BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
10.03.2026 11:49:39
GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung
^* BioNTech erwartet ein Jahr mit zahlreichen wertrelevanten Meilensteinen
(Katalysatoren) mit sechs Datenveröffentlichungen aus der späten klinischen
Entwicklung, welche Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie
mRNA-Krebsimmuntherapien umfassen
* Verstärkter Fokus auf sich in der Entwicklung befindlichen PD-L1(1)/VEGF-A
bispezifischen Immunomodulator Pumitamig; bis Jahresende werden in
Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb acht laufende globale klinische
Phase-3-Studien erwartet
* Umsatz im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 2,9 Milliarden Euro(2),
Nettoverlust in Höhe von 1,1 Milliarden Euro (adjustierter(3 )Nettoverlust:
0,1 Milliarden Euro) und negatives verwässertes Ergebnis je Aktie von 4,70
Euro (5,31 US-Dollar(4)) (adjustiertes(3) negatives verwässertes Ergebnis je
Aktie von 0,48 Euro (0,55 US-Dollar(4)))
* Starke Finanzposition trägt weiterhin dazu bei, Risiken bei der Umsetzung
der Strategie zu minimieren; Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
plus liquide Wertpapieranlagen in Höhe von 17,2 Milliarden Euro(5)
* Prognose für Umsatzerlöse für 2026 von 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro, Prognose
für adjustierte(3) Forschungs- und Entwicklungskosten zwischen 2,2 und 2,5
Milliarden Euro sowie adjustierte(3) Vertriebs- und allgemeine
Verwaltungskosten(7) zwischen 700 und 800 Millionen Euro
* BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden ein eigenständiges
Unternehmen mit Fokus auf mRNA-Innovationen gründen; der Managementwechsel
soll bis Ende 2026 erfolgen
Telefonkonferenz und Webcast sind für den 10. März 2026 um 13:00 Uhr MEZ
(8:00 Uhr U.S. ET) geplant
MAINZ, Deutschland, 10. März 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das
gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2025 endete, veröffentlicht und
Informationen zur Geschäftsentwicklung bekanntgegeben.
?Das Jahr 2025 war geprägt von starker Umsetzung und Momentum in der Pipeline,
wodurch wir signifikante Fortschritte bei der Verwirklichung unserer Strategie
machen konnten. Wir haben unsere Onkologiepipeline weiter vorangetrieben, indem
wir mehrere Kandidaten in spätere Entwicklungsphasen überführt sowie Studien mit
Kombinationen innovativer Behandlungsansätze initiiert haben. Unser Ziel ist es,
differenzierte therapeutische Profile zu schaffen", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin,
Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.?Auf Basis unserer
einzigartigen Pipeline und starken finanziellen Position bleiben wir fest
entschlossen, unsere Vorreiterrolle im Bereich der Immunonkologie mit
Wirkstoffen der nächsten Generation weiter auszubauen, um die
Behandlungsergebnisse von Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu
verbessern. 2026 wird ein wegweisendes Jahr für uns, in dem wir zahlreiche
Datenveröffentlichungen aus unserem Portfolio erwarten. Diese stellen einen
bedeutenden Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel dar, bis 2030 ein Unternehmen
mit mehreren zugelassenen Produkten zu werden."
Finanzergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Geschäftsjahrs 2025(3)
-------------------------------------------------------------------------------
+---------------------------------+
| Geschäftsjahr 2025 | Geschäftsjahr 2024
in Mio. EUR, bis | |
auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes
je Aktie | Ergebnis Ergebnis(3) | Ergebnis Ergebnis(3)
---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------
Umsatzerlöse | 2.869,9 2.869,9 | 2.751,1 2.751,1
---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------
Nettogewinn / | |
(-verlust) | (1.136,1) (117,1) | (665,3) 121,7
---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------
Verwässertes | |
Ergebnis je | |
Aktie | (4,70) (0,48) | (2,77) 0,50
---------------- +---------------------------------+ ----------- --------------
-------------------------------------------------------------------------------
+---------------------------------+
| Viertes Quartal 2025 | Viertes Quartal 2024
in Mio. EUR, bis | |
auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes
je Aktie | Ergebnis Ergebnis(3) | Ergebnis Ergebnis(3)
---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------
Umsatzerlöse | 907,4 907,4 | 1.190,0 1.190,0
---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------
Nettogewinn / | |
(-verlust) | (305,0) (79,5) | 259,5 432,4
---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------
Verwässertes | |
Ergebnis je | |
Aktie | (1,25) (0,33) | 1,08 1,79
---------------- +---------------------------------+ ----------- --------------
Die Umsatzerlöse betrugen 907,4 Mio. EUR in dem zum 31. Dezember 2025 endenden
Quartal, verglichen mit 1.190,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für das
Geschäftsjahr 2025 ergaben sich Umsatzerlöse von 2.869,9 Mio. EUR, verglichen mit
2.751,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatzrückgang gegenüber dem
Vorjahresquartal war in erster Linie auf den geringeren Absatz der COVID-19-
Impfstoffe des Unternehmens aufgrund gesunkener Marktnachfrage zurückzuführen.
Der Umsatzanstieg im Gesamtjahr ist im Wesentlichen auf Umsatzerlöse aus der
Kollaboration von BioNTech mit Bristol Myers Squibb Company (?BMS")
zurückzuführen, die im dritten Quartal 2025 erfasst wurden.
Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum 31. Dezember
2025 endenden Quartal auf 505,4 Mio. EUR, verglichen mit 611,8 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Kosten für
Forschung und Entwicklung auf 2.104,9 Mio. EUR, verglichen mit 2.254,2 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum. Beide Rückgänge sind vor allem auf Kosteneinsparungen infolge
eines aktiven Portfoliomanagements und positive Effekte aus der
Kostenbeteiligung mit BioNTechs Kollaborationspartner BMS zurückzuführen. Diese
Effekte wurden teilweise durch Aufwendungen für fortschreitende Studien in
späten klinischen Phasen in den Bereichen Immunonkologie (?IO") und Antikörper-
Wirkstoff-Konjugate (?ADCs") ausgeglichen.
Die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum
31. Dezember 2025 endenden Quartal auf 505,4 Mio. EUR, verglichen mit 530,3 Mio. EUR
im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die adjustierten
Kosten für Forschung und Entwicklung auf 2.019,5 Mio. EUR, verglichen mit
2.172,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. In den Geschäftsjahren 2025 und 2024 sind
in den adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten keine Wertminderungen
enthalten.
Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten(7) beliefen sich in dem zum
31. Dezember 2025 endenden Quartal auf 217,9 Mio. EUR, verglichen mit 132,1 Mio. EUR
im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Vertriebs-
und allgemeinen Verwaltungskosten auf 624,4 Mio. EUR, verglichen mit 599,0 Mio. EUR
im Vorjahreszeitraum. Beide Anstiege sind hauptsächlich auf höhere Kosten für
den voranschreitenden Aufbau der kommerziellen Infrastruktur zurückzuführen, die
teilweise durch niedrigere Kosten für externe Dienstleistungen ausgeglichen
wurden.
Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich in dem zum 31. Dezember 2025
endenden Quartal insgesamt auf einen negativen Betrag von 173,6 Mio. EUR,
verglichen mit einem negativen Betrag von 54,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für
das Geschäftsjahr 2025 belief sich das sonstige betriebliche Ergebnis auf einen
negativen Betrag von 903,7 Mio. EUR, verglichen mit einem negativen Betrag von
670,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Beide Rückgänge sind hauptsächlich auf
Aufwendungen für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Pipeline-Priorisierung und Fremdwährungsdifferenzen
zurückzuführen.
Das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis belief sich in dem zum 31.
Dezember 2025 endenden Quartal insgesamt auf einen negativen Betrag von
21,4 Mio. EUR, verglichen mit einem negativen Betrag von 1,6 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich das sonstige
betriebliche Ergebnis auf einen negativen Betrag von 0,6 Mio. EUR, verglichen mit
einem negativen Betrag von 13,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. In den
Geschäftsjahren 2025 und 2024 enthält das adjustierte sonstige betriebliche
Ergebnis keine Aufwendungen aus Beilegungen von Rechtsstreitigkeiten. Zudem
umfasst das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis im vierten Quartal 2025
und im Geschäftsjahr 2025 keine mitarbeiterbezogenen Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Pipeline?Priorisierung, keine Wertminderungen und keinen
Ertrag aus dem Erwerb eines Unternehmens zu einem Preis unter dem Marktwert.
Der Nettoverlust für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal betrug 305,0 Mio.
EUR, verglichen mit einem Nettogewinn von 259,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für
das Geschäftsjahr 2025 belief sich der Nettoverlust auf 1.136,1 Mio. EUR,
verglichen mit einem Nettoverlust von 665,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der adjustierte Nettoverlust für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal
betrug 79,5 Mio. EUR, verglichen mit einem adjustierten Nettogewinn von 432,4 Mio.
EUR im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich der adjustierte
Nettoverlust auf 117,1 Mio. EUR, verglichen mit einem adjustierten Nettogewinn von
121,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das zum 31. Dezember 2025
endende Quartal auf minus 1,25 EUR, verglichen mit einem positiven verwässerten
Ergebnis je Aktie von 1,08 EUR im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025
belief sich das verwässerte Ergebnis je Aktie auf minus 4,70 EUR, verglichen mit
einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 2,77 EUR im Vorjahreszeitraum.
Das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das zum 31.
Dezember 2025 endende Quartal auf minus 0,33 EUR, verglichen mit einem positiven
adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie von 1,79 EUR im Vorjahreszeitraum. Für
das Geschäftsjahr 2025 belief sich das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie
auf minus 0,48 EUR, verglichen mit einem positiven adjustierten verwässerten
Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus liquide Wertpapieranlagen
betrugen zum 31. Dezember 2025 17.235,6 Mio. EUR, bestehend aus 7.675,4 Mio. EUR
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 7.158,5 Mio. EUR kurzfristig
gehaltenen liquiden Wertpapieranlagen und 2.401,7 Mio. EUR langfristig gehaltenen
liquiden Wertpapieranlagen.
Zum 31. Dezember 2025 befanden sich 251.325.340 ausstehende Aktien im Umlauf.
Dabei werden die 7.702.147 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.
?Unsere solide finanzielle Position treibt unsere Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten voran und reduziert gleichzeitig deren Risiken, während
wir uns auf mehrere Produkteinführungen in den kommenden Jahren vorbereiten.
Unsere finanzielle Disziplin, aktives Portfoliomanagement und gezielte
Investitionen werden weiterhin Innovationen vorantreiben und langfristigen Wert
zum Nutzen der BioNTech-Stakeholder schaffen", sagte Ramón Zapata, Chief
Financial Officer bei BioNTech.
Prognose für das Geschäftsjahr 2026(6):
------------------------------------------- +-----------------------------+
Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 | 2.000 Mio. EUR - 2.300 Mio. EUR |
------------------------------------------- +-----------------------------+
Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet BioNTech aufgrund von Rückgängen sowohl auf
dem europäischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt mit geringeren
Umsätzen aus COVID-19-Impfstoffen als im Geschäftsjahr 2025. Die Vereinigten
Staaten sind weiterhin ein wettbewerbsintensiver und dynamischer Markt, sodass
dort geringere Umsätze erwartet werden. Darüber hinaus erwarten wir in Europa
niedrigere Umsätze, während wir unseren Marktanteil verteidigen und den Wandel
weg von mehrjährigen Verträgen vorbereiten. In Deutschland erfasst BioNTech den
Direktverkauf ihrer COVID-19-Impfstoffe als Umsatz. Daher werden sich die
erwarteten Rückgänge bei den Verkäufen von COVID-19-Impfstoffen des Unternehmens
in diesem Land direkt auf den Umsatz auswirken, während die Umsätze außerhalb
Deutschlands nur als hälftiger Anteil am Bruttoergebnis des
Kollaborationspartners Pfizer Inc. (?Pfizer") auf den Umsatz des Unternehmens
einen Einfluss haben werden. Gemäß den Partnerschaftsbedingungen werden die
Umsatzerlöse aus der Zusammenarbeit mit BMS im Jahr 2026 voraussichtlich
weitgehend denen des Jahres 2025 entsprechen. Die Umsatzerlöse aus dem
Pandemiebereitschaftsvertrag mit der deutschen Regierung und dem
Dienstleistungsgeschäft werden voraussichtlich stabil bleiben.
Geplante adjustierte Ausgaben und Investitionen im Geschäftsjahr 2026(6):
-------------------------------------------------- +---------------------------+
Adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten |2.200 Mio. EUR - 2.500 Mio. EUR|
-------------------------------------------------- +---------------------------+
Adjustierte Vertriebs- und allgemeine | |
Verwaltungskosten | 700 Mio. EUR - 800 Mio. EUR |
-------------------------------------------------- +---------------------------+
BioNTech geht davon aus, dass sich Investitionen weiterhin auf Forschung und
Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens entsprechend der späteren
Entwicklungsphase und der avisierten Marktreife in der Onkologie konzentrieren
werden und dabei die Kostendisziplin beibehalten wird. Die strategische
Kapitalallokation wird auch weiterhin ein wichtiger Faktor für die Entwicklung
des Unternehmens sein. Als Teil der Strategie von BioNTech wird das Unternehmen
weiterhin geeignete Möglichkeiten zur Unternehmensentwicklung prüfen, um ein
nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen und zukünftige Werte zu
schaffen.
Der vollständig geprüfte und konsolidierte Konzernabschluss ist in BioNTechs
Jahresbericht im Dokument 20-F für das zum 31. Dezember 2025 endende
Geschäftsjahr zu finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht
(Securities and Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter
folgender Adresse verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).
Fußnoten
(1 )Ein Abkürzungsverzeichnis ist am Ende dieser Pressemitteilung
zusammengestellt.
(2 )Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.
(3) Zusätzlich zu unseren nach den von der Europäischen Union angenommen IFRS-
Rechnungslegungsstandards ermittelten Finanzinformationen bzw. Ergebnissen
(IFRS-Ergebnisse), weisen wir um bestimmte Effekte adjustierte Kennzahlen aus
(Nicht-IFRS-Kennzahlen), die intern als ergänzende Steuerungsgrößen für unsere
Geschäftsentwicklung verwendet werden (jeweils mit dem Präfix?Adjustiert" oder
zusammenfassend als?Adjustiertes Ergebnis" bezeichnet). Die Berechnung dieser
Kennzahlen und des adjustierten Ergebnisses basiert auf den IFRS-
Rechnungslegungsstandards, beinhaltet jedoch bestimmte Adjustierungen. Eine
Überleitung der adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen sowie
weitere Informationen sind am Ende der Pressemitteilung und in BioNTechs Bericht
(Form 20-F) für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der
am 10. März 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov (https://www.sec.gov)
verfügbar ist. Obwohl Nicht-IFRS-Kennzahlen zusätzliche Einblicke bieten können,
sind sie kein Ersatz für die vergleichbaren IFRS-Ergebnisse und sollten auch
nicht als solcher betrachtet werden. Sie sind stets in Verbindung mit unseren
nach IFRS erstellten Finanzinformationen zu betrachten oder zu interpretieren.
(4 )Berechnet auf Basis des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten
durchschnittlichen Wechselkurses für das Geschäftsjahr 2025.
(5 )Stand: 31. Dezember 2025.
(6) Noch nicht bekannte und / oder quantifizierbare Risiken und damit
zusammenhängende Aktivitäten sind nicht inkludiert. Die Prognose spiegelt die
erwarteten Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und
potenziellen M&A-Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht
sind. Die Prognosen basieren auf Nicht-IFRS-Kennzahlen und schließen gewisse
Effekte im Vergleich zu unseren IFRS-Ergebnissen aus. Weitere Informationen sind
in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das zum 31. Dezember 2025 endende
Geschäftsjahr enthalten, der am 10. März 2026 eingereicht wurde und unter
www.sec.gov (https://www.sec.gov) verfügbar ist.
(7)?Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten Vertriebs- und
Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.?Adjustierte Vertriebs- und
allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten adjustierte Vertriebs- und
Marketingkosten sowie adjustierte allgemeine Verwaltungskosten.
Operative Entwicklung des vierten Quartals und Geschäftsjahrs 2025, wichtige
Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums und Ausblick auf das weitere
Geschäftsjahr 2026
Geschäftsentwicklungen im vierten Quartal 2025 und Ereignisse nach Ende des
Berichtszeitraums
* Am 10. März 2026 gab BioNTech Pläne für ein eigenständiges neues Unternehmen
bekannt, das von den BioNTech-Mitgründern Prof. Dr. Ugur Sahin und Prof. Dr.
Özlem Türeci gegründet und geleitet werden soll. Das neue Unternehmen soll
über entsprechende Ressourcen, Geschäftstätigkeiten und
Finanzierungsoptionen verfügen, um mRNA-Innovationen der nächsten Generation
zu entwickeln. BioNTech plant, entsprechende Rechte und mRNA-Technologien in
das neue Unternehmen einzubringen, um eine priorisierte Entwicklung von
mRNA-Innovationen der nächsten Generation mit disruptivem Potenzial zu
ermöglichen und zu unterstützen. Da beide Unternehmen dezidierte
strategische Prioritäten verfolgen werden, erwartet BioNTech, den Mehrwert
für Patientinnen und Patienten sowie Anteilseigner durch diese Pläne voll
auszuschöpfen. Ugur Sahin und Özlem Türeci werden bis Ende dieses Jahres
nach Ablauf ihrer derzeitigen Dienstverträge in das Management ihres neuen
Unternehmens wechseln. BioNTechs Aufsichtsrat hat mit der Suche nach
passenden Nachfolgerinnen bzw. Nachfolgern für die Positionen begonnen, um
einen reibungslosen Übergang und eine konsequente Umsetzung von BioNTechs
Strategie sicherzustellen.
* Am 1. März trat Kylie Jimenez dem Vorstand von BioNTech als
Personalvorständin (Chief People Officer,?CPO") bei. Die Ernennung folgt
konsequent der strategischen Ausrichtung BioNTechs, um sich bis 2030 zu
einem biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu
entwickeln, und unterstreicht die Bedeutung der globalen, hochqualifizierten
Belegschaft des Unternehmens, um dieses Ziel zu erreichen. Kylie Jimenez'
Schwerpunkt wird zum einen auf der Gewinnung, Entwicklung und Bindung von
Talenten liegen und zum anderen auf der Stärkung der inklusiven Kultur des
Unternehmens.
Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline
Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen
Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein bispezifischer Immunmodulator-Kandidat, der
PD-L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in
Zusammenarbeit mit BMS entwickelt wird.
* Eine globale klinische Phase-3-Studie (ROSETTA Breast-01; NCT07173751
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751?term=NCT07173751&rank=1)) zur
Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit dreifach negativem
Brustkrebs (triple-negative breast cancer,?TNBC") befindet sich derzeit in
der Rekrutierung.
* Eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA CRC-203; NCT07221357
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221357)) zur Evaluierung von
Pumitamig als Erstlinientherapie bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs
(microsatellite stable colorectal cancer,?CRC") befindet sich derzeit in
der Rekrutierung.
* Eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Gastric-204; NCT07221149
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221149)) zur Erstlinienbehandlung von
Magenkrebs befindet sich derzeit in der Rekrutierung.
* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02;
NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)), die Pumitamig
in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus
Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC")
untersucht. Der Phase-2-Teil der Phase-2/3-Studie ist vollständig rekrutiert
und der Phase-3-Teil befindet sich in der Rekrutierung. Eine
Datenveröffentlichung aus dem Phase-2-Teil der Studie wird für das Jahr
2026 erwartet.
* Weitere zulassungsrelevante klinische Phase-2/3- und Phase-3-Studien sollen
im Jahr 2026 beginnen; hierzu gehören Studien zur Behandlung von inoperablem
kleinzelligen Lungenkrebs in Stadium III (ROSETTA Lung-201, NCT07361497
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07361497)), zur Erstlinienbehandlung
von kleinzelligem Lungenkrebs mit PD-L1-Expression >= 50 % (ROSETTA Lung-
202, NCT07361510 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT07361510)), sowie zur
Erstlinienbehandlung von Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs
(head and neck squamous cell carcinoma,?HNSCC") (ROSETTA HNSCC-205).
* Pumitamig wird derzeit auch in weiteren soliden Tumorindikationen in
mehreren Phase-1/2- und Phase-2-Studien als Monotherapie und in Kombination
mit Standardtherapien untersucht; dies umfasst die Evaluierung als
Erstlinientherapie bei Leberzellkrebs (hepatocellular carcinoma,?HCC"),
Zweitlinientherapie bei Glioblastom (?GBM"), Erstlinientherapie bei duktalem
Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal adenocarcinoma,
?PDAC"), sowie Erstlinientherapie bei Nierenzellkarzinom (renal cell
carcinoma,?RCC").
* Im Jahr 2025 initiierte BioNTech mehrere klinische Studien zur
Signalfindung, um Pumitamig in Kombination mit unternehmenseigenen
Wirkstoffkandidaten zu untersuchen. Diese Studien werden Informationen zur
Festlegung der geeigneten Dosierungen liefern und die Anti-Tumor-Aktivität
in verschiedenen Tumoren für die weitere Entwicklung evaluieren.
Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Kandidat für die selektive Eliminierung von
regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt
und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. (?OncoC4") entwickelt wird.
* Eine globale klinische Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510)) untersucht derzeit die
Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie bei Patientinnen
und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge
(metastatic squamous NSCLC), deren Erkrankung unter vorheriger
platinbasierter Chemotherapie und Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren weiter
fortschritt.
* Im Dezember 2025 wurden Daten aus der nicht-zulassungsrelevanten
Dosisfindungsphase, der ersten von zwei Stufen der globalen klinischen
Phase-3-Studie, auf der International Association for the Study of Lung
Cancer (?IASLC") American Society of Clinical Oncology (?ASCO") 2025 North
America Conference on Lung Cancer (?NACLC") präsentiert. Gotistobart zeigte
einen klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil (overall survival benefit,
?OS benefit") im Vergleich zur Standard-Chemotherapie und ein
kontrollierbares Sicherheitsprofil bei Patientinnen und Patienten mit
Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach einer Anti-PD-(L)1-
Therapie und einer platinbasierten Chemotherapie weiter fortschritt.
* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden Zwischenergebnisse aus
der zulassungsrelevanten Phase der zweistufigen klinischen Phase-3-Studie im
Jahr 2026 erwartet.
* Im Januar 2026 erhielt Gotistobart den Orphan-Drug-Status der U.S.-
amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,
?FDA") für die Behandlung des Plattenepithelkarzinoms der Lunge. Im Jahr
2022 erhielt Gotistobart den Fast-Track-Status der FDA für die Behandlung
von Patientinnen und Patienten mit metastasiertem kleinzelligen Lungenkrebs,
deren Erkrankung unter vorheriger Behandlung mit einer Anti-PD-(L)1-Therapie
weiter fortschritt.
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-
Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.
(?DualityBio") entwickelt wird.
* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) zur Evaluierung von
Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen
HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell
zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem
Gebärmutterkrebs und HER2-Expression (IHC3+, 2+, 1+ oder ISH-positiv)
untersucht werden, läuft derzeit. Daten werden voraussichtlich auf einer
medizinischen Konferenz im Jahr 2026 präsentiert. BioNTech und DualityBio
planen, vorbehaltlich der Rückmeldung der FDA, im Jahr 2026 einen
Zulassungsantrag (Biologics License Application,?BLA") einzureichen.
* Eine globale klinische Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) zur Evaluierung von
Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-
positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-
Expressionslevel läuft derzeit. Basierend auf den aktuellen
Ereignisprognosen werden Daten im Jahr 2026 erwartet.
BNT324/DB-1311 ist ein gegen B7H3 gerichteter ADC-Kandidat, der in Kollaboration
mit DualityBio entwickelt wird.
* Im Februar 2026 wurde ein Daten-Update der klinischen Phase-1/2-Studie
(NCT05914116 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05914116)) auf dem ASCO
Genitourinary Cancers Symposium präsentiert. BNT324/DB-1311 zeigte eine
dauerhafte Wirksamkeit ohne neue Sicherheitssignale bei stark vorbehandelten
Patienten mit metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs
(metastatic castration-resistant prostate cancer,?mCRPC").
* Eine klinische Phase-3-Studie (NCT07365995
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07365995)) zur Untersuchung von
BNT324/DB-1311 im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit metastasiertem
kastrationsresistenten Prostatakrebs soll im Jahr 2026 beginnen.
mRNA-Krebsimmuntherapien
BNT113 ist ein mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat und basiert auf BioNTechs
unternehmenseigener, off-the-shelf FixVac-Plattform. Der Kandidat kodiert die
beiden Onkoproteine E6 und E7, die häufig in Tumoren vorkommen, in denen das
humane Papillomavirus Typ 16 nachgewiesen wurde (?HPV16-positiv").
* Im Dezember 2025 erhielt BNT113 den Fast-Track-Status der FDA für die
Behandlung von Patientinnen und Patienten mit PD-L1-positiven, HPV16-
positiven Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs.
* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden im Jahr 2026 Daten der
ersten Zwischenanalyse des Phase-3-Teils der laufenden klinischen Phase-2/3-
Studie (AHEAD-MERIT; NCT04534205
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT04534205)) erwartet. Die Studie
evaluiert BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zu einer
Pembrolizumab-Monotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und
Patienten mit inoperablen rezidivierenden oder metastasierten, PD-L1-
positiven, HPV16-positiven Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und
Halsbereichs.
Autogene Cevumeran (BNT122/RO7198457) ist ein individualisierter Neoantigen-
spezifischer mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat (individualized neoantigen-
specific immunotherapy,?iNeST"), der in Kollaboration mit Genentech, Inc.
(?Genentech"), einem Mitglied der Roche-Gruppe (?Roche"), entwickelt wird.
* Der erwartete Zeitpunkt für die Datenveröffentlichung der finalen Analyse
aus der laufenden klinischen Phase-2-Studie zur adjuvanten Behandlung von
ctDNA-positivem Darmkrebs in Stadium II (hohes Risiko)/Stadium III wurde vom
Jahr 2026 auf das Jahr 2027 aktualisiert, da die Daten langsamer als
ursprünglich prognostiziert zusammengetragen wurden.
* BioNTech und der Studiensponsor Roche haben gemeinsam entschieden, die
klinische Phase-2-Studie IMcode004 (NCT06534983
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06534983)) aufgrund der sich rasch
entwickelnden Behandlungslandschaft und sich wandelnden Versorgungsstandards
nicht weiter fortzuführen. Die Studie untersuchte Autogene Cevumeran als
adjuvante Behandlung in Kombination mit Nivolumab im Vergleich zu einer
Nivolumab-Monotherapie bei Patientinnen und Patienten mit Hochrisiko
muskelinvasivem Urothelkarzinom. Die Unternehmen werden sich auf die
Weiterentwicklung von Autogene Cevumeran in adjuvantem duktalem
Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und adjuvantem Darmkrebs konzentrieren.
In diesen Indikationen laufen derzeit randomisierte klinische Phase-2-
Studien.
Erwartete Meilensteine im Jahr 2026
Programm Wirkstoffklasse Studien-Update- Indikation
Phase
---------------------------------------------------------------------------------------------
Daten-Updates Trastuzumab ADC Phase 2 2L+ HER2-exprimierender
aus späten Pamirtecan(3) (Einzel-Arm) Gebärmutterkrebs
klinischen ------------------------------------------
Studien Phase 3 chemo-naiver HR+ HER2-low
Zwischenanalyse Brustkrebs
----------------------------------------------------------------------------
Gotistobart(2) Immunmodulator Phase 3 2L+
Zwischenanalyse Plattenepithelkarzinom
der Lunge
------------------------------------------
Phase 2 2L+ metastasierter
kastrationsresistenter
Prostatakrebs
----------------------------------------------------------------------------
BNT113 mRNA- Phase 3 HPV16+ PD-L1+ Kopf-Hals-
Krebsimmuntherapie Zwischenanalyse Krebs
----------------------------------------------------------------------------
Pumitamig(1) Immunmodulator Phase 3 in 1L dreifach negativer
China Brustkrebs
Zwischenanalyse
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Daten-Updates Pumitamig(1) Immunmodulator Phase 2 1L nicht-kleinzelliger
aus frühen Lungenkrebs
klinischen ------------------------------------------
Studien mit Phase 2 1L kleinzelliger
Pumitamig & ADCs Lungenkrebs im
fortgeschrittenen Stadium
------------------------------------------
Phase 2 in 1L Leberzellkarzinom
China
------------------------------------------
Phase 2 in 1L mikrosatelliten-
China stabiler Darmkrebs
----------------------------------------------------------------------------
Pumitamig(1) + Immunmodulator Phase 1/2 Brustkrebs
Trastuzumab + ADC
Pamirtecan
(HER2-ADC)(3)
---------------- ------------------------------------------
Pumitamig(1) + Phase 1/2 Fortgeschrittene solide
BNT324/DB- Tumore
1311 (B7H3- ------------------------------------------
ADC)(3) Phase 2 Nicht-kleinzelliger
Lungenkrebs/kleinzelliger
Lungenkrebs
---------------- ------------------------------------------
Pumitamig(1) + Phase 2 Dreifach negativer
BNT325/DB- Brustkrebs
1305 (TROP2-
ADC)(3)
---------------- ------------------------------------------
Pumitamig(1) + Phase 1/2 Nicht-kleinzelliger
BNT326/YL202 Lungenkrebs
(HER3-ADC)(4)
----------------------------------------------------------------------------
BNT324/DB- ADC Phase 1/2 2L+ metastasierter
1311 (B7H3- kastrationsresistenter
ADC)(3) Prostatakrebs
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Klinische Phase- Pumitamig(1) Immunmodulator Phase 3 1L mikrosatelliten-
3-Studienstarts stabiler Darmkrebs
------------------------------------------
Phase 3 1L HER2- PD-L1+
Magenkrebs
------------------------------------------
Phase 3 1L Kopf-Hals-Krebs
Phase 3 inoperabler nicht-
kleinzelliger
Lungenkrebs, Stadium 3
Phase 3 1L nicht-kleinzelliger
Lungenkrebs, hohe PD-L1-
Konzentration
----------------------------------------------------------------------------
BNT324 /DB- ADC Phase 3 1L metastasierter
1311 (B7H3- kastrationsresistenter
ADC)(3) Prostatakrebs
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zulassungsantrag Trastuzumab ADC - 2L+ HER2- exprimierender
bei der FDA Pamirtecan Gebärmutterkrebs
(HER2-ADC)(3)
---------------------------------------------------------------------------------------------
In Zusammenarbeit mit: 1. BMS; 2. OncoC4; 3. DualityBio; 4. MediLink
Therapeutics (Suzhou) Co., Ltd. (?MediLink").
Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten
* Ergebnisse des ersten Quartals 2026 sowie Informationen zur
Geschäftsentwicklung: 5. Mai 2026
* Ordentliche Hauptversammlung: 15. Mai 2026
Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast
BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit
ein, heute, den 10. März 2026, um 13:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr U.S. EDT) an der
Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die Ergebnisse für das vierte
Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden.
Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter
diesem Link (https://register-conf.media-
server.com/register/BI070ce2e2503845ea995bf512ca7b0fb9). Nach der Registrierung
werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.
Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-
server.com/mmc/p/44ennwk6/) verfügbar sein.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der
Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im
Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de
(https://www.BioNTech.de) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach
Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des
Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-
Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen
abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-
Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten
erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-
Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-
Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet
Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe),
Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.biontech.com/de/de/home.html).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und
den Übergang der Verantwortlichkeiten im Vorstand, einschließlich der
Identifikation und Anwerbung von Nachfolgern bzw. Nachfolgerinnen; die vorläufig
zwischen BioNTech und den Mitgründern besprochenen Bedingungen bezüglich der
potenziellen Beiträge bestimmter Vermögenswerte von BioNTech zu einem
unabhängigen Unternehmen; BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-
verluste) durch die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in
Vertriebsgebieten, die in der Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern
liegen, insbesondere solche Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von
BioNTechs Kollaborationspartnern beruhen; die Geschwindigkeit und der Grad der
Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff und weiterer Produktkandidaten,
falls diese zugelassen werden; den Annahmen hinsichtlich der zu erwartenden
Veränderungen in der COVID-19-Impfstoffnachfrage; der Beginn, der Zeitplan und
Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und
Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige
präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den
erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von
präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen
Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt
und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;
BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige
Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich
Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitpunkt und die Anzahl
zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das
Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise
initiiert; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf
geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs Kollaborations- und
Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration mit Bristol Myers
Squibb; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in der Gesetzgebung,
politischen Entscheidungen und internationalem Handel; BioNTechs Schätzungen für
Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebs- und Marketingkosten
sowie allgemeine Verwaltungskosten und Investitionsausgaben für den operativen
Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen bezüglich anstehender wissenschaftlicher
und anlegerbezogener Präsentationen; und BioNTechs Erwartungen bezüglich des
Nettogewinns/(-verlusts). In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten
Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",
?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",
?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form
dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert
werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter
enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den
aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als
solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele
außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und gegenteilig von denen abweichen, die
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht
beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden
sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die
Termine für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche
Fristen für die Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von
Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen
und/oder die Termine für Markteinführung zu erreichen, sowie die Risiken im
Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in
dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten und einschließlich der Möglichkeit
für das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder
sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,
klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die
einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und
einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und
Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Stellen, privaten
Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern; die künftige kommerzielle
Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder jährlichen
Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von Zöllen und
Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere COVID-19-
Impfstoffe oder bezogen auf BioNTechs weitere Produktkandidaten; den Zeitpunkt
und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu
erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-
Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von aufkommenden Virusvarianten
verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und
Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und
Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und
Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle
Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von durch BioNTech entwickelte oder
hergestellte Produkte und Produktkandidaten auftreten; die Fähigkeit BioNTechs
und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu
kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs
Fähigkeit, die Entwicklung und damit verbundene Kosten des Unternehmens zu
steuern; regulatorische und politische Entwicklungen; die Fähigkeit, BioNTechs
Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und BioNTechs Produkte und
Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem
und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Jahresbericht (Form 20-F) für das am 31. Dezember
2025 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten
Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov
(https://www.sec.gov/) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb
rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche
in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu
aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der
Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Investorenanfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)
Abkürzungsverzeichnis
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|1L |Erstlinienbehandlung |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|2L |Zweitlinienbehandlung |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|adj. |Adjuvant |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|B7H3 |B7 homologes B3 |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|CRC |Darmkrebs |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|ctDNA |Zirkulierende Tumor-DNA |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|CTLA-4 |Zytotoxisches-T-Lymphozyten-assoziiertes Protein |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|ES-SCLC |Kleinzelliger Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|GBM |Glioblastom |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|HCC |Leberzellkrebs |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|HER2 (oder HER3)|Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3)|
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|HNSCC |Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|HPV16 |Humanes Papillomavirus 16 |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|HR |Hormonrezeptor |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|IHC3+, 2+, 1+ |Immunhistochemischer Score 1+ (oder 2+ oder 3+) |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|ISH-positiv |In situ Hybridisierungs-positiv |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|mCRPC |Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|NSCLC |Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|RCC |Nierenzellkarzinom |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|sqNSCLC |Plattenepithelkarzinom der Lunge |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|PDAC |Duktales Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|PD-(L)1 |Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|TNBC |Dreifach negativer Brustkrebs |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|TROP2 |Trophoblasten-Zelloberflächen-Antigen 2 |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|VEGF-A |Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
Konzern-Gewinn und Verlustrechnung (IFRS-Ergebnisse)
-------------------------------------------------------------------------------
Drei Monate Geschäftsjahre
zum 31. Dezember zum 31. Dezember
+---------------+ +-------------+
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024
| | | |
(in Millionen EUR, | | | |
bis auf Ergebnis | | | |
je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | |
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Umsatzerlöse | 907,4 | 1.190,0 | 2.869,9 | 2.751,1
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Umsatzkosten | (333,3) | (243,5) | (641,8) | (541,3)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Forschungs- und | | | |
Entwicklungskosten | (505,4) | (611,8) | (2.104,9) | (2.254,2)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Vertriebs- und | | | |
Marketingkosten | (49,3) | (21,3) | (110,0) | (67,9)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Allgemeine | | | |
Verwaltungskosten | (168,6) | (110,8) | (514,4) | (531,1)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Aufwendungen | (208,0) | (91,6) | (1.088,3) | (811,5)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Erträge | 34,4 | 37,6 | 184,6 | 140,6
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Betriebsergebnis | (322,8) | 148,6 | (1.404,9) | (1.314,3)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Finanzerträge | 99,6 | 165,2 | 423,9 | 664,0
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Finanzaufwendungen | (4,2) | (12,6) | (69,8) | (27,4)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Gewinn / (Verlust) | | | |
vor Steuern | (227,4) | 301,2 | (1.050,8) | (677,7)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Ertragsteuern | (77,6) | (41,7) | (85,3) | 12,4
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Nettogewinn / (- | | | |
verlust) | (305,0) | 259,5 | (1.136,1) | (665,3)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Ergebnis je Aktie | | | |
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Unverwässertes | | | |
Ergebnis je Aktie | (1,25) | 1,08 | (4,70) | (2,77)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Verwässertes | | | |
Ergebnis je Aktie | (1,25) | 1,08 | (4,70) | (2,77)
-------------------- +---------------+ ------------- +-------------+ ----------
Konzern-Gewinn und Verlustrechnung (Adjustierte Ergebnisse)
-------------------------------------------------------------------------------
Adjustierte
Ergebnisse (Nicht-
IFRS- Drei Monate Geschäftsjahre
Kennzahlen)(1) zum 31. Dezember zum 31. Dezember
+---------------+ +-------------+
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024
| | | |
(in Millionen EUR, | | | |
bis auf Ergebnis | | | |
je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | |
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustierte | | | |
Umsatzkosten | (302,8) | (204,5) | (611,3) | (493,2)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustierte | | | |
Forschungs- und | | | |
Entwicklungskosten | (505,4) | (530,3) | (2.019,5) | (2.172,7)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustierte | | | |
sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Aufwendungen | (13,0) | (39,2) | (170,2) | (154,1)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustierte | | | |
sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Erträge | 34,4 | 37,6 | 169,6 | 140,6
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustiertes | | | |
Betriebsergebnis | (97,3) | 321,5 | (385,9) | (527,3)
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustierter | | | |
Gewinn / (Verlust) | | | |
vor Steuern | (1,9) | 474,1 | (31,8) | 109,3
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustierter | | | |
Nettogewinn / (- | | | |
verlust)(2) | (79,5) | 432,4 | (117,1) | 121,7
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustiertes | | | |
Ergebnis je Aktie | | | |
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustiertes | | | |
unverwässertes | | | |
Ergebnis je Aktie | (0,33) | 1,80 | (0,48) | 0,51
-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------
Adjustiertes | | | |
verwässertes | | | |
Ergebnis je Aktie | (0,33) | 1,79 | (0,48) | 0,50
-------------------- +---------------+ ------------- +-------------+ ----------
(1 )Bestimmte in dieser Tabelle dargestellte adjustierte Ergebnisse entsprechen
den Ergebnissen basierend auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Eine
Überleitung aller anderen adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen
ist am Ende der Pressemitteilung und in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das
zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der am 10. März 2026
eingereicht wurde und unter www.sec.gov (https://www.sec.gov) verfügbar ist.
(2) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
Konzern-Bilanz
-------------------------------------------------------------------------------
+----------------+
| 31. Dezember | 31. Dezember
| |
(in Millionen EUR) | 2025 | 2024
| |
Aktiva | |
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Langfristige Vermögenswerte | |
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Geschäfts- oder Firmenwert | 367,9 | 380,6
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.606,0 | 790,4
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sachanlagen | 1.080,9 | 935,3
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Nutzungsrechte | 210,2 | 248,1
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Vertragsvermögenswerte | 2,0 | 9,8
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.554,2 | 1.254,0
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 7,3 | 26,3
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Latente Steueransprüche | 13,5 | 81,7
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Summe langfristige Vermögenswerte | 5.842,0 | 3.726,2
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Kurzfristige Vermögenswerte | |
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Vorräte | 110,7 | 283,3
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |
und sonstige Forderungen | 924,2 | 1.463,9
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Vertragsvermögenswerte | 8,1 | 10,0
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 7.201,8 | 7.021,7
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 173,8 | 212,7
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Ertragsteueranspruch | 52,6 | 50,0
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.675,4 | 9.761,9
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 16.146,6 | 18.803,5
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Bilanzsumme | 21.988,6 | 22.529,7
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
| |
| |
Passiva | |
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Eigenkapital | |
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Gezeichnetes Kapital | 259,0 | 248,6
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Kapitalrücklagen | 2.473,3 | 1.398,6
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Eigene Anteile | (7,7) | (8,6)
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Gewinnrücklagen | 17.961,9 | 19.098,0
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige Rücklagen | (1.462,3) | (1.325,5)
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Summe Eigenkapital | 19.224,2 | 19.411,1
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Langfristige Schulden | |
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 215,2 | 214,7
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 94,9 | 46,9
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Rückstellungen | 35,5 | 20,9
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Vertragsverbindlichkeiten | 88,0 | 183,0
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 104,2 | 87,5
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Latente Steuerschulden | 84,3 | 42,4
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Summe langfristige Schulden | 622,1 | 595,4
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Kurzfristige Schulden | |
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 52,2 | 39,5
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | |
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 534,9 | 426,7
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 351,7 | 1.443,4
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 65,6 | 4,5
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Rückstellungen | 145,3 | 144,8
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Vertragsverbindlichkeiten | 754,9 | 294,9
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 237,7 | 169,4
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Summe kurzfristige Schulden | 2.142,3 | 2.523,2
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Summe Schulden | 2.764,4 | 3.118,6
---------------------------------------------- | -------------- | -------------
Bilanzsumme | 21.988,6 | 22.529,7
---------------------------------------------- +----------------+ -------------
Konzern-Kapitalflussrechnung
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Drei Monate Geschäftsjahre
zum 31. Dezember zum 31. Dezember
+---------------+ +--------------+
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024
| | | |
(in Millionen EUR) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Betriebliche Tätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Nettogewinn / (-verlust) | (305,0) | 259,5 | (1.136,1) | (665,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Ertragsteuern | 77,6 | 41,7 | 85,3 | (12,4)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Gewinn / (Verlust) vor Steuern | (227,4) | 301,2 | (1.050,8) | (677,7)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Anpassungen zur Überleitung des | | | |
Ergebnisses vor Steuern auf die | | | |
Netto-Cashflows: | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Abschreibungen und | | | |
Wertminderungen auf Sachanlagen, | | | |
immaterielle Vermögenswerte und | | | |
Nutzungsrechte | 164,8 | 165,4 | 382,8 | 298,0
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Aufwendungen für anteilsbasierte | | | |
Vergütung | 24,1 | 23,5 | 106,2 | 100,9
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Fremdwährungsdifferenzen, netto | (43,0) | (32,1) | (6,6) | (109,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
(Gewinn) / Verlust aus dem | | | |
Abgang von Sachanlagen | (0,8) | (0,1) | (2,5) | (0,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Finanzerträge ohne | | | |
Fremdwährungsdifferenzen | (99,1) | (149,7) | (423,9) | (648,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Finanzaufwendungen ohne | | | |
Fremdwährungsdifferenzen | 4,3 | 12,6 | 21,4 | 27,4
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Zuwendungen der öffentlichen | | | |
Hand | (19,5) | (4,7) | (63,0) | (31,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Sonstige nicht zahlungswirksame | | | |
Erträge / (Aufwendungen) | 600,4 | - | 585,4 | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Nicht realisierter (Nettogewinn) | | | |
/ Nettoverlust aus | | | |
erfolgswirksam zum beizulegenden | | | |
Zeitwert bewerteten derivativen | | | |
Finanzinstrumenten | 2,5 | 3,9 | (10,4) | 4,6
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Veränderungen des | | | |
Nettoumlaufvermögens: | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Abnahme / (Zunahme) der | | | |
Forderungen aus Lieferungen und | | | |
Leistungen, sonstigen | | | |
Forderungen, | | | |
Vertragsvermögenswerten und | | | |
sonstigen Vermögenswerten | 81,0 | (879,9) | 1.083,7 | 387,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Abnahme der Vorräte | 116,2 | 19,9 | 177,9 | 74,5
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
(Abnahme) / Zunahme der | | | |
Verbindlichkeiten aus | | | |
Lieferungen und Leistungen, | | | |
sonstigen | | | |
Finanzverbindlichkeiten, | | | |
sonstigen Verbindlichkeiten, | | | |
Vertragsverbindlichkeiten, | | | |
Rückerstattungsverbindlichkeiten | | | |
und Rückstellungen | (424,6) | 167,7 | (723,8) | 758,4
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erhaltene Zinsen | 61,8 | 121,6 | 337,0 | 474,9
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Gezahlte Zinsen | (2,8) | (6,6) | (11,0) | (13,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erstattete / (Gezahlte) | | | |
Ertragsteuern, netto | 40,5 | (198,4) | 3,8 | (389,2)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Auszahlungen für anteilsbasierte | | | |
Vergütung | (6,0) | (10,9) | (25,3) | (154,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erhaltene Zuwendungen der | | | |
öffentlichen Hand | 37,1 | 3,3 | 75,1 | 106,0
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Cashflows aus der betrieblichen | | | |
Tätigkeit | 309,5 | (463,3) | 456,0 | 207,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Investitionstätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erwerb von Sachanlagen | (63,2) | (66,6) | (175,1) | (286,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erlöse aus der Veräußerung von | | | |
Sachanlagen | 0,6 | 0,7 | 4,5 | 1,2
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erwerb von immateriellen | | | |
Vermögenswerten | 1,1 | (24,5) | (573,9) | (165,8)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erwerb von Tochterunternehmen | | | |
und Geschäftsbetrieben abzüglich | | | |
erworbener Zahlungsmittel | 264,8 | - | 186,3 | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Investitionen in sonstige | | | |
finanzielle Vermögenswerte | (4.375,8) | (2.068,8) | (11.422,5) | (12.370,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Erlöse aus der Fälligkeit von | | | |
sonstigen finanziellen | | | |
Vermögenswerten | 1.446,9 | 2.765,9 | 9.512,2 | 10.740,2
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Cashflows aus der | | | |
Investitionstätigkeit | (2.725,6) | 606,7 | (2.468,5) | (2.081,2)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Finanzierungstätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Zahlungseingänge aus der | | | |
Aufnahme von Darlehen | 6,7 | - | 6,7 | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Tilgung von Darlehen | (8,6) | - | (18,0) | (2,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Tilgung von | | | |
Leasingverbindlichkeiten | (10,4) | (7,3) | (39,6) | (43,6)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Transaktionskosten zur Ausgabe | | | |
von gezeichnetem Kapital | (2,0) | - | (2,0) | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Cashflows aus der | | | |
Finanzierungstätigkeit | (14,3) | (7,3) | (52,9) | (45,9)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Nettozunahme / (-abnahme) von | | | |
Zahlungsmitteln und | | | |
Zahlungsmitteläquivalenten | (2.430,4) | 136,1 | (2.065,4) | (1.919,4)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Wechselkursbedingte Änderungen | | | |
der Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente | 1,4 | 13,6 | (27,0) | 14,8
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Andere bewertungsbedingte | | | |
Änderungen der Zahlungsmittel | | | |
und Zahlungsmitteläquivalente | 11,5 | (12,4) | 5,9 | 2,8
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |
Beginn der Berichtsperiode | 10.092,9 | 9.624,6 | 9.761,9 | 11.663,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------
Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |
31. Dezember | 7.675,4 | 9.761,9 | 7.675,4 | 9.761,9
---------------------------------- +---------------+ ------------- +--------------+ -----------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| nicht-IFRS Adjustierungen |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Erträge aus |
| dem |
| Unternehmens- |
| erwerb zu |
| einem Preis |
| unter dem |
| Mitarbeiter- Marktwert |
| bezogene sowie Erträge |
| Aufwendungen Aufwendungen und |
(in Millionen EUR, | und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen |
bis auf Ergebnis | IFRS aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer- Adjustiertes |
je Aktie) | Ergebnis streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen Ergebnis |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Umsatzkosten | (641,8) - 30,5 - - (611,3) |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Forschungs- und | |
Entwicklungskosten | (2.104,9) - 85,4 - - (2.019,5) |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Sonstige | |
betriebliche | |
Aufwendungen | (1.088,3) 789,5 71,6 57,0 - (170,2) |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Sonstige | |
betriebliche | |
Erträge | 184,6 - - - (15,0) 169,6 |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Betriebsergebnis | (1.404,9) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (385,9) |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Verlust vor | |
Steuern | (1.050,8) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (31,8) |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Nettoverlust(1) | (1.136,1) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (117,1) |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Ergebnis je Aktie | |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Unverwässertes | |
Ergebnis je | |
Aktie | (4,70) (0,48) |
-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Verwässertes | |
Ergebnis je | |
Aktie | (4,70) (0,48) |
-------------------- +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft) |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| IFRS Erträge aus Adjustiertes |
| Ergebnis dem Ergebnis |
| Unternehmens- |
| erwerb zu |
| einem Preis |
| unter dem |
| Mitarbeiter- Marktwert |
| bezogene sowie Erträge |
| Aufwendungen Aufwendungen und |
(in Millionen EUR, | und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen |
bis auf Ergebnis | aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer- |
je Aktie) | (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft) |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Umsatzkosten | (333,3) - 30,5 - - (302,8) |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Sonstige | |
betriebliche | |
Aufwendungen | (208,0) 111,4 71,6 12,0 - (13,0) |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Betriebsergebnis | (322,8) 111,4 102,1 12,0 - (97,3) |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Verlust vor | |
Steuern | (227,4) 111,4 102,1 12,0 - (1,9) |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Nettoverlust(1) | (305,0) 111,4 102,1 12,0 - (79,5) |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Ergebnis je | |
Aktie | |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Unverwässertes | |
Ergebnis je | |
Aktie | (1,25) (0,33) |
------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |
Verwässertes | |
Ergebnis | |
je Aktie | (1,25) (0,33) |
------------------ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024
nicht-IFRS Adjustierungen
---------------------------------------------------------------------------
Erträge aus
dem
Unternehmens-
erwerb zu
einem Preis
unter dem
Mitarbeiter- Marktwert
bezogene sowie Erträge
Aufwendungen Aufwendungen und
(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen
bis auf Ergebnis IFRS aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer- Adjustiertes
je Aktie) Ergebnis streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen Ergebnis
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Umsatzkosten (541,3) - 48,1 - - (493,2)
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Forschungs- und
Entwicklungskosten (2.254,2) - 81,5 - - (2.172,7)
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen (811,5) 657,4 - - - (154,1)
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Betriebsergebnis (1.314,3) 657,4 129,6 - - (527,3)
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Gewinn / (Verlust)
vor Steuern (677,7) 657,4 129,6 - - 109,3
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Nettogewinn / (-
verlust)(1) (665,3) 657,4 129,6 - - 121,7
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Ergebnis je Aktie
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Unverwässertes
Ergebnis je
Aktie (2,77) 0,51
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Verwässertes
Ergebnis je
Aktie (2,77) 0,50
-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen in dem zum 31. Dezember 2024 endenden Quartal
nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)
---------------------------------------------------------------------------
IFRS Erträge aus Adjustiertes
Ergebnis dem Ergebnis
Unternehmens-
erwerb zu
einem Preis
unter dem
Mitarbeiter- Marktwert
bezogene sowie Erträge
Aufwendungen Aufwendungen und
(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen
bis auf Ergebnis aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer-
je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Umsatzkosten (243,5) - 39,0 - - (204,5)
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Forschungs- und
Entwicklungskosten (611,8) - 81,5 - - (530,3)
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen (91,6) 52,4 - - - (39,2)
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Betriebsergebnis 148,6 52,4 120,5 - - 321,5
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Gewinn vor Steuern 301,2 52,4 120,5 - - 474,1
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Nettogewinn(1) 259,5 52,4 120,5 - - 432,4
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Ergebnis je Aktie
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Unverwässertes
Ergebnis je
Aktie 1,08 1,80
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
Verwässertes
Ergebnis je
Aktie 1,08 1,79
-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 und das Geschäftsjahr 2023 waren
unsere adjustieren Ergebnisse identisch zu den Ergebnissen basierend auf den
IFRS-Rechnungslegungsstandards.
