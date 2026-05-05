GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung

^* Fünf zusätzliche zulassungsrelevante Studien für Pumitamig in Zusammenarbeit

mit Bristol Myers Squibb seit Jahresbeginn initiiert

* Mehrere Daten-Updates unterstreichen Stärke der Onkologie-Pipeline und

Kombinationsstrategie, einschließlich für die Kandidaten Pumitamig,

Gotistobart sowie für Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Programme

* BioNTech erwartet ein Jahr mit zahlreichen wertrelevanten Meilensteinen

(Katalysatoren) mit sechs Datenveröffentlichungen aus Pipelineprogrammen in

der späten klinischen Entwicklung, die Immunmodulatoren, Antikörper-

Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-Krebsimmuntherapien umfassen

* Entwicklung eines variantenangepassten COVID-19-Impfstoffs in Vorbereitung

auf die Impfsaison 2026/2027

* Steigerung der operativen Effizienz durch die Konsolidierung von

Produktionsstandorten soll strategischen Kapitalallokation unterstützen und

die wachsende Onkologie-Pipeline weiter in Richtung Kommerzialisierung

vorantreiben

* Umsatz im ersten Quartal 2026 in Höhe von 118,1 Mio. EUR(1), Nettoverlust von

531,9 Mio. EUR (adjustierter(2) Nettoverlust: 494,6 Mio. EUR) und negatives

verwässertes Ergebnis je Aktie von 2,10 EUR (2,46 US-Dollar(3))

(adjustiertes(2) negatives verwässertes Ergebnis je Aktie von 1,95 EUR (2,28

US-Dollar(3)))

* Bekräftigte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und starke Finanzposition

mit insgesamt 16,8 Mrd. EUR an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

sowie liquide Wertpapieranlagen(4) tragen weiterhin dazu bei, Risiken bei

der Umsetzung der Strategie zu minimieren

* Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1 Mrd. $ über die nächsten 12

Monaten geplant

Telefonkonferenz und Webcast sind für den 5. Mai 2026 um 14:00 Uhr MEZ

(8:00 Uhr U.S. ET) geplant

MAINZ, Deutschland, 5. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/int/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") hat heute die Ergebnisse des am 31. März 2026 endenden ersten

Quartals veröffentlicht und Informationen zur Geschäftsentwicklung

bekanntgegeben.

?Im ersten Quartal haben wir entscheidende Fortschritte bei der Umsetzung

unserer Onkologiestrategie gemacht. Das zeigen unter anderem die jüngst

präsentierten Daten aus unserem tumorübergreifenden Programm Pumitamig sowie aus

unserem vielseitigen Portfolio an Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Gleichzeitig

bauen wir unsere klinischen Programme weiter aus, um innovative

Kombinationstherapien mit einzubeziehen. Damit wollen wir die optimale Strategie

für zukünftige Zulassungsstudien mit Kombinationsansätzen ermitteln und das

Potenzial unserer Pipeline voll ausschöpfen", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief

Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.?Wir werden uns weiterhin auf die

beschleunigte Entwicklung unserer wichtigsten strategischen Programme

konzentrieren, während wir an unserer Vision festhalten, die Gesundheit von

Patientinnen und Patienten mit Krebs auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse

zu verbessern."

Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026

-------------------------------------------------------------------------------

+---------------------------------+

| Erstes Quartal 2026 | Erstes Quartal 2025

in Mio. EUR, bis | |

auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes

je Aktie | Ergebnis Ergebnis(2) | Ergebnis Ergebnis(2)

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Umsatzerlöse | 118,1 118,1 | 182,8 182,8

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Nettoverlust | (531,9) (494,6) | (415,8) (430,8)

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Verwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (2,10) (1,95) | (1,73) (1,79)

---------------- +---------------------------------+ ----------- --------------

Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2026 betrugen 118,1 Mio. EUR, verglichen mit

182,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war im Wesentlichen auf

niedrigere Umsätze mit den COVID?19-Impfstoffen von BioNTech zurückzuführen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 557,0 Mio. EUR im ersten

Quartal 2026, verglichen mit 525,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Kosten

wurden im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Entwicklung von

Immunonkologie? (?IO") und Antikörper?Wirkstoff?Konjugat (antibody drug

conjugate,?ADC")-Programmen bestimmt, insbesondere Pumitamig und Gotistobart,

durch die Einbeziehung der Geschäftstätigkeit der im Jahr 2025 erworbenen

Unternehmen BioNTech China (vormals Biotheus) und CureVac sowie durch eine

Wertminderung eines immateriellen Vermögenswerts. Diese Effekte wurden teilweise

durch geringere Kosten im Zusammenhang mit der COVID?19?Impfstoffkollaboration

von BioNTech mit Pfizer Inc. (?Pfizer") kompensiert.

Die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 527,1 Mio.

EUR im ersten Quartal 2026, verglichen mit 525,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. In

den adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten des ersten Quartals 2026 ist

die Wertminderung eines immateriellen Vermögenswerts nicht enthalten.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten(5) beliefen sich auf 150,8 Mio.

EUR im ersten Quartal 2026, verglichen mit 120,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der

Anstieg war im Wesentlichen auf den fortlaufenden Aufbau einer kommerziellen

Vertriebsstruktur sowie auf die Einbeziehung der Geschäftstätigkeit der im Jahr

2025 erworbenen Unternehmen BioNTech China (vormals Biotheus) und CureVac

zurückzuführen. Diese Kosten wurden teilweise durch einen Rückgang externer

Leistungen kompensiert.

Der Nettoverlust betrug 531,9 Mio. EUR im ersten Quartal 2026, verglichen mit

einem Nettoverlust in Höhe von 415,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der adjustierte Nettoverlust betrug 494,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2026,

verglichen mit einem adjustierten Nettoverlust in Höhe von 430,8 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf minus 2,10 EUR im ersten Quartal

2026, verglichen mit einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 1,73 EUR im

Vorjahreszeitraum.

Das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf minus 1,95 EUR im

ersten Quartal 2026, verglichen mit einem adjustierten verwässerten Ergebnis je

Aktie von minus 1,79 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie liquide Wertpapieranlagen

beliefen sich zum 31. März 2026 auf 16.763,3 Mio. EUR, bestehend aus 9.939,4 Mio.

EUR an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 4.696,9 Mio. EUR an als

kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesenen liquiden Wertpapieranlagen

und 2.127,0 Mio. EUR an als kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesenen

liquiden Wertpapieranlagen.

Zum 31. März 2026 befanden sich 252.884.261 ausstehende Aktien im Umlauf. Dabei

werden die 6.143.226 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.

?Die Umsätze für das erste Quartal entsprechen unseren Erwartungen und spiegeln

die saisonale Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen wider", sagte Ramón Zapata,

Chief Financial Officer bei BioNTech.?Wir verfolgen eine disziplinierte

Kapitalallokationsstrategie, die es uns ermöglicht, unser Ziel zu erreichen, uns

bis 2030 zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren

Onkologieprodukten zu entwickeln."

Bekräftigte Prognose für das Geschäftsjahr 2026(6):

------------------------------------------- +-----------------------------+

Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 | 2.000 Mio. EUR - 2.300 Mio. EUR |

------------------------------------------- +-----------------------------+

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet BioNTech aufgrund von Rückgängen sowohl auf

dem europäischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt mit geringeren

Umsätzen aus dem Geschäft mit COVID-19-Impfstoffen als im Geschäftsjahr 2025.

Die Vereinigten Staaten sind weiterhin ein wettbewerbsintensiver und dynamischer

Markt, sodass dort geringere Umsätze erwartet werden. Darüber hinaus erwartet

BioNTech in Europa niedrigere Umsätze, während das Unternehmen seinen

Marktanteil verteidigt und den Wandel weg von mehrjährigen Verträgen

vorbereitet. In Deutschland erfasst BioNTech den Direktverkauf ihrer COVID-19-

Impfstoffe als Umsatz. Daher werden sich die erwarteten Rückgänge bei den

Verkäufen von COVID-19-Impfstoffen des Unternehmens in diesem Land direkt auf

den Umsatz auswirken, während die Umsätze außerhalb Deutschlands nur als

hälftiger Anteil am Bruttoergebnis des Kollaborationspartners Pfizer auf den

Umsatz des Unternehmens einen Einfluss haben werden. Gemäß den

Partnerschaftsbedingungen werden die Umsatzerlöse aus der Zusammenarbeit mit

Bristol Myers Squibb Company (?BMS") im Jahr 2026 voraussichtlich weitgehend

denen des Jahres 2025 entsprechen. Die Umsatzerlöse aus dem

Pandemiebereitschaftsvertrag mit der deutschen Regierung und dem

Dienstleistungsgeschäft werden voraussichtlich stabil bleiben.

Geplante adjustierte Ausgaben im Geschäftsjahr 2026(6):

-------------------------------------------------- +---------------------------+

Adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten |2.200 Mio. EUR - 2.500 Mio. EUR|

-------------------------------------------------- +---------------------------+

Adjustierte Vertriebs- und allgemeine | |

Verwaltungskosten(5) | 700 Mio. EUR - 800 Mio. EUR |

-------------------------------------------------- +---------------------------+

BioNTech wird den Fokus von Investitionen weiterhin auf Forschung und

Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens legen. Dabei stehen spätere

Entwicklungsphasen und die avisierte Marktreife in der Onkologie im Mittelpunkt.

Die bisherige Kostendisziplin wird beibehalten. Die strategische

Kapitalallokation wird auch weiterhin Innovationen fördern und ein wichtiger

Faktor für die Entwicklung des Unternehmens sein. Als Teil der Strategie von

BioNTech wird das Unternehmen weiterhin geeignete Möglichkeiten zur

Unternehmensentwicklung prüfen, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu

erzielen und zukünftigen Wert zu schaffen.

Geplantes Aktienrückkaufprogramm

Der Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, ein Aktienrückkaufprogramm für die

American Depositary Shares (?ADSs") von BioNTech zu genehmigen. Im Rahmen dieses

Programms soll das Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate ADSs im Wert

von bis zu 1,0 Mrd. $ zurückkaufen können. BioNTech beabsichtigt, die

zurückgekauften ADSs zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem regulären

Geschäftsbetrieb zu nutzen. Das Programm ist darauf ausgerichtet, die

Kapitaleffizienz zu verbessern und die langfristige Wertschöpfung zu fördern.

Dies steht im Einklang mit BioNTechs Strategie, bis 2030 ein Unternehmen mit

mehreren zugelassenen Produkten zu werden.

Konsolidierung der Produktionsstandorte

BioNTech allokiert Kapital weiterhin strategisch und optimiert fortwährend ihre

Kapazitäten, um operative Effizienz und eine nachhaltige Wertschöpfung zu

steigern. Aus diesem Grund plant das Unternehmen, sein Produktionsnetzwerk

weiter zu adjustieren und dort zu konsolidieren, wo mit Überkapazitäten zu

rechnen ist, etwa durch sich verändernde Lieferanforderungen, M&A-Transaktionen,

Produktionskapazitäten von Partnern, sowie auslaufende Verträge.

BioNTech plant, die Produktionsstandorte in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur

sowie an den Standorten von CureVac zu schließen, wovon insgesamt bis zu rund

1.860 Stellen betroffen sein könnten. Die Schließung der Standorte in Idar-

Oberstein, Marburg und Tübingen ist bis Ende 2027 geplant, während der Betrieb

in Singapur voraussichtlich im ersten Quartal 2027 eingestellt wird. Für jeden

Produktionsstandort lotet BioNTech Veräußerungsoptionen aus, einschließlich

eines teilweisen oder vollständigen Verkaufs.

BioNTech erwartet, dass die Kosteneinsparungen im Laufe der Zeit zunehmen. Nach

vollständiger Implementierung der Maßnahmen im Jahr 2029 könnten potenziell

wiederkehrende jährliche Einsparungen von rund 500 Mio. EUR erreicht werden.(7)

Diese Einsparungen sollen das Unternehmen insoweit unterstützen, als dass sie

entsprechend der Kapitalallokation die wachsende Onkologie-Pipeline weiter in

Richtung Kommerzialisierung vorantreiben.

BioNTech gewährleistet mit ihrem etablierten Produktionsnetzwerk weiterhin eine

robuste Versorgung. Durch die Konsolidierungsmaßnahmen werden keine Auswirkungen

für den kommerziellen oder klinischen Bedarf sowie auf vertragliche

Verpflichtungen erwartet, da die Kapazitäten an den betroffenen Standorten in

den kommenden 24 Monaten nicht ausgelastet oder redundant sein werden.

Der vollständige, ungeprüfte und verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss ist

in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 31. März 2026 endende Quartal zu

finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and

Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter folgender Adresse

verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).

Fußnoten

(1 )Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.

(2 )Zusätzlich zu BioNTechs nach den von der Europäischen Union angenommen

IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelten Finanzinformationen bzw. Ergebnissen

(IFRS-Ergebnisse), weist das Unternehmen um bestimmte Effekte adjustierte

Kennzahlen aus (Nicht-IFRS-Kennzahlen), die intern als ergänzende

Steuerungsgrößen für BioNTechs Geschäftsentwicklung verwendet werden (jeweils

mit dem Präfix?Adjustiert" oder zusammenfassend als?Adjustiertes Ergebnis"

bezeichnet). Die Berechnung dieser Kennzahlen und des adjustierten Ergebnisses

basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards, beinhaltet jedoch bestimmte

Adjustierungen. Eine Überleitung der adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-

Ergebnissen sowie weitere Informationen sind am Ende der Pressemitteilung und in

BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 31. März 2026 endende Quartal

enthalten, der am 5. Mai 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/) verfügbar ist. Obwohl Nicht-IFRS-Kennzahlen zusätzliche

Einblicke bieten können, sind sie kein Ersatz für die vergleichbaren IFRS-

Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher betrachtet werden. Sie sind stets

in Verbindung mit BioNTechs nach IFRS erstellten Finanzinformationen zu

betrachten oder zu interpretieren.

(3 )Berechnet auf Basis des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten

durchschnittlichen Wechselkurses für das am 31. März 2026 endende Quartal.

(4 )Stand: 31. März 2026.

(5 )?Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten Vertriebs- und

Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.?Adjustierte Vertriebs- und

allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten adjustierte Vertriebs- und

Marketingkosten sowie adjustierte allgemeine Verwaltungskosten.

(6) Noch nicht bekannte und / oder quantifizierbare Risiken und damit

zusammenhängende Aktivitäten sind nicht inkludiert. Die Prognose spiegelt die

erwarteten Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und

potenziellen M&A-Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht

sind. Die Prognosen basieren auf Nicht-IFRS-Kennzahlen und schließen gewisse

Effekte im Vergleich zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen aus. Weitere Informationen

sind in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 31. März 2026 endende Quartal

enthalten, der am 5. Mai 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/) verfügbar ist.

(7 )Erwartete Einsparungen im Vergleich zur Kostenbasis von BioNTech für 2025

und zum Budget von CureVac für 2026; dabei sind teilweise kompensierende Kosten

für den Einsatz von Dienstleistungen in der Entwicklung und Herstellung

(sogenannte?CDMO-Dienstleistungen") oder die Verlagerung an andere Standorte

nicht berücksichtigt; Ausstiegskosten sind nicht enthalten und werden erfasst,

sobald diese anfallen.

(8 )Ein Abkürzungsverzeichnis der Zielstrukturen und Indikationen ist am Ende

dieser Pressemitteilung zusammengestellt.

Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline

Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen

Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein in Entwicklung befindlicher bispezifischer

Immunmodulator-Kandidat, der PD-L1(8)-Checkpoint-Inhibition mit der

Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in Zusammenarbeit mit BMS entwickelt

wird.

* Im ersten Quartal 2026 wurden die folgenden zulassungsrelevanten Studien zur

Evaluierung von Pumitamig begonnen:

* * Eine globale klinische Phase-3-Studie zur Erstlinientherapie bei

Patientinnen und Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs (triple-

negative breast cancer,?TNBC") (ROSETTA Breast-01; NCT07173751

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751?term=NCT07173751&viewType=

Card&rank=1))

* Eine globale klinische Phase-2/3-Studie zur Erstlinientherapie bei

mikrosatellitenstabilem Darmkrebs (microsatellite stable colorectal

cancer,?MSS-CRC") (ROSETTA CRC-203; NCT07221357

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221357?term=NCT07221357&viewType=

Card&rank=1))

* Eine globale klinische Phase-2/3-Studie zur Erstlinientherapie von

Magenkrebs (ROSETTA Gastric-204; NCT07221149

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221149))

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (ROSETTA Lung-201; NCT07361497

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07361497)) zur Evaluierung von

Pumitamig im Vergleich zu Durvalumab nach einer gleichzeitigen

Radiochemotherapie-Behandlung bei Patientinnen und Patienten mit

inoperablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,

?NSCLC") im Stadium III

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (ROSETTA Lung-202; NCT07361510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07361510?term=NCT07361510&viewType=

Card&rank=1)) zur Evaluierung von Pumitamig im Vergleich zu

Pembrolizumab als Erstlinientherapie bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit einer PD-L1-

Expression von >= 50 %

* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02;

NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)), die Pumitamig

in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus

Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patientinnen und Patienten mit

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht. Der Phase-3-Teil der Phase-2/3-

Studie befindet sich aktuell in der Rekrutierung. Daten aus dem Phase-2-Teil

der Studie werden auf der Jahrestagung der American Society of Clinical

Oncology (?ASCO") (29. Mai - 2. Juni 2026) bekannt gegeben.

* Pumitamig wird derzeit auch in weiteren soliden Tumorindikationen in

mehreren Phase-1/2- und Phase-2-Studien sowohl als Monotherapie und in

Kombination mit Standardtherapien untersucht. Dies umfasst die Evaluierung

als Erstlinientherapie bei Leberzellkrebs (hepatocellular carcinoma,?HCC"),

als Zweitlinientherapie bei Glioblastom (?GBM"), als Erstlinientherapie bei

duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal

adenocarcinoma,?PDAC") sowie als Erstlinientherapie bei Nierenzellkarzinom

(renal cell carcinoma,?RCC")

* Derzeit laufen mehrere klinische Studien zur Signalfindung, um Pumitamig in

Kombination mit unternehmenseigenen Wirkstoffkandidaten zu untersuchen.

Diese Studien werden Informationen zur Festlegung von geeigneten Dosierungen

liefern und die Anti-Tumor-Aktivität in verschiedenen Tumoren für die

weitere Entwicklung evaluieren. Es werden mehrere Datenauswertungen aus

diesen Kombinationsstudien im Jahr 2026 erwartet.

* Im April 2026 gaben BioNTech und Boehringer Ingelheim eine klinische

Studienkollaboration bekannt, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und

frühe klinische Wirksamkeit von Pumitamig in Kombination mit Obrixtamig (BI

764532), dem in der Entwicklung befindlichen DLL3/CD3-T-Zell-Engager von

Boehringer Ingelheim, bei kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen

Stadium (extensive?stage small cell lung cancer,?ES-SCLC") untersucht

werden soll. Im Rahmen der Vereinbarung wird BioNTech Pumitamig

bereitstellen, und Boehringer Ingelheim wird als regulatorischer Sponsor der

Phase-1b/2-Studie fungieren.

Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Kandidat für die selektive Eliminierung von

regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt

und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. (?OncoC4") entwickelt wird.

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510)) untersucht derzeit die

Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie bei Patientinnen

und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge

(metastatic squamous NSCLC), deren Erkrankung unter vorheriger

platinbasierter Chemotherapie und Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren weiter

fortschritt.

* Im März 2026 wurden aktualisierte Daten aus der nicht-zulassungsrelevanten

Dosisfindungsphase, der ersten von zwei Stufen der globalen klinischen

Phase-3-Studie, auf dem European Lung Cancer Congress (?ELCC") präsentiert.

Gotistobart zeigte einen klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil

(overall survival benefit,?OS benefit") im Vergleich zur Standard-

Chemotherapie und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil bei Patientinnen

und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach

einer Anti-PD-(L)1-Therapie und einer platinbasierten Chemotherapie weiter

fortschritt.

* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden Zwischenergebnisse aus

der zulassungsrelevanten Phase der zweistufigen klinischen Phase-3-Studie im

Jahr 2026 erwartet.

* Im Januar 2026 erhielt Gotistobart den Orphan-Drug-Status der U.S.-

amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,

?FDA") für die Behandlung des Plattenepithelkarzinoms der Lunge. Im Jahr

2022 erhielt Gotistobart den Fast-Track-Status der FDA für die Behandlung

von Patientinnen und Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligen

Lungenkrebs, deren Erkrankung unter vorheriger Behandlung mit einer Anti-PD-

(L)1-Therapie weiter fortschritt.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-

Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.

(?DualityBio") entwickelt wird.

* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) zur Evaluierung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen

HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell

zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem

Gebärmutterkrebs (endometrial cancer,?EC") und HER2-Expression (IHC3+,

2+, 1+ oder ISH-positiv) untersucht werden, ist vollständig rekrutiert.

* Im April 2026 wurden auf der Jahrestagung der Society of Gynecologic

Oncology (?SGO") aktualisierte Daten aus dieser Studie vorgestellt.

Trastuzumab Pamirtecan zeigte eine ermutigende klinische Wirksamkeit über

alle HER2-Expressionsniveaus hinweg, unabhängig von einer vorangegangenen

Immuntherapie. Das Sicherheitsprofil bei Patientinnen mit vorbehandeltem

fortgeschrittenem oder metastasiertem Gebärmutterkrebs war kontrollierbar

und entsprach im Allgemeinen dem von gegen HER2-gerichteten Biologika.

* BioNTech und DualityBio planen, vorbehaltlich der Rückmeldung der

regulatorischen Behörden, im Jahr 2026 einen Zulassungsantrag (Biologics

License Application,?BLA") einzureichen.

* Eine klinische Phase-3-Studie (FERN-EC-01, NCT06340568

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568?term=NCT06340568&rank=1)) zur

Untersuchung von Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen mit

fortgeschrittenem und HER2-exprimierendem rezidivem Gebärmutterkrebs im

Vergleich zur vom Studienarzt gewählten Chemotherapie wird derzeit

durchgeführt.

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) zur Evaluierung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-

positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-

Expressionslevel läuft derzeit. Basierend auf den aktuellen

Ereignisprognosen werden Daten im Jahr 2026 erwartet.

BNT324/DB-1311 ist ein gegen B7H3 gerichteter ADC-Kandidat, der in Kollaboration

mit DualityBio entwickelt wird.

* Im Februar 2026 wurde ein Daten-Update der klinischen Phase-1/2-Studie

(NCT05914116 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05914116)) auf dem ASCO

Genitourinary Cancers Symposium präsentiert. BNT324/DB-1311 zeigte eine

anhaltende Wirksamkeit ohne neue Sicherheitssignale bei stark vorbehandelten

Patienten mit metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs

(metastatic castration-resistant prostate cancer,?mCRPC").

* Im April 2026 wurden auf der Jahrestagung der SGO aktualisierte Daten aus

dieser Studie präsentiert. BNT324/DB-1311 zeigte eine ermutigende

Wirksamkeit bei zuvor behandeltem Gebärmutterhalskrebs und platinresistentem

Eierstockkrebs (platinum resistant ovarian cancer,?PROC"), insbesondere bei

Patientinnen mit therapienaivem Gebärmutterhalskrebs. Das Sicherheitsprofil

bei gynäkologischen Malignomen entsprach früheren Berichten und es wurden

keine neuen Sicherheitssignale beobachtet.

* Eine klinische Phase-3-Studie (NCT07365995

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07365995)) zur Untersuchung von

BNT324/DB-1311 im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit metastasiertem

kastrationsresistenten Prostatakrebs soll im Jahr 2026 beginnen.

Geschäfts- und Kommerzialisierungsentwicklungen im ersten Quartal 2026 sowie

wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

* BioNTech und Pfizer haben ihre variantenangepassten COVID-19-Impfstoffe

entwickelt, hergestellt und ausgeliefert. Die Impfstoffe erhielten in mehr

als 40 Ländern und Regionen verschiedene behördliche Zulassungen, darunter

vollständige Zulassungen, Genehmigungen für den Notfall- oder

vorübergehenden Einsatz sowie Marktzulassungen. BioNTech konzentriert sich

nun darauf, die Anpassung der Impfstoffe an neue Virusvarianten

vorzubereiten, um für eine Markteinführung vor der kommenden Impfsaison

2026/2027 bereit zu sein, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

* Im März 2026 gab BioNTech Pläne für ein eigenständiges neues Unternehmen

bekannt, das von den BioNTech-Mitgründern Prof. Dr. Ugur Sahin und Prof. Dr.

Özlem Türeci gegründet und geleitet werden soll. Das neue Unternehmen soll

über entsprechende Ressourcen, Geschäftstätigkeiten und

Finanzierungsoptionen verfügen, um mRNA-Innovationen der nächsten Generation

zu entwickeln. BioNTech plant, entsprechende Rechte und mRNA-Technologien in

das neue Unternehmen einzubringen, um eine priorisierte Entwicklung von

mRNA-Innovationen der nächsten Generation mit disruptivem Potenzial zu

ermöglichen und zu unterstützen. Da beide Unternehmen dezidierte

strategische Prioritäten verfolgen werden, erwartet BioNTech, den Mehrwert

für Patientinnen und Patienten sowie Anteilseigner durch diese Pläne voll

auszuschöpfen. Ugur Sahin und Özlem Türeci werden bis Ende dieses Jahres

nach Ablauf ihrer derzeitigen Dienstverträge in das Management ihres neuen

Unternehmens wechseln. BioNTechs Aufsichtsrat hat mit der Suche nach

passenden Nachfolgerinnen bzw. Nachfolgern für die Positionen begonnen, um

einen reibungslosen Übergang und eine konsequente Umsetzung von BioNTechs

Strategie sicherzustellen.

* Im März 2026 veröffentlichte BioNTech ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025.

BioNTech ist sich ihrer Verantwortung für die Art und Weise, wie das

Unternehmen ihre Geschäfte führt, sowie der Auswirkungen ihrer Aktivitäten

auf Wirtschaft, Menschen und Umwelt bewusst. Der Nachhaltigkeitsbericht

2025 gibt einen Überblick über die Bemühungen, Fortschritte, sowie

wichtigsten Initiativen und Daten von BioNTech sowie über die Höhepunkte im

Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit und Verantwortung im

vergangenen Jahr.

Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten

* Ordentliche Hauptversammlung: 15. Mai 2026

* Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 sowie Informationen zur

Geschäftsentwicklung: 4. August 2026

Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast

BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit

ein, heute, den 5. Mai 2026, um 14 Uhr (MEZ) (8:00 Uhr U.S. Eastern Time) an der

Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die Ergebnisse für das ersten

Quartal 2026 veröffentlicht werden.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte

unter diesem Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BI49b748054b374f2b8694f4d090fb704e). Nach der Registrierung

werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.

Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/vejiu4pz/) verfügbar sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der

Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im

Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de

(http://www.biontech.de/) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach

Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des

Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers,

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und

den Übergang der Verantwortlichkeiten im Vorstand, einschließlich der

Identifikation und Anwerbung von Nachfolgern bzw. Nachfolgerinnen; die vorläufig

zwischen BioNTech und den Mitgründern besprochenen Bedingungen bezüglich der

potenziellen Beiträge bestimmter Vermögenswerte von BioNTech zu einem

unabhängigen Unternehmen; BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-

verluste) durch die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in

Vertriebsgebieten, die in der Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern

liegen, insbesondere solche Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von

BioNTechs Partnern beruhen; die Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz

von BioNTechs COVID-19-Impfstoff und weiterer Produktkandidaten, falls diese

zugelassen werden; den Annahmen hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in

der COVID-19-Impfstoffnachfrage, einschließlich Veränderungen der Anforderungen

im Bestellverhalten und der erwarteten behördlichen Empfehlungen zur Anpassung

von Impfstoffen an neue Varianten oder Sublinien; der Beginn, der Zeitplan und

Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige

präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den

erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von

präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen

Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt

und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;

BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige

Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich

Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitplan und die Anzahl

zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das

Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise

initiiert; BioNTechs Erwartungen in Bezug darauf, wie sich Anpassungen der

Produktionsbetriebe auswirken; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs

Erwartungen in Bezug auf geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs

Kollaborations- und Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration

mit Bristol Myers Squibb; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in

der Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und internationalem Handel;

BioNTechs Schätzungen für Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten,

Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten und

Investitionsausgaben für den operativen Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen

bezüglich anstehender wissenschaftlicher und anlegerbezogener Präsentationen;

und BioNTechs Erwartungen bezüglich des Nettogewinns/(-verlusts). In manchen

Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen

wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",

?antizipiert",?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"

oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren

Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und gegenteilig von denen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden

sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die

Termine für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche

Fristen für die Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von

Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen

und/oder die Termine für Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im

Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in

dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten und einschließlich der Möglichkeit

für das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,

klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die

einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und

einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und

Kostenübernahmeverhandlungen für den COVID-19-Impfstoff des Unternehmens mit

staatlichen Stellen, privaten Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern;

die künftige kommerzielle Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder

jährlichen Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von

Zöllen und Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere

COVID-19-Impfstoffe oder bezogen auf BioNTechs weitere Produktkandidaten; den

Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für Produktkandidaten

zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-

Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von aufkommenden Virusvarianten

verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und

Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und

Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle

Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von durch BioNTech entwickelte oder

hergestellte Produkte und Produktkandidaten auftreten; die Fähigkeit BioNTechs

und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu

kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs

Fähigkeit, die Entwicklung und damit verbundene Kosten des Unternehmens zu

steuern; regulatorische und politische Entwicklungen; die Fähigkeit, BioNTechs

Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und BioNTechs Produkte und

Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem

und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 31. März 2026 endende

Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.

Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/)

verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen

übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investorenanfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Abkürzungsverzeichnis

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|1L |Erstlinienbehandlung |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|2L |Zweitlinienbehandlung |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|ADC |Antikörper-Wirkstoff-Konjugat |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|B7H3 |Auch bekannt als CD276, cluster of differentiation 276 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|BLA |Zulassungsantrag (Biologics License Application) |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|CTLA-4 |Zytotoxisches-T-Lymphozyten-assoziiertes Protein 4 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|EC |Gebärmutterkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|ES-SCLC |Kleinzelliger Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|GBM |Glioblastom |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HCC |Leberzellkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HER2 (oder HER3)|Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3)|

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HPV16 |Humanes Papillomavirus 16 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HR(+) |Hormonrezeptor(-positiv) |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|IHC3+, 2+, 1+ |Immunhistochemischer Score 1+ (oder 2+ oder 3+) |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|IO |Immunonkologie |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|ISH-positiv |In situ Hybridisierungs-positi |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|mCRPC |Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|MSS-CRC |Mikrosatellitenstabiler Darmkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|NSCLC |Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|PDAC |Duktales Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|PD-(L)1 |Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|PROC |Platinresistenter Eierstockkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|RCC |Nierenzellkarzinom |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|SCLC |Kleinzelliger Lungenkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|TNBC |Dreifach negativer Brustkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|TROP2 |Trophoblasten-Zelloberflächen-Antigen 2 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|VEGF-A |Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Zwischenperiode (IFRS-

Ergebnisse)

-------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate zum 31. März

+---------------+

| 2026 | 2025

| |

(in Millionen EUR, bis auf Ergebnis je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Umsatzerlöse | 118,1 | 182,8

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Umsatzkosten | (71,4) | (83,8)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Forschungs- und Entwicklungskosten | (557,0) | (525,6)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Vertriebs- und Marketingkosten | (27,9) | (13,7)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Allgemeine Verwaltungskosten | (122,9) | (106,9)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Sonstige betriebliche Aufwendungen | (46,8) | (48,5)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Sonstige betriebliche Erträge | 30,4 | 61,6

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Betriebsergebnis | (677,5) | (534,1)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Finanzerträge | 120,6 | 122,6

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Finanzaufwendungen | (11,2) | (33,9)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Verlust vor Steuern | (568,1) | (445,4)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Ertragsteuern | 36,2 | 29,6

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Nettoverlust | (531,9) | (415,8)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Ergebnis je Aktie | |

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je | |

Aktie | (2,10) | (1,73)

------------------------------------------------ +---------------+ ------------

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Zwischenperiode

(Adjustierte Ergebnisse)

-------------------------------------------------------------------------------

Adjustierte Ergebnisse (Nicht-IFRS-

Kennzahlen)(1) Drei Monate zum 31. März

+---------------+

| 2026 | 2025

| |

(in Millionen EUR, bis auf Ergebnis je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten | (527,1) | (525,6)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustierte sonstige betriebliche Aufwendungen | (39,4) | (48,5)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustierte sonstige betriebliche Erträge | 30,4 | 46,6

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustiertes Betriebsergebnis | (640,2) | (549,1)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustierter Verlust vor Steuern | (530,8) | (460,4)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustierter Nettoverlust(2) | (494,6) | (430,8)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustiertes Ergebnis je Aktie | |

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Adjustiertes unverwässertes und verwässertes | |

Ergebnis je Aktie | (1,95) | (1,79)

------------------------------------------------ +---------------+ ------------

(1 )Bestimmte in dieser Tabelle dargestellte adjustierte Ergebnisse entsprechen

den Ergebnissen basierend auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Eine

Überleitung aller anderen adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen

ist am Ende der Pressemitteilung und in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum

31. März 2026 endende Quartal enthalten, der am 5. Mai 2026 eingereicht wurde

und unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/) verfügbar ist.

(2) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Verkürzte Konzern-Bilanz der Zwischenperiode

-------------------------------------------------------------------------------

+---------------+

| 31. März | 31. Dezember

| |

(in Millionen EUR) | 2026 | 2025

| |

Aktiva | (ungeprüft) |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Langfristige Vermögenswerte | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Geschäfts- oder Firmenwert | 370,5 | 367,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.546,8 | 1.606,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sachanlagen | 1.112,7 | 1.080,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Nutzungsrechte | 205,5 | 210,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | - | 2,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.279,9 | 2.554,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 12,2 | 7,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Latente Steueransprüche | 14,7 | 13,5

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe langfristige Vermögenswerte | 5.542,3 | 5.842,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Kurzfristige Vermögenswerte | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vorräte | 103,8 | 110,7

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |

und sonstige Forderungen | 539,2 | 924,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | 8,9 | 8,1

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 4.699,8 | 7.201,8

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 176,6 | 173,8

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Ertragsteueranspruch | 64,1 | 52,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9.939,4 | 7.675,4

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe kurzfristige Vermögenswerte | 15.531,8 | 16.146,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Bilanzsumme | 21.074,1 | 21.988,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

| |

| |

Passiva | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Eigenkapital | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Gezeichnetes Kapital | 259,0 | 259,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Kapitalrücklagen | 2.468,2 | 2.473,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Eigene Anteile | (6,1) | (7,7)

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Gewinnrücklagen | 17.430,0 | 17.961,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige Rücklagen | (1.453,3) | (1.462,3)

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe Eigenkapital | 18.697,8 | 19.224,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Langfristige Schulden | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 246,1 | 215,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 92,0 | 94,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Rückstellungen | 23,8 | 35,5

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 87,7 | 88,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 108,8 | 104,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Latente Steuerschulden | 52,9 | 84,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe langfristige Schulden | 611,3 | 622,1

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Kurzfristige Schulden | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 56,7 | 52,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | |

Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 468,8 | 534,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 77,5 | 351,7

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Ertragsteuerverbindlichkeiten | 38,1 | 65,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Rückstellungen | 167,0 | 145,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 758,5 | 754,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 198,4 | 237,7

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe kurzfristige Schulden | 1.765,0 | 2.142,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe Schulden | 2.376,3 | 2.764,4

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Bilanzsumme | 21.074,1 | 21.988,6

----------------------------------------------- +---------------+ -------------

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung der Zwischenperiode

-------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate zum 31. März

+---------------+

| 2026 | 2025

| |

(in Millionen EUR) | (ungeprüft) | (ungeprüft)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Betriebliche Tätigkeit | |

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Nettoverlust | (531,9) | (415,8)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Ertragsteuern | (36,2) | (29,6)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Verlust vor Steuern | (568,1) | (445,4)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Anpassungen zur Überleitung des Ergebnisses | |

vor Steuern auf die Netto-Cashflows | |

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Abschreibungen und Wertminderungen auf | |

Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und | |

Nutzungsrechte | 121,3 | 42,8

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung | 22,8 | 22,1

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Fremdwährungsdifferenzen, netto | 0,4 | 48,3

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Gewinn aus dem Abgang von Sachanlagen | (0,1) | (0,1)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Finanzerträge ohne Fremdwährungsdifferenzen | (111,0) | (122,6)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Finanzaufwendungen ohne | |

Fremdwährungsdifferenzen | 11,2 | 7,9

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Zuwendungen der öffentlichen Hand und ähnliche | |

Zuwendungen | (17,6) | (14,5)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | - | (15,0)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Veränderungen des Nettoumlaufvermögens: | |

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und | |

Leistungen, sonstigen Forderungen, | |

Vertragsvermögenswerten und sonstigen | |

Vermögenswerten | 431,1 | 520,7

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Abnahme der Vorräte | 7,0 | 33,8

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | |

und Leistungen, sonstigen | |

Finanzverbindlichkeiten, sonstigen | |

Verbindlichkeiten, Vertragsverbindlichkeiten, | |

Rückerstattungsverbindlichkeiten und | |

Rückstellungen | (371,9) | (981,6)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Erhaltene Zinsen und realisierte Gewinne aus | |

Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel- | |

äquivalenten | 86,6 | 118,6

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Gezahlte Zinsen und realisierte Verluste aus | |

Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel- | |

äquivalenten | (3,3) | (3,1)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Gezahlte Ertragsteuern, netto | (41,6) | (12,2)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Auszahlungen für anteilsbasierte Vergütung | (2,1) | (3,6)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand | |

und ähnliche Zuwendungen | 14,3 | 23,2

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit | (421,0) | (780,7)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Investitionstätigkeit | |

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Erwerb von Sachanlagen | (56,8) | (48,9)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1,6 | 0,5

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | (22,1) | (569,2)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Erwerb von Tochterunternehmen und | |

Geschäftsbetrieben abzüglich erworbener | |

Zahlungsmittel | - | (78,5)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Investitionen in sonstige finanzielle | |

Vermögenswerte | (1.550,2) | (2.507,7)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Einzahlung aus der Fälligkeit von sonstigen | |

finanziellen Vermögenswerten | 4.278,1 | 4.450,6

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Cashflows aus der Investitionstätigkeit | 2.650,6 | 1.246,8

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Finanzierungstätigkeit | |

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 38,4 | -

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Tilgung von Darlehen | (0,1) | (4,5)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | (11,9) | (9,3)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit | 26,4 | (13,8)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Nettozunahme von Zahlungsmitteln und | |

Zahlungsmitteläquivalenten | 2.256,0 | 452,3

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Wechselkursbedingte Änderungen der | |

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (3,4) | (16,1)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Andere bewertungsbedingte Änderungen der | |

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 11,4 | (13,2)

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | |

zum Beginn der Berichtsperiode | 7.675,4 | 9.761,9

------------------------------------------------ | ------------- | ------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | |

zum 31. März | 9.939,4 | 10.184,9

------------------------------------------------ +---------------+ ------------

Bestimmte Posten der Vergleichsperiode wurden zusammengefasst, um sie an die

Darstellung der aktuellen Periode anzupassen.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 31. März 2026

+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| |

| |

| nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft) |

| ------------------------------------------------------------- |

| IFRS Erträge aus Adjustiertes |

| Ergebnis dem Ergebnis |

| Unternehmens- |

| erwerb zu |

| einem |

| Preis unter |

| dem |

| Mitarbeiter- Marktwert |

| bezogene sowie |

| Aufwendungen Aufwendungen Erträge und |

(in Millionen EUR, | und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen |

bis auf Ergebnis | aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer- |

je Aktie) | (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Forschungs- und | |

Entwicklungskosten | (557,0) - 29,9 - - (527,1) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Sonstige | |

betriebliche | |

Aufwendungen | (46,8) - - 7,4 - (39,4) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Betriebsergebnis | (677,5) - 29,9 7,4 - (640,2) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Verlust vor | |

Steuern | (568,1) - 29,9 7,4 - (530,8) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Nettoverlust(1) | (531,9) - 29,9 7,4 - (494,6) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Ergebnis je Aktie | |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Unverwässertes und | |

ver-wässertes | |

Ergebnis je Aktie | (2,10) (1,95) |

-------------------- +--------------------------------------------------------------------------------------------+

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 31. März 2025

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Sonstige

betriebliche

Erträge 61,6 - - - (15,0) 46,6

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Betriebsergebnis (534,1) - - - (15,0) (549,1)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Verlust vor

Steuern (445,4) - - - (15,0) (460,4)

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Nettoverlust(1) (415,8) - - - (15,0) (430,8)

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Ergebnis je

Aktie

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Unverwässertes

und ver-

wässertes

Ergebnis je

Aktie (1,73) (1,79)

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(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

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