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10.06.2026 14:35:38
GNW-News: Blue Mountain erweitert das RAM Connect-Ökosystem um neue Integrationen für SAP, Veeva, Sware und ZenQMS
^STATE COLLEGE, Pennsylvania, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain,
der führende Anbieter GMP-konformer Enterprise-Asset-Management-Software (EAM)
für die Life-Sciences-Branche, hat heute die neueste Version von RAM Connect
vorgestellt und erweitert damit sein Integrations-Ökosystem um neue Konnektoren
für SAP ERP, Veeva QMS, Sware Res_Q und ZenQMS.
RAM Connect ist die Integrationsplattform von Blue Mountain und ermöglicht einen
sicheren Datenaustausch zwischen RAM und den zentralen Systemen, die GMP-
Prozesse, Qualität, Validierung, Kalibrierung und betriebliche Abläufe
unterstützen. Die neueste Version von RAM Connect bietet:
SAP ERP-Integration: Synchronisiert Anlagen-, Ausrüstungs- und Betriebsdaten
zwischen ERP- und Asset-Management-Prozessen. Das verbessert die Datenkonsistenz
und reduziert manuellen Aufwand.
Veeva QMS-Integration: Verknüpft Qualitätsereignisse, Abweichungen, CAPAs und
Qualitätsworkflows direkt mit anlagenbezogenen Aktivitäten und schafft so mehr
Transparenz zwischen Qualitäts- und Wartungsteams.
Sware Res_Q(TM)-Integration: Optimiert Prozesse im Bereich
Computersystemvalidierung (CSV) und Computersoftware-Assurance (CSA), indem sie
vernetzte Workflows zwischen validierten Systemen und dem Anlagenmanagement
ermöglicht.
ZenQMS-Integration: Ermöglicht den strukturierten Austausch von Qualitäts- und
Compliance-Daten und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Inspektionsbereitschaft
sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu stärken.
Diese Erweiterungen ergänzen bestehende RAM-Connect-Funktionen, darunter:
Kneat-Integration: Verknüpft Aktivitäten im Validierungslebenszyklus mit
Anlagenmanagement-Prozessen.
Rainin-Integration: Ermöglicht den Austausch von Kalibrierungs- und Gerätedaten
und verbessert so die Genauigkeit und Compliance kritischer Messmittel.
Apprentice.io-Integration: Liefert Echtzeit-Einblicke in die
Betriebsbereitschaft von Geräten in der Fertigung. Die Integration optimiert
Abläufe, unterstützt Compliance und verbessert datenbasierte Entscheidungen in
chargenorientierten Produktionsumgebungen.
?Hersteller in den Life Sciences bewegen sich in zunehmend komplexen
technologischen Landschaften, in denen zentrale Daten über viele verschiedene
Systeme verteilt sind", so Judy Fainor, Chief Technology Officer bei Blue
Mountain.?Mit dieser neuen Version von RAM Connect erweitern wir unsere
Möglichkeiten, Informationen aus Qualitäts-, Validierungs-, Kalibrierungs-, ERP-
und Anlagenmanagement-Systemen zusammenzuführen. So helfen wir Unternehmen,
Datensilos aufzubrechen, die Datenintegrität zu stärken und fundiertere
operative Entscheidungen zu treffen."
Über die in dieser Version enthaltenen vorkonfigurierten Integrationen hinaus
bietet RAM Connect ein flexibles Integrations-Framework auf Basis moderner APIs
und gängiger industrieller Konnektivitätsstandards. Damit können Unternehmen RAM
schnell und unkompliziert in weitere Unternehmensanwendungen einbinden -
darunter ERP-, MES-, LIMS-, CMMS-, Qualitäts-, Labor- und Business-Intelligence-
Systeme.
Durch die Schaffung eines vernetzten digitalen Ökosystems können Unternehmen:
* Doppelte Dateneingaben und manuelle Abstimmungsprozesse vermeiden
* Die Datenqualität und -integrität über sämtliche GMP-Systeme hinweg
verbessern
* Untersuchungen und Compliance-Maßnahmen durch vernetzte Datensätze
beschleunigen
* Einen besseren Überblick über Anlagenleistung, Qualitätsereignisse und
operative Risiken gewinnen
* Fundiertere Entscheidungen auf Basis konsistenter Daten und durchgängiger
Workflows treffen
* Initiativen zur digitalen Transformation in einem konformen, validierten
Rahmen vorantreiben
?Bei RAM Connect geht es um mehr als nur die reine Integration von Systemen - es
geht darum, den vollen Nutzen vernetzter Daten zu erschließen", erklärt David
Rode, Chief Executive Officer von Blue Mountain.?Unsere Kunden möchten, dass
Informationen reibungslos durch ihre gesamte IT-Landschaft fließen. Indem wir
das Asset Management mit Qualitäts-, Validierungs-, Produktions- und
Unternehmenssystemen verbinden, helfen wir Life-Science-Unternehmen, effizienter
zu arbeiten, jederzeit prüfungsbereit zu sein und ihre Technologieinvestitionen
besser zu nutzen."
Über Blue Mountain
Blue Mountain ist der führende Anbieter von Enterprise Asset Management (EAM)
für die Life-Sciences-Branche. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt das
Unternehmen innovative, hochwertige Lösungen, die regulatorische Compliance
sichern, die betriebliche Effizienz steigern und die Performance von Anlagen
optimieren. Die Cloud-Plattform von Blue Mountain wird von über 450 Life-
Sciences-Unternehmen eingesetzt und unterstützt durchgängiges GMP-konformes
Asset Management - von Kalibrierung und Wartung bis hin zu Validierung und
Analyse. Blue Mountain wird von Five Arrows, dem Alternative-Assets-Bereich von
Rothschild & Co., sowie Accel-KKR unterstützt und hat seinen Hauptsitz in State
College, Pennsylvania.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io sowie auf dem
LinkedIn-Profil von Blue Mountain.
Medienkontakt
Christian Rockwell
carockwell@bluemountain.io
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