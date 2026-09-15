GNW-News: bixdo präsentiert auf der IFA 2026 Heimgeräte für die Mund-, Kopfhaut- und Hautpflege

^BERLIN, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- bixdo (https://bixdo.com/), eine

Marke für optoelektronische Beauty-Technologie, präsentiert ihr Portfolio vom

4. bis 8. September 2026 auf der Messe Berlin in Halle 14 am Stand H14-101. Die

Ausstellung umfasst licht- und energiebasierte Pflegeanwendungen, die eine

einfache und regelmäßige tägliche Anwendung ermöglichen.

Zahnaufhellung als Teil der täglichen Zahnpflege

Die Glossonic Brush AIR (https://bixdo.com/products/bixdo-glossonic-brush-air)

von bixdo basiert auf dem Konzept der Zahnaufhellung direkt beim Zähneputzen.

Lichtleitende Borsten lenken das integrierte, sichtbare blaue Licht (460 nm)

direkt auf die Zahnschmelzoberfläche. In Kombination mit einer peroxidfreien

PAP-Zahnpasta (Phthalimidoperoxycapronsäure), die Hydroxylapatit zur Stärkung

des Zahnschmelzes enthält, oxidiert das System oberflächliche Verfärbungen sanft

während des täglichen Zähneputzens - ganz ohne zusätzliche Strips oder

Zahnschienen. bixdo beschreibt die Formel als zahnschmelzschonend und für

empfindliche Zähne geeignet.

Die Glossonic Brush AIR kombiniert vier Putzmodi mit einem schlanken, leichten

Gehäuse im Stiftformat, das sich ideal für Reisen eignet.

Ergänzt wird die Zahnbürste durch eine kompakte, reisetaugliche Munddusche für

die Reinigung der Zahnzwischenräume.

Lichtbasierte Kopfhautpflege beim täglichen Kämmen

Die transparenten, lichtleitenden Kammzinken von bixdo leiten das Licht von

blauen (470 nm) und roten (655 nm) LED-Modulen auf die Kopfhaut und integrieren

so eine Pflege mit zwei Wellenlängen in das tägliche Kämmen.

Flexible Formate für die Gesichtspflege

Das Gesichtspflegesortiment von bixdo umfasst freihändig nutzbare LED-Masken,

eine Lichttherapiekammer zur umfassenden Behandlung sowie kompakte Handgeräte.

Diese ergonomischen Alltagstools nutzen nicht-invasive Energietechnologien,

darunter LED-Phototherapie, Radiofrequenz (RF), Mikrostrom und elektrische

Muskelstimulation (EMS). Handgeräte unterstützen kurze, gezielte?Lift & Glow"-

Anwendungen, während freihändig nutzbare Masken es ermöglichen, während der

Anwendung zu lesen, zu entspannen oder zu arbeiten.

Schönheitspflege für zu Hause, abgestimmt auf gewohnte Routinen

Eine Blaulicht-Zahnbürste und PAP-Zahnpasta verbinden das Zähneputzen mit der

Zahnaufhellung, Lichtstimulation der Kopfhaut ergänzt das Kämmen und gezielte

Gesichtspflege lässt sich auch in einen vollen Terminkalender integrieren.

Vertraute Formate und einfache Bedienung ermöglichen eine flexible Pflege ohne

komplizierte Prozeduren und helfen Anwendern, ihre Routinen beizubehalten.

Weitere Informationen finden Sie unter bixdo.com (https://bixdo.com/).

Über bixdo

bixdo (https://bixdo.com/) ist eine Marke für optoelektronische

Schönheitspflege-Technologie, die licht- und energiebasierte Forschung in Geräte

für den Heimgebrauch umsetzt. Unter dem Motto?Evidenzbasierte

Schönheitslösungen" entwickelt das Unternehmen Produkte für die Mundhygiene, die

Kopfhautpflege und die Gesichtspflege für die tägliche Routine.

Medienkontakt

Ningning Chen

marketing@bixdo.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e213023d-feb7-

485b-90e8-32671acff318

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/653e2809-

7a86-4104-8de8-507b78baad8f

Â°