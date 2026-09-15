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15.09.2026 17:36:38
GNW-News: bixdo präsentiert auf der IFA 2026 Heimgeräte für die Mund-, Kopfhaut- und Hautpflege
^BERLIN, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- bixdo (https://bixdo.com/), eine
Marke für optoelektronische Beauty-Technologie, präsentiert ihr Portfolio vom
4. bis 8. September 2026 auf der Messe Berlin in Halle 14 am Stand H14-101. Die
Ausstellung umfasst licht- und energiebasierte Pflegeanwendungen, die eine
einfache und regelmäßige tägliche Anwendung ermöglichen.
Zahnaufhellung als Teil der täglichen Zahnpflege
Die Glossonic Brush AIR (https://bixdo.com/products/bixdo-glossonic-brush-air)
von bixdo basiert auf dem Konzept der Zahnaufhellung direkt beim Zähneputzen.
Lichtleitende Borsten lenken das integrierte, sichtbare blaue Licht (460 nm)
direkt auf die Zahnschmelzoberfläche. In Kombination mit einer peroxidfreien
PAP-Zahnpasta (Phthalimidoperoxycapronsäure), die Hydroxylapatit zur Stärkung
des Zahnschmelzes enthält, oxidiert das System oberflächliche Verfärbungen sanft
während des täglichen Zähneputzens - ganz ohne zusätzliche Strips oder
Zahnschienen. bixdo beschreibt die Formel als zahnschmelzschonend und für
empfindliche Zähne geeignet.
Die Glossonic Brush AIR kombiniert vier Putzmodi mit einem schlanken, leichten
Gehäuse im Stiftformat, das sich ideal für Reisen eignet.
Ergänzt wird die Zahnbürste durch eine kompakte, reisetaugliche Munddusche für
die Reinigung der Zahnzwischenräume.
Lichtbasierte Kopfhautpflege beim täglichen Kämmen
Die transparenten, lichtleitenden Kammzinken von bixdo leiten das Licht von
blauen (470 nm) und roten (655 nm) LED-Modulen auf die Kopfhaut und integrieren
so eine Pflege mit zwei Wellenlängen in das tägliche Kämmen.
Flexible Formate für die Gesichtspflege
Das Gesichtspflegesortiment von bixdo umfasst freihändig nutzbare LED-Masken,
eine Lichttherapiekammer zur umfassenden Behandlung sowie kompakte Handgeräte.
Diese ergonomischen Alltagstools nutzen nicht-invasive Energietechnologien,
darunter LED-Phototherapie, Radiofrequenz (RF), Mikrostrom und elektrische
Muskelstimulation (EMS). Handgeräte unterstützen kurze, gezielte?Lift & Glow"-
Anwendungen, während freihändig nutzbare Masken es ermöglichen, während der
Anwendung zu lesen, zu entspannen oder zu arbeiten.
Schönheitspflege für zu Hause, abgestimmt auf gewohnte Routinen
Eine Blaulicht-Zahnbürste und PAP-Zahnpasta verbinden das Zähneputzen mit der
Zahnaufhellung, Lichtstimulation der Kopfhaut ergänzt das Kämmen und gezielte
Gesichtspflege lässt sich auch in einen vollen Terminkalender integrieren.
Vertraute Formate und einfache Bedienung ermöglichen eine flexible Pflege ohne
komplizierte Prozeduren und helfen Anwendern, ihre Routinen beizubehalten.
Weitere Informationen finden Sie unter bixdo.com (https://bixdo.com/).
Über bixdo
bixdo (https://bixdo.com/) ist eine Marke für optoelektronische
Schönheitspflege-Technologie, die licht- und energiebasierte Forschung in Geräte
für den Heimgebrauch umsetzt. Unter dem Motto?Evidenzbasierte
Schönheitslösungen" entwickelt das Unternehmen Produkte für die Mundhygiene, die
Kopfhautpflege und die Gesichtspflege für die tägliche Routine.
Medienkontakt
Ningning Chen
marketing@bixdo.com
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e213023d-feb7-
485b-90e8-32671acff318
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/653e2809-
7a86-4104-8de8-507b78baad8f
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