GNW-News: Bitwise übernimmt Chorus One, einen Pionier im Bereich Staking-Infrastruktur, und erweitert die Multichain-Fähigkeiten von Bitwise Onchain Solutions

^24. Februar 2026. San Francisco: Bitwise Asset Management, Inc., der globale

Krypto-Vermögensverwalter mit über 15 Milliarden US-Dollar Assets-under-

Management, gibt die Übernahme von Chorus One bekannt, einem institutionellen

Staking-Anbieter, der über 2,2 Milliarden US-Dollar Vermögen verwaltet.

Chorus One wird Teil von Bitwise Onchain Solutions (?BOS"), der Staking-Sparte

von Bitwise, die gestakte Krypto-Assets im Wert von mehreren Milliarden Dollar

betreut. BOS bedient in erster Linie institutionelle Anleger, Family Offices und

Finanzplattformen, welche an Bitwise den treuhänderischen Ansatz, die

nachgewiesenen Zuverlässigkeit und die native technische Expertise schätzen. Die

Übernahme erweitert die Kompetenzen von BOS in mehreren Aspekten:

* Zusätzliche Staking-Kompetenz in über 30 Proof-of-Stake-Netzwerken, u.a. für

Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche, Sui, NEAR, Aptos, Tezos, TON

* Aufnahme von 60 erfahrenen Technologieexperten

* Neue Research-Kapazitäten hinsichtlich Protokolle und Governance

?Für unsere Kunden, die Krypto-Assets im Spot-Bereich halten, bietet Staking

potenzielle Wachstumsmöglichkeiten", erläutert Bitwise-CEO Hunter Horsley den

Hintergrund der Akquisition.?Ich freue mich sehr über diese Übernahme und bin

dem Chorus One-Team dankbar für das Vertrauen, das sie in uns setzen. Wir sind

überzeugt, dass Chorus One mit ihrer achtjährigen Erfolgsgeschichte über starke

Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Forschung verfügt. Nun freuen wir

uns darauf, diese Fähigkeiten mit Bitwise Onchain Solutions zu verbinden."

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat das Chorus One-Team aus Infrastruktur-

Experten und Researchern Beziehungen zu einem globalen Kundenstamm aufgebaut,

darunter Family Offices, vermögende Privatpersonen, Fonds , traditionelle

Finanzinstitute, Börsen, Verwahrstellen und dezentrale Protokolle.

?Das Team von Chorus One teilt unsere Leidenschaft für technische Präzision,

Open-Source-Beiträge und fundiertes Research", so Hong Kim, Chief Technology

Officer von Bitwise.?Mit der bereits vorhandenen Grundlage von Bitwise Onchain

Solutions soll die Integration von Chorus One das Angebot an unserer Kunden und

unser Engagement für branchenführende Infrastruktur und Research verbessern."

?Chorus One wurde auf der Idee gegründet, dass Investoren einen sicheren,

professionellen Zugang zur gesamten Proof-of-Stake-Landschaft verdienen",

bekräftigt Brian Crain, CEO und Mitbegründer von Chorus One.?Wir sind mit der

Überzeugung gestartet, dass Proof-of-Stake die Grundlage der digitalen

Wirtschaft werden würde. Mit unserer Bandbreite von nunmehr 50 Netzwerken, liegt

unser Hauptaugenmerk stets auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance. Dass

wir uns jetzt Bitwise anschließen, ist ein natürlicher Entwicklungsschritt; das

Unternehmen teilt unseren Fokus auf das Bedienen anspruchsvoller Bedürfnisse von

Anlegern. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit in der Onchain-Wirtschaft als

Teil dieses etablierten Unternehmens fortzusetzen."

Das Kernteam von Chorus One wird im Zuge der Übernahme zu Bitwise wechseln,

während Mitbegründer Brian Crain eine beratende Funktion einnehmen wird. Durch

diese Akquisition wächst das Team von Bitwise nun auf weltweit fast 200

Mitarbeiter und die Präsenz im Bereich der digitalen Vermögenswerte wird weiter

ausgebaut.

Keefe, Bruyette & Woods (KBW) fungierte bei dieser Übernahme als exklusiver

Berater von Chorus One.

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)

JEA Associates

John McLeod

00 44 7886 920436

john@jeaassociates.com (mailto:john@jeaassociates.com)

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten

Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten

Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen

Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen

von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine

Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven

Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-

Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa. Weitere

Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu

(http://www.bitwiseinvestments.com/eu)

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine

Anlageberatung dar. Die darin enthaltenen Meinungen sind die von Bitwise und

stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten

oder Kryptowährungen dar. Diese Pressemitteilung wird von der Bitwise Europe

GmbH (?BEU"), einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, ausschließlich zu Informationszwecken und in Übereinstimmung mit allen

geltenden Gesetzen und Vorschriften herausgegeben. BEU gibt keine ausdrückliche

oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Fairness,

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin

enthaltenen Meinungen. Es wird empfohlen, sich nicht auf die Fairness,

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin

enthaltenen Meinungen zu verlassen. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte

möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar sind oder ausschließlich

professionellen oder qualifizierten Anlegern angeboten werden, wie sie in den

geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich MiFID II (EU), dem Financial

Services and Markets Act (UK) und dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz

(FinSA), definiert sind. Anleger sollten sich vor jeder finanziellen

Entscheidung von ihren Rechts- oder Finanzberatern beraten lassen. Verweise auf

ISK beziehen sich nur auf die Verfügbarkeit von Kontowrappern und stellen keine

Steuerberatung dar. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen

Umständen ab und kann sich ändern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer

Website oder kontaktieren Sie uns direkt unter europe@bitwiseinvestments.com.

Die Meinungen sind die von Bitwise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie

können sich ändern und es gibt keine Garantie, dass sie eintreten werden.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten

potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten

Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs

sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe

GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über

Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es

sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer

Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen

beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der

Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der

Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet

werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,

vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis

zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte

ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige

Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes

Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden

Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,

darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige

Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und

regulatorische Risiken.

