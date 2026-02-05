|
05.02.2026 20:54:38
GNW-News: Black Castle Capital Partners erhält die Auszeichnung "Bestes Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen des Jahres 2026"
^LONDON, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das in London ansässige
Beratungsunternehmen Black Castle Capital Partners wurde mit dem Global 100 -
2026 Award für das beste Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen des
Jahres im Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Damit wird seine besondere
Expertise bei der Begleitung von Unternehmen durch erfolgreiche und effiziente
Kapitalbeschaffungsprozesse gewürdigt.
Black Castle Capital Partners ist auf maßgeschneiderte
Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Private Equity, Risikokapital und
Immobilien spezialisiert. Die schlanke und agile Struktur des Unternehmens
ermöglicht es, institutionelle Disziplin mit einem praxisorientierten,
maßgeschneiderten Ansatz zu verbinden und Kunden so den strategischen Vorteil zu
verschaffen, den sie benötigen, um komplexe Finanzierungsrunden erfolgreich zu
meistern. Ihre Arbeit umfasst die Vorbereitung von Dokumenten, die Einrichtung
von Datenräumen und die Organisation gezielter Vorstellungstreffen. Sie
unterstützen Kunden von den ersten Vorbereitungen für die Kapitalbeschaffung bis
zum erfolgreichen Abschluss.
Die Unternehmensphilosophie basiert auf einer disziplinierten Kapitalallokation,
fundierten Branchenkenntnissen und einer engen Zusammenarbeit mit Gründern und
Partnern - Faktoren, die das Unternehmen in die Lage versetzen, hochwertige
Chancen zu identifizieren und verantwortungsbewusst zu fördern. Im Dezember
2025 hielt das Unternehmen einen Vortrag auf dem Alea Global Family Office
Summit im Nahen Osten, wo es mit internationalen Family Offices über Trends im
Bereich Privatkapital, Governance und langfristige Wertschöpfung diskutierte.
Das Unternehmen vertritt vielversprechende Unternehmen wie Kabuni, eine KI-
Sportcoaching-Plattform, die skalierbare Innovationen und starke Marktgrundlagen
aufweist. Dies spiegelt den Fokus des Unternehmens wider, Firmen mit
langfristigem Wachstumspotenzial zu unterstützen und gleichzeitig von den
Steuervergünstigungen zu profitieren, die im Rahmen des staatlichen Enterprise
Investment Scheme, allgemein bekannt als EIS, gewährt werden.
Erklärung des CEO
?Die Auszeichnung mit diesem Preis unterstreicht den Wert unseres Boutique-
Modells und unser Engagement, langfristige Erfolge für die Gründer, Investoren
und Partner zu erzielen, mit denen wir zusammenarbeiten", erklärt Richard Diaz,
CEO und Gründer von Black Castle Capital Partners.?Wir sind weiterhin bestrebt,
selektive, hochwertige Möglichkeiten anzubieten und während des gesamten
Prozesses eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten."
Über Black Castle Capital Partners
Black Castle Capital Partners ist eine in London ansässige
Beratungsgesellschaft, die maßgeschneiderte Vermittlungs- und
Unterstützungsdienstleistungen in den Bereichen Private Equity, Risikokapital
und Immobilien anbietet. Das Unternehmen wurde 2017 von CEO und Gründer Richard
Diaz gegründet und unterstützt Unternehmer und Unternehmen in der Wachstumsphase
mit maßgeschneiderten Strategien, Zugang zu Investoren und praktischer
Unterstützung bei komplexen Prozessen. Mit Kunden in ganz Großbritannien und
Europa ist das Unternehmen für seine Flexibilität, Diskretion und seine
langfristige Partnerschaftsphilosophie bekannt.
Kontaktdaten
Black Castle Capital Partners Ltd
16 Berkeley St, Mayfair, London, W1J 8DZ
T: +44 (0)207 099 8877
E: admin@blackcastlecapital.co.ukÂ°
