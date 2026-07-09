GNW-News: BlackLine eröffnet neue Niederlassung im Gebäude 10 Brindleyplace in Birmingham

^LOS ANGELES, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.

(https://www.blackline.com/) (Nasdaq: BL), die?Agentic Financial Operations

Platform(TM)" für das Finanzwesen, gab heute die Eröffnung ihrer neuen

Niederlassung am Standort 10 Brindleyplace in Birmingham bekannt.

Das neue Büro im Herzen der Stadt bietet einen modernen, auf Zusammenarbeit

ausgerichteten Arbeitsbereich, der das wachsende britische Team von BlackLine

unterstützen soll. Der neue Standort spiegelt das anhaltende Engagement des

Unternehmens für seine Mitarbeiter, seine Unternehmenskultur sowie sein

langfristiges Bekenntnis zu Birmingham als wichtigem Zentrum für Innovation und

Wachstum wider.

Die Eröffnung der neuen Niederlassung stellt einen weiteren Meilenstein bei den

fortlaufenden Investitionen von BlackLine in Großbritannien dar. Die

Räumlichkeiten wurden gezielt so gestaltet, dass sie Vernetzung und Innovation

fördern und den Mitarbeitern ein erstklassiges Arbeitsumfeld bieten, das die

nächste Wachstumsphase des Unternehmens begleitet.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter

im Finanzwesen - eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand

in Hand wachsen und die Finanzabteilungen die agentenbasierte Ära aktiv

gestalten. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf

Studio360 und Verity(TM) AI, ermöglicht es Finanzteams, KI über den gesamten

Finanzprozess hinweg zu skalieren - von Record-to-Report über Invoice-to-Cash

bis hin zu weiteren geschäftskritischen Abläufen, bei denen die Finanzabteilung

die Kontrolle behält und die Integrität jeder Transaktion sicherstellt.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse

und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das

Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur

Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit.

Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie

höchste Sicherheitsstandards vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus

unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine, um ihre

Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Jetzt wird die Zukunft von der

Finanzabteilung gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Medienkontakt

Samantha Darilek

VP, Communications

Samantha.darilek@blackline.com (mailto:Samantha.darilek@blackline.com)

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