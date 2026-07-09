BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
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09.07.2026 17:16:39
GNW-News: BlackLine eröffnet neue Niederlassung im Gebäude 10 Brindleyplace in Birmingham
^LOS ANGELES, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.
(https://www.blackline.com/) (Nasdaq: BL), die?Agentic Financial Operations
Platform(TM)" für das Finanzwesen, gab heute die Eröffnung ihrer neuen
Niederlassung am Standort 10 Brindleyplace in Birmingham bekannt.
Das neue Büro im Herzen der Stadt bietet einen modernen, auf Zusammenarbeit
ausgerichteten Arbeitsbereich, der das wachsende britische Team von BlackLine
unterstützen soll. Der neue Standort spiegelt das anhaltende Engagement des
Unternehmens für seine Mitarbeiter, seine Unternehmenskultur sowie sein
langfristiges Bekenntnis zu Birmingham als wichtigem Zentrum für Innovation und
Wachstum wider.
Die Eröffnung der neuen Niederlassung stellt einen weiteren Meilenstein bei den
fortlaufenden Investitionen von BlackLine in Großbritannien dar. Die
Räumlichkeiten wurden gezielt so gestaltet, dass sie Vernetzung und Innovation
fördern und den Mitarbeitern ein erstklassiges Arbeitsumfeld bieten, das die
nächste Wachstumsphase des Unternehmens begleitet.
Über BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter
im Finanzwesen - eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand
in Hand wachsen und die Finanzabteilungen die agentenbasierte Ära aktiv
gestalten. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf
Studio360 und Verity(TM) AI, ermöglicht es Finanzteams, KI über den gesamten
Finanzprozess hinweg zu skalieren - von Record-to-Report über Invoice-to-Cash
bis hin zu weiteren geschäftskritischen Abläufen, bei denen die Finanzabteilung
die Kontrolle behält und die Integrität jeder Transaktion sicherstellt.
Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse
und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das
Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur
Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit.
Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie
höchste Sicherheitsstandards vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus
unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine, um ihre
Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Jetzt wird die Zukunft von der
Finanzabteilung gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.
Medienkontakt
Samantha Darilek
VP, Communications
Samantha.darilek@blackline.com (mailto:Samantha.darilek@blackline.com)
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