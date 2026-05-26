GNW-News: Bitwise legt Canton ETP auf

^Bitwise legt Canton ETP auf

Neues ETP bildet den nativen Token der für die Kapitalmärkte entwickelten

Blockchain-Plattform ab

* Das Produkt zielt darauf ab, börsengehandelten Zugang zu CC, dem nativen

Token der Blockchain-Plattform Canton Network, zu bieten.

* Canton Network ist eine ist eine auf Datenschutz ausgelegte, speziell für

Kapitalmärkte entwickelte Blockchain, die Banken und Finanzinstituten den

digitalen Handel und die Abwicklung von Vermögenswerten ermöglicht, während

sensible Transaktionsdaten vertraulich bleiben.

* Das Produkt ist das neueste ETP von Bitwise, das institutionelle Standards

erfüllt und das wachsende Interesse von Investoren an regulierter

Infrastruktur für digitale Vermögenswerte widerspiegelt.

26. Mai 2026, Frankfurt - Bitwise gibt heute den Start des Bitwise Canton ETP

(Ticker: BWCC; ISIN: DE000A4ARTH9) auf Deutsche Börse Xetra bekannt. Das Produkt

zielt darauf ab, einen börsengehandelten Zugang zu CC, dem nativen Token des

Canton Network, zu bieten. Dabei bildet das ETP den Kaiko CANTO Reference Rate

LDNLF Index (https://explorer.kaiko.com/rates/KK_RFR_CCUSD) ab.

Canton Network ist eine auf Datenschutz ausgelegte Blockchain, die für die

Bedürfnisse von Banken, Börsen und Finanzmarktinfrastrukturen entworfen wurde.

Institutionen wie Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Börse und der

Finanztechnologieanbieter Broadridge sind an der Entwicklung beteiligt. Das

Protokoll soll regulierten Finanzinstituten ermöglichen, Vermögenswerte digital

zu emittieren, zu handeln und abzuwickeln, während Transaktionsdetails

vertraulich bleiben. Im Gegensatz zu öffentlichen Blockchains wie Bitcoin oder

Ethereum, bei denen alle Aktivitäten für jeden sichtbar sind, sehen, validieren

und erfassen die Teilnehmer auf Canton nur die für sie relevanten

Transaktionsteile - und erfüllen damit die Vertraulichkeits- und Compliance-

Anforderungen der Regulierungsbehörden.

CC als nativer Token von Canton spielt eine zentrale Rolle bei Governance und

Betrieb des Netzwerks. Sein Wert ist eng mit der Nutzung und dem Wachstum des

Canton-Ökosystems verbunden. Für traditionelle Investoren stellt das neu

aufgelegte ETP eine Möglichkeit dar, an dem wachsenden Ökosystem

institutioneller Blockchain-Anwendungen zu partizipieren.

Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, sagte:?Das

Bitwise Canton ETP ist eine zeitgemäße Ergänzung unserer wachsenden Palette

europäischer Krypto-ETPs. Das Canton Network sticht als Blockchain-Plattform

hervor, die von Grund auf für die Kapitalmärkte entwickelt wurde und

Datenschutz, Interoperabilität und Programmierbarkeit in einer Weise kombiniert,

die speziell auf institutionelle Compliance-Anforderungen zugeschnitten ist.

Während die Tokenisierung von Assets weiter an Dynamik gewinnt, positioniert

sich die Infrastruktur von Canton als bedeutender Akteur in den digitalen

Finanzmärkten. BWCC bietet Investoren einen komfortablen, börsengehandelten

Zugang zu diesem Ökosystem über eine regulierte ETP-Struktur."

BWCC wird von Bitwise Europe GmbH in Deutschland emittiert und ist das neueste

Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Krypto-ETP-Produktreihe

aufgelegt hat. Es unterstreicht die fortlaufenden Bestrebungen des Unternehmens,

den Zugang zu Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte in Europa auszubauen.

BWCC ist vollständig durch CC-Token gedeckt, die im Cold Storage verwahrt

werden. Das Produkt kann über ein herkömmliches Brokerkonto gekauft und verkauft

werden - ohne dass eine eigene Krypto-Wallet erforderlich ist.

Wichtige Produktdaten

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| ETP Name | Bitwise Canton ETP |

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| Ticker | BWCC |

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| ISIN / WKN | DE000A4ARTH9 / A4ARTH |

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| Index Benchmark | CANTO Reference Rate LDNLF |

+-----------------+----------------------------+

| TER | 0,85% p.a. |

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| Emittent | Bitwise Europe GmbH |

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| Herkunftsland | Deutschland |

+-----------------+----------------------------+

* Das Bitwise Canton ETP zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Kaiko CANTO

Reference Rate LDNLF Index abzubilden, abzüglich der jährlichen

Verwaltungsgebühr (TER: 0,85 % p. a.). Der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Anteil

spiegelt die tägliche Preisentwicklung von CANTO wider, abzüglich der

anfallenden Gebühren. Der Marktpreis des ETP kann schwanken und die

Wertentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts möglicherweise nicht exakt

nachbilden.

Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein

verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert des ETP kann sowohl

steigen als auch fallen, Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten

Betrag zurück. Das ETP unterliegt unter anderem Markt-, Liquiditäts-,

Verwahrungs- und regulatorischen Risiken. Weitere Informationen finden Sie unter

www.bitwiseinvestments.eu/products (http://www.bitwiseinvestments.eu/products).

Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise: Alle Produkte

(https://d320lr04.eu1.hs-sales-engage.com/Ctc/L0+23284/d320lr04/JlF2-

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Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)

Über Bitwise

Bitwise zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern mit Fokus auf

Kryptowährungen und verwaltet über 11 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern.

Seit 2017 hat sich Bitwise in den USA und Europa einen Namen gemacht, indem das

Unternehmen eine breite Palette von Index- und aktiv verwalteten Lösungen über

ETPs, Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Private-Equity- Fonds und

Hedgefonds-Strategien anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter

bitwiseinvestments.eu.

Risikohinweis zu Krypto-ETPs

Investitionen in krypto-gebundene Produkte und Krypto-Assets bergen hohe

Risiken. Das investierte Kapital ist gefährdet und Verluste bis zur Höhe des

vollen Anlagebetrags sind möglich. Anleger sollten beachten, dass Investitionen

in Krypto-Assets mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter:

* Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets und börsengehandelten

Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

* Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die

Ausführung von Transaktionen beeinflussen.

* Verwahrungsrisiko: Obwohl digitale Assets bei spezialisierten und

regulierten Verwahrstellen verwahrt werden, können sie weiterhin

Cyberangriffen und technischen Störungen ausgesetzt sein.

* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich

weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

* Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich

beeinflussen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum

Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Potenzielle Anleger sollten sich

unabhängig beraten lassen und die relevanten Informationen in den jeweiligen

Anleihebedingungen, dem Basisinformationsblatt (KID) sowie dem Basisprospekt,

insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die von der Bitwise Europe

GmbH emittierten ETPs richten sich an Anleger mit Erfahrung im Umgang mit

Kryptowährungen und können komplex sein. Die relevanten Dokumente sind unter

https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents abrufbar.

Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) genehmigt. Diese Genehmigung stellt jedoch keine Empfehlung der Qualität

der Wertpapiere dar. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer

Anlageentscheidung sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen

einer Anlage vollständig zu verstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit

ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von

ETPs kann schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die

Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt

ab. Diversifikation garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.

Vereinigtes Königreich und Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich

ausschließlich an professionelle Anleger im Vereinigten Königreich. Andere

Personen, einschließlich Privatanleger und die allgemeine Öffentlichkeit, dürfen

nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Das

BWCC ETP steht Privatanlegern im Vereinigten Königreich und Frankreich nicht zur

Verfügung.

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