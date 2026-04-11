GNW-News: BioNTechs und DualityBios Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidat Trastuzumab Pamirtecan zeigte klinisch relevante Wirksamkeit bei Patientinnen mit ...

^* Trastuzumab Pamirtecan, ein innovativer gegen HER2 gerichteter Antikörper-

Wirkstoff-Konjugat-Kandidat, erreichte den primären Wirksamkeitsendpunkt in

einer Phase-2-Kohorte bei stark vorbehandelten Patientinnen mit HER2-

exprimierenden rezidivierendem Gebärmutterkrebs, eine Indikation mit hohem

ungedecktem medinischem Bedarf

* Die Daten zeigten eine klinisch relevante Anti-Tumor-Aktivität über alle

HER2-Expressionslevel hinweg bei einem kontrollierbaren Sicherheitsprofil;

bei zentraler HER2-Testung(i) betrug die bestätigte objektive Ansprechrate

47,9 Prozent bei allen auswertbaren Patientinnen, 49,3 Prozent bei

Patientinnen mit vorheriger Behandlung mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor

und das mediane progressionsfreie Überleben 8,1 Monate

* Die bislang größte Studie, in der Ergebnisse für ein gegen HER2 gerichtetes

Antikörper-Wirkstoff-Konjugat in dieser Indikation berichtet wurden,

unterstützt das Potenzial von Trastuzumab Pamirtecan in praxisnahen

Patientenpopulationen, einschließlich Patientinnen mit niedrigeren HER2-

Expressionsleveln und vorheriger Checkpoint-Inhibitor-Behandlung

MAINZ, Deutschland, 11. April 2026 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") gab heute positive Ergebnisse aus der primären Analyse einer

Phase-2-Kohorte bekannt, die Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) bei

Patientinnen mit HER2-exprimierendem, fortgeschrittenem Gebärmutterkrebs

untersuchte, deren Erkrankung unter oder nach einer Erstlinien-Chemotherapie

sowie mit oder ohne vorheriger Behandlung mit einem Checkpoint-Inhibitor

fortgeschritten war. Diese Kohorte ist Teil einer globalen Phase-1/2a-Studie

(NCT05150691 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)), in welcher der

gegen HER2 gerichtete Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate,

?ADC")-Kandidat Trastuzumab Pamirtecan bei verschiedenen soliden Tumoren

untersucht wird.

Die Daten zeigten eine klinisch relevante Wirksamkeit und ein kontrollierbares

Sicherheitsprofil für Trastuzumab Pamirtecan als Monotherapie in Patientinnen

über alle immunohistochemisch (IHC)-bestimmten HER2-Expressionslevel hinweg

(IHC1+, IHC2+, IHC3+)(ii). Die Behandlungsergebnisse waren auch bei Patientinnen

mit oder ohne vorheriger Checkpoint-Inhibitor-Behandlung konsistent. Die Daten

werden heute in einem Vortrag auf der diesjährigen Jahrestagung zu

Krebserkrankungen bei Frauen der Society of Gynecologic Oncology ("SGO") in San

Juan, Puerto Rico, vorgestellt.

?Gebärmutterkrebs zählt zu den wenigen Krebserkrankungen mit steigender

Sterblichkeitsrate(1). Insbesondere für Patientinnen mit rezidivierender

Erkrankung und niedrigen HER2-Expressionsleveln besteht ein dringender Bedarf an

neuen Behandlungsoptionen, da der derzeitige Chemotherapie Behandlungsstandard

nur eine Ansprechrate von 15 % erzielt(2)", sagte Bhavana Pothuri, M.D.,

medizinische Direktorin des Clinical Trial Office (CTO) und Direktorin für

Forschung im Bereich gynäkologische Onkologie am NYU Langone Perlmutter Cancer

Center.?Die Ergebnisse zu Trastuzumab Pamirtecan sind ermutigend, da der

Kandidat über alle HER2-Level hinweg klinisch bedeutsame Behandlungsergebnisse

zeigte. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Ergebnisse in einer breiten

Patientenpopulation beobachtet wurden, die die klinische Praxis widerspiegelt,

darunter auch Patientinnen mit vorheriger Behandlung mit einem Immuncheckpoint-

Inhibitor sowie Patientinnen mit viszeralen Metastasen."

Die Analyse der Phase-2-Kohorte umfasste 145 Patientinnen mit fortgeschrittenem

oder metastasiertem HER2-exprimierendem Gebärmutterkrebs, deren Erkrankung nach

einer Erstlinien- oder späteren Therapie fortgeschritten war. Die Kohorte

erreichte ihren primären Wirksamkeitsendpunkt der objektiven Ansprechrate

(objective response rate,?ORR") untersucht bei 73 Patientinnen mit vorheriger

Checkpoint-Inhibitor-Behandlung und zentraler Testung des HER2-Status und zeigte

eine bestätigte Ansprechrate von 49,3 % (95 %-KI: 37,4, 61,3). Unter allen

zentral getesteten Patientinnen (n=96), lag die bestätigte objektive

Ansprechrate bei 47,9 % (95 %-KI: 37,6, 58,4), mit einem medianen

progressionsfreien Überleben (median progression-free survival,?mPFS") von 8,1

Monaten (95 %-KI: 5,5, 11,8).

Unter den 143 hinsichtlich der Wirksamkeit auswertbaren Patientinnen, deren HER-

2 Status lokal(i) getestet wurde, betrug die bestätigte objektive Ansprechrate

44,1 % (95 %-KI: 35,8; 52,6). Trastuzumab Pamirtecan zeigte eine durchweg

ermutigende Anti-Tumor-Aktivität über alle HER2-Expressionslevel hinweg, mit

vergleichbaren Ergebnissen bei lokaler oder zentraler HER2-Testung. In der

Gesamtkohorte der Patientinnen mit lokaler HER2-Testung betrug die bestätigte

objektive Ansprechrate 33,9 % (IHC1+) und 40,4 % (IHC2+) bei Patientinnen mit

niedrigen HER2-Expressionsleveln, sowie 73,1 % (IHC3+) bei Patientinnen mit

hoher HER2-Expression. Die mediane Dauer des Ansprechens (median duration of

response,?mDoR") betrug 10,3 Monate. Das mediane progressionsfreie Überleben

bei allen auswertbaren Patientinnen (n=145) betrug 8,0 Monate (95 %-KI:

5,6; 8,3), unabhängig davon, ob sie zuvor mit einem Checkpoint-Inhibitor

behandelt worden waren oder nicht.

Das Sicherheitsprofil war kontrollierbar und entsprach dem für gegen HER2

gerichtete ADCs zu erwartendem Profil. Die häufigsten behandlungsbedingten

unerwünschten Ereignisse (treatment-related adverse events,?TRAEs") waren

Übelkeit niedrigen Grades, Anämie, eine verringerte Thrombozytenzahl sowie

Fatigue niedrigen Grades. Behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse des Grades

>=3 wurden bei 68 von 145 Patientinnen (46,9 %) berichtet. Adjudizierte Fälle von

interstitieller Lungenerkrankung (?ILD") oder Pneumonitis Grades >=3 traten bei

4,8 % der Patientinnen auf und entsprachen dem bekannten Sicherheitsprofil von

HER2-gerichteten ADC-Therapien. Der Großteil der Ereignisse des Grades 3 und

höher konnte durch geeignete medizinische Interventionen effektiv behandelt

werden.

?Diese positiven Ergebnisse bei Patientinnen mit Gebärmutterkrebs einschließlich

solcher mit niedrigen HER2-Expressionsniveaus, unterstreichen das Potenzial von

Trastuzumab Pamirtecan", sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Chief Medical Officer und

Mitgründerin von BioNTech.?HER2 bleibt ein zentraler therapeutischer

Ansatzpunkt, insbesondere bei gynäkologischen Krebserkrankungen und Brustkrebs.

Wir treiben die Entwicklung von Trastuzumab Pamirtecan weiterhin konsequent

voran, sowohl als Monotherapie als auch in innovativen

Kombinationstherapieansätzen. Unser Ziel ist es, den erheblichen ungedeckten

medizinischen Bedarf bei der Behandlung von Patientinnen mit HER2-getriebenen

Tumoren zu adressieren."

Trastuzumab Pamirtecan erhielt im Jahr 2023 den Fast-Track-Status und den

Breakthrough-Therapy-Status der U.S.-amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S.

Food and Drug Administration,?FDA") für die Behandlung von Gebärmutterkrebs.

Derzeit läuft eine globale, zulassungsrelevante Phase-3-Studie Fern-EC-01

(NCT06340568 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568)) in der die

Wirksamkeit von Trastuzumab Pamirtecan als Monotherapie im Vergleich zur

Chemotherapie bei vorbehandelten Patientinnen mit HER2-expremierendem,

rezidivierendem Gebärmutterkrebs untersucht wird. BioNTech und DualityBio

planen, vorbehaltlich der Rückmeldung der FDA, im Jahr 2026 einen

Zulassungsantrag (Biologics License Application,?BLA") einzureichen.

Über Trastuzumab Pamirtecan

Der von BioNTech und DualityBio gemeinsam entwickelte Produktkandidat

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein auf einem Topoisomerase-1-

Inhibitor basierendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate,

?ADC") der dritten Generation. Der ADC-Kandidat richtet sich gegen den Humanen

Epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor

2,?HER2") und basiert auf DualityBios unternehmenseigener Plattform namens

Duality Immune Toxin Antibody Conjugates (?DITAC"). HER2 ist ein Protein, das

auf der Oberfläche solider Tumore exprimiert und mit dem aggressiven Wachstum

und der Ausbreitung von Krebszellen assoziiert wird. Präklinische Daten und

vorläufige klinische Daten zu Trastuzumab Pamirtecan deuten auf das Potenzial

hin, HER2-Rezeptoren auf soliden Tumoren unabhängig vom Expressionsniveau mit

einem kontrollierbaren Sicherheitsprofil und einem potenziell erweiterten

therapeutischen Fenster zu adressieren.

Trastuzumab Pamirtecan wird derzeit in einer laufenden Phase-1/2-Studie

(NCT05150691 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) bei Patientinnen

und Patienten mit fortgeschrittenen/metastasierten soliden Tumoren und in zwei

Phase-3-Studien untersucht. Fern-EC-01, eine randomisierte klinische Phase-3-

Studie (NCT06340568 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568)) zur

Evaluierung von Trastuzumab Pamirtecan im Vergleich zu einer vom Prüfer

gewählten Monochemotherapie bei zuvor behandelten Patientinnen mit HER2-

positivem fortgeschrittenem, rezidivierendem Gebärmutterkrebs, rekrutiert

derzeit Patientinnen für die Studie. DYNASTY-Breast02, eine klinische Phase-3-

Studie (NCT06018337 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)), untersucht

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-

positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigen HER2-

Expressionsleveln, deren Erkrankung unter Hormontherapie und/oder Cyclin-

abhängiger Kinase 4/6-Therapie (cyclin-dependent kinase 4/6,?CDK4/6")

fortschritt. Die Studie ist vollständig rekrutiert und Ergebnisse werden noch in

diesem Jahr erwartet.

Über die klinische Phase-1/2a-Studie

Die globale klinischen Phase-1/2a-Studie mit mehreren Kohorten (NCT05150691

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) untersuchte die Sicherheit und

Verträglichkeit von Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittenen, HER-exprimierenden, soliden Tumoren. Kohorte 2b ist eine

Phase-2-Erweiterungskohorte, in die 145 Patientinnen mit

fortgeschrittenem/metastasiertem HER2-exprimierendem Gebärmutterkrebs

aufgenommen wurden, deren Erkrankung nach einer Erst- und späteren

Therapielinien fortgeschritten war. Der HER2-Status wurde bei allen Patientinnen

durch lokale Tests bestimmt und, soweit möglich, durch zentrale Tests bestätigt.

Die primären Endpunkte waren die objektive Ansprechrate bei Patientinnen mit

vorangegangener Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren und HER2-Expression, die

durch retrospektive zentrale Tests bestätigt wurde, sowie die Sicherheit. Zu den

sekundären Endpunkten gehörten die objektive Ansprechrate (objective response

rate,?ORR"), die Dauer des Ansprechens (duration of response,?DoR"), die

Krankheitskontrollrate (disease control rate,?DCR"), das progressionsfreie

Überleben (progression-free survival,?PFS") und das Gesamtüberleben (overall

survival,?OS").

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

anderen schweren Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe),

Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0xsoDiiMpTovKSGTIb6Ir0Rkn88zGbU6NWSr

mTc3TS2NIAC9bZ06nMGuJJSL8vzGp3bHU8rc9uOadCo46Rb27TVtMpJO-

5GVkTu7MWf-4x6YMxfBcQPME5aYzP0ylP2W).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: die Zusammenarbeit von BioNTech und DualityBio, um gemeinsam

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates, ADCs), klinisch zu

entwickeln, einschließlich Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303); den Zeitplan

der Phase-1/2a-Studie für Trastuzumab Pamirtecan bei

fortgeschrittenen/metastasierten soliden Tumoren und der zwei Phase-3-Studien

sowie für jegliche darauffolgenden Auswertungen von Daten; das

Zulassungspotenzial jeglicher Studien, die für Trastuzumab Pamirtecan initiiert

werden könnten; der Zeitplan für geplante BLA-Einreichungen für Trastuzumab

Pamirtecan in jeglichen Indikationen; die Art und Charakterisierung sowie der

Zeitpunkt der Veröffentlichung von klinischen Daten von BioNTechs

Entwicklungsplattformen, die dem Peer-Review, der behördlichen Prüfung und der

Marktinterpretation unterliegen; die geplanten nächsten Schritte in BioNTechs

Entwicklungsprogrammen einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über

den Zeitplan für den Beginn oder die Rekrutierung klinischer Studien, die

Beantragung sowie den Erhalt von Produktzulassungen in Bezug auf BioNTechs

Produktkandidaten; die Fähigkeit von BioNTechs mRNA-Technologie, klinische

Wirksamkeit außerhalb von BioNTechs Plattform für Infektionskrankheiten zu

demonstrieren; die potenzielle Sicherheit und Wirksamkeit von BioNTechs anderen

Produktkandidaten; sowie BioNTechs voraussichtliche Marktchancen und -größe für

ihre Produktkandidaten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von

BioNTech in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen zahlreichen Risiken

und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen enthalten oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten

gehören unter anderem, aber nicht beschränkt auf, Diskussionen mit den

Zulassungsbehörden bezüglich des Zeitplans und der Anforderungen für zusätzliche

klinische Studien; sowie die Fähigkeit, vergleichbare klinische Ergebnisse in

zukünftigen klinischen Studien zu erzielen. In manchen Fällen können die

zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",

?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",

?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die

negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie

identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder

Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie

einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen

Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech

liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich

oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten

beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit

Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich der Fähigkeit, die

erwarteten klinischen Endpunkte, die Termine für Beginn und/oder Abschluss

klinischer Studien, die Termine für die Einreichung bei den Behörden, die

Termine für behördliche Zulassungen und/oder die Termine für Markteinführungen

zu erreichen, sowie die Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen

Daten, einschließlich der in dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten und

einschließlich der Möglichkeit für das Auftreten ungünstiger neuer

präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen

vorhandener präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art

der klinischen Daten, die einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer

behördlichen Prüfung und einer Marktinterpretation unterliegen; den Zeitpunkt

und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für BioNTechs Produktkandidaten

zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTech und ihren

Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu

beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und

Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und

Bereitschaft von BioNTechs Kooperationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle

Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von BioNTech entwickelter oder

hergestellter Produkte und Produktkandidaten auftreten; die Fähigkeit BioNTechs

und von BioNTechs Kollaborationspartnern, Produktkandidaten zu kommerzialisieren

und sie im Falle einer Zulassung zu vermarkten; BioNTechs Fähigkeit, ihre

Entwicklung und Expansion zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den USA

und anderen Ländern; BioNTechs Fähigkeit, Produktionskapazitäten effektiv zu

skalieren und BioNTechs Produkte und BioNTechs Produktkandidaten herzustellen;

Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem und die Märkte; und andere

Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Jahresbericht (Form 20-F) für das am 31. Dezember

2025 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten

Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0xsoDiiMpTovKSGTIb6Ir70b_IiIun_eUvjf

MuZvjVmD_MfrYIHYIC_WG1UUZh-NTvsy4ZGmJ2UEdyQcYrny9Q==) verfügbar. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt

BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen

nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

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(i) Zentrale Testung bezeichnet die Analyse der HER2-Expressionslevel, die in

einem einzigen, dafür vorgesehenen Labor durchgeführt wird, während die lokale

Testung die Analyse direkt am jeweiligen Studienzentrum der Patientin

bezeichnet.

(ii) HER2-Expressionslevel in der Immunhistochemie (?IHC"): IHC1+ = niedrige

Expression, IHC2+ = moderate Expression, IHC3+ = hohe Expression.

(1) National Cancer Institute. Cancer Stat Facts: Uterine Cancer.

https://seer.cancer.gov/statfacts/html/corp.html. Accessed March 17, 2026.

(2) Makker V, et al. J Clin Oncol. 2023 Apr 14;41(16):2904-2910.

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