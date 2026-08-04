GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung

^* Dr. Guido Oelkers wird als Chief Executive Officer in den BioNTech-Vorstand

berufen; Amtseintritt bis spätestens zum 1. Februar 2027

* Weiterentwicklung der diversifizierten Pipeline mit aktuell 14 laufenden

zulassungsrelevanten klinischen Studien und mehr als zehn innovativen

Kombinationstherapien in häufig vorkommenden Krebsarten

* Im Jahr 2026 wurden bereits eine Reihe von Meilensteinen erreicht, darunter

der Beginn von sechs zulassungsrelevanten Studien - fünf für Pumitamig sowie

eine für den gegen B7-H3 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-

Kandidaten Elfetabart Drozuntecan; BioNTech rechnet im Jahr 2026 mit

weiteren wertrelevanten Meilensteinen (Katalysatoren), darunter drei

Datenveröffentlichungen aus Programmen in der spätklinischen Entwicklung,

die Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-

Krebsimmuntherapien umfassen

* Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte eine ermutigende

Wirksamkeit bei der Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs; die auf der ASCO-Jahrestagung 2026 vorgestellten Ergebnisse

stellten den dritten globalen Pumitamig-Datensatz dar, der eine konsistente

Wirksamkeit über alle PD-L1-Expressionsniveaus hinweg zeigte

* Marktzulassung des neuen variantenangepassten COVID-19-Impfstoffs durch die

Europäische Kommission erteilt; Vorbereitungen für weitere Markteinführungen

laufen gemäß den Empfehlungen der zuständigen Behörden

* Umsatz im zweiten Quartal 2026 in Höhe von 105,6 Mio. EUR(1),adjustierte(2)

Forschungs- und Entwicklungskosten von 477,1 Mio. EUR (IFRS Forschungs- und

Entwicklungskosten von 551,0 Mio. EUR), und adjustierte Vertriebs- und

Verwaltungskosten(3) von 197,8 Mio. EUR

* Anpassung der Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026: Umsatzerlöse zwischen

1,6 und 1,9 Mrd. EUR und adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten

zwischen 2,0 und 2,3 Mrd. EUR erwartet; adjustierte Vertriebs- und

Verwaltungskosten weiterhin zwischen 700 und 800 Mio. EUR erwartet

* Weiterhin starke Finanzposition mit 16,6 Mrd. EUR an Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten sowie liquiden Wertpapieranlagen(4)

Telefonkonferenz und Webcast sind für den 4. August 2026 um 14:00 Uhr MEZ

(8:00 Uhr U.S. ET) geplant

MAINZ, Deutschland, 4. August 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/int/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") hat heute die Ergebnisse des am 30. Juni 2026 endenden zweiten

Quartals veröffentlicht und Informationen zur Geschäftsentwicklung

bekanntgegeben.

?Im ersten Halbjahr 2026 haben wir wichtige Fortschritte bei der Umsetzung

unserer Mission erzielt. Wir haben unsere Onkologie-Pipeline deutlich

vorangebracht und sechs zulassungsrelevante Studien initiiert. Zudem haben wir

weltweit erste Daten in einer Phase-2-Studie für einen PD-L1xVEGF-bispezifischen

Antikörperkandidaten in der Erstlinienbehandlung des nicht-kleinzelligen

Lungenkrebses über alle PD-L1-Expressionsniveaus und Histologien hinweg

präsentiert sowie auf medizinischen Kongressen gezeigt, dass unser Ansatz für

innovative Kombinationstherapien an Dynamik gewinnt", sagte Prof. Dr. Ugur

Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.?Wir freuen uns

darauf, den nächsten CEO von BioNTech willkommen zu heißen. Guido Oelkers wird

sein Amt bis spätestens zum 1. Februar 2027 antreten, um gemeinsam mit dem

Vorstand und den Teams im gesamten Unternehmen die Erfolgsgeschichte von

BioNTech weiterzuschreiben."

Finanzergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2026

-------------------------------------------------------------------------------

+---------------------------------+

| Zweites Quartal 2026 | Zweites Quartal 2025

in Mio. EUR, bis | |

auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes

je Aktie | Ergebnis Ergebnis(2) | Ergebnis Ergebnis(2)

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Umsatzerlöse | 105,6 105,6 | 260,8 260,8

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Nettoverlust | (820,8) (562,3) | (386,6) (348,8)

---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------

Verwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (3,24) (2,22) | (1,60) (1,45)

---------------- +---------------------------------+ ----------- --------------

-------------------------------------------------------------------------------

+---------------------------------+

| Erstes Halbjahr 2026 | Erstes Halbjahr 2025

in Mio. EUR, bis | |

auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes

je Aktie | Ergebnis Ergebnis(2) | Ergebnis Ergebnis(2)

---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------

Umsatzerlöse | 223,7 223,7 | 443,6 443,6

---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------

Nettoverlust | (1.352,7) (1.056,9) | (802,4) (779,6)

---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------

Verwässertes | |

Ergebnis je | |

Aktie | (5,34) (4,17) | (3,33) (3,23)

---------------- +---------------------------------+ ----------- --------------

Die nachstehenden Angaben stellen einen Vergleich zwischen dem zweiten Quartal

2026 und dem ersten Halbjahr 2026 mit den entsprechenden Vorjahreszeiträumen

dar, sofern nicht anders angegeben.

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 105,6 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026,

verglichen mit 260,8 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lagen

die Umsatzerlöse bei 223,7 Mio. EUR, gegenüber 443,6 Mio. EUR. Die Umsatzrückgänge

im zweiten Quartal sowie im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr waren im

Wesentlichen auf die geringere Nachfrage nach den COVID?19-Impfstoffen von

BioNTech zurückzuführen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 551,0 Mio. EUR im zweiten

Quartal 2026, verglichen mit 509,1 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni

2026 lagen die Forschungs- und Entwicklungskosten bei 1.108,0 Mio. EUR, gegenüber

1.034,7 Mio. EUR. Die Kosten wurden im Wesentlichen durch höhere Kosten für die

Entwicklung von Immunonkologie? (?IO") und Antikörper?Wirkstoff?Konjugat

(antibody drug conjugate,?ADC")-Programmen, insbesondere Pumitamig und

Gotistobart, sowie durch Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten und

durch die Einbeziehung der Geschäftstätigkeit von CureVac, das Ende 2025

erworben wurde, getrieben. Die Anstiege im Quartal und im ersten Halbjahr wurden

teilweise durch geringere Kosten nicht prioritärer Programme sowie durch

positive Effekte aus Kostenbeteiligungen von Kooperationspartnern von BioNTech

kompensiert.

Die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf

477,1 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026, verglichen mit 509,1 Mio. EUR. Für die sechs

Monate bis zum 30. Juni 2026 lagen die adjustierten Forschungs- und

Entwicklungskosten bei 1.004,2 Mio. EUR, gegenüber 1.034,7 Mio. EUR. In den

adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten des zweiten Quartals und des

ersten Halbjahres 2026 sind die Wertminderungen von immateriellen

Vermögenswerten nicht enthalten.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 197,8 Mio. EUR

im zweiten Quartal 2026, verglichen mit 137,4 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis

zum 30. Juni 2026 lagen die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten bei

348,6 Mio. EUR, gegenüber 258,0 Mio. EUR. Die Anstiege im Quartal sowie im ersten

Halbjahr gegenüber dem Vorjahr waren im Wesentlichen auf den fortlaufenden

Aufbau einer kommerziellen Vertriebsstruktur, auf die Einbeziehung der

Geschäftstätigkeit von CureVac sowie auf Aufwendungen im Zusammenhang mit

BioNTechs globaler Initiative zur Skalierung von Prozessen und der ERP-

Infrastruktur zur Stärkung der betrieblichen Abläufe zurückzuführen. Diese

Kosten wurden teilweise durch Kosteneinsparungen kompensiert, die sich aus der

Umsetzung von Initiativen im Zusammenhang mit der Priorisierung der Pipeline von

BioNTech und einer verstärkten Kostendisziplin ergaben.

Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen Betrag von

207,9 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026, verglichen mit einem negativen Betrag von

39,0 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lag das sonstige

betriebliche Ergebnis bei einem negativen Betrag von 224,3 Mio. EUR, gegenüber

einem negativen Betrag von 25,9 Mio. EUR. Sowohl der Rückgang im Quartal als auch

im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr war in erster Linie auf höhere

Aufwendungen im Zusammenhang mit BioNTechs Pipeline-Priorisierung

zurückzuführen.

Das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen

Betrag von 23,3 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026, verglichen mit einem negativen

Betrag von 1,2 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lag das

adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis bei einem negativen Betrag von

32,3 Mio. EUR, gegenüber einem negativen Betrag von 3,1 Mio. EUR. Das adjustierte

sonstige betriebliche Ergebnis sowohl für das zweite Quartal als auch das erste

Halbjahr in den Jahren 2026 und 2025 enthält keine mitarbeiterbezogenen

Aufwendungen und Wertminderungsaufwendungen, die im Zusammenhang mit BioNTechs

Pipeline-Priorisierung stehen.

Der Nettoverlust belief sich auf 820,8 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026,

verglichen mit einem Nettoverlust in Höhe von 386,6 Mio. EUR. Für die sechs Monate

bis zum 30. Juni 2026 betrug der Nettoverlust 1.352,7 Mio. EUR, gegenüber einem

Nettoverlust in Höhe von 802,4 Mio. EUR.

Der adjustierte Nettoverlust belief sich auf 562,3 Mio. EUR im zweiten Quartal

2026, verglichen mit einem adjustierten Nettoverlust in Höhe von 348,8 Mio. EUR.

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 betrug der adjustierte Nettoverlust

1.056,9 Mio. EUR, gegenüber einem adjustierten Nettoverlust in Höhe von

779,6 Mio. EUR.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf minus 3,24 EUR im zweiten

Quartal 2026, verglichen mit einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus

1,60 EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lag das verwässerte Ergebnis

je Aktie bei minus 5,34 EUR, gegenüber einem verwässerten Ergebnis je Aktie von

minus 3,33 EUR.

Das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf minus 2,22 EUR im

zweiten Quartal 2026, verglichen mit einem adjustierten verwässerten Ergebnis je

Aktie von minus 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Für die sechs Monate bis zum 30.

Juni 2026 lag das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie bei minus 4,17 EUR,

gegenüber einem adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 3,23 EUR im

Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie liquide Wertpapieranlagen

beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 16.634,2 Mio. EUR, bestehend aus 9.741,0

Mio. EUR an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 5.035,1 Mio. EUR an als

kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesenen liquiden Wertpapieranlagen

und 1.858,1 Mio. EUR an als langfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesenen

liquiden Wertpapieranlagen.

Zum 30. Juni 2026 befanden sich 251.204.366 ausstehende Aktien im Umlauf. Dabei

werden die 7.823.121 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.

Im Mai 2026 hat BioNTech bekannt gegeben, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen,

in dessen Rahmen das Unternehmen bis einschließlich zum 6. Mai 2027 American

Depositary Shares (?ADSs"), die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens

repräsentieren, im Wert von bis zu 1,0 Mrd. $ zurückkaufen kann. Im zweiten

Quartal 2026 wurden 1.693.056 ADSs im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu

einem Durchschnittspreis von 89,50 $ (77,85 EUR) zurückgekauft, was einem

Gesamtbetrag von 151,6 Mio. $ (131,8 Mio. EUR) entspricht.

?Vor dem Hintergrund jüngster externer Entwicklungen passen wir unsere

Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 an", sagte Ramón Zapata, Chief Financial

Officer bei BioNTech.?Unsere Kapitalallokationsstrategie trägt Früchte: Wir

haben eine starke Finanzposition, unser Aktienrückkaufprogramm läuft

erfolgreich, und wir verzeichnen kontinuierlich wichtige Fortschritte in unserer

Pipeline. Auch künftig bleiben wir auf unser Ziel fokussiert, BioNTech bis 2030

zu einem biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu

entwickeln."

Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026(5):

+--------------------------------+

Prognose Geschäftsjahr 2026 | Prognose Geschäftsjahr 2026 |

(März 2026) | (August 2026) |

-------------- ------------------------------ | ------------------------------ |

Umsatzerlöse 2.000 - 2.300 Mio. EUR | 1.600 - 1.900 Mio. EUR |

-------------- ------------------------------ +--------------------------------+

BioNTech passt die prognostizierten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 aus

folgenden Gründen an:

* COVID-19-Impfstoffmarkt:

* weltweit geringer als erwartete Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen

* in Deutschland werden bestehende Impfstoffbestände in der Impfsaison

2026 genutzt

* Meilensteinbezogene Umsätze aus einem auslizenzierten Forschungs- und

Entwicklungsprogramm, die nicht mehr für das Jahr 2026 erwartet werden.

Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Großteil der Umsatzerlöse für

2026 in der zweiten Jahreshälfte realisiert wird - insbesondere im dritten

Quartal, in dem das Unternehmen davon ausgeht, den Umsatz in Höhe von 613 Mio. EUR

aus der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb Company (?BMS") zu erfassen.

Geplante adjustierte Ausgaben im Geschäftsjahr 2026(5):

+------------------------+

Prognose | Prognose |

Geschäftsjahr 2026 | Geschäftsjahr 2026 |

(März 2026) | (August 2026) |

------------------------------ ---------------------- | ---------------------- |

Adjustierte Forschungs- und | |

Entwicklungskosten 2.200 - 2.500 Mio. EUR | 2.000 - 2.300 Mio. EUR |

------------------------------ ---------------------- | ---------------------- |

Adjustierte Vertriebs- und | |

allgemeine | |

Verwaltungskosten(3) 700 - 800 Mio. EUR | 700 - 800 Mio. EUR |

------------------------------ ---------------------- +------------------------+

Für die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten geht BioNTech nun von

einer Spanne von 2,0 bis 2,3 Mrd. EUR aus. Die adjustierten Vertriebs- und

allgemeinen Verwaltungskosten bleiben unverändert in einer Spanne in Höhe von

700 bis 800 Mio. EUR.

Dies spiegelt BioNTechs Fokus wider, Ressourcen für Forschung und Entwicklung

effizient zu nutzen und anhaltende Kostendisziplin zu wahren, während das

Unternehmen sich auf die Weiterentwicklung der spätklinischen Pipeline

konzentriert. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich diese auf Priorisierung

und Optimierung beruhenden Kosteneinsparungen auch in den kommenden Jahren

fortsetzen werden.

BioNTechs solide Bilanz und die anhaltende Kostendisziplin schaffen dabei die

Grundlage, weiterhin strategisch investieren zu können.

Der vollständige, ungeprüfte und verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss ist

in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende Quartal zu

finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and

Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter folgender Adresse

verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).

Fußnoten

(1) Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.

(2) Zusätzlich zu BioNTechs nach den von der Europäischen Union angenommen IFRS-

Rechnungslegungsstandards ermittelten Finanzinformationen bzw. Ergebnissen

(IFRS-Ergebnisse), weist das Unternehmen um bestimmte Effekte adjustierte

Kennzahlen aus (Nicht-IFRS-Kennzahlen), die intern als ergänzende

Steuerungsgrößen für BioNTechs Geschäftsentwicklung verwendet werden (jeweils

mit dem Präfix?Adjustiert" oder zusammenfassend als?Adjustiertes Ergebnis"

bezeichnet). Die Berechnung dieser Kennzahlen und des adjustierten Ergebnisses

basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards, beinhaltet jedoch bestimmte

Adjustierungen. Eine Überleitung der adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-

Ergebnissen sowie weitere Informationen sind am Ende der Pressemitteilung und in

BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 30. Juni 2026 endende Quartal

enthalten, der am 4. August 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/) verfügbar ist. Obwohl Nicht-IFRS-Kennzahlen zusätzliche

Einblicke bieten können, sind sie kein Ersatz für die vergleichbaren IFRS-

Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher betrachtet werden. Sie sind stets

in Verbindung mit BioNTechs nach IFRS erstellten Finanzinformationen zu

betrachten oder zu interpretieren. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen

die adjustierten Ergebnisse den IFRS-Ergebnissen.

(3)?Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten Vertriebs- und

Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.?Adjustierte Vertriebs- und

allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten adjustierte Vertriebs- und

Marketingkosten sowie adjustierte allgemeine Verwaltungskosten.

(4 )Stand: 30. Juni 2026.

(5) Noch nicht bekannte und / oder quantifizierbare Risiken und damit

zusammenhängende Aktivitäten sind nicht inkludiert. Die Prognose spiegelt die

erwarteten Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und

potenziellen M&A-Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht

sind. Die Prognosen basieren auf Nicht-IFRS-Kennzahlen und schließen gewisse

Effekte im Vergleich zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen aus. Weitere Informationen

sind in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 30. Juni 2026 endende Quartal

enthalten, der am 4. August 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/) verfügbar ist.

(6) Ein Abkürzungsverzeichnis der Zielstrukturen und Indikationen ist am Ende

dieser Pressemitteilung zusammengestellt.

Geschäfts- und Kommerzialisierungsentwicklungen im zweiten Quartal 2026 sowie

wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

* BioNTech gab am 3. August 2026 bekannt, dass der Aufsichtsrat Dr. Guido

Oelkers zum neuen Chief Executive Officer der BioNTech SE ernannt hat, der

sein Amt spätestens zum 1. Februar 2027 antreten wird. Er wird damit auf

Prof. Dr. Ugur Sahin folgen. Guido Oelkers ist ein versierter Manager mit

über 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen strategischen Führungspositionen

in der Biotechnologie- und Pharmabranche. Er verfügt über eine nachweisliche

Erfolgsbilanz bei der Transformation und Skalierung globaler Organisationen

und hat nachhaltiges Wachstum durch konsequente Umsetzung, gezielte

Kapitalallokation und operative Exzellenz erzielt. Im Laufe seiner Karriere

hat Guido Oelkers erfolgreich komplexe und innovative Produktportfolios

aufgebaut, priorisiert und gestärkt, unter anderem auch in den Bereichen

Onkologie und Immunologie. Gleichzeitig hat er globale Geschäftsaktivitäten

in Schlüsselmärkten maßgeblich vorangetrieben, insbesondere in den

Vereinigten Staaten. Guido Oelkers wechselt von dem global tätigen, an der

Nasdaq Stockholm notierten Biopharmaunternehmen Swedish Orphan Biovitrum AB

(?Sobi"), bei dem er seit 2017 als Vorstandsvorsitzender tätig war, zu

BioNTech.

* Im Mai 2026 hielt das Unternehmen seine ordentliche Hauptversammlung ab. Die

Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Erweiterung des Aufsichtsrats von

sechs auf acht Mitglieder zu, um entsprechende Expertise zu ergänzen: Prof.

Dr. Dr. med. Iris Löw-Friedrich und Dr. Susanne Schaffert wurden als neue

Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt.

Variantenangepasster COVID-19-Impfstoff

* BioNTech und Pfizer Inc. (?Pfizer") haben bei der Europäischen Arzneimittel-

Agentur (European Medicines Agency,?EMA") sowie bei der US-amerikanischen

Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration,?FDA") Zulassungsanträge

für ihren an XFG angepassten monovalenten COVID-19-Impfstoff für die

Impfsaison 2026/2027 eingereicht.

* Im Juli 2026 wurde der an XFG angepasste monovalente COVID-19-Impfstoff von

BioNTech und Pfizer von der Europäischen Kommission (?EK") zugelassen. Die

Zulassung (Marketing Authorization) folgte auf die Empfehlung des

Ausschusses für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for

Human Use,?CHMP") der EMA.

Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline

Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen

Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein in Entwicklung befindlicher bispezifischer

Immunmodulator-Kandidat, der PD-L1(6)-Checkpoint-Inhibition mit der

Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in Zusammenarbeit mit BMS entwickelt

wird.

* Pumitamig wird derzeit in sieben zulassungsrelevanten Studien des klinischen

Entwicklungsprogramms ROSETTA untersucht. Hierbei wurden im ersten Halbjahr

2026 fünf neue globale klinische Studien in dreifach negativem Brustkrebs

(triple-negative breast cancer,?TNBC"), Darmkrebs (colorectal cancer,

?CRC"), Magenkrebs sowie nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell

lung cancer,?NSCLC") gestartet. Letztere Indikation umfasst zwei klinische

Studien: eine in Patientinnen und Patienten mit inoperablem nicht-

kleinzelligen Lungenkrebs in Stadium III, sowie eine in Patientinnen und

Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs mit einer

PD-L1-Expression von >= 50 %.

* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02;

NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)), die Pumitamig

in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus

Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patientinnen und Patienten mit

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht. Der Phase-3-Teil der Phase-2/3-

Studie befindet sich aktuell in der Rekrutierung. Im Mai 2026 wurden Daten

aus dem Phase-2-Teil der Studie auf der Jahrestagung der American Society of

Clinical Oncology (?ASCO") vorgestellt. Die Daten zeigten ermutigende Anti-

Tumor-Aktivität mit hohen Ansprechraten über alle PD-L-1-Expressionslevel

hinweg sowohl bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Plattenepithel- als

auch Nicht-Plattenepithel-Histologie (squamous and non-squamous NSCLC).

* Pumitamig wird derzeit auch in weiteren soliden Tumorindikationen in

mehreren Phase-1/2- und Phase-2-Studien sowohl als Monotherapie als auch in

Kombination mit Standardtherapien untersucht. Dies umfasst die Evaluierung

als Erstlinientherapie bei Leberzellkrebs (hepatocellular carcinoma,?HCC"),

als Zweitlinientherapie bei Glioblastom (?GBM"), als Erstlinientherapie bei

duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal

adenocarcinoma,?PDAC") sowie als Erstlinientherapie bei Nierenzellkarzinom

(renal cell carcinoma,?RCC").

* Derzeit laufen mehrere klinische Studien zur Signalfindung, um Pumitamig in

innovativen Kombinationen mit unternehmenseigenen Wirkstoffkandidaten zu

untersuchen. Diese Studien werden Informationen zur Festlegung von

geeigneten Dosierungen liefern und die Anti-Tumor-Aktivität in verschiedenen

Tumoren für die Entwicklung in fortgeschrittenen Phasen evaluieren. Es

werden mehrere Datenauswertungen aus diesen Kombinationsstudien im Jahr

2026 erwartet.

Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Kandidat für die selektive Eliminierung von

regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt

und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. (?OncoC4") entwickelt wird.

* Eine globale klinische Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510)) untersucht derzeit die

Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie bei Patientinnen

und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge

(metastatic squamous NSCLC), deren Erkrankung unter vorheriger

platinbasierter Chemotherapie und Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren weiter

fortschritt.

* * Im März 2026 wurden aktualisierte Daten aus der nicht-

zulassungsrelevanten Dosisfindungsphase, der ersten von zwei Stufen der

globalen klinischen Phase-3-Studie, auf dem European Lung Cancer

Congress (?ELCC") präsentiert. Gotistobart zeigte einen klinisch

relevanten Gesamtüberlebensvorteil (overall survival benefit,?OS

benefit") (Hazard Ratio: 0,46) im Vergleich zur Standard-Chemotherapie

und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil bei Patientinnen und

Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach

einer Anti-PD-(L)1-Therapie und einer platinbasierten Chemotherapie

weiter fortschritt.

* Aktualisierte Daten aus dem ersten Teil dieser Studie sollen auf der

Weltkonferenz für Lungenkrebs 2026 (World Conference on Lung Cancer,?WCLC")

der International Association for the Study of Lung Cancer (?IASLC")

vorgestellt werden.

* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden die ersten

Zwischenergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase der zweistufigen

klinischen Phase-3-Studie im Jahr 2026 erwartet.

* Eine klinische Phase-2-Studie (PRESERVE-004; NCT05446298

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05446298)) zur Evaluierung von

Gotistobart in Kombination mit Pembrolizumab bei Patientinnen mit

platinresistentem Eierstockkrebs (platinum-resistant ovarian cancer,?PROC")

läuft derzeit.

* * Im Mai 2026 wurden Daten aus dieser Studie auf der ASCO-Jahrestagung

2026 vorgestellt. Gotistobart in Kombination mit Pembrolizumab wies eine

ermutigende und anhaltende Anti-Tumor-Aktivität bei stark vorbehandelten

Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs auf.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-

Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.

(?DualityBio") entwickelt wird.

* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) zur Evaluierung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen

HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell

zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem

Gebärmutterkrebs (endometrial cancer,?EC") und HER2-Expression (IHC3+,

2+, 1+ oder ISH-positiv) untersucht werden, ist vollständig rekrutiert.

* Im Juni 2026 wurden auf dem Gynaecological Cancers Congress der European

Society for Molecular Oncology (?ESMO") in Kopenhagen, Dänemark, weitere

Daten aus dem Phase-2-Teil dieser Studie vorgestellt. Trastuzumab Pamirtecan

zeigte bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-exprimierenden

Gebärmutterkrebs eine ermutigende und anhaltende Anti-Tumor-Aktivität sowie

klinisch relevante Überlebensraten. Das Sicherheitsprofil war kontrollierbar

und entsprach den bekannten Profilen von gegen HER2 gerichteten ADCs.

* Eine klinische Phase-3-Studie (FERN-EC-01, NCT06340568

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568?term=NCT06340568&rank=1)) zur

Untersuchung von Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen mit

fortgeschrittenem und HER2-exprimierendem rezidivem Gebärmutterkrebs im

Vergleich zur vom Studienarzt gewählten Chemotherapie wird derzeit

durchgeführt.

* Eine klinische Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) zur Evaluierung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-

positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-

Expressionslevel läuft derzeit. Basierend auf den aktuellen

Ereignisprognosen wird die primäre Analyse im vierten Quartal 2026 erwartet.

* Vorbehaltlich der Rückmeldung der zuständigen Behörden planen BioNTech und

DualityBio, im Jahr 2026 einen Zulassungsantrag (Biologics License

Application,?BLA") einzureichen. Auf Grundlage aller klinischen Daten des

Kandidaten zu Gebärmutter- und Brustkrebs werden die Unternehmen außerdem

die optimale Strategie für eine mögliche Zulassung bestimmen. Dieser Ansatz

steht im Einklang mit der Strategie der Unternehmen, das Potenzial des

Kandidaten in einem sich wandelnden Behandlungsumfeld bestmöglich

auszuschöpfen und legt dabei den Schwerpunkt auf Chancen, bei denen ein

spürbarer Nutzen für Patientinnen und Patienten erreicht werden könnte.

Elfetabart Drozuntecan (BNT324/DB-1311) ist ein gegen B7-H3 gerichteter ADC-

Kandidat, der in Kollaboration mit DualityBio entwickelt wird. Mehr als 1.000

Patientinnen und Patienten wurden inzwischen in klinischen Studien bei mehr als

zehn Tumorarten mit Elfetabart Drozuntecan behandelt, darunter 400 in

Kombination mit Pumitamig.

* Im Mai 2026 wurde eine klinische Phase-3-Studie (NCT07365995

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07365995)) zur Evaluierung von

Elfetabart Drozuntecan im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit

metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs (metastatic castration-

resistant prostate cancer,?mCRPC") initiiert.

Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten

* Ergebnisse des dritten Quartals 2026 sowie Informationen zur

Geschäftsentwicklung: 3. November 2026

Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast

BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit

ein, heute, den 4. August 2026, um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr U.S. Eastern Time) an

der Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die Ergebnisse für das

zweiten Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung veröffentlicht

werden.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter

diesem Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BIe95c32d01771419396e04110c28d4a47). Nach der Registrierung

werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.

Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/u7an3ysn/) verfügbar sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der

Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im

Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de

(http://www.biontech.de/) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach

Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des

Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers,

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-verluste) durch

die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in Vertriebsgebieten, die in der

Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern liegen, insbesondere solche

Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von BioNTechs Partnern beruhen; die

Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff

und weiterer Produktkandidaten, falls diese zugelassen werden; den Annahmen

hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in der COVID-19-

Impfstoffnachfrage, einschließlich Veränderungen der Anforderungen im

Bestellverhalten und der erwarteten behördlichen Empfehlungen zur Anpassung von

Impfstoffen an neue Varianten oder Sublinien; der Beginn, der Zeitplan und

Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige

präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den

erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von

präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen

Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt

und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;

BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige

Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich

Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitplan und die Anzahl

zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das

Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise

initiiert; BioNTechs Erwartungen in Bezug darauf, wie sich Anpassungen der

Produktionsbetriebe auswirken; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs

Erwartungen in Bezug auf geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs

Kollaborations- und Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration

mit Bristol Myers Squibb; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in

der Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und internationalem Handel;

BioNTechs Schätzungen für Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten,

Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten und

Investitionsausgaben für den operativen Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen

bezüglich anstehender wissenschaftlicher und anlegerbezogener Präsentationen;

und BioNTechs Erwartungen bezüglich des Nettogewinns/(-verlusts). In manchen

Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen

wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",

?antizipiert",?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"

oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren

Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden

sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte zu

erreichen, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der vorgesehenen Termine für Beginn

und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche Fristen für die

Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von

Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen

und/oder die Termine für Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im

Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in

dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten und einschließlich der

Möglichkeit des Auftretens ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,

klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die

einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und

einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und

Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Stellen, privaten

Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern; die künftige kommerzielle

Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder jährlichen

Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von Zöllen und

Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere COVID-19-

Impfstoffe sowie Konkurrenz im Zusammenhang mit BioNTechs weiteren

Produktkandidaten; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche

Zulassungen für Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die

Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von

aufkommenden Virusvarianten verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit,

Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu entdecken und zu

entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,

die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs

Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene

Sicherheitsprobleme und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung

von von BioNTech entwickelten oder hergestellten Produkte und Produktkandidaten

entstehen; die Fähigkeit von BioNTech und seinen Kollaborationspartnern,

BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie

zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung und damit verbundene

Kosten des Unternehmens zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen;

die Fähigkeit, BioNTechs Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und

BioNTechs Produkte und Produktkandidaten herzustellen; erwartete Veränderungen

in der Geschäftsführung von BioNTech und den Übergang der Verantwortlichkeiten

im Vorstand, einschließlich der Identifikation und Anwerbung von Nachfolgern

bzw. Nachfolgerinnen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem und die

Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende

Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.

Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt

BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen

nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investorenanfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Abkürzungsverzeichnis

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| ADC | Antikörper-Wirkstoff-Konjugat |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| B7-H3 | Auch bekannt als CD276, cluster of differentiation 276 |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| BLA | Zulassungsantrag (Biologics License Application) |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| CTLA-4 | Zytotoxisches-T-Lymphozyten-assoziiertes Protein 4 |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| EC | Gebärmutterkrebs |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| GBM | Glioblastom |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| HCC | Leberzellkrebs |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| HER2 (or HER3) | Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3) |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| HR | Hormonrezeptor |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| IHC3+, 2+, 1+ | Immunhistochemischer Score 1+ (oder 2+ oder 3+) |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| IO | Immunonkologie |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| ISH-positive | In situ Hybridisierungs-positiv |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| mCRPC | Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| mRNA | Boten-Ribonukleinsäure |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| NSCLC | Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| PDAC | Duktales Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| PD-(L)1 | Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| PROC | Platinresistenter Eierstockkrebs |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| RCC | Nierenzellkarzinom |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

| VEGF-A | Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |

+----------------+-------------------------------------------------------------+

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Zwischenperiode

-----------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

+---------------+ +---------------+

| 2026 | 2025 | 2026 | 2025

| | | |

(in Millionen EUR, | | | |

bis auf Ergebnis | | | |

je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Umsatzerlöse | 105,6 | 260,8 | 223,7 | 443,6

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Umsatzkosten | (97,0) | (76,4) | (168,4) | (160,2)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Forschungs- und | | | |

Entwicklungskosten | (551,0) | (509,1) | (1.108,0) | (1.034,7)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Vertriebs- und | | | |

Marketingkosten | (40,1) | (19,7) | (68,0) | (33,4)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Allgemeine | | | |

Verwaltungskosten | (157,7) | (117,7) | (280,6) | (224,6)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Aufwendungen | (248,1) | (117,2) | (281,3) | (165,7)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Erträge | 40,2 | 78,2 | 57,0 | 139,8

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Betriebsergebnis | (948,1) | (501,1) | (1.625,6) | (1.035,2)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzerträge | 97,3 | 105,4 | 217,9 | 228,0

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzaufwendungen | (7,9) | (7,0) | (19,1) | (40,9)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Verlust vor | | | |

Steuern | (858,7) | (402,7) | (1.426,8) | (848,1)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Ertragsteuern | 37,9 | 16,1 | 74,1 | 45,7

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Nettoverlust | (820,8) | (386,6) | (1.352,7) | (802,4)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Ergebnis je Aktie | | | |

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Unverwässertes und | | | |

verwässertes | | | |

Ergebnis je Aktie | (3,24) | (1,60) | (5,34) | (3,33)

-------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------

Verkürzte Konzern-Bilanz der Zwischenperiode

-------------------------------------------------------------------------------

+---------------+

| 30. Juni | 31. Dezember

| |

(in Millionen EUR) | 2026 | 2025

| |

Aktiva | (ungeprüft) |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Langfristige Vermögenswerte | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Geschäfts- oder Firmenwert | 373,3 | 367,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.421,6 | 1.606,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sachanlagen | 1.036,1 | 1.080,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Nutzungsrechte | 182,2 | 210,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | - | 2,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.006,1 | 2.554,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 10,3 | 7,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Latente Steueransprüche | 15,7 | 13,5

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe langfristige Vermögenswerte | 5.045,3 | 5.842,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Kurzfristige Vermögenswerte | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vorräte | 100,6 | 110,7

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |

und sonstige Forderungen | 163,9 | 924,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | 10,4 | 8,1

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 5.037,8 | 7.201,8

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 172,7 | 173,8

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Ertragsteueranspruch | 70,9 | 52,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9.741,0 | 7.675,4

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe kurzfristige Vermögenswerte | 15.297,3 | 16.146,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Bilanzsumme | 20.342,6 | 21.988,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

| |

| |

Passiva | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Eigenkapital | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Gezeichnetes Kapital | 259,0 | 259,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Kapitalrücklagen | 2.339,1 | 2.473,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Eigene Anteile | (7,8) | (7,7)

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Gewinnrücklagen | 16.609,2 | 17.961,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige Rücklagen | (1.442,0) | (1.462,3)

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe Eigenkapital | 17.757,5 | 19.224,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Langfristige Schulden | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 258,9 | 215,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 90,0 | 94,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Rückstellungen | 58,6 | 35,5

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 87,6 | 88,0

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 107,5 | 104,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Latente Steuerschulden | 33,3 | 84,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe langfristige Schulden | 635,9 | 622,1

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Kurzfristige Schulden | |

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 57,2 | 52,2

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | |

Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 646,7 | 534,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 78,3 | 351,7

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Ertragsteuerverbindlichkeiten | 21,2 | 65,6

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Rückstellungen | 234,9 | 145,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 742,5 | 754,9

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 168,4 | 237,7

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe kurzfristige Schulden | 1.949,2 | 2.142,3

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Summe Schulden | 2.585,1 | 2.764,4

----------------------------------------------- | ------------- | -------------

Bilanzsumme | 20.342,6 | 21.988,6

----------------------------------------------- +---------------+ -------------

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung der Zwischenperiode

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate Sechs Monate

zum 30. Juni zum 30. Juni

+---------------+ +---------------+

| 2026 | 2025 | 2026 | 2025

| | | |

(in Millionen EUR) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Betriebliche Tätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Nettoverlust | (820,8) | (386,6) | (1.352,7) | (802,4)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Ertragsteuern | (37,9) | (16,1) | (74,1) | (45,7)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Verlust vor Steuern | (858,7) | (402,7) | (1.426,8) | (848,1)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Anpassungen zur Überleitung des | | | |

Ergebnisses vor Steuern auf die | | | |

Netto-Cashflows | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Abschreibungen und | | | |

Wertminderungen auf Sachanlagen, | | | |

immaterielle Vermögenswerte und | | | |

Nutzungsrechte | 266,1 | 51,0 | 387,4 | 93,8

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Aufwendungen für anteilsbasierte | | | |

Vergütung | 20,9 | 32,1 | 43,7 | 54,2

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Fremdwährungsdifferenzen, netto | 17,3 | 12,2 | 17,7 | 60,5

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Gewinn aus dem Abgang von | | | |

Sachanlagen | (0,9) | (0,3) | (1,0) | (0,4)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzerträge ohne | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | (94,6) | (105,4) | (205,6) | (228,0)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzaufwendungen ohne | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | 7,9 | 6,6 | 19,1 | 14,5

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Zuwendungen der öffentlichen | | | |

Hand und ähnliche Zuwendungen | (14,5) | (18,5) | (32,1) | (33,0)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Sonstige nicht zahlungswirksame | | | |

Erträge | - | - | - | (15,0)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Veränderungen des | | | |

Nettoumlaufvermögens: | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Abnahme / (Zunahme) der | | | |

Forderungen aus Lieferungen und | | | |

Leistungen, sonstigen | | | |

Forderungen, | | | |

Vertragsvermögenswerten und | | | |

sonstigen Vermögenswerten | 366,0 | (412,6) | 797,1 | 108,4

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Abnahme der Vorräte | 3,2 | 22,8 | 10,2 | 56,6

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

(Abnahme) / Zunahme der | | | |

Verbindlichkeiten aus | | | |

Lieferungen und Leistungen, | | | |

sonstigen | | | |

Finanzverbindlichkeiten, | | | |

sonstigen Verbindlichkeiten, | | | |

Vertragsverbindlichkeiten, | | | |

Rückerstattungsverbindlichkeiten | | | |

und Rückstellungen | 224,7 | 909,5 | (147,2) | (72,4)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erhaltene Zinsen und realisierte | | | |

Gewinne aus Zahlungsmitteln und | | | |

Zahlungsmitteläquivalenten | 70,8 | 73,1 | 157,4 | 191,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Gezahlte Zinsen und realisierte | | | |

Verluste aus Zahlungsmitteln und | | | |

Zahlungsmitteläquivalenten | (2,3) | (2,7) | (5,6) | (5,8)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Gezahlte Ertragsteuern, netto | (16,1) | (14,9) | (57,7) | (27,1)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Auszahlungen für anteilsbasierte | | | |

Vergütung | (13,0) | (11,5) | (15,1) | (15,1)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erhaltene Zuwendungen der | | | |

öffentlichen Hand und ähnliche | | | |

Zuwendungen | 33,7 | 7,8 | 48,0 | 31,0

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Cashflows aus der betrieblichen | | | |

Tätigkeit | 10,5 | 146,5 | (410,5) | (634,2)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Investitionstätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erwerb von Sachanlagen | (54,6) | (27,1) | (111,4) | (76,0)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Einzahlung aus der Veräußerung | | | |

von Sachanlagen | 3,4 | 0,5 | 5,0 | 1,0

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erwerb von immateriellen | | | |

Vermögenswerten | (0,8) | (3,1) | (22,9) | (572,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erwerb von Tochterunternehmen | | | |

und Geschäftsbetrieben abzüglich | | | |

erworbener Zahlungsmittel | - | - | - | (78,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Investitionen in sonstige | | | |

finanzielle Vermögenswerte | (2.055,9) | (1.670,0) | (3.606,1) | (4.177,7)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Einzahlung aus der Fälligkeit | | | |

von sonstigen finanziellen | | | |

Vermögenswerten | 2.007,8 | 1.635,3 | 6.285,9 | 6.085,9

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Cashflows aus der | | | |

Investitionstätigkeit | (100,1) | (64,4) | 2.550,5 | 1.182,4

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzierungstätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Zahlungseingänge aus der | | | |

Aufnahme von Darlehen | 37,8 | - | 76,2 | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Tilgung von Darlehen | (5,8) | (3,7) | (5,9) | (8,2)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Tilgung von | | | |

Leasingverbindlichkeiten | (11,3) | (9,6) | (23,2) | (18,9)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Aktienrückkaufprogramm | (129,2) | - | (129,2) | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Cashflows aus der | | | |

Finanzierungstätigkeit | (108,5) | (13,3) | (82,1) | (27,1)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Nettozunahme / (-abnahme) von | | | |

Zahlungsmitteln und | | | |

Zahlungsmitteläquivalenten | (198,1) | 68,8 | 2.057,9 | 521,1

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Wechselkursbedingte Änderungen | | | |

der Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente | (3,3) | 9,2 | (6,7) | (6,9)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Andere bewertungsbedingte | | | |

Änderungen der Zahlungsmittel | | | |

und Zahlungsmitteläquivalente | 3,0 | 6,6 | 14,4 | (6,6)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |

Beginn der Berichtsperiode | 9.939,4 | 10.184,9 | 7.675,4 | 9.761,9

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |

30. Juni | 9.741,0 | 10.269,5 | 9.741,0 | 10.269,5

---------------------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------

Bestimmte Posten der Vergleichsperiode wurden zusammengefasst, um sie an die

Darstellung der aktuellen Periode anzupassen und um die Lesbarkeit zu

verbessern.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 30. Juni 2026

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Forschungs- und

Entwicklungskosten (551,0) - 73,9 - - (477,1)

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (248,1) - 87,0 97,6 - (63,5)

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Betriebsergebnis (948,1) - 160,9 97,6 - (689,6)

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Verlust vor

Steuern (858,7) - 160,9 97,6 - (600,2)

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Nettoverlust(1) (820,8) - 160,9 97,6 - (562,3)

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Ergebnis je Aktie

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Unverwässertes und

ver-wässertes

Ergebnis je Aktie (3,24) (2,22)

-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 30. Juni 2025

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (117,2) - 10,0 27,8 - (79,4)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Betriebsergebnis (501,1) - 10,0 27,8 - (463,3)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Verlust vor

Steuern (402,7) - 10,0 27,8 - (364,9)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Nettoverlust(1) (386,6) - 10,0 27,8 - (348,8)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Ergebnis je

Aktie

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Unverwässertes

und ver-

wässertes

Ergebnis je

Aktie (1,60) (1,45)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die sechs Monate zum 30. Juni 2026

+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| |

| |

| nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft) |

| ------------------------------------------------------------- |

| IFRS Erträge aus Adjustiertes |

| Ergebnis dem Ergebnis |

| |

| Unternehmens- |

| erwerb zu |

| einem |

| |

| Preis unter |

| dem |

| |

| Marktwert |

| Mitarbeiter- sowie |

| bezogene |

| Erträge und |

| Aufwendungen Aufwendungen |

| Aufwendungen |

(in Millionen EUR, | und Erträge Wertminder- aus |

bis auf Ergebnis | aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer- |

je Aktie) | (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Forschungs- und | |

Entwicklungskosten | (1.108,0) - 103,8 - - (1.004,2) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Sonstige | |

betriebliche | |

Aufwendungen | (281,3) - 87,0 105,0 - (89,3) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Betriebsergebnis | (1.625,6) - 190,8 105,0 - (1.329,8) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Verlust vor | |

Steuern | (1.426,8) - 190,8 105,0 - (1.131,0) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Nettoverlust(1) | (1.352,7) - 190,8 105,0 - (1.056,9) |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Ergebnis je Aktie | |

-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |

Unverwässertes und | |

ver-wässertes | |

Ergebnis je Aktie | (5,34) (4,17) |

-------------------- +--------------------------------------------------------------------------------------------+

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die sechs Monate zum 30. Juni 2025

nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)

-------------------------------------------------------------

IFRS Erträge aus Adjustiertes

Ergebnis dem Ergebnis

Unternehmens-

erwerb zu

einem

Preis unter

dem

Mitarbeiter- Marktwert

bezogene sowie

Aufwendungen Aufwendungen Erträge und

(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen

bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-

je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Sonstige

betriebliche

Aufwendungen (165,7) - 10,0 27,8 - (127,9)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Sonstige

betriebliche

Erträge 139,8 - - - (15,0) 124,8

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Betriebsergebnis (1.035,2) - 10,0 27,8 (15,0) (1.012,4)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Verlust vor

Steuern (848,1) - 10,0 27,8 (15,0) (825,3)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Nettoverlust(1) (802,4) - 10,0 27,8 (15,0) (779,6)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Ergebnis je

Aktie

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

Unverwässertes

und ver-

wässertes

Ergebnis je

Aktie (3,33) (3,23)

------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------

(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Â°