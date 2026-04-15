GNW-News: BlackLine stellt Agentic Financial Operations vor, um Governance- und Vertrauenslücken in der KI zu schließen

^LOS ANGELES, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.

(https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.blackline.com%2F) (Nasdaq: BL)

hat heute Agentic Financial Operations (http://www.blackline.com/agentic-

finanical-operations/) vorgestellt, ein neues operatives Modell, das die

zentralen Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen und Governance durch den

Einsatz von KI im Finanz- und Rechnungswesen löst. Die Ankündigung, die auf der

jährlich in London stattfindenden Konferenz BeyondTheBlack

(https://www.beyondtheblack.com/london/) erfolgte, unterstreicht das Engagement

von BlackLine, Führungskräfte im Finanzbereich dabei zu unterstützen, künstliche

Intelligenz sicher und skalierbar einzusetzen. Agentic Financial Operations

stellt die entscheidende Kontrollschicht bereit, die das Office of the CFO

benötigt, um KI sicher, strategisch und in skalierbarem Umfang zu nutzen, und

stellt zugleich sicher, dass BlackLine eine führende Rolle im Bereich

vertrauenswürdiger KI einnimmt.

BlackLine erkennt, dass es kontinuierlicher, wegweisender Innovationen bedarf,

um das transformative Potenzial von Agentic Financial Operations voll

auszuschöpfen. Um diese Vision zu beschleunigen, etabliert das Unternehmen im

Rahmen einer strategischen Investition in die Zukunft vertrauenswürdiger KI

einen eigenen AI Innovation Hub.

?Finanzvorstände müssen KI nutzen, bleiben jedoch persönlich für die Richtigkeit

der Finanzberichterstattung verantwortlich - daher kommt eine 'Black-Box'-Lösung

nicht in Frage", so Owen Ryan, CEO von BlackLine.?Agentic Financial Operations

(http://www.blackline.com/agentic-finanical-operations/) von BlackLine gibt

Führungskräften die nötige Sicherheit, KI skalierbar einzusetzen, indem sie

ihnen ermöglicht, KI-Ergebnisse unabhängig zu überprüfen. Darüber hinaus wird

unsere strategische Investition in einen neuen AI Innovation Hub entscheidend

dazu beitragen, diese vertrauenswürdige Zukunft weiter voranzutreiben, indem wir

Partner, Kunden und Wirtschaftsprüfer zusammenbringen, um zentrale

Herausforderungen im Bereich KI gemeinsam zu lösen."

Angetrieben durch Agentic Financial Operations: Die Lösung für vertrauenswürdige

KI

Agentic Financial Operations basiert auf dem Grundsatz, dass mit dem Einsatz von

KI Vertrauen zur zentralen Voraussetzung wird. Das Modell von BlackLine

etabliert eine?Glass Box"-Architektur zur Orchestrierung durchgängiger

Finanzprozesse - sie schafft Transparenz über menschliche und digitale Arbeit

hinweg und ermöglicht es dem Finanzbereich, sich von manuellen Tätigkeiten hin

zu kontinuierlichen, erkenntnisgetriebenen Prozessen zu entwickeln.

Der Ansatz von BlackLine ist besonders wirkungsvoll, da er eine sichere und

auditierbare KI-Architektur mit mehr als zwei Jahrzehnten proprietärer Daten

kombiniert und so den erforderlichen Kontext und die notwendige Präzision für

kritische Finanzprozesse liefert. Dies verschafft CFOs den Handlungsspielraum,

fundierte Entscheidungen mit hoher Sicherheit zu treffen.

Kunden erkennen bereits die Bedeutung dieses Wandels:

Violet Gergis, Executive Director, Controllership Strategic Initiatives bei

Bristol Myers Squibb, sagt:

?Wenn man sich ansieht, wohin sich der Finanzbereich in den nächsten Jahren

entwickelt, ist klar erkennbar, dass KI grundlegend verändern wird, wie

Unternehmen arbeiten. Allerdings muss diese KI auf soliden

Rechnungslegungsgrundsätzen, Logik und Compliance basieren. Wir werden

zusätzliche KI-Funktionen einsetzen, die in die BlackLine-Lösung integriert

sind, um manuelle Eingriffe zu reduzieren, die Genauigkeit zu erhöhen und

proaktivere Einblicke in den Abschlussprozess zu erhalten."

Die Architektur für Agentic Financial Operations

Das von BlackLine in Zusammenarbeit mit seinem Partner-Ökosystem entwickelte

Modell basiert auf drei Kernsäulen, die auf einer vertrauensbasierten Grundlage

Prozesse beschleunigen und tiefere Einblicke ermöglichen:

1. Kontrollierte Finanzdaten und Orchestrierung von Workflows (Studio360(TM))

Studio360(TM) (https://www.blackline.com/products/studio360/) führt Finanzprozesse

auf Basis hochwertiger Daten aus Hauptbüchern und anderen Systemen zusammen,

einschließlich neuer Konnektoren zu Snowflake und Workday für einen erweiterten

Datenzugriff. Diese Steuerungsebene orchestriert sämtliche Workflows, Daten und

KI-Aktivitäten und liefert bedarfsgerechte Einblicke über verbesserte Dashboards

und Visualisierungen.

2. Eine Agentic-Intelligence-Schicht (Verity(TM) AI)

Verity(TM) (https://www.blackline.com/products/verity-ai/) bietet integrierte,

vollständig auditierbare KI-Funktionen, die auf BlackLines umfangreicher

Datenbasis im Rechnungswesen aufbauen. Die Lösung umfasst eine digitale

Workforce aus spezialisierten Agenten, die darauf ausgelegt sind, komplexe

Finanzaufgaben präzise auszuführen, entscheidende Erkenntnisse zu liefern und

eine transformative Automatisierung von Prozessen voranzutreiben. Zu den

erweiterten Funktionen gehören:

* Verity Prepare: Automatisiert End-to-End-Abstimmungen mit vollständiger

Nachvollziehbarkeit und reduziert die Erstellungszeit bei ersten Anwendern

um über 90 %.

* Verity Match: Nutzt KI zur Analyse historischer Muster und zur Verbesserung

der Matching-Raten bei komplexen Abstimmungen und erreicht dabei Raten von

80-90 %

* Verity Collect and Remit: Eine agentenbasierte Workforce aus Sprach- und

digitalen Agenten, die Forderungsprozesse automatisiert, Kundeninteraktionen

nach Dringlichkeit und Sentiment zusammenfasst und priorisiert sowie die

Remittance-Verarbeitung mit einer Straight-Through-Processing-Rate von rund

90 % automatisiert - und so manuelle Eingriffe erheblich reduziert

3. Ein auditierbares und zertifiziertes System of Record für KI

Die KI von BlackLine basiert auf fundiertem Rechnungswesen-Know-how und

operativen Daten - einer proprietären?Ground Truth", die aus dem Lernen von

Milliarden von Transaktionen und Tausenden von Kunden gewonnen wurde. Dank eines

robusten, in die Architektur integrierten Governance-Rahmens stellt BlackLine

sicher, dass jede KI-gesteuerte Aktion nicht nur präzise, sondern auch

vollständig nachvollziehbar und auditierbar ist. Dieser Ansatz steht für

vertrauenswürdige KI und gibt Finanzverantwortlichen Sicherheit und Kontrolle.

?Die strategischen Investitionen von BlackLine unterstreichen ein grundlegendes

Prinzip im Zeitalter der KI: Der Wert hochentwickelter KI-Modelle entfaltet sich

nur dann vollständig, wenn sie mit einer robusten Kontrollschicht verbunden

sind, die sie steuert", sagt Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei BlackLine.

?Diese Innovationen festigen das Bekenntnis von BlackLine zu diesem Prinzip. Sie

ermöglichen es dem Unternehmen, Agentic Financial Operations kontinuierlich

weiterzuentwickeln und ein System aufzubauen, in dem jede Aktion

nachvollziehbar, auditierbar und auf Finanzkontrollen ausgerichtet ist - und

geben Finanzteams so das nötige Vertrauen, KI skalierbar einzusetzen."

KI-Innovation durch strategische Investitionen

BlackLine errichtet in New York einen AI Innovation Hub, um die Zukunft

vertrauenswürdiger KI für Finanz- und Buchhaltungsteams zu beschleunigen. Der

Hub ist als Magnet für weltweit führende Talente konzipiert und vereint ein

dediziertes Team führender KI-Forscher und Produktentwickler, das eng mit

BlackLines Ökosystem aus Systemintegratoren, ERP-Anbietern, Business-Process-

Outsourcing-Firmen, Wirtschaftsprüfern und Kunden zusammenarbeitet. Dieses

Ökosystem wird die Fähigkeiten von BlackLine für Agentic Financial Operations

signifikant stärken, indem es auf Verity aufbaut und die Kompetenzen des

kürzlich übernommenen Unternehmens WiseLayer

(https://www.blackline.com/about/press-releases/2025/blackline-acquires-

wiselayer-to-enhance-its-ai-capabilities/) integriert. Die aus diesem Hub

hervorgehenden Innovationen werden Agentic Financial Operations aktiv

vorantreiben und weiter beschleunigen und dabei sicherstellen, dass Fortschritte

in Automatisierung und Intelligenz eng mit den strengen Anforderungen an

Kontrolle, Auditierbarkeit und Vertrauen verknüpft bleiben, die für das moderne

Finanzwesen entscheidend sind.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für das Office of the CFO,

treibt die digitale Transformation im Finanzwesen voran, indem sie Unternehmen

dazu befähigt, präzise, effiziente und intelligente Finanzoperationen

durchzuführen. Auf Basis der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten,

optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und

durch Verity bereitgestellte Intelligenz - einer umfassenden Suite integrierter,

auditierbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue

digitale Workforce zur Verfügung stellt.

Mit einem bewährten kooperativen Ansatz, nachgewiesener Innovationskraft,

branchenführenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie

Sicherheitspraktiken auf Weltklasseniveau vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus

verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu

führen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com

(https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blackline

.com%2F&data=05%7C02%7Csamantha.darilek%40blackline.com%7Cfc9c03eb24a5421c954a08

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Safe Harbor

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen können sich

unter anderem auf Erwartungen zu künftigen Geschäftsergebnissen oder der

Finanzergebnisse von BlackLine, Inc. (?BlackLine" oder das?Unternehmen"), die

Berechnung bestimmter wichtiger Finanz- und Betriebskennzahlen,

Investitionsausgaben, die Einführung neuer Lösungen und Produkte, die Expansion

in neue Märkte, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, Wachstumspläne und

zukünftige Geschäftstätigkeiten, technologische Fähigkeiten und strategische

Partnerschaften sowie auf Annahmen in Bezug auf die vorgenannten Punkte

beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und

Unsicherheiten, von denen einige nicht vorhersehbar oder quantifizierbar sind.

In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie

?könnte",?wird",?sollte",?erwartet",?plant",?antizipiert",?glaubt",

?schätzt",?prognostiziert",?beabsichtigt",?potenziell",?würde",?fortsetzen"

und?laufend" oder deren Verneinungen sowie ähnlichen Begriffen erkennen. Sie

sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für zukünftige Leistungen

oder Ergebnisse zu verstehen und sind keine zwingend verlässlichen Indikatoren

dafür, wann oder ob solche Leistungen oder Ergebnisse tatsächlich erreicht

werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung verfügbaren Informationen und/oder den zu diesem Zeitpunkt

bestehenden, nach bestem Wissen getroffenen Einschätzungen und Annahmen der

Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten

treten die in dieser Präsentation erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und

Umstände möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ergebnisse können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten werden

ausführlicher unter der Rubrik?Risikofaktoren" in den Unterlagen beschrieben,

die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (?SEC")

einreichen und die auf unserer Website unter http://investors.BlackLine.com

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4474257-

1&h=3554398700&u=http%3A%2F%2Finvestors.blackline.com%2F&a=http%3A%2F%2Finvestor

s.BlackLine.com) sowie auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4474257-

1&h=1159003056&u=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F&a=www.sec.gov) verfügbar sind.

Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt BlackLine keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,

weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen noch aus sonstigen

Gründen.

Darüber hinaus spiegeln Aussagen wie?wir glauben" und ähnliche Formulierungen

unsere Überzeugungen und Meinungen zu dem jeweiligen Thema wider. Diese Aussagen

basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Präsentation zur

Verfügung standen, und obwohl wir der Auffassung sind, dass diese Informationen

eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können sie begrenzt oder

unvollständig sein. Unsere Aussagen sind daher nicht so zu verstehen, dass wir

eine umfassende Untersuchung oder Überprüfung aller potenziell verfügbaren

relevanten Informationen vorgenommen haben. Diese Aussagen sind naturgemäß mit

Unsicherheiten behaftet, und Anleger sollten nicht übermäßig auf diese Aussagen

vertrauen.

Neben den nach US-GAAP erstellten Finanzkennzahlen enthält dieses Dokument

bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen, darunter Non-GAAP-Umsatz, Bruttogewinn,

Bruttomarge, freier Cashflow, Vertriebs- und Marketingaufwendungen, Forschungs-

und Entwicklungsaufwendungen, allgemeine und Verwaltungsaufwendungen,

Betriebsverlust sowie operative Marge (Verlust). Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen

ergänzen die nach US-GAAP erstellten Finanzkennzahlen, ersetzen diese jedoch

nicht und sind ihnen auch nicht überlegen. Die von uns verwendeten Non-GAAP-

Finanzkennzahlen können von den Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen

abweichen.

Pressekontakt:

Samantha Darilek

samantha.darilek@blackline.comÂ°