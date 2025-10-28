|
GNW-News: Bodor Laser bei der Verleihung des Red Dot Award: Design Concept 2025 ausgezeichnet
^SINGAPUR, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, ein weltweit führender
Anbieter von Laserschneid- und -schweißlösungen, hat bei der Verleihung des Red
Dot Award: Design Concept 2025 in Singapur eine hohe Auszeichnung erhalten. Drei
Flaggschiffprodukte - der Handlaserschweißer der nächsten Generation, die
Blechlaserschneidemaschine und die Rohrlaserschneidemaschine - wurden für ihre
außergewöhnliche Designinnovation und industrielle Exzellenz ausgezeichnet.
Unter ihnen erhielt der Handlaserschweißer von Bodor den renommierten?Best of
the Best"-Preis - die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs -, was einen
Meilenstein darstellt und den Einfluss des Unternehmens in der globalen
Lasergeräteindustrie weiter stärkt.
Der 1955 ins Leben gerufene Red Dot Award zählt neben dem deutschen iF Design
Award und dem US-amerikanischen IDEA Award zu den drei weltweit renommiertesten
Designauszeichnungen. Der Titel?Best of the Best" ist bekannt für seine
strengen Kriterien und seinen globalen Einfluss und wird an weniger als ein
Prozent der eingereichten Produkte vergeben. Damit werden Produkte
ausgezeichnet, die neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Funktionalität und
Ästhetik setzen.
Die Designs von Bodor verkörpern eine Philosophie, die Technologie und Ästhetik
vereint. Jedes Produkt spiegelt die Erkenntnisse der Nutzer und eine
menschenzentrierte Technik wider - von ergonomischen Strukturen und intuitiven
Schnittstellen bis hin zu modularen Konstruktionen und Sicherheitssystemen.
Diese Harmonie aus Eleganz und Leistung definiert die Philosophie von Bodor -
die Verschmelzung minimalistischer Ästhetik mit fortschrittlicher Technologie.
Indem Bodor Komplexität in Klarheit und Technik in Kunst verwandelt, treibt das
Unternehmen Innovation und herausragendes Design in der Laserindustrie voran.
Hinter diesen Erfolgen steht das Fertigungsökosystem von Bodor. Der globale
Hauptsitz in Jinan erstreckt sich über 200.000 Quadratmeter und verfügt über
intelligente Produktionslinien und digitale Systeme mit einer Jahresproduktion
von über 20.000 Einheiten. Der künftige südliche Hauptsitz in Shenzhen, der sich
auf hochwertige Forschung und Entwicklung sowie Fertigung konzentriert, wird
jährlich über 5.000 Einheiten hinzufügen und damit die Lieferketten und
Servicenetzwerke in Südchina und Südostasien stärken.
Mit dieser jüngsten Auszeichnung ist Bodor die weltweit erste Marke für
Lasergeräte, die die Red Dot-Auszeichnung?Best of the Best" erhalten hat. Bis
heute hat das Unternehmen fünf Red Dot Awards, vier iF Design Awards sowie
internationale Auszeichnungen erhalten, darunter MUSE, Good Design (USA) und
French Design Awards.
Mit Blick auf die Zukunft bleibt Bodor Laser seiner Vision treu: Technologie als
Fundament, Design als Flügel und die Nutzer im Herzen. Durch Innovation und
Designintegration liefert das Unternehmen Laserlösungen, die Funktionalität und
Ästhetik vereinen und die globale Industrie in eine neue Ära intelligenter und
ästhetischer Fertigung führen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-
2c3f-452c-99fa-597a09b6c380
Kontakte
Dennis Wang
info@bodor.com
Bodor Laser Inc.
www.bodor.comÂ°
