu einem Preis unter dem

Marktwert nicht enthalten ist.

Der Nettogewinn belief sich auf 184,5 Mio. EUR im dritten Quartal 2026, verglichen

mit einem Nettoverlust in Höhe von 28,7 Mio. EUR. Für die neun Monate bis zum 30.

September 2026 betrug der Nettoverlust 1.168,2 Mio. EUR, gegenüber einem

Nettoverlust in Höhe von 831,1 Mio. EUR.

Der adjustierte Nettogewinn belief sich auf 440,9 Mio. EUR im dritten Quartal

2026, verglichen mit einem adjustierten Nettogewinn in Höhe von 752,5 Mio. EUR.

Für die neun Monate bis zum 30. September 2026 betrug der adjustierte

Nettoverlust 615,9 Mio. EUR, gegenüber einem adjustierten Nettoverlust in Höhe von

27,1 Mio. EUR.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,73 EUR im dritten Quartal

2026, verglichen mit einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 0,12 EUR. Für

die neun Monate bis zum 30. September 2026 lag das verwässerte Ergebnis je Aktie

bei minus 4,63 EUR, gegenüber einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 3,45

EUR.

Das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,76 EUR im dritten

Quartal 2026, verglichen mit einem adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie

von 3,11 EUR im Vorjahresquartal. Für die neun Monate bis zum 30. September 2026

lag das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie bei minus 2,44 EUR, gegenüber

einem adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 0,11 EUR im

Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie liquide Wertpapieranlagen

beliefen sich zum 30. September 2026 auf 16.163,8 Mio. EUR, bestehend aus

10.200,8 Mio. EUR an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 4.390,2

Mio. EUR an als kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesenen liquiden

Wertpapieranlagen und 1.572,8 Mio. EUR an als langfristige finanzielle

Vermögenswerte ausgewiesenen liquiden Wertpapieranlagen.

Zum 30. September 2026 befanden sich 247.928.180 ausstehende Aktien im Umlauf.

Dabei werden die 11.099.307 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.

Im Mai 2026 hat BioNTech bekannt gegeben, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen,

in dessen Rahmen das Unternehmen bis einschließlich zum 6. Mai 2027 American

Depositary Shares (?ADSs"), die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens

repräsentieren, im Wert von bis zu 1,0 Mrd. $ zurückkaufen kann. Seit Beginn des

Programms bis einschließlich 30. September 2026 wurden 5.037.452 ADSs im Rahmen

des Aktienrückkaufprogramms zu einem Durchschnittspreis von 91,98 $ (80,10 EUR)

zurückgekauft, was einem Gesamtbetrag von 463,3 Mio. $ (403,5 Mio. EUR)

entspricht.

?Unsere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erlaubt es uns, unsere

Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf den oberen Bereich der bisherigen

Prognosespanne einzugrenzen", sagte Ramón Zapata, Chief Financial Officer bei

BioNTech.?Aus einer Position finanzieller Stärke heraus konzentrieren wir

unsere Investitionen weiterhin auf unsere priorisierten onkologischen Programme

in der spätklinischen Entwicklung. Wir steigern unsere betriebliche Effizienz

und wahren eine konsequente Kostendisziplin, gleichzeitig geben wir durch unser

Aktienrückkaufprogramm Kapital an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurück.

Diese Schritte zielen gemeinsam darauf ab, nachhaltig langfristigen Wert zu

schaffen."

Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026(6):

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (Nicht-

IFRS-Kennzahlen)

Aktuelle Prognose Bisherige Prognose

3. Nov. 2026 4. Aug. 2026

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatzerlöse 1.700 - 1.900 Mio. EUR 1.600 - 1.900 Mio. EUR

-------------------------------------------------------------------------------

Adjustierte Forschungs- und

Entwicklungskosten Unverändert 2.000 - 2.300 Mio. EUR

-------------------------------------------------------------------------------

Adjustierte Vertriebs- und

allgemeine Verwaltungskosten(3) Unverändert 700 - 800 Mio. EUR

-------------------------------------------------------------------------------

BioNTech hebt den mittleren Wert der zuvor kommunizierten Umsatzprognosespanne

für das Gesamtjahr 2026 an. Die aktualisierte Prognose orientiert sich an der

Umsatzentwicklung des Unternehmens im dritten Quartal. Die Prognose für die

adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die adjustierten

Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten bleibt unverändert.

BioNTech hat eine Option im Rahmen der bestehenden Kollaborationsvereinbarung

mit Roche/Genentech ausgeübt, wodurch laut dieser Vereinbarung ab dem 1. Januar

2027 zukünftige Forschungs- und Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dem

Programm von Roche/Genentech übernommen werden, wobei BioNTech Anspruch auf

Lizenzgebühren im Falle einer erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung des

Programms hat.

Die durch Ausübung der Option angepassten Bedingungen der bestehenden

Vereinbarung stehen im Einklang mit BioNTechs allgemeiner

Kapitalallokationsstrategie und werden die laufende Studie bei duktalem

Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse nicht beeinflussen. Diese Studie läuft wie

geplant weiter.

Während diese Entscheidung das Ergebnis der regelmäßigen Überprüfung der

Finanzstruktur von bestehenden Partnerschaften ist, bleibt BioNTechs generelle

Überzeugung bezüglich mRNA und ihres Potenzial als Wirkstoffklasse in der

Onkologie unverändert. Diese Überzeugung basiert auf mehr als einem Jahrzehnt an

translationaler und klinischer Forschung sowie der umfassenden Kenntnisse in

diesem Feld. BioNTech wird die Entwicklung von mRNA-Krebsimmuntherapien

weiterhin vorantreiben und in sie als einen zentralen Baustein ihrer

Onkologiestrategie investieren. Dazu gehören auch innovative

Kombinationsansätze, die das Ziel haben, das Potenzial der diversifizierten

Onkologie-Pipeline des Unternehmens zu maximieren.

Der vollständige, ungeprüfte und verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss ist

in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2026 endende Quartal zu

finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and

Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter folgender Adresse

verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).

Fußnoten

(1 )Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.

(2 )Zusätzlich zu BioNTechs nach den von der Europäischen Union angenommen IFRS-

Rechnungslegungsstandards ermittelten Finanzinformationen bzw. Ergebnissen

(IFRS-Ergebnisse), weist das Unternehmen um bestimmte Effekte adjustierte

Kennzahlen aus (Nicht-IFRS-Kennzahlen), die intern als ergänzende

Steuerungsgrößen für BioNTechs Geschäftsentwicklung verwendet werden (jeweils

mit dem Präfix?Adjustiert" oder zusammenfassend als?Adjustiertes Ergebnis"

bezeichnet). Die Berechnung dieser Kennzahlen und des adjustierten Ergebnisses

basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards, beinhaltet jedoch bestimmte

Adjustierungen. Eine Überleitung der adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-

Ergebnissen sowie weitere Informationen sind am Ende der Pressemitteilung und in

BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 30. September 2026 endende Quartal

enthalten, der am 3. November 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/) verfügbar ist. Die gewichtete Anzahl an ausstehenden

Aktien ist von dieser Überleitung ausgeschlossen. Obwohl Nicht-IFRS-Kennzahlen

zusätzliche Einblicke bieten können, sind sie kein Ersatz für die vergleichbaren

IFRS-Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher betrachtet werden. Sie sind

stets in Verbindung mit BioNTechs nach IFRS erstellten Finanzinformationen zu

betrachten oder zu interpretieren. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen

die adjustierten Ergebnisse den IFRS-Ergebnissen.

(3 )?Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten Vertriebs- und

Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.?Adjustierte Vertriebs- und

allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten adjustierte Vertriebs- und

Marketingkosten sowie adjustierte allgemeine Verwaltungskosten.

(4 )Stand: 30. September 2026.

(5 )In Verlustperioden wird nur das unverwässerte Ergebnis je Aktie berechnet.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie schließt ausstehende Instrumente aus BioNTechs

anteilsbasierten Vergütungsprogrammen ein. Die gewichtete durchschnittliche

Anzahl der ausstehenden Aktien wird wie in BioNTechs Jahresbericht auf Form 20-F

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 in der geänderten Fassung

beschrieben ermittelt und wird nicht durch Nicht-IFRS-Kennzahlen angepasst.

(6) Noch nicht bekannte und / oder quantifizierbare Risiken und damit

zusammenhängende Aktivitäten sind nicht inkludiert. Die Prognose spiegelt die

erwarteten Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und

potenziellen M&A-Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht

sind. Die Prognosen basieren auf Nicht-IFRS-Kennzahlen und schließen gewisse

Effekte im Vergleich zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen aus. Weitere Informationen

sind in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 30. September 2026 endende

Quartal enthalten, der am 3. November 2026 eingereicht wurde und unter

www.sec.gov (https://www.sec.gov/) verfügbar ist.

(7 )Ein Abkürzungsverzeichnis der Zielstrukturen und Indikationen ist am Ende

dieser Pressemitteilung zusammengestellt.

Variantenangepasster COVID-19-Impfstoff

BioNTech und Pfizer brachten im dritten Quartal 2026 ihren variantenangepassten

COVID-19-Impfstoff für die Impfsaison 2026/2027 auf den Markt.

* Im Juli 2026 wurde der an die XFG-Variante angepasste monovalente COVID-19-

Impfstoff von BioNTech und Pfizer von der Europäischen Kommission (?EK")

zugelassen. Die Zulassung (Marketing Authorization) erfolgte auf die

Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal

Products for Human Use,?CHMP") der Europäischen Arzneimittel-Agentur

(European Medicines Agency,?EMA"). Die Unternehmen begannen zeitnah nach

der Zulassung mit der Auslieferung, um einen schnellen Zugang zu dem

Impfstoff der aktuellen Saison zu gewährleisten.

* Im August 2026 genehmigte die US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food

and Drug Administration,?FDA") den ergänzenden Antrag der beiden

Unternehmen zur vollständigen Zulassung (supplemental Biologics License

Application,?sBLA") ihres an die XFG-Variante angepassten monovalenten

COVID-19-Impfstoffs zur Anwendung bei Personen ab 65 Jahren sowie bei

Personen im Alter von 5 bis 64 Jahren mit mindestens einer Vorerkrankung,

die ein hohes Risiko für schwere Verläufe mit sich bringt. Der neue

variantenangepasste COVID-19-Impfstoff wurde unmittelbar nach der Erteilung

der Genehmigung ausgeliefert und steht in Apotheken, Krankenhäusern und

Kliniken in den gesamten Vereinigten Staaten zur Verfügung.

Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline

Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen

Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein in der klinischen Prüfung befindlicher

bispezifischer Immunmodulator-Kandidat, der PD-L1(7)-Checkpoint-Inhibition mit

der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in Zusammenarbeit mit Bristol

Myers Squibb Company (?BMS") entwickelt wird.

* Pumitamig wird derzeit in sieben zulassungsrelevanten Studien im Rahmen des

klinischen Entwicklungsprogramms ROSETTA untersucht. Hierbei wurden im Jahr

2026 fünf neue globale klinische Studien gestartet, die folgende Krebsarten

umfassen: dreifach negativer Brustkrebs (triple-negative breast cancer,

?TNBC"), Darmkrebs (colorectal cancer,?CRC"), Magenkrebs (gastric cancer)

und nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC").

Letztere Indikation umfasst zwei klinische Studien: eine mit Patientinnen

und Patienten mit inoperablem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs in Stadium

III, sowie eine mit Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem nicht-

kleinzelligen Lungenkrebs mit einer hohen PD-L1-Expression (TPS >= 50 %).

* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2-Studie (ROSETTA Lung-107;

NCT06841055

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06841055?cond=NCT06841055&viewType=Card

&rank=1)), die Pumitamig in Kombination mit Docetaxel als

Zweitlinientherapie bei Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs untersucht. Im Oktober 2026 wurden Daten aus dieser Studie auf

dem diesjährigen Kongress der European Society for Medical Oncology (?ESMO")

vorgestellt. Pumitamig in Kombination mit Docetaxel zeigte ermutigende Anti-

Tumor-Aktivität sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil bei

Patientinnen und Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs nach vorangegangener Immuntherapie plus Chemotherapie. Diese

Daten erweitern die Evidenzbasis für das klinische Entwicklungsprogramm von

Pumitamig bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs auf die Zweitlinientherapie,

in der weiterhin ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Es

handelt sich um den dritten globalen Phase-2-Datensatz zu Pumitamig bei

Lungenkrebs.

* Zudem werden derzeit zwei globale klinische Phase-2-Studien (NCT06449209

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209?cond=NCT06449209&viewType=Card

&rank=1) und NCT06449222 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222))

durchgeführt, in denen Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie untersucht

wird. Die erste Studie umfasst Patientinnen und Patienten mit unbehandeltem

kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage

small cell lung cancer,?ES-SCLC") sowie Patientinnen und Patienten mit

kleinzelligem Lungenkarzinom (small cell lung cancer,?SCLC"), deren

Erkrankung nach Erst- oder Zweitlinientherapie weiter fortschritt. In der

zweiten Studie wird die Kombination als Erst- oder Zweitlinienbehandlung bei

Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem

dreifach negativem Brustkrebs (triple-negative breast cancer,?TNBC")

untersucht. Im Oktober 2026 wurden Ergebnisse einer Subgruppenanalyse von

Patientinnen und Patienten mit Hirnmetastasen aus diesen beiden Studien auf

dem diesjährigen ESMO-Kongress vorgestellt. Bei Patientinnen und Patienten

mit dreifach negativem Brustkrebs oder kleinzelligem Lungenkarzinom, die zu

Beginn der Studie bereits Hirnmetastasen aufwiesen, erzielte die Kombination

aus Pumitamig und Chemotherapie einen klinischen Nutzen, sowohl systemisch

als auch intrakraniell. Dies unterstreicht das Potenzial von Pumitamig bei

schwer behandelbaren Tumorarten und Patientenpopulationen.

* BioNTech schloss eine Studienkollaboration und Liefervereinbarung mit Gilead

Sciences Inc. (?Gilead") ab. In deren Rahmen soll Pumitamig in Kombination

mit dem gegen TROP2-gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug

conjugate,?ADC") Sacituzumab Govitecan als Erstlinienbehandlung bei

Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem

dreifach negativem Brustkrebs, deren Tumore mit niedriger oder negativer PD-

L1-Expression eingestuft werden, in der ROSETTA-Breast-01-Studie evaluiert

werden. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung wird dies die erste globale

klinische Phase-3-Studie (NCT07173751

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751)) zur Evaluierung von

Pumitamig in Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat sein, was

auch den sich verändernden Behandlungsstandard bei der Erstlinienbehandlung

von dreifach-negativem Brustkrebs widerspiegelt.

* Pumitamig wird derzeit auch in weiteren soliden Tumorindikationen in

mehreren klinischen Phase-1/2- und Phase-2-Studien sowohl als Monotherapie

als auch in Kombination mit Standardtherapien untersucht. Dies umfasst die

Evaluierung als Erstlinientherapie bei Leberzellkrebs (hepatocellular

carcinoma,?HCC"), als Zweitlinientherapie bei Glioblastom (?GBM"), als

Erstlinientherapie bei duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse

(pancreatic ductal adenocarcinoma,?PDAC") sowie als Erstlinientherapie bei

Nierenzellkarzinom (renal cell carcinoma,?RCC").

Derzeit laufen mehrere klinische Studien zur Signalfindung, um Pumitamig in

innovativen Kombinationen mit unternehmenseigenen Wirkstoffkandidaten zu

untersuchen:

* Aktuell läuft eine klinische Phase-2-Studie (NCT06953089

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06953089?cond=NCT06953089&viewType=Card

&rank=1)) zur Untersuchung von Elfetabart Drozuntecan (BNT324/DB-1311) in

Kombination mit Pumitamig. Im Oktober 2026 wurden Daten aus dieser Studie

auf dem diesjährigen ESMO-Kongress vorgestellt. Elfetabart Drozuntecan in

Kombination mit Pumitamig wurde gut vertragen und zeigte eine ermutigende

Anti-Tumor-Aktivität bei Patientinnen und Patienten über verschiedene

Tumorindikationen hinweg. Diese Daten unterstreichen das Potenzial von

Pumitamig als Schlüsseltherapie innovativer Behandlungskombinationen und

unterstützen BioNTechs Kombinationsstrategie bei verschiedenen Tumorarten

mit hohem, ungedecktem medizinischen Bedarf. Sie tragen außerdem dazu bei,

die Evidenzbasis für Pumitamig in Kombination mit Antikörper-Wirkstoff-

Konjugaten zu erweitern, die die Grundlage für potenzielle

zulassungsrelevante Studien bilden wird.

* Derzeit wird eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT06892548

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06892548?cond=NCT06892548&viewType=Card

&rank=1)) durchgeführt, in der Elfetabart Drozuntecan (BNT324/DB-1311) in

Kombination mit Pumitamig bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittenen Lungenkrebsarten untersucht wird. Im September 2026 wurden

Ergebnisse aus dieser Studie auf der World Conference on Lung Cancer

(?WCLC") 2026 der International Association for the Study of Lung Cancer

(?IASLC") präsentiert. Elfetabart Drozuntecan in Kombination mit Pumitamig

zeigte ermutigende frühe Wirksamkeitssignale bei kleinzelligem Lungenkrebs

über verschiedene Therapielinien und Dosislevel hinweg sowie ein

kontrollierbares Sicherheitsprofil. Dies waren die ersten Daten bei

Lungenkrebs zu einem bispezifischen PD-(L)1xVEGF-Immunmodulatorkandidat in

Kombination mit einem ADC-Kandidat. Sie unterstreichen BioNTechs führende

Rolle bei der Entwicklung innovativer Behandlungskombinationen.

Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Kandidat für die selektive Eliminierung von

regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt

und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. (?OncoC4") entwickelt wird.

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510)) untersucht derzeit die

Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie bei Patientinnen

und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge

(metastatic squamous NSCLC), deren Erkrankung unter vorheriger

platinbasierter Chemotherapie und Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren weiter

fortschritt.

* * Im September 2026 wurden aktualisierte Daten aus dem ersten Teil der

Studie auf der diesjährigen WCLC präsentiert. Diese zeigten, dass

Gotistobart bei Patientinnen und Patienten mit

Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach einer PD-

(L)1-Inhibitor-Therapie weiter fortschritt, das mediane

Gesamtüberleben (overall survival,?OS") im Vergleich zu

Chemotherapie nahezu verdoppelte.

* Gotistobart zeigte weiterhin Potenzial als chemotherapiefreie

Monotherapie bei einer schwer behandelbaren Lungenkrebsform.

* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden erste

Zwischenergebnisse des zweiten Teils der klinischen Phase-3-Studie

im Jahr 2026 erwartet. Diese werden vom unabhängigen

Datenüberwachungskomitee (Independent Data Monitoring Committee,

?IDMC") bewertet, um eine Empfehlung abzugeben, ob die Studie

entblindet oder bis zur nächsten geplanten Zwischenanalyse

fortgeführt werden soll.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-

Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.

(?DualityBio") entwickelt wird.

* Trastuzumab Pamirtecan wird derzeit in zwei klinischen Phase-3-Studien in

HR-positivem metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-Expressionslevel

(NCT06018337 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) sowie in HER2-

exprimierendem Gebärmutterkrebs (endometrial cancer,?EC") (NCT06340568

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568)) untersucht.

* Die globale klinische Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) zur Untersuchung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-

positivem metastasiertem Brustkrebs, deren Tumoren niedrige HER2-

Expressionslevel (?HER2-low") aufweisen, hat ihren primären Endpunkt

erreicht. Die Studie zeigte eine statistisch signifikante, jedoch moderate

Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (progression-free survival,

?PFS") im Vergleich zu einer vom Prüfarzt ausgewählten Chemotherapie. Die

Daten für die zum gleichen Zeitpunkt erfolgte Zwischenanalyse des sekundären

Endpunktes, dem Gesamtüberleben, waren noch nicht ausgereift. In dieser

Studie wurde eine höhere Rate interstitiellen Lungenerkrankungen

(interstitial lung disease,?ILD") beobachtet als in früheren Studien mit

Trastuzumab Pamirtecan. Die meisten Fälle waren vom Grad 1 oder 2. Bei einem

kleinen Anteil der Patientinnen und Patienten traten schwerwiegende und

letale Ereignisse (Grad 3 bis 5) auf. Im Übrigen entsprach das

Gesamtsicherheitsprofil den Ergebnissen früherer klinischer Studien. Neue

Sicherheitssignale wurden nicht beobachtet.

* Die verfügbaren Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten zum Stichtag der

Datenanalyse (?data cut-off") deuten darauf hin, dass der potenzielle Nutzen

für Patientinnen und Patienten angesichts der derzeit verfügbaren

Behandlungsmöglichkeiten bei HR-positivem/HER2-low metastasiertem Brustkrebs

begrenzt wäre.

* BioNTech und DualityBio erörtern derzeit die Gesamtheit der klinischen Daten

für Trastuzumab Pamirtecan bei Gebärmutter- und Brustkrebs im Kontext der

sich wandelnden Therapielandschaft sowie hinsichtlich der Bereiche mit

ungedecktem medizinischem Bedarf und werden über die nächsten Schritte

entscheiden.

* In diesem Zusammenhang stimmen BioNTech und DualityBio Pläne für eine

Einreichung eines Zulassungsantrages (Biologics License Application,?BLA")

ab und werden die Öffentlichkeit entsprechend informieren.

mRNA-Krebsimmuntherapien

Autogene Cevumeran (BNT122/RO7198457) ist ein individualisierter Neoantigen-

spezifischer mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat (individualized neoantigen-

specific immunotherapy,?iNeST"), der in Kollaboration mit Genentech, Inc.

(?Genentech"), einem Mitglied der Roche-Gruppe (?Roche"), entwickelt wird.

* Die vorzeitige Beendigung der randomisierten klinischen Phase-2-Studie

(NCT04486378 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT04486378)) mit Autogene

Cevumeran bei Patientinnen und Patienten mit zirkulierender Tumor-DNA

(?ctDNA")-positivem, chirurgisch entferntem Darmkrebs (colorectal cancer,

?CRC") im Stadium II (hohes Risiko) oder Stadium III wurde eingeleitet. In

der Studie wird Autogene Cevumeran als adjuvante Behandlung untersucht im

Vergleich zu engmaschiger Beobachtung nach Operation und Chemotherapie, die

derzeit den Behandlungsstandard für diese Hochrisikopatientengruppe

darstellt.

* Die klinische Phase-2-Studie IMcode003 (NCT05968326

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05968326)), in der Autogene Cevumeran

in Kombination mit einer Checkpoint-Inhibition und Chemotherapie zur

adjuvanten Behandlung des duktalen Adenokarzinoms der Bauchspeicheldrüse

(pancreatic ductal adenocarcinoma,?PDAC") untersucht wird, ist davon nicht

betroffen und wird wie geplant fortgesetzt. Im August 2026 wurde die

Patientenrekrutierung für die Studie abgeschlossen.

BNT113 ist ein mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat und basiert auf BioNTechs

unternehmenseigener, off-the-shelf FixVac-Plattform. Der Kandidat kodiert die

beiden Onkoproteine E6 und E7, die häufig in Tumoren vorkommen, in denen das

humane Papillomavirus Typ 16 nachgewiesen wurde (?HPV16-positiv").

* Im Oktober 2026 wurden erste Topline-Ergebnisse aus der klinischen Phase-

2/3-Studie AHEAD MERIT (NCT04534205

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT04534205)) bekanntgegeben. Der Phase-3-

Teil der AHEAD-MERIT-Studie hat duale primäre Endpunkte: das

progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben, die sich gegenseitig

ergänzende Informationen hinsichtlich des klinischen Nutzens liefern. Bei

der Analyse des progressionsfreien Überlebens zeigte BNT113 in Kombination

mit Pembrolizumab keine statistisch signifikante Verbesserung des

progressionsfreien Überlebens gegenüber einer alleinigen Behandlung mit

Pembrolizumab. Das unabhängige Datenüberwachungskomitee empfahl, die

klinische Studie wie geplant fortzusetzen, um den zweiten primären Endpunkt,

das Gesamtüberleben, zu bewerten. Dadurch soll eine vollständige Analyse

ermöglicht werden, um das Potenzial dieses Ansatzes zu bewerten, das Leben

von Patientinnen und Patienten zu verlängern. Da sich immunvermittelte Anti-

Tumor-Effekte im Laufe der Zeit aufbauen und verstärken können, wird die

Analyse des zweiten dualen primären Endpunkts, des Gesamtüberlebens,

essentiell sein, um das Potenzial dieses Ansatzes umfassend zu beurteilen.

Gemäß des vordefinierten Studiendesigns würde eine statistisch signifikante

Verbesserung des Gesamtüberlebens ein positives Studienergebnis begründen,

auch wenn der duale primäre Endpunkt des progressionsfreien Überlebens nicht

erreicht wird. BioNTech bleibt entsprechend der Studienrichtlinien weiterhin

für die fortlaufenden klinischen Daten im Rahmen der Studie verblindet.

Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten

* Ergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Geschäftsjahres 2026 sowie

Informationen zur Geschäftsentwicklung: 2. März 2027

Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast

BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit

ein, heute, den 3. November 2026, um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr U.S. Eastern Time)

an der Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die Ergebnisse für das

dritten Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung veröffentlicht

werden.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter

diesem Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BIf61fa783c60244f0a0c44fdcac66aaeb). Nach der Registrierung

werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.

Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/mseh7gbw/) verfügbar sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der

Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im

Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de

(http://www.biontech.de/) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach

Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des

Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, in der jeweils

geltenden Fassung, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder

implizite Aussagen bezogen auf: BioNTechs zu erwartende Umsätze und

Nettogewinne/(-verluste) durch die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in

Vertriebsgebieten, die in der Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern

liegen, insbesondere solche Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von

BioNTechs Partnern beruhen; die Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz

von BioNTechs COVID-19-Impfstoff und weiterer Produktkandidaten, falls diese

zugelassen werden; den Annahmen hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in

der COVID-19-Impfstoffnachfrage, einschließlich Veränderungen der Anforderungen

im Bestellverhalten und der erwarteten behördlichen Empfehlungen zur Anpassung

von Impfstoffen an neue Varianten oder Sublinien; der Beginn, der Zeitplan und

Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige

präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den

erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von

präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen

Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt

und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;

BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige

Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich

Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitplan und die Anzahl

zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das

Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise

initiiert; BioNTechs Erwartungen in Bezug darauf, wie sich Anpassungen der

Produktionsbetriebe auswirken; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs

Erwartungen in Bezug auf geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs

Kollaborations- und Lizenzvereinbarungen; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf

Entwicklungen in der Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und

internationalem Handel; BioNTechs Schätzungen für Umsätze, Forschungs- und

Entwicklungskosten, Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine

Verwaltungskosten und Investitionsausgaben für den operativen Geschäftsbetrieb;

BioNTechs Erwartungen bezüglich anstehender wissenschaftlicher und

anlegerbezogener Präsentationen; und BioNTechs Erwartungen bezüglich des

Nettogewinns/(-verlusts). In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten

Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",

?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",

?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form

dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert

werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter

enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden

sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte zu

erreichen, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der vorgesehenen Termine für Beginn

und/oder Abschluss klinischer Studien, der voraussichtlichen Fristen für die

Veröffentlichung von Daten, der Termine für die Einreichung von

Zulassungsanträgen bei den Behörden, der Termine für behördliche Zulassungen

und/oder die Termine für Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im

Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in

dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten und einschließlich der

Möglichkeit des Auftretens ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,

klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die

einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und

einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und

Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Stellen, privaten

Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern; die künftige kommerzielle

Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder jährlichen

Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von Zöllen und

Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere COVID-19-

Impfstoffe sowie Konkurrenz im Zusammenhang mit BioNTechs weiteren

Produktkandidaten; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche

Zulassungen für Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die

Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von

aufkommenden Virusvarianten verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit,

Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu entdecken und zu

entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,

die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs

Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene

Sicherheitsprobleme und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung

von von BioNTech entwickelten oder hergestellten Produkte und Produktkandidaten

entstehen; die Fähigkeit von BioNTech und ihren Kollaborationspartnern,

BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie

zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung und damit verbundene

Kosten des Unternehmens zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen;

die Fähigkeit, BioNTechs Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und

BioNTechs Produkte und Produktkandidaten herzustellen; erwartete Veränderungen

in der Geschäftsführung von BioNTech und den Übergang der Verantwortlichkeiten

im Vorstand, einschließlich der Identifikation und Anwerbung von Nachfolgern

bzw. Nachfolgerinnen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem und die

Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2026

endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu

lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt

BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen

nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investorenanfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Abkürzungsverzeichnis

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|ADC |Antikörper-Wirkstoff-Konjugat |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|B7-H3 |Auch bekannt als CD276, cluster of differentiation 276 |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|BLA |Zulassungsantrag (Biologics License Application) |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|CRC |Darmkrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|ctDNA |zirkulierende Tumor-DNA |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|CTLA-4 |Zytotoxisches-T-Lymphozyten-assoziiertes Protein 4 |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|EC |Gebärmutterkrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|ES-SCLC |Kleinzelliger Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|GBM |Glioblastom |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|HCC |Leberzellkrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|HER2 (or HER3)|Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3) |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|HR |Hormonrezeptor |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|IHC3+, 2+, 1+ |Immunhistochemischer Score 1+ (oder 2+ oder 3+) |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|ILD |interstitielle Lungenerkrankung |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|iNeST |individualisierter Neoantigen-spezifischer mRNA- |

| |Krebsimmuntherapie-Kandidat |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|IO |Immunonkologie |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|ISH-positive |In situ Hybridisierungs-positiv |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|mCRPC |Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|mRNA |Boten-Ribonukleinsäure |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|NSCLC |Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|OS |Gesamtüberleben |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|PDAC |Duktales Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|PD-(L)1 |Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|PFS |Progressionsfreies Überleben |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|PROC |Platinresistenter Eierstockkrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|RCC |Nierenzellkarzinom |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|SCLC |Kleinzelliger Lungenkrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|TNBC |Dreifach negativem Brustkrebs |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|TPS |Tumor Proportion Score |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

|VEGF-A |Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |

+--------------+---------------------------------------------------------------+

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Zwischenperiode

Drei Monate zum Neun Monate zum

30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

(in Millionen EUR, bis auf

Ergebnis je Aktie) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft)

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatzerlöse 1.289,2 1.518,9 1.512,9 1.962,5

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatzkosten (103,3) (148,3) (271,7) (308,5)

-------------------------------------------------------------------------------

Forschungs- und

Entwicklungskosten (748,1) (564,8) (1.856,1) (1.599,5)

-------------------------------------------------------------------------------

Vertriebs- und Marketingkosten (43,3) (27,3) (111,3) (60,7)

-------------------------------------------------------------------------------

Allgemeine Verwaltungskosten (135,2) (121,2) (415,8) (345,8)

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige betriebliche

Aufwendungen (163,6) (729,5) (443,7) (884,7)

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige betriebliche Erträge 29,3 25,3 85,1 154,6

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis 125,0 (46,9) (1.500,6) (1.082,1)

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzerträge 105,3 96,8 323,2 324,8

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzaufwendungen (8,3) (25,2) (27,4) (66,1)

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn / (Verlust) vor Steuern 222,0 24,7 (1.204,8) (823,4)

-------------------------------------------------------------------------------

Ertragsteuern (37,5) (53,4) 36,6 (7,7)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettogewinn / (-verlust) 184,5 (28,7) (1.168,2) (831,1)

-------------------------------------------------------------------------------

Ergebnis je Aktie

-------------------------------------------------------------------------------

Unverwässertes Ergebnis je

Aktie 0,74 (0,12) (4,63) (3,45)

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässertes Ergebnis je Aktie 0,73 (0,12) (4,63) (3,45)

-------------------------------------------------------------------------------

Verkürzte Konzern-Bilanz der Zwischenperiode

30. September 31. Dezember

(in Millionen EUR) 2026 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Aktiva (ungeprüft)

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Vermögenswerte

-------------------------------------------------------------------------------

Geschäfts- oder Firmenwert 376,0 367,9

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 1.201,6 1.606,0

-------------------------------------------------------------------------------

Sachanlagen 1.000,9 1.080,9

-------------------------------------------------------------------------------

Nutzungsrechte 159,2 210,2

-------------------------------------------------------------------------------

Vertragsvermögenswerte - 2,0

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.727,3 2.554,2

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Vermögenswerte 15,0 7,3

-------------------------------------------------------------------------------

Latente Steueransprüche 20,0 13,5

-------------------------------------------------------------------------------

Summe langfristige Vermögenswerte 4.500,0 5.842,0

-------------------------------------------------------------------------------

Kurzfristige Vermögenswerte

-------------------------------------------------------------------------------

Vorräte 64,9 110,7

-------------------------------------------------------------------------------

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und

sonstige Forderungen 666,3 924,2

-------------------------------------------------------------------------------

Vertragsvermögenswerte 5,4 8,1

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 4.457,6 7.201,8

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Vermögenswerte 145,2 173,8

-------------------------------------------------------------------------------

Ertragsteueranspruch 124,3 52,6

-------------------------------------------------------------------------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10.200,8 7.675,4

-------------------------------------------------------------------------------

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 9,3 -

-------------------------------------------------------------------------------

Summe kurzfristige Vermögenswerte 15.673,8 16.146,6

-------------------------------------------------------------------------------

Bilanzsumme 20.173,8 21.988,6

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Passiva

-------------------------------------------------------------------------------

Eigenkapital

-------------------------------------------------------------------------------

Gezeichnetes Kapital 259,0 259,0

-------------------------------------------------------------------------------

Kapitalrücklagen 2.076,5 2.473,3

-------------------------------------------------------------------------------

Eigene Anteile (11,1) (7,7)

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinnrücklagen 16.793,7 17.961,9

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Rücklagen (1.406,4) (1.462,3)

-------------------------------------------------------------------------------

Summe Eigenkapital 17.711,7 19.224,2

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Schulden

-------------------------------------------------------------------------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen 255,4 215,2

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 108,9 94,9

-------------------------------------------------------------------------------

Rückstellungen 64,6 35,5

-------------------------------------------------------------------------------

Vertragsverbindlichkeiten 0,7 88,0

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Verbindlichkeiten 117,1 104,2

-------------------------------------------------------------------------------

Latente Steuerschulden 82,6 84,3

-------------------------------------------------------------------------------

Summe langfristige Schulden 629,3 622,1

-------------------------------------------------------------------------------

Kurzfristige Schulden

-------------------------------------------------------------------------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen 104,4 52,2

-------------------------------------------------------------------------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

und sonstige Verbindlichkeiten 523,1 534,9

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 141,2 351,7

-------------------------------------------------------------------------------

Ertragsteuerverbindlichkeiten 13,2 65,6

-------------------------------------------------------------------------------

Rückstellungen 244,2 145,3

-------------------------------------------------------------------------------

Vertragsverbindlichkeiten 623,6 754,9

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Verbindlichkeiten 181,1 237,7

-------------------------------------------------------------------------------

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur

Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 2,0 -

-------------------------------------------------------------------------------

Summe kurzfristige Schulden 1.832,8 2.142,3

-------------------------------------------------------------------------------

Summe Schulden 2.462,1 2.764,4

-------------------------------------------------------------------------------

Bilanzsumme 20.173,8 21.988,6

-------------------------------------------------------------------------------

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung der Zwischenperiode

Drei Monate Neun Monate

zum 30. September zum 30. September

2026 2025 2026 2025

(in Millionen EUR) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft)

---------------------------------------------------------------------------------

Betriebliche Tätigkeit

---------------------------------------------------------------------------------

Nettogewinn / (-verlust) 184,5 (28,7) (1.168,2) (831,1)

---------------------------------------------------------------------------------

Ertragsteuern 37,5 53,4 (36,6) 7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Gewinn / (Verlust) vor Steuern 222,0 24,7 (1.204,8) (823,4)

---------------------------------------------------------------------------------

Anpassungen zur Überleitung des

Ergebnisses vor Steuern auf die

Netto-Cashflows

---------------------------------------------------------------------------------

Abschreibungen und

Wertminderungen auf Sachanlagen,

immaterielle Vermögenswerte und

Nutzungsrechte 332,3 124,2 719,7 218,0

---------------------------------------------------------------------------------

Aufwendungen für anteilsbasierte

Vergütung 20,0 27,9 63,7 82,1

---------------------------------------------------------------------------------

Fremdwährungsdifferenzen, netto (3,2) (24,1) 14,3 36,4

---------------------------------------------------------------------------------

Gewinn aus dem Abgang von

Sachanlagen (0,1) (1,3) (1,1) (1,7)

---------------------------------------------------------------------------------

Finanzerträge ohne

Fremdwährungsdifferenzen (96,3) (96,8) (301,9) (324,8)

---------------------------------------------------------------------------------

Finanzaufwendungen ohne

Fremdwährungsdifferenzen 8,3 2,6 27,4 17,1

---------------------------------------------------------------------------------

Zuwendungen der öffentlichen

Hand und ähnliche Zuwendungen (13,2) (10,5) (45,3) (43,5)

---------------------------------------------------------------------------------

Sonstige nicht zahlungswirksame

Erträge - - - (15,0)

---------------------------------------------------------------------------------

Veränderungen des

Nettoumlaufvermögens:

---------------------------------------------------------------------------------

Abnahme / (Zunahme) der

Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen, sonstigen

Forderungen,

Vertragsvermögenswerten und

sonstigen Vermögenswerten (489,1) 897,1 308,1 1.005,5

---------------------------------------------------------------------------------

Abnahme der Vorräte 33,5 5,1 43,7 61,7

---------------------------------------------------------------------------------

Abnahme der Verbindlichkeiten

aus Lieferungen und Leistungen,

sonstigen

Finanzverbindlichkeiten,

sonstigen Verbindlichkeiten,

Vertragsverbindlichkeiten,

Rückerstattungsverbindlichkeiten

und Rückstellungen (197,6) (242,5) (344,8) (314,9)

---------------------------------------------------------------------------------

Erhaltene Zinsen und realisierte

Gewinne aus Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten 78,0 83,5 235,4 275,2

---------------------------------------------------------------------------------

Gezahlte Zinsen und realisierte

Verluste aus Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten (2,8) (2,4) (8,4) (8,2)

---------------------------------------------------------------------------------

Gezahlte Ertragsteuern, netto (33,7) (9,6) (91,4) (36,7)

---------------------------------------------------------------------------------

Auszahlungen für anteilsbasierte

Vergütung (4,2) (4,2) (19,2) (19,3)

---------------------------------------------------------------------------------

Erhaltene Zuwendungen der

öffentlichen Hand und ähnliche

Zuwendungen 16,3 7,0 64,3 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

Cashflows aus der betrieblichen

Tätigkeit (129,8) 780,7 (540,3) 146,5

---------------------------------------------------------------------------------

Investitionstätigkeit

---------------------------------------------------------------------------------

Erwerb von Sachanlagen (33,6) (35,9) (145,0) (111,9)

---------------------------------------------------------------------------------

Einzahlung aus der Veräußerung

von Sachanlagen 1,5 2,9 6,5 3,9

---------------------------------------------------------------------------------

Erwerb von immateriellen

Vermögenswerten (14,9) (2,7) (37,8) (575,0)

---------------------------------------------------------------------------------

Erwerb von Tochterunternehmen

und Geschäftsbetrieben abzüglich

erworbener Zahlungsmittel (31,8) - (31,8) (78,5)

---------------------------------------------------------------------------------

Investitionen in sonstige

finanzielle Vermögenswerte (1.504,9) (2.869,0) (5.111,0) (7.046,7)

---------------------------------------------------------------------------------

Einzahlung aus der Fälligkeit

von sonstigen finanziellen

Vermögenswerten 2.391,4 1.979,4 8.677,3 8.065,3

---------------------------------------------------------------------------------

Cashflows aus der

Investitionstätigkeit 807,7 (925,3) 3.358,2 257,1

---------------------------------------------------------------------------------

Finanzierungstätigkeit

---------------------------------------------------------------------------------

Zahlungseingänge aus der

Aufnahme von Darlehen 52,9 - 129,1 -

---------------------------------------------------------------------------------

Tilgung von Darlehen - (1,2) (5,9) (9,4)

---------------------------------------------------------------------------------

Tilgung von

Leasingverbindlichkeiten (11,2) (10,3) (34,4) (29,2)

---------------------------------------------------------------------------------

Aktienrückkaufprogramm (274,3) - (403,5) -

---------------------------------------------------------------------------------

Cashflows aus der

Finanzierungstätigkeit (232,6) (11,5) (314,7) (38,6)

---------------------------------------------------------------------------------

Nettozunahme / (-abnahme) von

Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten 445,3 (156,1) 2.503,2 365,0

---------------------------------------------------------------------------------

Wechselkursbedingte Änderungen

der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 2,0 (21,5) (4,7) (28,4)

---------------------------------------------------------------------------------

Andere bewertungsbedingte

Änderungen der Zahlungsmittel

und Zahlungsmitteläquivalente 12,5 1,0 26,9 (5,6)

---------------------------------------------------------------------------------

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente zum

Beginn der Berichtsperiode 9.741,0 10.269,5 7.675,4 9.761,9

---------------------------------------------------------------------------------

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente zum

30. September 10.200,8 10.092,9 10.200,8 10.092,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bestimmte Posten der Vergleichsperiode wurden zusammengefasst, um sie an die

Darstellung der aktuellen Periode anzupassen und um die Lesbarkeit zu

verbessern.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 30. September 2026

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Umsatzkosten (103,3) - 11,4 - - (91,9)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Forschungs- und

Entwicklungskosten (748,1) - 169,6 - - (578,5)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (163,6) 13,5 42,2 19,7 - (88,2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis 125,0 13,5 223,2 19,7 - 381,4

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewinn vor Steuern 222,0 13,5 223,2 19,7 - 478,4

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettogewinn(1) 184,5 13,5 223,2 19,7 - 440,9

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergebnis je Aktie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Unverwässertes

Ergebnis je Aktie 0,74 1,76

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwässertes

Ergebnis je Aktie 0,73 1,76

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 30. September 2025

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

--------------------

Forschungs- und

Entwicklungskosten (564,8) - 85,4 - - (479,4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (729,5) 678,5 - 17,3 - (33,7)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis (46,9) 678,5 85,4 17,3 - 734,3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewinn vor Steuern 24,7 678,5 85,4 17,3 - 805,9

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettogewinn / (-

verlust)(1) (28,7) 678,5 85,4 17,3 - 752,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergebnis je Aktie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Unverwässertes

Ergebnis je Aktie (0,12) 3,12

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwässertes

Ergebnis je Aktie (0,12) 3,11

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die neun Monate zum 30. September 2026

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

Umsatzkosten (271,7) - 11,4 - - (260,3)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Forschungs- und

Entwicklungskosten (1.856,1) - 273,4 - - (1.582,7)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (443,7) 13,5 129,2 124,8 - (176,2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis (1.500,6) 13,5 414,0 124,8 - (948,3)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Verlust vor

Steuern (1.204,8) 13,5 414,0 124,8 - (652,5)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettoverlust(1) (1.168,2) 13,5 414,0 124,8 - (615,9)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergebnis je Aktie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Unverwässertes und

verwässertes

Ergebnis je Aktie (4,63) (2,44)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die neun Monate zum 30. September 2025

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

Forschungs- und

Entwicklungskosten (1.599,5) - 85,4 - - (1.514,1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (884,7) 678,5 10,0 45,1 - (151,1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstige

betriebliche

Erträge 154,6 - - - (15,0) 139,6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis (1.082,1) 678,5 95,4 45,1 (15,0) (278,1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Verlust vor

Steuern (823,4) 678,5 95,4 45,1 (15,0) (19,4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettoverlust(1) (831,1) 678,5 95,4 45,1 (15,0) (27,1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergebnis je Aktie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Unverwässertes und

verwässertes

Ergebnis je Aktie (3,45) (0,11)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

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