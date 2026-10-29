BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
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29.10.2026 21:09:38
GNW-News: BlackLine expandiert mit S3NS in den europäischen Markt für vertrauenswürdige Cloud-Lösungen
^* BlackLine geht eine Partnerschaft mit S3NS ein, um seine Dienstleistungen
auf einer vertrauenswürdigen Cloud in Frankreich auszubauen und damit den
strengen Anforderungen hinsichtlich der Datenlokalisierung und der
gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden.
* Thales ist der erste Kunde, der die Plattform von BlackLine in der
vertrauenswürdigen Cloud?PREMI3NS" von S3NS einsetzt.
* Durch diese Partnerschaft werden die Optionen für sichere Infrastrukturen
von BlackLine erweitert, sodass regulierte Unternehmen KI-gestützte
Finanzprozesse mit einer besseren Datenkontrolle einführen können.
PARIS und LOS ANGELES, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.
(https://www.blackline.com/) (Nasdaq: BL), die?Agentic Financial Operations
Platform(TM)" für die Finanzabteilung, und S3NS, ein von Thales in Partnerschaft
mit Google Cloud kontrolliertes Joint Venture, haben heute gemeinsam ihre
Partnerschaft in Frankreich bekanntgegeben, die ein neues, auf einer
vertrauenswürdigen Cloud-Infrastruktur gehostetes Angebot umfasst und damit die
europäische Cloud-Präsenz von BlackLine weiter ausbaut. Diese strategische
Allianz ermöglicht es Unternehmen mit strengen Anforderungen hinsichtlich
Datenstandort und Datenhoheit, ihre Finanzabläufe zu modernisieren und
gleichzeitig eine bessere Kontrolle darüber zu behalten, wo und wie ihre Daten
verwaltet werden.
Thales, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Luft-
und Raumfahrt, Cybersicherheit und Digitalisierung, wird der erste Kunde sein,
der die Plattform von BlackLine auf dieser neuen Infrastruktur implementiert.
Die Plattform wird auf PREMI3NS laufen, dem bewährten Cloud-Angebot von S3NS.
Zur Unterstützung der Einführung wird der Geschäftsbereich?Digital Services"
von Thales die lokale Implementierung aufbauen und betreiben, wodurch die
doppelte Rolle des Unternehmens als Vorzeigekunde und wichtiger
Integrationspartner deutlich wird.
Diese Investition erweitert die Möglichkeiten von BlackLine, Unternehmen zu
unterstützen, die in stark regulierten europäischen Umfeldern tätig sind, in
denen Datenkontrolle, Sicherheit und regulatorische Anforderungen bei der
Einführung von Cloud- und KI-Lösungen eine immer wichtigere Rolle spielen.?In
der Finanzwelt darf man beim Vertrauen keine Kompromisse eingehen. Da KI immer
mehr verantwortungsvolle Aufgaben übernimmt, müssen Unternehmen nicht nur
Vertrauen in die Genauigkeit, Transparenz und Steuerung der Technologie haben,
sondern auch darin, wo sich ihre sensibelsten Finanzdaten befinden und wie diese
kontrolliert werden", so Philippe Omer Decugis, Senior Vice President und
General Manager für die Region EMEA bei BlackLine.?Folglich gewinnen die
Datenkontrolle und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Zusammenhang mit
der KI zunehmend an Bedeutung. Mit dieser Investition bieten wir Unternehmen die
Möglichkeit, vertrauenswürdige KI im Finanzbereich einzusetzen und gleichzeitig
die strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen, die Unternehmen
stellen."
Die?Agentic Financial Operations Platform(TM)" von BlackLine, die auf Studio360
und Verity(TM) AI basiert, ermöglicht es Finanz- und Buchhaltungsteams, Daten zu
vereinheitlichen, komplexe Prozesse zu automatisieren und Arbeitsabläufe in
geschäftskritischen Finanzvorgängen zu koordinieren. Die KI-Agenten des Systems
führen spezialisierte Finanzaufgaben aus - von der Erstellung von
Kontenabstimmungen bis hin zum Abgleich von Transaktionen -, wobei die
Finanzverantwortlichen stets die volle Kontrolle behalten. Das bewährte Cloud-
Bereitstellungsmodell bietet diese Funktionen für Unternehmen, die eine bessere
Kontrolle über den Speicherort und die Verarbeitung ihrer Finanzdaten benötigen.
?Unsere Mission bei S3NS besteht darin, Unternehmen die Möglichkeit zu geben,
sich mithilfe führender Cloud-Technologien zu modernisieren und dabei die
höchsten Anforderungen an die Datenkontrolle und die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften zu erfüllen", so Cyprien Falque, CEO von S3NS.?Indem wir die
'Trusted Cloud'-Grundlage für BlackLine bereitstellen, schaffen wir eine
Umgebung, in der Unternehmen fortschrittliche Finanztechnologie nutzen können
und gleichzeitig die Kontrolle und die Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten,
die ihre sensibelsten Arbeitslasten erfordern."
?Datensouveränität ist für ein Unternehmen wie Thales kein optionales Element,
sondern von grundlegender Bedeutung. Dass wir als Erste das bewährte Cloud-
Angebot von BlackLine implementieren, spiegelt unser Engagement wider,
fortschrittliche, KI-gestützte Finanzfunktionen in unsere Abläufe zu
integrieren, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit und Kontrolle zu machen,
die unser Unternehmen erfordert", so Stéphanie Pétris, VP Group Finance
Transformation bei Thales.
Dieses neue französische Angebot in Zusammenarbeit mit S3NS baut auf den
umfassenden Investitionen von BlackLine in den Bereichen Sicherheit, Governance
und vertrauenswürdige KI auf, darunter auch die Zertifizierung nach ISO/IEC
42001:2023 für das Künstliche-Intelligenz-Managementsystem des Unternehmens.
Dies ist zudem Teil des kontinuierlichen Ausbaus der globalen Cloud-Präsenz und
der bewährten Infrastruktur von BlackLine, wodurch Kunden dabei unterstützt
werden, digitale Finanzlösungen und KI in immer komplexeren Umgebungen zu
skalieren.
Über BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL) ist die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter der
Finanzwelt: eine Zukunft, in der die Finanzwelt das Zeitalter der
Handlungsfähigkeit vorantreibt, in dem Intelligenz, Integrität und Vertrauen
gemeinsam an Bedeutung gewinnen. Die BlackLine Agentic Financial Operations
Platform(TM), die auf Studio360 und Verity(TM) AI basiert, ist die Plattform, mit der
die Finanzabteilung (CFO) KI in den Bereichen?Record-to-Report",?Invoice-to-
Cash" sowie in all jenen Prozessen einsetzt, in denen die Finanzabteilung die
Kontrolle innehat und bei jedem Schritt Integrität fordert. Durch die
Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse und die
Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das Finanz- und
Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur Koordination
des Geschäftsbereichs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende Investitionen
in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards vertrauen rund
4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine als
Partner, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Weitere
Informationen finden Sie unter blackline.com (https://www.blackline.com/).
Über Thales
Thales (https://www.thalesgroup.com/en) (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit
führender Anbieter fortschrittlicher Technologien für die Bereiche Verteidigung,
Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik. Das Portfolio innovativer
Produkte und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen
anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion. Der Konzern
stellt jährlich 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung in
Schlüsselbereichen bereit, insbesondere für kritische Bereiche wie künstliche
Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales
beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte der
Konzern einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.
Über S3NS
Als Allianz zwischen Thales, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich
Datenschutz und Cybersicherheit, und Google Cloud, einem der weltweit führenden
Anbieter von Cloud-Technologie, bietet S3NS öffentlichen Einrichtungen und
privaten Unternehmen, die ihre sensibelsten Daten noch besser schützen möchten,
hochsichere Public-Cloud-Lösungen an, um deren Übergang zu einer
vertrauenswürdigen Cloud zu unterstützen - unter Einhaltung des von der ANSSI,
der französischen nationalen Behörde für die Sicherheit von
Informationssystemen, definierten SecNumCloud-Rahmenwerks. S3NS
(https://www.s3ns.io/en) ist eine nach französischem Recht gegründete
Gesellschaft, die vollständig von Thales kontrolliert wird.
Medienkontakt
Marion Bonnet, Media Relations Manager bei Thales und S3NS
Marion.bonnet@thalesgroup.com (mailto:Marion.bonnet@thalesgroup.com)
+33 6 60 38 48 92
Medienkontakt
David Brightman, VP Brand & Corporate, BlackLine
Media.Relations@BlackLine.com (mailto:Media.Relations@BlackLine.com)
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