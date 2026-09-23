GNW-News: Bitwise startet erstes Krypto-ETP auf Lighter, einen schnell wachsenden Herausforderer von Hyperliquid

^Bitwise startet erstes Krypto-ETP auf Lighter, einen schnell wachsenden

Herausforderer von Hyperliquid

* ETP ermöglicht ein Investment in LIT, den nativen Token von Lighter,

einschließlich des Potenzials für zusätzliche Staking-Erträge

* Lighter ermöglicht den direkten On-Chain-Handel von Derivaten auf

Kryptowährungen und reale Vermögenswerte (RWA), ohne auf einen

traditionellen Broker oder eine zentrale Börse angewiesen zu sein

* Das Produkt ergänzt die europäische Staking-ETP-Palette von Bitwise und

verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach Anlageinstrumenten, die die Welten

von Kryptowerten und traditionellen Finanzmärkten zusammenführen

23. September 2026, Frankfurt - Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/) gibt

heute den Start des Bitwise Lighter Staking ETP

(https://bitwiseinvestments.eu/products/bitwise-lighter-staking-etp/) (Ticker

BLIT; ISIN DE000A4AV9T5) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt

bietet einen börsengehandelten Zugang zu LIT, dem nativen Token des Lighter-

Netzwerks, indem es den Kaiko Lighter Reference Rate Index nachbildet. Darüber

hinaus ist das ETP so konzipiert, dass es Staking-Erträge auf dem Lighter-

Netzwerk - einer schnell wachsenden Online-Handelsplattform auf Blockchain-Basis

- erzielen soll. Dadurch können Anleger zusätzlich von einer potenziellen

Staking-Rendite profitieren, ohne selbst Wallets, Private Keys oder das On-

Chain-Staking verwalten zu müssen.

Lighter ist ein dezentraler Handelsplatz

Das Lighter-Netzwerk (https://lighter.xyz/) unterscheidet sich von

traditionellen Brokern durch die Breite der handelbaren Produkte sowie die

Handelszeiten. Neben den wichtigsten Kryptowährungen bietet die Plattform

inzwischen auch die Möglichkeit, wichtige globale Aktien - darunter Apple,

Amazon und Tesla - mit durchgehend handelbaren Perpetual-Futures-Kontrakten

nachzubilden. Der Handel ist während des Großteils der Woche verfügbar.

Perspektivisch soll die Plattform einen Handel rund um die Uhr ermöglichen und

damit die festen Handelszeiten sowie geografischen Beschränkungen traditioneller

Handelsplattformen überwinden. Dadurch können Anleger weltweit an der

Kursentwicklung großer US-Unternehmen partizipieren, auch außerhalb der

regulären Handelszeiten der Börsen. Abwicklung und Verwahrung erfolgen auf Basis

einer Blockchain-Infrastruktur anstelle eines traditionellen Broker- bzw.

Depotmodells. Für Privatanleger fallen bei Lighter keine Handelsgebühren an. Die

Plattform generiert ihre Erträge stattdessen über professionelle Market Making-,

Liquidation- und Treasury-Einnahmen - ein Ansatz, der seit dem Launch für ein

dynamisches Wachstum gesorgt hat.

LIT, der native Token der Plattform, dient dazu, die Interessen der

Netzwerkteilnehmer aufeinander abzustimmen und die wirtschaftlichen Anreize des

Lighter-Ökosystems zu unterstützen. Gleichzeitig ist er der Basiswert, dessen

Wertentwicklung durch den Bitwise Lighter Staking ETP abgebildet wird.

Der Ansatz von Lighter spiegelt einen breiteren Wandel bei On-Chain-

Handelsplattformen wider: Mehrere Plattformen bieten inzwischen neben

Kryptowährungen auch den Zugang zu Aktien und anderen traditionellen

Vermögenswerten und erweitern damit den Blockchain-basierten Handel über den

Kryptobereich hinaus.

Verbindung von Krypto-Handel mit Blockchain-basierter Infrastruktur

Plattformen, die Kryptowährungshandel mit Blockchain-basierter Infrastruktur

kombinieren, stoßen in diesem Jahr auf großes Interesse bei Investoren.

Hintergrund sind die dynamisch wachsenden Handelsvolumina sowie die zunehmende

Aufmerksamkeit institutioneller Marktteilnehmer. Im April startete Bitwise den

Bitwise Hyperliquid Staking ETP (https://bitwiseinvestments.eu/products/bitwise-

hyperliquid-staking-etp/) (Ticker BHYP; ISIN DE000A4ARTJ5), der den Token einer

ähnlich positionierten Plattform nachbildet. Das Bitwise Lighter Staking ETP

macht diesen Investmentansatz nun für eine weitere Plattform zugänglich, die zu

den prägenden Akteuren des Sektors zählt.

Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, kommentiert:

?Das Bitwise Lighter Staking ETP erweitert unsere europäische Staking-

Produktpalette um eine Plattform, die dazu beiträgt, traditionelle

Vermögenswerte wie US-Aktien neben Kryptowährungen auf die Blockchain-

Infrastruktur zu bringen - mit einem Handel, der rund um die Uhr möglich ist. Da

On-Chain-Handelsplattformen zunehmend eine Brücke zwischen Krypto- und

traditionellen Märkten schlagen, erwarten wir, dass diese Art von Infrastruktur

für einen breiteren Kreis von Anlegern relevanter wird. Mit BLIT erhalten

Anleger über ein börsengehandeltes und reguliertes Anlagevehikel Zugang zu

diesem wachsenden Segment und können zugleich von potenziellen Staking-Erträgen

profitieren."

Vladimir Novakovski, Gründer und CEO von Lighter, ergänzt:?Lighter wurde

entwickelt, um institutionelles Perpetuals-Trading vollständig on-chain zu

ermöglichen. Mithilfe von Zero-Knowledge-Proofs gewährleistet die Plattform eine

faire und nachvollziehbare Ausführung von Transaktionen, ohne dabei Einbußen bei

der Geschwindigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Wir freuen uns, europäischen

Anlegern mit LIT Zugang zu einem Marktsegment zu eröffnen, der für sie bislang

nicht direkt verfügbar war."

BLIT wird von der Bitwise Europe GmbH in Deutschland emittiert. Es ist das

neueste Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-Return-

Produktpalette (https://bitwiseinvestments.eu/products/#data-attr-

group=overview) anbietet hat. Die Neuauflage ist Teil der Strategie von Bitwise,

Anlegern einen breiteren Zugang zu indexgebundenen Staking-Produkten zu

ermöglichen.

BLIT ist vollständig durch LIT-Token besichert, die in Cold Storage verwahrt

werden. Das ETP kann über ein reguläres Brokerage-Konto gekauft und verkauft

werden, ohne dass ein Krypto-Wallet erforderlich ist. Potenzielle Staking-

Erträge werden - sofern sie anfallen - täglich gutgeschrieben und spiegeln sich

in dem jeder ETP-Anteilseinheit zugeordneten Kryptowährungsanspruch wider.

Wichtige Produktdetails

+-----------------+------------------------------+

| ETP Name | Bitwise Lighter Staking ETP |

+-----------------+------------------------------+

| Ticker | BLIT |

+-----------------+------------------------------+

| ISIN / WKN | DE000A4AV9T5 / A4AV9T |

+-----------------+------------------------------+

| Index Benchmark | Kaiko Lighter Reference Rate |

+-----------------+------------------------------+

| TER | 0,85% p.a. |

+-----------------+------------------------------+

| Emittent | Bitwise Europe GmbH |

+-----------------+------------------------------+

| Herkunftsland | Deutschland |

+-----------------+------------------------------+

Das Produkt ist für Staking ausgelegt. Die Aufnahme des Stakings ist vorgesehen,

sobald das ETP ein hinreichendes verwaltetes Vermögen erreicht hat, um den

Prozess effizient umzusetzen. Bis dahin bildet das ETP ausschließlich die

Wertentwicklung von LIT ab und erzielt keine Staking-Erträge. Über den Start des

Stakings sowie die entsprechenden Details wird Bitwise gesondert informieren.

Haftungsausschluss: Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für

zukünftige Ergebnisse. Der Wert des ETP kann sowohl fallen als auch steigen, und

Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Der ETP

unterliegt Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Verwahrungsrisiko und regulatorischem

Risiko. Weitere Informationen unter www.bitwiseinvestments.eu/products

(http://www.bitwiseinvestments.eu/products).

Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise-Produktliste

(https://d320lr04.eu1.hs-sales-engage.com/Ctc/L0+23284/d320lr04/JlF2-

6qcW8wLKSR6lZ3pdN1DDHJ0FTpmRW77Qv4v17l29HW2_W55K6J-3YKW58TSrm7Q4VrHW6g2St391V1Hw

W3Gd0H554B_VkW4PR_NK80-

P13W6sp37G4QBprPW3_qHKb76hr_lVmXYKG7B7zgRW26q81G7tNCf0W6jgKDg7zs-

2NW4BFqTq7y0NWsW7bWknd6cLpLDN4KGfYPZSS7tW24qKGc1y3cD1W3GJ7p28Dx5LFW2N7mtk4_wbbKW

3dVG8V6JJbgYN5nS9DTxVKHxN7ZjsFyfXYvhW3tX9hc4RjJMYW2p41x6635JtpW5Sxsg37fHX-

JW1SH0TR14nhx2W8yW88x21QSkcW5qLYn18GNRrPW53vpPq3J5J2Yf1Bxq2d04)

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden auf Kryptowährungen spezialisierten

Vermögensverwalter mit einem verwalteten Kundenvermögen von mehr als 11

Milliarden US-Dollar. Seit 2017 hat Bitwise eine nachweisliche Erfolgsbilanz in

der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs,

Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedgefonds-

Strategien aufgebaut - sowohl in den USA als auch in Europa. Weitere

Informationen unter bitwiseinvestments.eu (https://bitwiseinvestments.eu/)

Warnhinweis: Risiken von Krypto-ETPs

Investitionen in kryptobezogene Produkte und Krypto-Assets sind mit hohen

Risiken verbunden. Das eingesetzte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur

vollständigen Höhe des investierten Betrags sind möglich. Anleger sollten

beachten, dass eine Investition in Krypto-Assets erhebliche Risiken birgt,

darunter:

* Volatilitätsrisiko: Die Kurse von Krypto-Assets und börsengehandelten

Kryptoprodukten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

* Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumina können variieren und die

Ausführung von Transaktionen beeinträchtigen.

* Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung bei spezialisierten und regulierten

Verwahrstellen können digitale Vermögenswerte anfällig für Cyberangriffe und

technische Störungen bleiben.

* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich

weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

* Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich

beeinflussen.

* Lock-up-Perioden, in denen Vermögenswerte nicht sofort rücknahmefähig sind.

* Slashing-Risiko, bei dem Fehlverhalten oder Validator-Fehler zu einem

teilweisen Verlust der gestakten Mittel führen können.

* Netzwerk- oder Protokolländerungen, die sich auf Staking-Erträge oder deren

Verfügbarkeit auswirken können.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum

Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Potenzielle Anleger sollten

unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen in den jeweiligen

Anleihebedingungen, dem maßgeblichen Basisinformationsblatt sowie dem

zugehörigen Basisprospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen.

Die von der Bitwise Europe GmbH begebenen ETPs richten sich an Anleger mit

Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungen und können schwer verständlich sein. Die

entsprechenden Dokumente sind verfügbar unter

https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Documents

Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligt. Diese Billigung ist nicht als Gütesiegel für die Wertpapiere

zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer

Anlageentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer

Investition vollständig zu verstehen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein

verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann

schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die Wertentwicklung der

zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt ab. Diversifikation

garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.

Im Vereinigten Königreich und in Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich

ausschließlich an Personen, die professionelle Anleger sind. Sie darf von keiner

anderen Person, einschließlich Privatkunden und der breiten Öffentlichkeit, als

Handlungsgrundlage oder Vertrauensgrundlage herangezogen werden. Das BLIT ETP

kann nicht von Privatkunden im Vereinigten Königreich oder in Frankreich

erworben werden.

Â°