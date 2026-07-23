GNW-News: Blue Mountain kündigt allgemeine Verfügbarkeit von RAM Discover an: KI-gestützte Erkenntnisse für das GMP-Asset-Management

^STATE COLLEGE, Pennsylvania, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain,

führender Anbieter GMP-konformer Enterprise-Asset-Management-Software (EAM) für

die Life-Sciences-Branche, hat heute RAM Discover vorgestellt. Die neue KI-

gestützte Intelligence Engine unterstützt Unternehmen in regulierten

Produktionsumgebungen dabei, über klassische Dashboards und Reports

hinauszugehen: Sie zeigt nachvollziehbar auf, warum operative Probleme

entstehen, und zeigt auf, welche Maßnahmen den größten Nutzen versprechen.

RAM Discover kombiniert konversationelle KI, moderne Analytik und umfassende

Expertise im Life-Sciences-Bereich, um Wartungs- und Kalibrierdaten in

aussagekräftige Zusammenhänge, benchmarkgestützte Erkenntnisse und fundierte

Handlungsempfehlungen umzuwandeln. Die Lösung ermöglicht es Teams, die für

Wartung, Zuverlässigkeit, Qualität und Technik zuständig sind, schnellere und

fundiertere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die in der regulierten

Fertigung erforderlichen Governance- und Rückverfolgbarkeitsanforderungen

einzuhalten.

Mehr als Reporting: Zusammenhänge verstehen

Herkömmliche Reporting-Tools zeigen, was passiert ist. RAM Discover zeigt, warum

es dazu gekommen ist, identifiziert die maßgeblichen Einflussfaktoren und

empfiehlt konkrete nächste Schritte.

Anwender können ihre Fragen in natürlicher Sprache stellen - etwa zur

Wartungsleistung, zu Kalibrierungsaktivitäten, zur Anlagenzuverlässigkeit, zu

Compliance-Trends oder zu Engpässen in Arbeitsabläufen. RAM Discover analysiert

Betriebsdaten und stellt die Ergebnisse in ihrem Zusammenhang verständlich dar.

Die Lösung verknüpft Ereignisse miteinander, erkennt Muster und macht

Verbesserungspotenziale sichtbar.

Statt Reports erstellen oder komplexe Dashboards interpretieren zu müssen,

erhalten Anwender mit RAM Discover einen intelligenten

Zuverlässigkeitsanalysten, der operative Fragestellungen jederzeit fundiert

beantwortet.

Speziell für die Life-Sciences-Branche entwickelt

Im Unterschied zu generischen KI-Plattformen wurde RAM Discover gezielt für

regulierte Umgebungen in der Life-Sciences-Branche entwickelt.

Die Lösung basiert auf dem umfassenden Know-how von Blue Mountain im GMP-Asset-

Management und integriert Best Practices der Branche, regulatorische

Anforderungen sowie Benchmark-Werte für die Zuverlässigkeit in jede Analyse.

Alle Empfehlungen werden auf Grundlage validierter Betriebsdaten erstellt.

Gleichzeitig bleiben vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz jederzeit

gewährleistet - eine wichtige Voraussetzung für Unternehmen, die in FDA-

regulierten und GxP-konformen Umgebungen tätig sind.

RAM Discover unterstützt Unternehmen dabei:

* Die Ursachen von Verzögerungen bei Wartungs- und Kalibrierungsprozessen

schnell zu identifizieren

* Verborgene Engpässe in Arbeitsabläufen und Prozessineffizienzen aufzudecken

* Die eigene operative Leistung anhand von Best Practices der Branche zu

bewerten

* Verbesserungsmaßnahmen nach ihrem betrieblichen Nutzen zu priorisieren

* Untersuchungen mithilfe konversationeller Abfragen in natürlicher Sprache zu

beschleunigen

* Entscheidungen durch kontextbezogene Erläuterungen statt isolierter

Kennzahlen fundierter zu treffen

Durch die Verknüpfung von KI mit betrieblichem Kontext können Organisationen den

Analyseaufwand verkürzen, die Anlagenperformance steigern und über den gesamten

Asset-Lebenszyklus hinweg fundierte, datenbasierte Entscheidungen treffen.

Blue Mountain treibt seine KI-Strategie konsequent voran

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von RAM Discover erreicht Blue Mountain den

nächsten Meilenstein seiner langfristigen KI-Strategie, die auf drei zentralen

Säulen basiert:

Assist - Bereitstellung validierter Antworten und intelligenter

Wissensunterstützung

Augment - Unterstützung fundierter Entscheidungen durch kontextbezogene

Intelligenz mit RAM Discover

Automate - Intelligente Automatisierung von Workflows durch zukünftige KI-

Funktionen

Zusammen sollen diese Innovationen Herstellern in der Life-Sciences-Branche

helfen, ihre Produktivität zu steigern und zugleich die Anforderungen an

Governance, Validierung und Compliance in hochregulierten Produktionsumgebungen

zuverlässig zu erfüllen.

?KI sollte mehr leisten, als Daten lediglich zusammenzufassen. Sie sollte

Unternehmen dabei helfen zu verstehen, was geschieht, warum es geschieht und

welche Maßnahmen den größten operativen Nutzen bringen", so Judy Fainor, Chief

Technology Officer bei Blue Mountain.?RAM Discover bringt intelligente Analysen

direkt in die täglichen Arbeitsabläufe von Wartungs- und Reliability-Teams. Die

gewonnenen Erkenntnisse sind kontextbezogen, nachvollziehbar und konsequent auf

die Anforderungen regulierter Hersteller in der Life-Sciences-Branche

zugeschnitten."

RAM Discover ist ab sofort für den produktiven Einsatz mit der Blue Mountain

RAM-Plattform allgemein verfügbar. Unternehmen können konversationelle KI und

intelligente Analytik jetzt nutzen, um ihre Wartungsprozesse zu optimieren,

Kalibrierungsabläufe effizienter zu gestalten, die Compliance zu stärken und

kontinuierliche Verbesserungen im gesamten GMP-Asset-Management voranzutreiben.

Über Blue Mountain

Blue Mountain ist der führende Anbieter von Enterprise Asset Management für die

Life-Sciences-Branche. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt Blue Mountain

innovative, hochwertige Lösungen, die regulatorische Compliance sichern, die

betriebliche Effizienz steigern und die Performance von Anlagen optimieren. Die

Cloud-Plattform von Blue Mountain wird von über 450 Life-Sciences-Unternehmen

eingesetzt und unterstützt durchgängiges GMP-konformes Asset Management - von

Kalibrierung und Wartung bis hin zu Validierung und Analyse. Blue Mountain wird

von Five Arrows, dem Alternative-Assets-Bereich von Rothschild & Co., sowie

Accel-KKR unterstützt und hat seinen Hauptsitz in State College, Pennsylvania.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io sowie auf dem

LinkedIn-Profil von Blue Mountain.

Pressekontakt

Christian Rockwell

carockwell@bluemountain.io

Â°