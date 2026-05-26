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26.05.2026 09:09:38
GNW-News: Bitwise legt Canton ETP auf
^Bitwise legt Canton ETP auf
Neues ETP bildet den nativen Token der für die Kapitalmärkte entwickelten
Blockchain-Plattform ab
* Das Produkt zielt darauf ab, börsengehandelten Zugang zu CC, dem nativen
Token der Blockchain-Plattform Canton Network, zu bieten.
* Canton Network ist eine ist eine auf Datenschutz ausgelegte, speziell für
Kapitalmärkte entwickelte Blockchain, die Banken und Finanzinstituten den
digitalen Handel und die Abwicklung von Vermögenswerten ermöglicht, während
sensible Transaktionsdaten vertraulich bleiben.
* Das Produkt ist das neueste ETP von Bitwise, das institutionelle Standards
erfüllt und das wachsende Interesse von Investoren an regulierter
Infrastruktur für digitale Vermögenswerte widerspiegelt.
26. Mai 2026, Frankfurt - Bitwise gibt heute den Start des Bitwise Canton ETP
(Ticker: BWCC; ISIN: DE000A4ARTH9) auf Deutsche Börse Xetra bekannt. Das Produkt
zielt darauf ab, einen börsengehandelten Zugang zu CC, dem nativen Token des
Canton Network, zu bieten. Dabei bildet das ETP den Kaiko CANTO Reference Rate
LDNLF Index (https://explorer.kaiko.com/rates/KK_RFR_CCUSD) ab.
Canton Network ist eine auf Datenschutz ausgelegte Blockchain, die für die
Bedürfnisse von Banken, Börsen und Finanzmarktinfrastrukturen entworfen wurde.
Institutionen wie Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Börse und der
Finanztechnologieanbieter Broadridge sind an der Entwicklung beteiligt. Das
Protokoll soll regulierten Finanzinstituten ermöglichen, Vermögenswerte digital
zu emittieren, zu handeln und abzuwickeln, während Transaktionsdetails
vertraulich bleiben. Im Gegensatz zu öffentlichen Blockchains wie Bitcoin oder
Ethereum, bei denen alle Aktivitäten für jeden sichtbar sind, sehen, validieren
und erfassen die Teilnehmer auf Canton nur die für sie relevanten
Transaktionsteile - und erfüllen damit die Vertraulichkeits- und Compliance-
Anforderungen der Regulierungsbehörden.
CC als nativer Token von Canton spielt eine zentrale Rolle bei Governance und
Betrieb des Netzwerks. Sein Wert ist eng mit der Nutzung und dem Wachstum des
Canton-Ökosystems verbunden. Für traditionelle Investoren stellt das neu
aufgelegte ETP eine Möglichkeit dar, an dem wachsenden Ökosystem
institutioneller Blockchain-Anwendungen zu partizipieren.
Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, sagte:?Das
Bitwise Canton ETP ist eine zeitgemäße Ergänzung unserer wachsenden Palette
europäischer Krypto-ETPs. Das Canton Network sticht als Blockchain-Plattform
hervor, die von Grund auf für die Kapitalmärkte entwickelt wurde und
Datenschutz, Interoperabilität und Programmierbarkeit in einer Weise kombiniert,
die speziell auf institutionelle Compliance-Anforderungen zugeschnitten ist.
Während die Tokenisierung von Assets weiter an Dynamik gewinnt, positioniert
sich die Infrastruktur von Canton als bedeutender Akteur in den digitalen
Finanzmärkten. BWCC bietet Investoren einen komfortablen, börsengehandelten
Zugang zu diesem Ökosystem über eine regulierte ETP-Struktur."
BWCC wird von Bitwise Europe GmbH in Deutschland emittiert und ist das neueste
Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Krypto-ETP-Produktreihe
aufgelegt hat. Es unterstreicht die fortlaufenden Bestrebungen des Unternehmens,
den Zugang zu Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte in Europa auszubauen.
BWCC ist vollständig durch CC-Token gedeckt, die im Cold Storage verwahrt
werden. Das Produkt kann über ein herkömmliches Brokerkonto gekauft und verkauft
werden - ohne dass eine eigene Krypto-Wallet erforderlich ist.
Wichtige Produktdaten
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| ETP Name | Bitwise Canton ETP |
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| Ticker | BWCC |
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| ISIN / WKN | DE000A4ARTH9 / A4ARTH |
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| Index Benchmark | CANTO Reference Rate LDNLF |
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| TER | 0,85% p.a. |
+-----------------+----------------------------+
| Emittent | Bitwise Europe GmbH |
+-----------------+----------------------------+
| Herkunftsland | Deutschland |
+-----------------+----------------------------+
* Das Bitwise Canton ETP zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Kaiko CANTO
Reference Rate LDNLF Index abzubilden, abzüglich der jährlichen
Verwaltungsgebühr (TER: 0,85 % p. a.). Der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Anteil
spiegelt die tägliche Preisentwicklung von CANTO wider, abzüglich der
anfallenden Gebühren. Der Marktpreis des ETP kann schwanken und die
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts möglicherweise nicht exakt
nachbilden.
Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert des ETP kann sowohl
steigen als auch fallen, Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten
Betrag zurück. Das ETP unterliegt unter anderem Markt-, Liquiditäts-,
Verwahrungs- und regulatorischen Risiken. Weitere Informationen finden Sie unter
www.bitwiseinvestments.eu/products (http://www.bitwiseinvestments.eu/products).
Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise: Alle Produkte
(https://d320lr04.eu1.hs-sales-engage.com/Ctc/L0+23284/d320lr04/JlF2-
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Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)
Über Bitwise
Bitwise zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern mit Fokus auf
Kryptowährungen und verwaltet über 11 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern.
Seit 2017 hat sich Bitwise in den USA und Europa einen Namen gemacht, indem das
Unternehmen eine breite Palette von Index- und aktiv verwalteten Lösungen über
ETPs, Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Private-Equity-Fonds und
Hedgefonds-Strategien anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter
bitwiseinvestments.eu.
Risikohinweis zu Krypto-ETPs
Investitionen in krypto-gebundene Produkte und Krypto-Assets bergen hohe
Risiken. Das investierte Kapital ist gefährdet und Verluste bis zur Höhe des
vollen Anlagebetrags sind möglich. Anleger sollten beachten, dass Investitionen
in Krypto-Assets mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter:
* Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets und börsengehandelten
Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.
* Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die
Ausführung von Transaktionen beeinflussen.
* Verwahrungsrisiko: Obwohl digitale Assets bei spezialisierten und
regulierten Verwahrstellen verwahrt werden, können sie weiterhin
Cyberangriffen und technischen Störungen ausgesetzt sein.
* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich
weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.
* Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich
beeinflussen.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Potenzielle Anleger sollten sich
unabhängig beraten lassen und die relevanten Informationen in den jeweiligen
Anleihebedingungen, dem Basisinformationsblatt (KID) sowie dem Basisprospekt,
insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die von der Bitwise Europe
GmbH emittierten ETPs richten sich an Anleger mit Erfahrung im Umgang mit
Kryptowährungen und können komplex sein. Die relevanten Dokumente sind unter
https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents abrufbar.
Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) genehmigt. Diese Genehmigung stellt jedoch keine Empfehlung der Qualität
der Wertpapiere dar. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer
Anlageentscheidung sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen
einer Anlage vollständig zu verstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von
ETPs kann schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die
Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt
ab. Diversifikation garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.
Vereinigtes Königreich und Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich
ausschließlich an professionelle Anleger im Vereinigten Königreich. Andere
Personen, einschließlich Privatanleger und die allgemeine Öffentlichkeit, dürfen
nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Das
BWCC ETP steht Privatanlegern im Vereinigten Königreich und Frankreich nicht zur
Verfügung.
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