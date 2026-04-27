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27.04.2026 16:15:38
GNW-News: Bodor Laser sieben Jahre in Folge weltweit führend beim Absatzvolumen - nachhaltige Marktführerschaft unterstreicht Markenkompetenz
^SHENZHEN, China, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser belegt zum
siebten Mal in Folge weltweit den ersten Platz beim Absatz von
Laserschneidmaschinen (ab 1.000 W) - so das Ergebnis einer im März 2026
veröffentlichten Erhebung des Qianzhan Industry Research Institute. Auch 2025
verkaufte das Unternehmen erneut mehr als 10.000 Anlagen pro Jahr und bleibt
damit der einzige Hersteller, der diese Marke sieben Jahre in Folge erreicht
hat.
Bodor Laser erreicht einen Meilenstein
Die Bekanntgabe der Auszeichnung erfolgte auf der ITES 2026 in Shenzhen, wo
Bodor Laser zudem Entwicklungen in den Bereichen Fertigung, Produktinnovation
und globale Expansion vorstellte.
Sieben Jahre auf Platz 1 - globale Spitzenposition bestätigt
Im Rahmen der Veranstaltung teilte Bodor Laser mit, dass seine Superfabrik
DreamSpace im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Maschinen ausgeliefert hat.
Parallel nahm der Hauptsitz für Südchina in Shenzhen den Betrieb auf und stärkt
damit die duale Standortstruktur des Unternehmens. Das Unternehmen betonte, dass
dieser Meilenstein einen Ausgangspunkt für weiteres Wachstum und höhere
Standards in Qualität, Innovation und Markenprofil darstellt.
Chen Like, Gründer des Qianzhan Industry Research Institute, erklärte, dass
diese Leistung die Fähigkeiten von Bodor Laser entlang der gesamten
Innovationskette widerspiegelt, einschließlich Fertigung, Forschung und
Entwicklung, Industriedesign und intelligenter Betriebsprozesse.
Strategie und Innovation als zentrale Wachstumstreiber
Die Marktführerschaft von Bodor Laser gründet auf einer klaren strategischen
Ausrichtung und langjährigen Investitionen in Technologie. In den vergangenen
fünf Jahren hat das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag (USD) in
Forschung und Entwicklung investiert, interne Kompetenzen in allen
Kernkomponenten aufgebaut und ein umfangreiches Patentportfolio entwickelt. Die
Produkte wurden mit zahlreichen internationalen Designpreisen wie dem Red Dot
und dem iF Design Awards ausgezeichnet.
Produktportfolio und intelligente Fertigung
Im Jahr 2025 hat Bodor Laser sein Portfolio um Hochgeschwindigkeits- und
Hochpräzisionssysteme sowie intelligente Produktionslinien erweitert. Die
Lösungen steigern Effizienz und Präzision in Anwendungsbereichen wie der
Automobilzulieferung und der Blechverarbeitung, während integrierte
Automatisierungssysteme eine durchgängige Produktion ermöglichen.
Globale Expansion und Geschäftstätigkeit
Bodor Laser baut seine globale Präsenz mit Produktionsstätten in China und
Thailand sowie mehr als 10 Tochtergesellschaften und Servicezentren im Ausland
weiter aus. Das Unternehmen ist inzwischen in über 180 Ländern und Regionen
tätig und beschäftigt weltweit mehr als 3.500 Mitarbeiter.
?Die siebte Nummer-1-Platzierung in Folge ist keine Endstation, sondern ein
neuer Ausgangspunkt", sagte Zhan Zhihao, SVP bei Bodor Laser.?Wir werden
Innovation weiter vorantreiben und die globale Fertigungsindustrie
unterstützen."
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/914d0715-229f-408c-
bd1b-fc6347965594
Kontakt:
www.bodor.com
Jack Thompson
info@bodor.comÂ°
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