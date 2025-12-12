GNW-News: Bodor Laser bietet eine All-in-One-Lösung für das Profilschneiden in der Stahlbaufertigung

^JINAN, China, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staatliche Infrastrukturausgaben

und private Investitionen sorgen für neues Wachstum im nordamerikanischen

Stahlbau. Die integrierte Profilbearbeitungslösung von Bodor Laser - der U3000

und der Hicut-Faserlaserschneider - verbessert die Fertigungseffizienz und

Präzision für Hersteller in der gesamten Region.

Bodor Hicut Professional Profile Faserlaserschneidemaschine

Herkömmliche Arbeitsabläufe mit I- und H-Trägern sind komplex und anfällig für

Positionierungsfehler, insbesondere bei komplizierten Mustern. Die Lösung von

Bodor vereint Bohren, Abschrägen, Ausklinken, Markieren und Schneiden in einem

automatisierten Zyklus, der kontinuierliches Schneiden, Laden und Entladen

unterstützt. Dank der Integration von Tekla® und der intelligenten

Positionskorrektur bei Abweichungen reproduziert das System Konstruktionsdetails

mit hoher Genauigkeit und gewährleistet so eine reibungslose Montage vor Ort.

1. U3000 Professionelle Multitasking-Faserlaserschneidemaschine

Die U3000 verarbeitet Profile, Bleche und Rohre in einer einzigen Maschine. Mit

einer maximalen Bearbeitungslänge von 110,24 Zoll können mehrere Arbeitstische

hinzugefügt werden, um ein unterbrechungsfreies Laden, Schneiden und Entladen zu

ermöglichen.

Wichtigste Funktionen:

* Profilschneiden für Standard- und unregelmäßigen Baustahl

* Blechschneiden für Löcher, gerade Schnitte und Abschrägungen

* Rohrschneiden zum Bohren, Abschrägen, Schneiden von Schnittpunkten und

Durchschneiden

* Optionale Stahlbasis für flexible Installation

2. Hicut Professionelle Profil-Faserlaserschneidemaschine

Die Hicut wurde für die automatisierte Fertigung von I-Trägern und H-Trägern

entwickelt und integriert das Beladen, Bohren, Ausklinken, Abschrägen, Schneiden

und Entladen ohne manuellen Eingriff.

Highlights:

