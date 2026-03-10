GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung

^* BioNTech erwartet ein Jahr mit zahlreichen wertrelevanten Meilensteinen

(Katalysatoren) mit sechs Datenveröffentlichungen aus der späten klinischen

Entwicklung, welche Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie

mRNA-Krebsimmuntherapien umfassen

* Verstärkter Fokus auf sich in der Entwicklung befindlichen PD-L1(1)/VEGF-A

bispezifischen Immunomodulator Pumitamig; bis Jahresende werden in

Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb acht laufende globale klinische

Phase-3-Studien erwartet

* Umsatz im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 2,9 Milliarden Euro(2),

Nettoverlust in Höhe von 1,1 Milliarden Euro (adjustierter(3 )Nettoverlust:

0,1 Milliarden Euro) und negatives verwässertes Ergebnis je Aktie von 4,70

Euro (5,31 US-Dollar(4)) (adjustiertes(3) negatives verwässertes Ergebnis je

Aktie von 0,48 Euro (0,55 US-Dollar(4)))

* Starke Finanzposition trägt weiterhin dazu bei, Risiken bei der Umsetzung

der Strategie zu minimieren; Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

plus liquide Wertpapieranlagen in Höhe von 17,2 Milliarden Euro(5)

* Prognose für Umsatzerlöse für 2026 von 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro, Prognose

für adjustierte(3) Forschungs- und Entwicklungskosten zwischen 2,2 und 2,5

Milliarden Euro sowie adjustierte(3) Vertriebs- und allgemeine

Verwaltungskosten(7) zwischen 700 und 800 Millionen Euro

* BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden ein eigenständiges

Unternehmen mit Fokus auf mRNA-Innovationen gründen; der Managementwechsel

soll bis Ende 2026 erfolgen

Telefonkonferenz und Webcast sind für den 10. März 2026 um 13:00 Uhr MEZ

(8:00 Uhr U.S. ET) geplant

MAINZ, Deutschland, 10. März 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das

gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2025 endete, veröffentlicht und

Informationen zur Geschäftsentwicklung bekanntgegeben.

?Das Jahr 2025 war geprägt von starker Umsetzung und Momentum in der Pipeline,

wodurch wir signifikante Fortschritte bei der Verwirklichung unserer Strategie

machen konnten. Wir haben unsere Onkologiepipeline weiter vorangetrieben, indem

wir mehrere Kandidaten in spätere Entwicklungsphasen überführt sowie Studien mit

Kombinationen innovativer Behandlungsansätze initiiert haben. Unser Ziel ist es,

differenzierte therapeutische Profile zu schaffen", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin,

Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.?Auf Basis unserer

einzigartigen Pipeline und starken finanziellen Position bleiben wir fest

entschlossen, unsere Vorreiterrolle im Bereich der Immunonkologie mit

Wirkstoffen der nächsten Generation weiter auszubauen, um die

Behandlungsergebnisse von Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu

verbessern. 2026 wird ein wegweisendes Jahr für uns, in dem wir zahlreiche

Datenveröffentlichungen aus unserem Portfolio erwarten. Diese stellen einen

bedeutenden Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel dar, bis 2030 ein Unternehmen

mit mehreren zugelassenen Produkten zu werden."

Finanzergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Geschäftsjahrs 2025(3)

-------------------------------------------------------------------------------

+---------------------------------+

| Geschäftsjahr 2025 | Geschäftsjahr 2024

in Mio. EUR, bis | |

auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes

je Aktie | Ergebnis Ergebnis(3) | Ergebnis Ergebnis(3)

---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------

Umsatzerlöse | 2.869,9 2.869,9 | 2.751,1 2.751,1

---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------

Nettogewinn / | |

(-verlust) | (1.136,1) (117,1) | (665,3) 121,7

---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------

Verwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (4,70) (0,48) | (2,77) 0,50

---------------- +---------------------------------+ ----------- --------------

-------------------------------------------------------------------------------

+---------------------------------+

| Viertes Quartal 2025 | Viertes Quartal 2024

in Mio. EUR, bis | |

auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes

je Aktie | Ergebnis Ergebnis(3) | Ergebnis Ergebnis(3)

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Umsatzerlöse | 907,4 907,4 | 1.190,0 1.190,0

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Nettogewinn / | |

(-verlust) | (305,0) (79,5) | 259,5 432,4

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Verwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (1,25) (0,33) | 1,08 1,79

---------------- +---------------------------------+ ----------- --------------

Die Umsatzerlöse betrugen 907,4 Mio. EUR in dem zum 31. Dezember 2025 endenden

Quartal, verglichen mit 1.190,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für das

Geschäftsjahr 2025 ergaben sich Umsatzerlöse von 2.869,9 Mio. EUR, verglichen mit

2.751,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatzrückgang gegenüber dem

Vorjahresquartal war in erster Linie auf den geringeren Absatz der COVID-19-

Impfstoffe des Unternehmens aufgrund gesunkener Marktnachfrage zurückzuführen.

Der Umsatzanstieg im Gesamtjahr ist im Wesentlichen auf Umsatzerlöse aus der

Kollaboration von BioNTech mit Bristol Myers Squibb Company (?BMS")

zurückzuführen, die im dritten Quartal 2025 erfasst wurden.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum 31. Dezember

2025 endenden Quartal auf 505,4 Mio. EUR, verglichen mit 611,8 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Kosten für

Forschung und Entwicklung auf 2.104,9 Mio. EUR, verglichen mit 2.254,2 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Beide Rückgänge sind vor allem auf Kosteneinsparungen infolge

eines aktiven Portfoliomanagements und positive Effekte aus der

Kostenbeteiligung mit BioNTechs Kollaborationspartner BMS zurückzuführen. Diese

Effekte wurden teilweise durch Aufwendungen für fortschreitende Studien in

späten klinischen Phasen in den Bereichen Immunonkologie (?IO") und Antikörper-

Wirkstoff-Konjugate (?ADCs") ausgeglichen.

Die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum

31. Dezember 2025 endenden Quartal auf 505,4 Mio. EUR, verglichen mit 530,3 Mio. EUR

im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die adjustierten

Kosten für Forschung und Entwicklung auf 2.019,5 Mio. EUR, verglichen mit

2.172,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. In den Geschäftsjahren 2025 und 2024 sind

in den adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten keine Wertminderungen

enthalten.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten(7) beliefen sich in dem zum

31. Dezember 2025 endenden Quartal auf 217,9 Mio. EUR, verglichen mit 132,1 Mio. EUR

im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Vertriebs-

und allgemeinen Verwaltungskosten auf 624,4 Mio. EUR, verglichen mit 599,0 Mio. EUR

im Vorjahreszeitraum. Beide Anstiege sind hauptsächlich auf höhere Kosten für

den voranschreitenden Aufbau der kommerziellen Infrastruktur zurückzuführen, die

teilweise durch niedrigere Kosten für externe Dienstleistungen ausgeglichen

wurden.

Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich in dem zum 31. Dezember 2025

endenden Quartal insgesamt auf einen negativen Betrag von 173,6 Mio. EUR,

verglichen mit einem negativen Betrag von 54,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für

das Geschäftsjahr 2025 belief sich das sonstige betriebliche Ergebnis auf einen

negativen Betrag von 903,7 Mio. EUR, verglichen mit einem negativen Betrag von

670,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Beide Rückgänge sind hauptsächlich auf

Aufwendungen für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Aufwendungen im

Zusammenhang mit der Pipeline-Priorisierung und Fremdwährungsdifferenzen

zurückzuführen.

Das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis belief sich in dem zum 31.

Dezember 2025 endenden Quartal insgesamt auf einen negativen Betrag von

21,4 Mio. EUR, verglichen mit einem negativen Betrag von 1,6 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich das sonstige

betriebliche Ergebnis auf einen negativen Betrag von 0,6 Mio. EUR, verglichen mit

einem negativen Betrag von 13,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. In den

Geschäftsjahren 2025 und 2024 enthält das adjustierte sonstige betriebliche

Ergebnis keine Aufwendungen aus Beilegungen von Rechtsstreitigkeiten. Zudem

umfasst das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis im vierten Quartal 2025

und im Geschäftsjahr 2025 keine mitarbeiterbezogenen Aufwendungen im

Zusammenhang mit der Pipeline?Priorisierung, keine Wertminderungen und keinen

Ertrag aus dem Erwerb eines Unternehmens zu einem Preis unter dem Marktwert.

Der Nettoverlust für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal betrug 305,0 Mio.

EUR, verglichen mit einem Nettogewinn von 259,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für

das Geschäftsjahr 2025 belief sich der Nettoverlust auf 1.136,1 Mio. EUR,

verglichen mit einem Nettoverlust von 665,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der adjustierte Nettoverlust für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal

betrug 79,5 Mio. EUR, verglichen mit einem adjustierten Nettogewinn von 432,4 Mio.

EUR im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich der adjustierte

Nettoverlust auf 117,1 Mio. EUR, verglichen mit einem adjustierten Nettogewinn von

121,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das zum 31. Dezember 2025

endende Quartal auf minus 1,25 EUR, verglichen mit einem positiven verwässerten

Ergebnis je Aktie von 1,08 EUR im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025

belief sich das verwässerte Ergebnis je Aktie auf minus 4,70 EUR, verglichen mit

einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 2,77 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das zum 31.

Dezember 2025 endende Quartal auf minus 0,33 EUR, verglichen mit einem positiven

adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie von 1,79 EUR im Vorjahreszeitraum. Für

das Geschäftsjahr 2025 belief sich das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie

auf minus 0,48 EUR, verglichen mit einem positiven adjustierten verwässerten

Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus liquide Wertpapieranlagen

betrugen zum 31. Dezember 2025 17.235,6 Mio. EUR, bestehend aus 7.675,4 Mio. EUR

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 7.158,5 Mio. EUR kurzfristig

gehaltenen liquiden Wertpapieranlagen und 2.401,7 Mio. EUR langfristig gehaltenen

liquiden Wertpapieranlagen.

Zum 31. Dezember 2025 befanden sich 251.325.340 ausstehende Aktien im Umlauf.

Dabei werden die 7.702.147 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.

?Unsere solide finanzielle Position treibt unsere Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten voran und reduziert gleichzeitig deren Risiken, während

wir uns auf mehrere Produkteinführungen in den kommenden Jahren vorbereiten.

Unsere finanzielle Disziplin, aktives Portfoliomanagement und gezielte

Investitionen werden weiterhin Innovationen vorantreiben und langfristigen Wert

zum Nutzen der BioNTech-Stakeholder schaffen", sagte Ramón Zapata, Chief

Financial Officer bei BioNTech.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026(6):

------------------------------------------- +-----------------------------+

Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 | 2.000 Mio. EUR - 2.300 Mio. EUR |

------------------------------------------- +-----------------------------+

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet BioNTech aufgrund von Rückgängen sowohl auf

dem europäischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt mit geringeren

Umsätzen aus COVID-19-Impfstoffen als im Geschäftsjahr 2025. Die Vereinigten

Staaten sind weiterhin ein wettbewerbsintensiver und dynamischer Markt, sodass

dort geringere Umsätze erwartet werden. Darüber hinaus erwarten wir in Europa

niedrigere Umsätze, während wir unseren Marktanteil verteidigen und den Wandel

weg von mehrjährigen Verträgen vorbereiten. In Deutschland erfasst BioNTech den

Direktverkauf ihrer COVID-19-Impfstoffe als Umsatz. Daher werden sich die

erwarteten Rückgänge bei den Verkäufen von COVID-19-Impfstoffen des Unternehmens

in diesem Land direkt auf den Umsatz auswirken, während die Umsätze außerhalb

Deutschlands nur als hälftiger Anteil am Bruttoergebnis des

Kollaborationspartners Pfizer Inc. (?Pfizer") auf den Umsatz des Unternehmens

einen Einfluss haben werden. Gemäß den Partnerschaftsbedingungen werden die

Umsatzerlöse aus der Zusammenarbeit mit BMS im Jahr 2026 voraussichtlich

weitgehend denen des Jahres 2025 entsprechen. Die Umsatzerlöse aus dem

Pandemiebereitschaftsvertrag mit der deutschen Regierung und dem

Dienstleistungsgeschäft werden voraussichtlich stabil bleiben.

Geplante adjustierte Ausgaben und Investitionen im Geschäftsjahr 2026(6):

-------------------------------------------------- +---------------------------+

Adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten |2.200 Mio. EUR - 2.500 Mio. EUR|

-------------------------------------------------- +---------------------------+

Adjustierte Vertriebs- und allgemeine | |

Verwaltungskosten | 700 Mio. EUR - 800 Mio. EUR |

-------------------------------------------------- +---------------------------+

BioNTech geht davon aus, dass sich Investitionen weiterhin auf Forschung und

Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens entsprechend der späteren

Entwicklungsphase und der avisierten Marktreife in der Onkologie konzentrieren

werden und dabei die Kostendisziplin beibehalten wird. Die strategische

Kapitalallokation wird auch weiterhin ein wichtiger Faktor für die Entwicklung

des Unternehmens sein. Als Teil der Strategie von BioNTech wird das Unternehmen

weiterhin geeignete Möglichkeiten zur Unternehmensentwicklung prüfen, um ein

nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen und zukünftige Werte zu

schaffen.

Der vollständig geprüfte und konsolidierte Konzernabschluss ist in BioNTechs

Jahresbericht im Dokument 20-F für das zum 31. Dezember 2025 endende

Geschäftsjahr zu finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht

(Securities and Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter

folgender Adresse verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).

Fußnoten

(1 )Ein Abkürzungsverzeichnis ist am Ende dieser Pressemitteilung

zusammengestellt.

(2 )Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.

(3) Zusätzlich zu unseren nach den von der Europäischen Union angenommen IFRS-

Rechnungslegungsstandards ermittelten Finanzinformationen bzw. Ergebnissen

(IFRS-Ergebnisse), weisen wir um bestimmte Effekte adjustierte Kennzahlen aus

(Nicht-IFRS-Kennzahlen), die intern als ergänzende Steuerungsgrößen für unsere

Geschäftsentwicklung verwendet werden (jeweils mit dem Präfix?Adjustiert" oder

zusammenfassend als?Adjustiertes Ergebnis" bezeichnet). Die Berechnung dieser

Kennzahlen und des adjustierten Ergebnisses basiert auf den IFRS-

Rechnungslegungsstandards, beinhaltet jedoch bestimmte Adjustierungen. Eine

Überleitung der adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen sowie

weitere Informationen sind am Ende der Pressemitteilung und in BioNTechs Bericht

(Form 20-F) für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der

am 10. März 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov (https://www.sec.gov)

verfügbar ist. Obwohl Nicht-IFRS-Kennzahlen zusätzliche Einblicke bieten können,

sind sie kein Ersatz für die vergleichbaren IFRS-Ergebnisse und sollten auch

nicht als solcher betrachtet werden. Sie sind stets in Verbindung mit unseren

nach IFRS erstellten Finanzinformationen zu betrachten oder zu interpretieren.

(4 )Berechnet auf Basis des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten

durchschnittlichen Wechselkurses für das Geschäftsjahr 2025.

(5 )Stand: 31. Dezember 2025.

(6) Noch nicht bekannte und / oder quantifizierbare Risiken und damit

zusammenhängende Aktivitäten sind nicht inkludiert. Die Prognose spiegelt die

erwarteten Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und

potenziellen M&A-Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht

sind. Die Prognosen basieren auf Nicht-IFRS-Kennzahlen und schließen gewisse

Effekte im Vergleich zu unseren IFRS-Ergebnissen aus. Weitere Informationen sind

in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das zum 31. Dezember 2025 endende

Geschäftsjahr enthalten, der am 10. März 2026 eingereicht wurde und unter

www.sec.gov (https://www.sec.gov) verfügbar ist.

(7)?Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten Vertriebs- und

Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.?Adjustierte Vertriebs- und

allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten adjustierte Vertriebs- und

Marketingkosten sowie adjustierte allgemeine Verwaltungskosten.

Operative Entwicklung des vierten Quartals und Geschäftsjahrs 2025, wichtige

Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums und Ausblick auf das weitere

Geschäftsjahr 2026

Geschäftsentwicklungen im vierten Quartal 2025 und Ereignisse nach Ende des

Berichtszeitraums

* Am 10. März 2026 gab BioNTech Pläne für ein eigenständiges neues Unternehmen

bekannt, das von den BioNTech-Mitgründern Prof. Dr. Ugur Sahin und Prof. Dr.

Özlem Türeci gegründet und geleitet werden soll. Das neue Unternehmen soll

über entsprechende Ressourcen, Geschäftstätigkeiten und

Finanzierungsoptionen verfügen, um mRNA-Innovationen der nächsten Generation

zu entwickeln. BioNTech plant, entsprechende Rechte und mRNA-Technologien in

das neue Unternehmen einzubringen, um eine priorisierte Entwicklung von

mRNA-Innovationen der nächsten Generation mit disruptivem Potenzial zu

ermöglichen und zu unterstützen. Da beide Unternehmen dezidierte

strategische Prioritäten verfolgen werden, erwartet BioNTech, den Mehrwert

für Patientinnen und Patienten sowie Anteilseigner durch diese Pläne voll

auszuschöpfen. Ugur Sahin und Özlem Türeci werden bis Ende dieses Jahres

nach Ablauf ihrer derzeitigen Dienstverträge in das Management ihres neuen

Unternehmens wechseln. BioNTechs Aufsichtsrat hat mit der Suche nach

passenden Nachfolgerinnen bzw. Nachfolgern für die Positionen begonnen, um

einen reibungslosen Übergang und eine konsequente Umsetzung von BioNTechs

Strategie sicherzustellen.

* Am 1. März trat Kylie Jimenez dem Vorstand von BioNTech als

Personalvorständin (Chief People Officer,?CPO") bei. Die Ernennung folgt

konsequent der strategischen Ausrichtung BioNTechs, um sich bis 2030 zu

einem biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu

entwickeln, und unterstreicht die Bedeutung der globalen, hochqualifizierten

Belegschaft des Unternehmens, um dieses Ziel zu erreichen. Kylie Jimenez'

Schwerpunkt wird zum einen auf der Gewinnung, Entwicklung und Bindung von

Talenten liegen und zum anderen auf der Stärkung der inklusiven Kultur des

Unternehmens.

Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline

Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen

Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein bispezifischer Immunmodulator-Kandidat, der

PD-L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in

Zusammenarbeit mit BMS entwickelt wird.

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (ROSETTA Breast-01; NCT07173751

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751?term=NCT07173751&rank=1)) zur

Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit dreifach negativem

Brustkrebs (triple-negative breast cancer,?TNBC") befindet sich derzeit in

der Rekrutierung.

* Eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA CRC-203; NCT07221357

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221357)) zur Evaluierung von

Pumitamig als Erstlinientherapie bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs

(microsatellite stable colorectal cancer,?CRC") befindet sich derzeit in

der Rekrutierung.

* Eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Gastric-204; NCT07221149

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221149)) zur Erstlinienbehandlung von

Magenkrebs befindet sich derzeit in der Rekrutierung.

* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02;

NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)), die Pumitamig

in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus

Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC")

untersucht. Der Phase-2-Teil der Phase-2/3-Studie ist vollständig rekrutiert

und der Phase-3-Teil befindet sich in der Rekrutierung. Eine

Datenveröffentlichung aus dem Phase-2-Teil der Studie wird für das Jahr

2026 erwartet.

* Weitere zulassungsrelevante klinische Phase-2/3- und Phase-3-Studien sollen

im Jahr 2026 beginnen; hierzu gehören Studien zur Behandlung von inoperablem

kleinzelligen Lungenkrebs in Stadium III (ROSETTA Lung-201, NCT07361497

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07361497)), zur Erstlinienbehandlung

von kleinzelligem Lungenkrebs mit PD-L1-Expression >= 50 % (ROSETTA Lung-

202, NCT07361510 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT07361510)), sowie zur

Erstlinienbehandlung von Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs

(head and neck squamous cell carcinoma,?HNSCC") (ROSETTA HNSCC-205).

* Pumitamig wird derzeit auch in weiteren soliden Tumorindikationen in

mehreren Phase-1/2- und Phase-2-Studien als Monotherapie und in Kombination

mit Standardtherapien untersucht; dies umfasst die Evaluierung als

Erstlinientherapie bei Leberzellkrebs (hepatocellular carcinoma,?HCC"),

Zweitlinientherapie bei Glioblastom (?GBM"), Erstlinientherapie bei duktalem

Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal adenocarcinoma,

?PDAC"), sowie Erstlinientherapie bei Nierenzellkarzinom (renal cell

carcinoma,?RCC").

* Im Jahr 2025 initiierte BioNTech mehrere klinische Studien zur

Signalfindung, um Pumitamig in Kombination mit unternehmenseigenen

Wirkstoffkandidaten zu untersuchen. Diese Studien werden Informationen zur

Festlegung der geeigneten Dosierungen liefern und die Anti-Tumor-Aktivität

in verschiedenen Tumoren für die weitere Entwicklung evaluieren.

Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Kandidat für die selektive Eliminierung von

regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt

und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. (?OncoC4") entwickelt wird.

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510)) untersucht derzeit die

Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie bei Patientinnen

und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge

(metastatic squamous NSCLC), deren Erkrankung unter vorheriger

platinbasierter Chemotherapie und Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren weiter

fortschritt.

* Im Dezember 2025 wurden Daten aus der nicht-zulassungsrelevanten

Dosisfindungsphase, der ersten von zwei Stufen der globalen klinischen

Phase-3-Studie, auf der International Association for the Study of Lung

Cancer (?IASLC") American Society of Clinical Oncology (?ASCO") 2025 North

America Conference on Lung Cancer (?NACLC") präsentiert. Gotistobart zeigte

einen klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil (overall survival benefit,

?OS benefit") im Vergleich zur Standard-Chemotherapie und ein

kontrollierbares Sicherheitsprofil bei Patientinnen und Patienten mit

Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach einer Anti-PD-(L)1-

Therapie und einer platinbasierten Chemotherapie weiter fortschritt.

* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden Zwischenergebnisse aus

der zulassungsrelevanten Phase der zweistufigen klinischen Phase-3-Studie im

Jahr 2026 erwartet.

* Im Januar 2026 erhielt Gotistobart den Orphan-Drug-Status der U.S.-

amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,

?FDA") für die Behandlung des Plattenepithelkarzinoms der Lunge. Im Jahr

2022 erhielt Gotistobart den Fast-Track-Status der FDA für die Behandlung

von Patientinnen und Patienten mit metastasiertem kleinzelligen Lungenkrebs,

deren Erkrankung unter vorheriger Behandlung mit einer Anti-PD-(L)1-Therapie

weiter fortschritt.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-

Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.

(?DualityBio") entwickelt wird.

* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) zur Evaluierung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen

HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell

zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem

Gebärmutterkrebs und HER2-Expression (IHC3+, 2+, 1+ oder ISH-positiv)

untersucht werden, läuft derzeit. Daten werden voraussichtlich auf einer

medizinischen Konferenz im Jahr 2026 präsentiert. BioNTech und DualityBio

planen, vorbehaltlich der Rückmeldung der FDA, im Jahr 2026 einen

Zulassungsantrag (Biologics License Application,?BLA") einzureichen.

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) zur Evaluierung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-

positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-

Expressionslevel läuft derzeit. Basierend auf den aktuellen

Ereignisprognosen werden Daten im Jahr 2026 erwartet.

BNT324/DB-1311 ist ein gegen B7H3 gerichteter ADC-Kandidat, der in Kollaboration

mit DualityBio entwickelt wird.

* Im Februar 2026 wurde ein Daten-Update der klinischen Phase-1/2-Studie

(NCT05914116 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05914116)) auf dem ASCO

Genitourinary Cancers Symposium präsentiert. BNT324/DB-1311 zeigte eine

dauerhafte Wirksamkeit ohne neue Sicherheitssignale bei stark vorbehandelten

Patienten mit metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs

(metastatic castration-resistant prostate cancer,?mCRPC").

* Eine klinische Phase-3-Studie (NCT07365995

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07365995)) zur Untersuchung von

BNT324/DB-1311 im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit metastasiertem

kastrationsresistenten Prostatakrebs soll im Jahr 2026 beginnen.

mRNA-Krebsimmuntherapien

BNT113 ist ein mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat und basiert auf BioNTechs

unternehmenseigener, off-the-shelf FixVac-Plattform. Der Kandidat kodiert die

beiden Onkoproteine E6 und E7, die häufig in Tumoren vorkommen, in denen das

humane Papillomavirus Typ 16 nachgewiesen wurde (?HPV16-positiv").

* Im Dezember 2025 erhielt BNT113 den Fast-Track-Status der FDA für die

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit PD-L1-positiven, HPV16-

positiven Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs.

* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden im Jahr 2026 Daten der

ersten Zwischenanalyse des Phase-3-Teils der laufenden klinischen Phase-2/3-

Studie (AHEAD-MERIT; NCT04534205

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT04534205)) erwartet. Die Studie

evaluiert BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zu einer

Pembrolizumab-Monotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und

Patienten mit inoperablen rezidivierenden oder metastasierten, PD-L1-

positiven, HPV16-positiven Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und

Halsbereichs.

Autogene Cevumeran (BNT122/RO7198457) ist ein individualisierter Neoantigen-

spezifischer mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat (individualized neoantigen-

specific immunotherapy,?iNeST"), der in Kollaboration mit Genentech, Inc.

(?Genentech"), einem Mitglied der Roche-Gruppe (?Roche"), entwickelt wird.

* Der erwartete Zeitpunkt für die Datenveröffentlichung der finalen Analyse

aus der laufenden klinischen Phase-2-Studie zur adjuvanten Behandlung von

ctDNA-positivem Darmkrebs in Stadium II (hohes Risiko)/Stadium III wurde vom

Jahr 2026 auf das Jahr 2027 aktualisiert, da die Daten langsamer als

ursprünglich prognostiziert zusammengetragen wurden.

* BioNTech und der Studiensponsor Roche haben gemeinsam entschieden, die

klinische Phase-2-Studie IMcode004 (NCT06534983

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06534983)) aufgrund der sich rasch

entwickelnden Behandlungslandschaft und sich wandelnden Versorgungsstandards

nicht weiter fortzuführen. Die Studie untersuchte Autogene Cevumeran als

adjuvante Behandlung in Kombination mit Nivolumab im Vergleich zu einer

Nivolumab-Monotherapie bei Patientinnen und Patienten mit Hochrisiko

muskelinvasivem Urothelkarzinom. Die Unternehmen werden sich auf die

Weiterentwicklung von Autogene Cevumeran in adjuvantem duktalem

Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und adjuvantem Darmkrebs konzentrieren.

In diesen Indikationen laufen derzeit randomisierte klinische Phase-2-

Studien.

Erwartete Meilensteine im Jahr 2026

Programm Wirkstoffklasse Studien-Update- Indikation

Phase

---------------------------------------------------------------------------------------------

Daten-Updates Trastuzumab ADC Phase 2 2L+ HER2-exprimierender

aus späten Pamirtecan(3) (Einzel-Arm) Gebärmutterkrebs

klinischen ------------------------------------------

Studien Phase 3 chemo-naiver HR+ HER2-low

Zwischenanalyse Brustkrebs

----------------------------------------------------------------------------

Gotistobart(2) Immunmodulator Phase 3 2L+

Zwischenanalyse Plattenepithelkarzinom

der Lunge

------------------------------------------

Phase 2 2L+ metastasierter

kastrationsresistenter

Prostatakrebs

----------------------------------------------------------------------------

BNT113 mRNA- Phase 3 HPV16+ PD-L1+ Kopf-Hals-

Krebsimmuntherapie Zwischenanalyse Krebs

----------------------------------------------------------------------------

Pumitamig(1) Immunmodulator Phase 3 in 1L dreifach negativer

China Brustkrebs

Zwischenanalyse

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Daten-Updates Pumitamig(1) Immunmodulator Phase 2 1L nicht-kleinzelliger

aus frühen Lungenkrebs

klinischen ------------------------------------------

Studien mit Phase 2 1L kleinzelliger

Pumitamig & ADCs Lungenkrebs im

fortgeschrittenen Stadium

------------------------------------------

Phase 2 in 1L Leberzellkarzinom

China

------------------------------------------

Phase 2 in 1L mikrosatelliten-

China stabiler Darmkrebs

----------------------------------------------------------------------------

Pumitamig(1) + Immunmodulator Phase 1/2 Brustkrebs

Trastuzumab + ADC

Pamirtecan

(HER2-ADC)(3)

---------------- ------------------------------------------

Pumitamig(1) + Phase 1/2 Fortgeschrittene solide

BNT324/DB- Tumore

1311 (B7H3- ------------------------------------------

ADC)(3) Phase 2 Nicht-kleinzelliger

Lungenkrebs/kleinzelliger

Lungenkrebs

---------------- ------------------------------------------

Pumitamig(1) + Phase 2 Dreifach negativer

BNT325/DB- Brustkrebs

1305 (TROP2-

ADC)(3)

---------------- ------------------------------------------

Pumitamig(1) + Phase 1/2 Nicht-kleinzelliger

BNT326/YL202 Lungenkrebs

(HER3-ADC)(4)

----------------------------------------------------------------------------

BNT324/DB- ADC Phase 1/2 2L+ metastasierter

1311 (B7H3- kastrationsresistenter

ADC)(3) Prostatakrebs

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Klinische Phase- Pumitamig(1) Immunmodulator Phase 3 1L mikrosatelliten-

3-Studienstarts stabiler Darmkrebs

------------------------------------------

Phase 3 1L HER2- PD-L1+

Magenkrebs

------------------------------------------

Phase 3 1L Kopf-Hals-Krebs

Phase 3 inoperabler nicht-

kleinzelliger

Lungenkrebs, Stadium 3

Phase 3 1L nicht-kleinzelliger

Lungenkrebs, hohe PD-L1-

Konzentration

----------------------------------------------------------------------------

BNT324 /DB- ADC Phase 3 1L metastasierter

1311 (B7H3- kastrationsresistenter

ADC)(3) Prostatakrebs

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zulassungsantrag Trastuzumab ADC - 2L+ HER2- exprimierender

bei der FDA Pamirtecan Gebärmutterkrebs

(HER2-ADC)(3)

---------------------------------------------------------------------------------------------

In Zusammenarbeit mit: 1. BMS; 2. OncoC4; 3. DualityBio; 4. MediLink

Therapeutics (Suzhou) Co., Ltd. (?MediLink").

Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten

* Ergebnisse des ersten Quartals 2026 sowie Informationen zur

Geschäftsentwicklung: 5. Mai 2026

* Ordentliche Hauptversammlung: 15. Mai 2026

Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast

BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit

ein, heute, den 10. März 2026, um 13:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr U.S. EDT) an der

Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die Ergebnisse für das vierte

Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter

diesem Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BI070ce2e2503845ea995bf512ca7b0fb9). Nach der Registrierung

werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.

Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/44ennwk6/) verfügbar sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der

Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im

Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de

(https://www.BioNTech.de) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach

Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des

Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe),

Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und

den Übergang der Verantwortlichkeiten im Vorstand, einschließlich der

Identifikation und Anwerbung von Nachfolgern bzw. Nachfolgerinnen; die vorläufig

zwischen BioNTech und den Mitgründern besprochenen Bedingungen bezüglich der

potenziellen Beiträge bestimmter Vermögenswerte von BioNTech zu einem

unabhängigen Unternehmen; BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-

verluste) durch die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in

Vertriebsgebieten, die in der Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern

liegen, insbesondere solche Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von

BioNTechs Kollaborationspartnern beruhen; die Geschwindigkeit und der Grad der

Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff und weiterer Produktkandidaten,

falls diese zugelassen werden; den Annahmen hinsichtlich der zu erwartenden

Veränderungen in der COVID-19-Impfstoffnachfrage; der Beginn, der Zeitplan und

Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige

präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den

erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von

präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen

Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt

und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;

BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige

Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich

Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitpunkt und die Anzahl

zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das

Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise

initiiert; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf

geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs Kollaborations- und

Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration mit Bristol Myers

Squibb; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in der Gesetzgebung,

politischen Entscheidungen und internationalem Handel; BioNTechs Schätzungen für

Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebs- und Marketingkosten

sowie allgemeine Verwaltungskosten und Investitionsausgaben für den operativen

Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen bezüglich anstehender wissenschaftlicher

und anlegerbezogener Präsentationen; und BioNTechs Erwartungen bezüglich des

Nettogewinns/(-verlusts). In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten

Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",

?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",

?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form

dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert

werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter

enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und gegenteilig von denen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden

sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die

Termine für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche

Fristen für die Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von

Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen

und/oder die Termine für Markteinführung zu erreichen, sowie die Risiken im

Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in

dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten und einschließlich der Möglichkeit

für das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,

klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die

einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und

einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und

Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Stellen, privaten

Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern; die künftige kommerzielle

Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder jährlichen

Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von Zöllen und

Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere COVID-19-

Impfstoffe oder bezogen auf BioNTechs weitere Produktkandidaten; den Zeitpunkt

und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu

erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-

Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von aufkommenden Virusvarianten

verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und

Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und

Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle

Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von durch BioNTech entwickelte oder

hergestellte Produkte und Produktkandidaten auftreten; die Fähigkeit BioNTechs

und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu

kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs

Fähigkeit, die Entwicklung und damit verbundene Kosten des Unternehmens zu

steuern; regulatorische und politische Entwicklungen; die Fähigkeit, BioNTechs

Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und BioNTechs Produkte und

Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem

und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Jahresbericht (Form 20-F) für das am 31. Dezember

2025 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten

Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb

rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche

in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu

aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der

Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

Abkürzungsverzeichnis

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|1L |Erstlinienbehandlung |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|2L |Zweitlinienbehandlung |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|adj. |Adjuvant |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|B7H3 |B7 homologes B3 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|CRC |Darmkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|ctDNA |Zirkulierende Tumor-DNA |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|CTLA-4 |Zytotoxisches-T-Lymphozyten-assoziiertes Protein |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|ES-SCLC |Kleinzelliger Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|GBM |Glioblastom |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HCC |Leberzellkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HER2 (oder HER3)|Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3)|

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HNSCC |Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HPV16 |Humanes Papillomavirus 16 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HR |Hormonrezeptor |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|IHC3+, 2+, 1+ |Immunhistochemischer Score 1+ (oder 2+ oder 3+) |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|ISH-positiv |In situ Hybridisierungs-positiv |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|mCRPC |Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|NSCLC |Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|RCC |Nierenzellkarzinom |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|sqNSCLC |Plattenepithelkarzinom der Lunge |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|PDAC |Duktales Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|PD-(L)1 |Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|TNBC |Dreifach negativer Brustkrebs |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|TROP2 |Trophoblasten-Zelloberflächen-Antigen 2 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|VEGF-A |Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

Konzern-Gewinn und Verlustrechnung (IFRS-Ergebnisse)

-------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate Geschäftsjahre

zum 31. Dezember zum 31. Dezember

+---------------+ +-------------+

| 2025 | 2024 | 2025 | 2024

| | | |

(in Millionen EUR, | | | |

bis auf Ergebnis | | | |

je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | |

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Umsatzerlöse | 907,4 | 1.190,0 | 2.869,9 | 2.751,1

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Umsatzkosten | (333,3) | (243,5) | (641,8) | (541,3)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Forschungs- und | | | |

Entwicklungskosten | (505,4) | (611,8) | (2.104,9) | (2.254,2)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Vertriebs- und | | | |

Marketingkosten | (49,3) | (21,3) | (110,0) | (67,9)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Allgemeine | | | |

Verwaltungskosten | (168,6) | (110,8) | (514,4) | (531,1)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Aufwendungen | (208,0) | (91,6) | (1.088,3) | (811,5)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Erträge | 34,4 | 37,6 | 184,6 | 140,6

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Betriebsergebnis | (322,8) | 148,6 | (1.404,9) | (1.314,3)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Finanzerträge | 99,6 | 165,2 | 423,9 | 664,0

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Finanzaufwendungen | (4,2) | (12,6) | (69,8) | (27,4)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Gewinn / (Verlust) | | | |

vor Steuern | (227,4) | 301,2 | (1.050,8) | (677,7)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Ertragsteuern | (77,6) | (41,7) | (85,3) | 12,4

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Nettogewinn / (- | | | |

verlust) | (305,0) | 259,5 | (1.136,1) | (665,3)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Ergebnis je Aktie | | | |

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Unverwässertes | | | |

Ergebnis je Aktie | (1,25) | 1,08 | (4,70) | (2,77)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Verwässertes | | | |

Ergebnis je Aktie | (1,25) | 1,08 | (4,70) | (2,77)

-------------------- +---------------+ ------------- +-------------+ ----------

Konzern-Gewinn und Verlustrechnung (Adjustierte Ergebnisse)

-------------------------------------------------------------------------------

Adjustierte

Ergebnisse (Nicht-

IFRS- Drei Monate Geschäftsjahre

Kennzahlen)(1) zum 31. Dezember zum 31. Dezember

+---------------+ +-------------+

| 2025 | 2024 | 2025 | 2024

| | | |

(in Millionen EUR, | | | |

bis auf Ergebnis | | | |

je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | |

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustierte | | | |

Umsatzkosten | (302,8) | (204,5) | (611,3) | (493,2)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustierte | | | |

Forschungs- und | | | |

Entwicklungskosten | (505,4) | (530,3) | (2.019,5) | (2.172,7)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustierte | | | |

sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Aufwendungen | (13,0) | (39,2) | (170,2) | (154,1)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustierte | | | |

sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Erträge | 34,4 | 37,6 | 169,6 | 140,6

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustiertes | | | |

Betriebsergebnis | (97,3) | 321,5 | (385,9) | (527,3)

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustierter | | | |

Gewinn / (Verlust) | | | |

vor Steuern | (1,9) | 474,1 | (31,8) | 109,3

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustierter | | | |

Nettogewinn / (- | | | |

verlust)(2) | (79,5) | 432,4 | (117,1) | 121,7

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustiertes | | | |

Ergebnis je Aktie | | | |

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustiertes | | | |

unverwässertes | | | |

Ergebnis je Aktie | (0,33) | 1,80 | (0,48) | 0,51

-------------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ----------

Adjustiertes | | | |

verwässertes | | | |

Ergebnis je Aktie | (0,33) | 1,79 | (0,48) | 0,50

-------------------- +---------------+ ------------- +-------------+ ----------

(1 )Bestimmte in dieser Tabelle dargestellte adjustierte Ergebnisse entsprechen

den Ergebnissen basierend auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Eine

Überleitung aller anderen adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen

ist am Ende der Pressemitteilung und in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das

zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der am 10. März 2026

eingereicht wurde und unter www.sec.gov (https://www.sec.gov) verfügbar ist.

(2) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Konzern-Bilanz

-------------------------------------------------------------------------------

+----------------+

| 31. Dezember | 31. Dezember

| |

(in Millionen EUR) | 2025 | 2024

| |

Aktiva | |

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Langfristige Vermögenswerte | |

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Geschäfts- oder Firmenwert | 367,9 | 380,6

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.606,0 | 790,4

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sachanlagen | 1.080,9 | 935,3

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Nutzungsrechte | 210,2 | 248,1

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | 2,0 | 9,8

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.554,2 | 1.254,0

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 7,3 | 26,3

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Latente Steueransprüche | 13,5 | 81,7

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Summe langfristige Vermögenswerte | 5.842,0 | 3.726,2

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Kurzfristige Vermögenswerte | |

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Vorräte | 110,7 | 283,3

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |

und sonstige Forderungen | 924,2 | 1.463,9

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | 8,1 | 10,0

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 7.201,8 | 7.021,7

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 173,8 | 212,7

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Ertragsteueranspruch | 52,6 | 50,0

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.675,4 | 9.761,9

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Summe kurzfristige Vermögenswerte | 16.146,6 | 18.803,5

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Bilanzsumme | 21.988,6 | 22.529,7

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

| |

| |

Passiva | |

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Eigenkapital | |

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Gezeichnetes Kapital | 259,0 | 248,6

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Kapitalrücklagen | 2.473,3 | 1.398,6

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Eigene Anteile | (7,7) | (8,6)

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Gewinnrücklagen | 17.961,9 | 19.098,0

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige Rücklagen | (1.462,3) | (1.325,5)

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Summe Eigenkapital | 19.224,2 | 19.411,1

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Langfristige Schulden | |

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 215,2 | 214,7

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 94,9 | 46,9

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Rückstellungen | 35,5 | 20,9

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 88,0 | 183,0

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 104,2 | 87,5

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Latente Steuerschulden | 84,3 | 42,4

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Summe langfristige Schulden | 622,1 | 595,4

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Kurzfristige Schulden | |

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 52,2 | 39,5

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | |

Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 534,9 | 426,7

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 351,7 | 1.443,4

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Ertragsteuerverbindlichkeiten | 65,6 | 4,5

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Rückstellungen | 145,3 | 144,8

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 754,9 | 294,9

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 237,7 | 169,4

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Summe kurzfristige Schulden | 2.142,3 | 2.523,2

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Summe Schulden | 2.764,4 | 3.118,6

---------------------------------------------- | -------------- | -------------

Bilanzsumme | 21.988,6 | 22.529,7

---------------------------------------------- +----------------+ -------------

Konzern-Kapitalflussrechnung

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate Geschäftsjahre

zum 31. Dezember zum 31. Dezember

+---------------+ +--------------+

| 2025 | 2024 | 2025 | 2024

| | | |

(in Millionen EUR) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Betriebliche Tätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Nettogewinn / (-verlust) | (305,0) | 259,5 | (1.136,1) | (665,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Ertragsteuern | 77,6 | 41,7 | 85,3 | (12,4)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Gewinn / (Verlust) vor Steuern | (227,4) | 301,2 | (1.050,8) | (677,7)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Anpassungen zur Überleitung des | | | |

Ergebnisses vor Steuern auf die | | | |

Netto-Cashflows: | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Abschreibungen und | | | |

Wertminderungen auf Sachanlagen, | | | |

immaterielle Vermögenswerte und | | | |

Nutzungsrechte | 164,8 | 165,4 | 382,8 | 298,0

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Aufwendungen für anteilsbasierte | | | |

Vergütung | 24,1 | 23,5 | 106,2 | 100,9

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Fremdwährungsdifferenzen, netto | (43,0) | (32,1) | (6,6) | (109,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

(Gewinn) / Verlust aus dem | | | |

Abgang von Sachanlagen | (0,8) | (0,1) | (2,5) | (0,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Finanzerträge ohne | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | (99,1) | (149,7) | (423,9) | (648,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Finanzaufwendungen ohne | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | 4,3 | 12,6 | 21,4 | 27,4

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Zuwendungen der öffentlichen | | | |

Hand | (19,5) | (4,7) | (63,0) | (31,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Sonstige nicht zahlungswirksame | | | |

Erträge / (Aufwendungen) | 600,4 | - | 585,4 | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Nicht realisierter (Nettogewinn) | | | |

/ Nettoverlust aus | | | |

erfolgswirksam zum beizulegenden | | | |

Zeitwert bewerteten derivativen | | | |

Finanzinstrumenten | 2,5 | 3,9 | (10,4) | 4,6

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Veränderungen des | | | |

Nettoumlaufvermögens: | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Abnahme / (Zunahme) der | | | |

Forderungen aus Lieferungen und | | | |

Leistungen, sonstigen | | | |

Forderungen, | | | |

Vertragsvermögenswerten und | | | |

sonstigen Vermögenswerten | 81,0 | (879,9) | 1.083,7 | 387,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Abnahme der Vorräte | 116,2 | 19,9 | 177,9 | 74,5

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

(Abnahme) / Zunahme der | | | |

Verbindlichkeiten aus | | | |

Lieferungen und Leistungen, | | | |

sonstigen | | | |

Finanzverbindlichkeiten, | | | |

sonstigen Verbindlichkeiten, | | | |

Vertragsverbindlichkeiten, | | | |

Rückerstattungsverbindlichkeiten | | | |

und Rückstellungen | (424,6) | 167,7 | (723,8) | 758,4

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erhaltene Zinsen | 61,8 | 121,6 | 337,0 | 474,9

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Gezahlte Zinsen | (2,8) | (6,6) | (11,0) | (13,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erstattete / (Gezahlte) | | | |

Ertragsteuern, netto | 40,5 | (198,4) | 3,8 | (389,2)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Auszahlungen für anteilsbasierte | | | |

Vergütung | (6,0) | (10,9) | (25,3) | (154,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erhaltene Zuwendungen der | | | |

öffentlichen Hand | 37,1 | 3,3 | 75,1 | 106,0

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Cashflows aus der betrieblichen | | | |

Tätigkeit | 309,5 | (463,3) | 456,0 | 207,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Investitionstätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erwerb von Sachanlagen | (63,2) | (66,6) | (175,1) | (286,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erlöse aus der Veräußerung von | | | |

Sachanlagen | 0,6 | 0,7 | 4,5 | 1,2

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erwerb von immateriellen | | | |

Vermögenswerten | 1,1 | (24,5) | (573,9) | (165,8)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erwerb von Tochterunternehmen | | | |

und Geschäftsbetrieben abzüglich | | | |

erworbener Zahlungsmittel | 264,8 | - | 186,3 | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Investitionen in sonstige | | | |

finanzielle Vermögenswerte | (4.375,8) | (2.068,8) | (11.422,5) | (12.370,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Erlöse aus der Fälligkeit von | | | |

sonstigen finanziellen | | | |

Vermögenswerten | 1.446,9 | 2.765,9 | 9.512,2 | 10.740,2

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Cashflows aus der | | | |

Investitionstätigkeit | (2.725,6) | 606,7 | (2.468,5) | (2.081,2)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Finanzierungstätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Zahlungseingänge aus der | | | |

Aufnahme von Darlehen | 6,7 | - | 6,7 | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Tilgung von Darlehen | (8,6) | - | (18,0) | (2,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Tilgung von | | | |

Leasingverbindlichkeiten | (10,4) | (7,3) | (39,6) | (43,6)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Transaktionskosten zur Ausgabe | | | |

von gezeichnetem Kapital | (2,0) | - | (2,0) | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Cashflows aus der | | | |

Finanzierungstätigkeit | (14,3) | (7,3) | (52,9) | (45,9)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Nettozunahme / (-abnahme) von | | | |

Zahlungsmitteln und | | | |

Zahlungsmitteläquivalenten | (2.430,4) | 136,1 | (2.065,4) | (1.919,4)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Wechselkursbedingte Änderungen | | | |

der Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente | 1,4 | 13,6 | (27,0) | 14,8

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Andere bewertungsbedingte | | | |

Änderungen der Zahlungsmittel | | | |

und Zahlungsmitteläquivalente | 11,5 | (12,4) | 5,9 | 2,8

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |

Beginn der Berichtsperiode | 10.092,9 | 9.624,6 | 9.761,9 | 11.663,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -----------

Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |

31. Dezember | 7.675,4 | 9.761,9 | 7.675,4 | 9.761,9

---------------------------------- +---------------+ ------------- +--------------+ -----------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |

| |

| nicht-IFRS Adjustierungen |

| --------------------------------------------------------------------------- |

| Erträge aus |

| dem |

| Unternehmens- |

| erwerb zu |

| einem Preis |

| unter dem |

| Mitarbeiter- Marktwert |

| bezogene sowie Erträge |

| Aufwendungen Aufwendungen und |

(in Millionen EUR, | und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen |

bis auf Ergebnis | IFRS aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer- Adjustiertes |

je Aktie) | Ergebnis streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen Ergebnis |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Umsatzkosten | (641,8) - 30,5 - - (611,3) |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Forschungs- und | |

Entwicklungskosten | (2.104,9) - 85,4 - - (2.019,5) |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Sonstige | |

betriebliche | |

Aufwendungen | (1.088,3) 789,5 71,6 57,0 - (170,2) |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Sonstige | |

betriebliche | |

Erträge | 184,6 - - - (15,0) 169,6 |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Betriebsergebnis | (1.404,9) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (385,9) |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Verlust vor | |

Steuern | (1.050,8) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (31,8) |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Nettoverlust(1) | (1.136,1) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (117,1) |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Ergebnis je Aktie | |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Unverwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (4,70) (0,48) |

-------------------- | ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Verwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (4,70) (0,48) |

-------------------- +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |

| |

| nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft) |

| --------------------------------------------------------------------------- |

| IFRS Erträge aus Adjustiertes |

| Ergebnis dem Ergebnis |

| Unternehmens- |

| erwerb zu |

| einem Preis |

| unter dem |

| Mitarbeiter- Marktwert |

| bezogene sowie Erträge |

| Aufwendungen Aufwendungen und |

(in Millionen EUR, | und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen |

bis auf Ergebnis | aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer- |

je Aktie) | (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft) |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Umsatzkosten | (333,3) - 30,5 - - (302,8) |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Sonstige | |

betriebliche | |

Aufwendungen | (208,0) 111,4 71,6 12,0 - (13,0) |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Betriebsergebnis | (322,8) 111,4 102,1 12,0 - (97,3) |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Verlust vor | |

Steuern | (227,4) 111,4 102,1 12,0 - (1,9) |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Nettoverlust(1) | (305,0) 111,4 102,1 12,0 - (79,5) |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Ergebnis je | |

Aktie | |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Unverwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (1,25) (0,33) |

------------------ | ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------- |

Verwässertes | |

Ergebnis | |

je Aktie | (1,25) (0,33) |

------------------ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024

nicht-IFRS Adjustierungen

---------------------------------------------------------------------------

Erträge aus

dem

Unternehmens-

erwerb zu

einem Preis

unter dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie Erträge

Aufwendungen Aufwendungen und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis IFRS aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer- Adjustiertes

je Aktie) Ergebnis streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen Ergebnis

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Umsatzkosten (541,3) - 48,1 - - (493,2)

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Forschungs- und

Entwicklungskosten (2.254,2) - 81,5 - - (2.172,7)

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (811,5) 657,4 - - - (154,1)

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Betriebsergebnis (1.314,3) 657,4 129,6 - - (527,3)

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Gewinn / (Verlust)

vor Steuern (677,7) 657,4 129,6 - - 109,3

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Nettogewinn / (-

verlust)(1) (665,3) 657,4 129,6 - - 121,7

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Ergebnis je Aktie

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Unverwässertes

Ergebnis je

Aktie (2,77) 0,51

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Verwässertes

Ergebnis je

Aktie (2,77) 0,50

-------------------- ----------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen in dem zum 31. Dezember 2024 endenden Quartal

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

---------------------------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem Preis

unter dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie Erträge

Aufwendungen Aufwendungen und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder-ung aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Umsatzkosten (243,5) - 39,0 - - (204,5)

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Forschungs- und

Entwicklungskosten (611,8) - 81,5 - - (530,3)

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (91,6) 52,4 - - - (39,2)

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Betriebsergebnis 148,6 52,4 120,5 - - 321,5

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Gewinn vor Steuern 301,2 52,4 120,5 - - 474,1

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Nettogewinn(1) 259,5 52,4 120,5 - - 432,4

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Ergebnis je Aktie

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Unverwässertes

Ergebnis je

Aktie 1,08 1,80

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

Verwässertes

Ergebnis je

Aktie 1,08 1,79

-------------------- ------------- ---------------- --------------------------- -------------- --------------- -------------

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 und das Geschäftsjahr 2023 waren

unsere adjustieren Ergebnisse identisch zu den Ergebnissen basierend auf den

IFRS-Rechnungslegungsstandards.

Â°