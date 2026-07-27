BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
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27.07.2026 17:02:38
GNW-News: BlackLine treibt die kontrollierte KI im Finanzbereich mit der allgemeinen Verfügbarkeit von VerityT Prepare voran
^LOS ANGELES, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die
?Agentic Financial Operations Platform(TM)" für die Finanzabteilung (CFO), hat
heute die allgemeine Verfügbarkeit von Verity Prepare
(https://www.blackline.com/blog/verity-prepare-transforming-account-
reconciliations/) bekannt gegeben, einem bahnbrechenden Multi-Agent-KI-System,
das kontrollierte Automatisierung in die manuellsten und zeitaufwendigsten
Abschlussprozesse der Buchhaltung bringt. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-
Assistenten zur Textgenerierung koordiniert Verity Prepare ein spezialisiertes
digitales Team, das Belege eigenständig analysiert, Transaktionen abgleicht,
Abstimmungsdifferenzen identifiziert und prüfungsreife Abstimmungen erstellt.
Durch die Kombination fortschrittlicher Multi-Agent-KI-Fähigkeiten mit
transparenter Argumentation und menschlicher Aufsicht beschleunigt BlackLine den
Finanzabschluss und gewährleistet gleichzeitig, dass die Buchhalter dank
vollständiger Nachvollziehbarkeit stets die volle Kontrolle behalten.
Da Finanzunternehmen den Schritt von isolierten KI-Assistenten hin zum
unternehmensweiten Einsatz von KI vollziehen, besteht die Herausforderung nicht
mehr darin, ob KI Antworten generieren kann - sondern darin, ob sie Ergebnisse
liefert, denen Führungskräfte im Finanzbereich so sehr vertrauen, dass diese in
die Finanzunterlagen aufgenommen werden können. Nach einem erfolgreichen Early-
Adopter-Programm ist Verity Prepare nun verfügbar. Damit können Unternehmen KI
sicher in einen der anspruchsvollsten Arbeitsabläufe im Rechnungswesen skalieren
und gleichzeitig die für die Unternehmensfinanzen erforderlichen Standards
hinsichtlich Governance, Transparenz und Kontrolle gewährleisten.
Neugestaltung von Kontoabstimmungen
Die Erstellung von Kontoabstimmungen
(https://www.blackline.com/products/financial-close/account-reconciliations/)
umfasst weit mehr als nur das Sammeln von Belegen. Buchhalter müssen Daten aus
verschiedenen Systemen, strukturierte und unstrukturierte Finanzunterlagen
auswerten, Unstimmigkeiten untersuchen, geeignete Abstimmposten ermitteln, die
zugrunde liegenden Gründe dokumentieren und Arbeitsergebnisse erstellen, die den
Anforderungen der internen Kontrollen und der externen Wirtschaftsprüfung
genügen. Diese Kombination aus finanzwirtschaftlicher Argumentation,
Dokumentation und Einhaltung von Vorschriften hat die Erstellung von
Abstimmungsberichten zu einem der am schwierigsten zu automatisierenden Prozesse
im Rechnungswesen gemacht.
Verity Prepare löst diese Herausforderung, indem es fragmentierte Aufgaben durch
einen vollständig koordinierten KI-Workflow ersetzt. Anstatt auf einzelne Tools
zurückzugreifen, arbeiten mehrere spezialisierte KI-Agenten zusammen, um den
gesamten Vorbereitungsprozess durchzuführen. Sie erfassen Belege eigenständig,
identifizieren Abweichungen, verfassen klare Erläuterungen zu diesen
Abweichungen und stellen ein umfassendes, prüfungsfähiges Abstimmungsdossier zur
Freigabe durch einen Mitarbeiter zusammen.
Durch die Automatisierung des gesamten Vorbereitungsablaufs - und nicht nur
einzelner Aufgaben - reduziert Verity Prepare den manuellen Arbeitsaufwand
erheblich. Diese Umstellung ermöglicht es den Buchhaltungsteams, den Abschluss
zu beschleunigen, sodass sich die Finanzfachkräfte auf wertschöpfendere
Analysen, das Ausnahmemanagement und die Gewährleistung der Integrität der
Finanzunterlagen konzentrieren können.
Entwickelt gemäß den Standards der Finanzbranche
Die Unternehmensbuchhaltung stellt höhere Anforderungen an die KI als nur
Geschwindigkeit. Jede durch künstliche Intelligenz generierte Transaktion muss
transparent, nachvollziehbar, rückverfolgbar und reguliert sein, bevor sie in
die Finanzunterlagen aufgenommen wird.
Verity Prepare wurde speziell für die Governance-Anforderungen im
Unternehmensfinanzwesen entwickelt, einschließlich der Anforderungen von
Anwendern, Führungskräften, Wirtschaftsprüfern, Prüfungsausschüssen und
Aufsichtsbehörden. Jede KI-generierte Empfehlung enthält eine transparente
Begründung, eine Konfidenzbewertung sowie einen lückenlosen Prüfpfad, sodass
Finanzteams nachvollziehen können, wie die Schlussfolgerungen zustande gekommen
sind, bevor sie ein Ergebnis genehmigen. Das menschliche Urteilsvermögen bleibt
die letzte Instanz und stellt sicher, dass KI die fachliche Kompetenz ergänzt,
anstatt sie zu ersetzen.
?Finanzunternehmen suchen keine KI, die lediglich weitere Aufgaben automatisiert
- sie suchen eine KI, der sie ihre wichtigsten Finanzprozesse anvertrauen
können", so Owen Ryan, CEO von BlackLine.?Vertrauen entsteht nicht allein durch
Autonomie. Sie beruht auf Transparenz, guter Unternehmensführung und der
Aufrechterhaltung einer soliden menschlichen Kontrolle. Verity Prepare gibt
Finanzteams die Sicherheit, KI in einem der komplexesten Prozesse der
Buchhaltung einzusetzen, während die Fachkräfte dabei stets die volle Kontrolle
behalten."
Frühzeitige Wirkung für Kunden erzielen
Unternehmen erzielen mit Verity Prepare bereits messbare Ergebnisse. Als Beleg
dafür, wie regulierte KI den Finanzabschluss grundlegend verändert, konnten
Frühanwender eine Reduzierung der manuellen Vorbereitungszeit für
Abstimmungsprozesse um bis zu 92 % erzielen, was erhebliche
Effizienzsteigerungen im gesamten Ablauf verdeutlicht.
?Mit der Verity-KI von BlackLine haben wir den Weg vom Konzept bis hin zu
konkreten Anwendungsfällen in der Praxis zurückgelegt. Wir freuen uns darauf,
die Zukunft der Arbeitswelt mitzugestalten", sagt Chris Giambra, Corporate
Accounting bei Delaware North.
Weiterentwicklung agentenbasierter Finanzgeschäfte
Verity Prepare stellt einen weiteren Meilenstein in der Vision von BlackLine für
die Weiterentwicklung agentenbasierter Finanzgeschäfte
(https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/) dar, bei der speziell
entwickelte KI-Funktionen die Arbeitsabläufe im gesamten CFO-Bereich im Rahmen
eines einheitlichen Governance-Modells koordinieren. Anstatt isolierte KI-
Assistenten einzusetzen, ermöglicht BlackLine es Unternehmen, spezialisierte KI-
Lösungen im gesamten Finanzbereich zu koordinieren, sodass komplexe Prozesse
intelligent ausgeführt werden können, während gleichzeitig eine Kontrolle auf
Unternehmensebene gewährleistet bleibt.
Verity Prepare treibt den agentenbasierten Abschluss voran - und verwandelt den
Monatsabschluss von einer Abfolge manueller, unzusammenhängender Tätigkeiten in
einen kontinuierlich koordinierten Finanzprozess, bei dem KI die Aufgaben
vorbereitet, abgleicht, analysiert und ausführt, während Finanzfachleute die
Aufsicht, die Beurteilung und die Verantwortlichkeit übernehmen, die zur Wahrung
der Integrität der Finanzunterlagen erforderlich sind.
Erfahren Sie mehr über Verity Prepare unter blackline.com/products/verity-ai/
(https://www.blackline.com/products/verity-ai/).
Über BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL) ist die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter der
Finanzwelt: eine Zukunft, in der die Finanzwelt das Zeitalter der
Handlungsfähigkeit vorantreibt, in dem Intelligenz, Integrität und Vertrauen
gemeinsam an Bedeutung gewinnen. Die BlackLine Agentic Financial Operations
Platform(TM), die auf Studio360 und Verity(TM) AI basiert, ist die Plattform, mit der
die Finanzabteilung (CFO) KI in den Bereichen?Record-to-Report",?Invoice-to-
Cash" sowie in all jenen Prozessen einsetzt, für die die Finanzabteilung die
Kontrolle trägt und in denen Integrität in jedem Schritt unerlässlich ist.
Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbindung künstlicher Intelligenz
und die Schaffung von Vertrauen bei jedem einzelnen Schritt führt BlackLine den
Finanz- und Rechnungswesenbereich über die reine Berichterstattung hinaus hin
zur Steuerung des Geschäftsbetriebs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende
Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Sicherheitsmaßnahmen von
Weltklasse arbeiten fast 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine
zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen
finden Sie unter blackline.com.
Pressekontakt
Samantha Darilek
VP, Communications
samantha.darilek@blackline.com (mailto:samantha.darilek@blackline.com)
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