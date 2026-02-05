GNW-News: Black Castle Capital Partners erhält die Auszeichnung "Bestes Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen des Jahres 2026"

^LONDON, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das in London ansässige

Beratungsunternehmen Black Castle Capital Partners wurde mit dem Global 100 -

2026 Award für das beste Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen des

Jahres im Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Damit wird seine besondere

Expertise bei der Begleitung von Unternehmen durch erfolgreiche und effiziente

Kapitalbeschaffungsprozesse gewürdigt.

Black Castle Capital Partners ist auf maßgeschneiderte

Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Private Equity , Risikokapital und

Immobilien spezialisiert. Die schlanke und agile Struktur des Unternehmens

ermöglicht es, institutionelle Disziplin mit einem praxisorientierten,

maßgeschneiderten Ansatz zu verbinden und Kunden so den strategischen Vorteil zu

verschaffen, den sie benötigen, um komplexe Finanzierungsrunden erfolgreich zu

meistern. Ihre Arbeit umfasst die Vorbereitung von Dokumenten, die Einrichtung

von Datenräumen und die Organisation gezielter Vorstellungstreffen. Sie

unterstützen Kunden von den ersten Vorbereitungen für die Kapitalbeschaffung bis

zum erfolgreichen Abschluss.

Die Unternehmensphilosophie basiert auf einer disziplinierten Kapitalallokation,

fundierten Branchenkenntnissen und einer engen Zusammenarbeit mit Gründern und

Partnern - Faktoren, die das Unternehmen in die Lage versetzen, hochwertige

Chancen zu identifizieren und verantwortungsbewusst zu fördern. Im Dezember

2025 hielt das Unternehmen einen Vortrag auf dem Alea Global Family Office

Summit im Nahen Osten, wo es mit internationalen Family Offices über Trends im

Bereich Privatkapital, Governance und langfristige Wertschöpfung diskutierte.

Das Unternehmen vertritt vielversprechende Unternehmen wie Kabuni, eine KI-

Sportcoaching-Plattform, die skalierbare Innovationen und starke Marktgrundlagen

aufweist. Dies spiegelt den Fokus des Unternehmens wider, Firmen mit

langfristigem Wachstumspotenzial zu unterstützen und gleichzeitig von den

Steuervergünstigungen zu profitieren, die im Rahmen des staatlichen Enterprise

Investment Scheme, allgemein bekannt als EIS, gewährt werden.

Erklärung des CEO

?Die Auszeichnung mit diesem Preis unterstreicht den Wert unseres Boutique-

Modells und unser Engagement, langfristige Erfolge für die Gründer, Investoren

und Partner zu erzielen, mit denen wir zusammenarbeiten", erklärt Richard Diaz,

CEO und Gründer von Black Castle Capital Partners.?Wir sind weiterhin bestrebt,

selektive, hochwertige Möglichkeiten anzubieten und während des gesamten

Prozesses eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten."

Über Black Castle Capital Partners

Black Castle Capital Partners ist eine in London ansässige

Beratungsgesellschaft, die maßgeschneiderte Vermittlungs- und

Unterstützungsdienstleistungen in den Bereichen Private Equity, Risikokapital

und Immobilien anbietet. Das Unternehmen wurde 2017 von CEO und Gründer Richard

Diaz gegründet und unterstützt Unternehmer und Unternehmen in der Wachstumsphase

mit maßgeschneiderten Strategien, Zugang zu Investoren und praktischer

Unterstützung bei komplexen Prozessen. Mit Kunden in ganz Großbritannien und

Europa ist das Unternehmen für seine Flexibilität, Diskretion und seine

langfristige Partnerschaftsphilosophie bekannt.

Kontaktdaten

Black Castle Capital Partners Ltd

16 Berkeley St, Mayfair, London, W1J 8DZ

T: +44 (0)207 099 8877

E: admin@blackcastlecapital.co.ukÂ°