GNW-News: Bodor Laser bei der Verleihung des Red Dot Award: Design Concept 2025 ausgezeichnet

^SINGAPUR, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, ein weltweit führender

Anbieter von Laserschneid- und -schweißlösungen, hat bei der Verleihung des Red

Dot Award: Design Concept 2025 in Singapur eine hohe Auszeichnung erhalten. Drei

Flaggschiffprodukte - der Handlaserschweißer der nächsten Generation, die

Blechlaserschneidemaschine und die Rohrlaserschneidemaschine - wurden für ihre

außergewöhnliche Designinnovation und industrielle Exzellenz ausgezeichnet.

Unter ihnen erhielt der Handlaserschweißer von Bodor den renommierten?Best of

the Best"-Preis - die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs -, was einen

Meilenstein darstellt und den Einfluss des Unternehmens in der globalen

Lasergeräteindustrie weiter stärkt.

Der 1955 ins Leben gerufene Red Dot Award zählt neben dem deutschen iF Design

Award und dem US-amerikanischen IDEA Award zu den drei weltweit renommiertesten

Designauszeichnungen. Der Titel?Best of the Best" ist bekannt für seine

strengen Kriterien und seinen globalen Einfluss und wird an weniger als ein

Prozent der eingereichten Produkte vergeben. Damit werden Produkte

ausgezeichnet, die neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Funktionalität und

Ästhetik setzen.

Die Designs von Bodor verkörpern eine Philosophie, die Technologie und Ästhetik

vereint. Jedes Produkt spiegelt die Erkenntnisse der Nutzer und eine

menschenzentrierte Technik wider - von ergonomischen Strukturen und intuitiven

Schnittstellen bis hin zu modularen Konstruktionen und Sicherheitssystemen.

Diese Harmonie aus Eleganz und Leistung definiert die Philosophie von Bodor -

die Verschmelzung minimalistischer Ästhetik mit fortschrittlicher Technologie.

Indem Bodor Komplexität in Klarheit und Technik in Kunst verwandelt, treibt das

Unternehmen Innovation und herausragendes Design in der Laserindustrie voran.

Hinter diesen Erfolgen steht das Fertigungsökosystem von Bodor. Der globale

Hauptsitz in Jinan erstreckt sich über 200.000 Quadratmeter und verfügt über

intelligente Produktionslinien und digitale Systeme mit einer Jahresproduktion

von über 20.000 Einheiten. Der künftige südliche Hauptsitz in Shenzhen, der sich

auf hochwertige Forschung und Entwicklung sowie Fertigung konzentriert, wird

jährlich über 5.000 Einheiten hinzufügen und damit die Lieferketten und

Servicenetzwerke in Südchina und Südostasien stärken.

Mit dieser jüngsten Auszeichnung ist Bodor die weltweit erste Marke für

Lasergeräte, die die Red Dot-Auszeichnung?Best of the Best" erhalten hat. Bis

heute hat das Unternehmen fünf Red Dot Awards, vier iF Design Awards sowie

internationale Auszeichnungen erhalten, darunter MUSE, Good Design (USA) und

French Design Awards.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Bodor Laser seiner Vision treu: Technologie als

Fundament, Design als Flügel und die Nutzer im Herzen. Durch Innovation und

Designintegration liefert das Unternehmen Laserlösungen, die Funktionalität und

Ästhetik vereinen und die globale Industrie in eine neue Ära intelligenter und

ästhetischer Fertigung führen.

