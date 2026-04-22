|
22.04.2026 12:04:39
GNW-News: Blue Mountain übernimmt CompuCal, um seine Präsenz in Europa weiter auszubauen und seine Kalibrierungskompetenz gezielt zu stärken
^STATE COLLEGE, Pennsylvania, und CORK, Irland, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)
-- Blue Mountain, ein führender Anbieter von GMP-konformer Enterprise-Asset-
Management-Software (EAM) für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Übernahme
von CompuCal Calibration Solutions bekannt, einem etablierten Marktführer für
Kalibrierungs- und Instandhaltungsmanagement-Software in Europa.
Die Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der globalen
Wachstumsstrategie von Blue Mountain nach der jüngsten Investition durch Five
Arrows, die Alternative-Investment-Sparte von Rothschild & Co. Mit der
Integration von CompuCal stärkt Blue Mountain seine Präsenz in zentralen
europäischen Märkten und baut zugleich seine Expertise im Bereich Kalibrierung
sowie seine lokalen Servicekapazitäten weiter aus. CompuCal verfügt über einen
etablierten Kundenstamm und eine starke Marktpräsenz in Irland, Großbritannien
sowie weiteren europäischen Regionen - darunter die DACH-Länder und die
nordischen Märkte - und zeichnet sich zudem durch hohe regulatorische
Glaubwürdigkeit sowie umfassende regionale Implementierungskompetenz aus.
Das Unternehmen ist weithin für seine Expertise im Bereich Kalibrierungsprozesse
und seine Fähigkeit bekannt, streng regulierte Produktionsumgebungen zuverlässig
zu unterstützen. Mit der Integration von CompuCal gewinnt Blue Mountain
jahrzehntelange Erfahrung, bewährte Best Practices und ein hochqualifiziertes
Team hinzu, das über ein tiefes Verständnis der europäischen regulatorischen
Anforderungen und Kundenbedürfnisse verfügt. Diese Expertise stärkt die
Fähigkeit von Blue Mountain, den gesamten Lebenszyklus regulierter Anlagen zu
begleiten und dabei höchste Standards in den Bereichen Compliance, Qualität und
operative Exzellenz sicherzustellen.
David H. Rode, CEO von Blue Mountain, sagte:?Diese Übernahme ist ein wichtiger
Schritt, um unsere globale Präsenz weiter auszubauen und unsere Fähigkeit zu
stärken, Life-Sciences-Hersteller weltweit zu unterstützen. CompuCal bringt ein
hoch angesehenes Team, umfassende Kalibrierungsexpertise und eine starke
europäische Präsenz mit. Gemeinsam schaffen wir ein wirklich globales
Unternehmen mit der lokalen Kompetenz, die unsere Kunden erwarten."
Donal Sullivan, CEO von CompuCal, fügte hinzu:?Der Zusammenschluss mit Blue
Mountain bietet eine spannende Chance für unser Team und unsere Kunden. Wir
haben CompuCal auf der Grundlage fundierter Kalibrierungsexpertise und eines
klaren Engagements für den Erfolg unserer Kunden aufgebaut. Als Teil von Blue
Mountain, mit dem wir zentrale Werte teilen, können wir dieses Know-how nun
einem deutlich breiteren, globalen Kundenkreis zugänglich machen - und zugleich
das hohe Serviceniveau aufrechterhalten, auf das sich unsere europäischen Kunden
verlassen."
Über Blue Mountain
Blue Mountain ist Marktführer im Bereich des Anlagenmanagements für die Life-
Sciences-Branche. Seit über 35 Jahren bietet Blue Mountain innovative,
hochwertige Lösungen an, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
gewährleisten, die betriebliche Effizienz steigern und die Leistung der Anlagen
optimieren. Die Cloud-Plattform Blue Mountain, der mehr als 450 Unternehmen aus
dem Bereich Life Sciences vertrauen, unterstützt das durchgängige GMP-Asset-
Management - von der Kalibrierung und Wartung bis hin zur Validierung und
Analytik. Blue Mountain wird von Five Arrows unterstützt, dem für alternative
Anlagen zuständigen Geschäftsbereich von Rothschild & Co und Accel-KKR, und hat
seinen Hauptsitz in State College, Pennsylvania.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io
(http://www.bluemountain.io) und folgen Sie uns auf LinkedIn.
Über CompuCal
CompuCal Calibration Solutions ist ein preisgekröntes Unternehmen für SaaS-KI-
und ingenieurwissenschaftlich fundierte Kalibrierungssoftware, das
Kalibrierungs- und Instandhaltungsmanagement-Software anbietet, die speziell zur
Unterstützung regulierter Branchen wie Biowissenschaften, Pharmazie und
Fertigung entwickelt wurde. CompuCal mit Hauptsitz in Irland verfügt über mehr
als 30 Jahre fundierte Erfahrung im Bereich Kalibrierung und ist europaweit
etabliert. Das Unternehmen bietet Lösungen an, die Unternehmen dabei
unterstützen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und stets für Audits gerüstet zu sein.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.compucalcalibrations.com
(https://www.compucalcalibrations.com/)
Medienkontakt
Christian Rockwell
carockwell@bluemountain.io
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!