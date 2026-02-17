|
GNW-News: Bodor Laser veranstaltet jährliche Preisverleihung und Jahresauftakt auf dem neuen globalen Hauptsitz-Campus
^JINAN, China, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der jährlichen
Preisverleihung und der Jahresauftaktveranstaltung versammelte Bodor Laser
Mitarbeiter aus dem gesamten Unternehmen im Dream Park, dem kürzlich
fertiggestellten Campus des globalen Hauptsitzes. Die Veranstaltung stand unter
dem Motto?Park & Dreams" und diente sowohl dem Rückblick auf die Erfolge des
Jahres 2025 als auch dem Startschuss für die nächste Entwicklungsphase des
Unternehmens.
Grundsatzrede des Vorsitzenden
In seiner Grundsatzrede skizzierte President Kong Jie das dem Dream Park
zugrundeliegende Konzept und bekräftigte das Engagement von Bodor Laser für
Innovation und nachhaltiges Wachstum. Von den ersten Produktionsstätten bis zur
vollen Inbetriebnahme des Dream Parks dauerte es 18 Jahre - ein Meilenstein, der
die langfristigen Investitionen in modernste Fertigung und globale
Geschäftstätigkeiten verdeutlicht.
Der Dream Park wurde als moderner Industriecampus konzipiert, der Produktion,
Forschung und Entwicklung sowie Büroflächen mit intelligenten Managementsystemen
und Mitarbeitereinrichtungen in einem ganzheitlichen Layout vereint. Der Campus
soll die betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig ein kollaboratives und
menschenzentriertes Arbeitsumfeld fördern.
Ungeachtet des schwierigen globalen Marktumfelds konnte Bodor Laser im Jahr
2025 eine solide Leistung vorweisen und übertraf seine Jahresziele. Das
Unternehmen ist laut dem Qianzhan Industry Research Institute im sechsten Jahr
in Folge (2019-2024) weltweit der führende Hersteller von
Faserlaserschneidmaschinen (ab 1.000 W). Im vergangenen Jahr wurden mehr als
10.000 Maschinen aus der?DreamSpace Super Factory" ausgeliefert sowie die
Produktionskapazität und Betriebseffizienz weiter gesteigert.
Zu den weiteren Meilensteinen des Jahres zählte die Eröffnung der Südchina-
Zentrale in Shenzhen, die Erweiterung des Portfolios im Bereich der Blech- und
Rohrlaserschnitte und ein komplettes Angebot an Schweißlösungen. Zudem erhielt
das Unternehmen drei Red Dot Design Awards, einschließlich der höchsten
Auszeichnung?Best of the Best". Parallel dazu startete das Unternehmen
weitreichende KI-Initiativen und entwickelte einen eigenen KI-Agenten, um die
Integration intelligenter Fertigungsprozesse massiv zu beschleunigen.
Was die Zukunft betrifft, so wurde das Jahr 2026 als ein entscheidendes Jahr
definiert. Das Unternehmen hat sich ein Umsatzziel von 4,6 Milliarden RMB
gesetzt und plant, die globale Vertriebsführerschaft weiter zu festigen,
Produktportfolios zu modernisieren, Vertriebskanäle zu stärken und
Innovationssysteme auszubauen, um das langfristige strategische Wachstum zu
stützen.
Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden in 19 Kategorien fast 300 Mitarbeiter für
ihre herausragenden Leistungen geehrt. Zudem wurden 27 Mitarbeiter für ihre
zehnjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Nachdem der Dream Park nun
vollständig in Betrieb ist, plant Bodor Laser die Zusammenarbeit zwischen
Forschung, Produktion und dem globalen Vertrieb zu intensivieren, um die
intelligente Fertigung auf internationaler Ebene voranzubringen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-
461b-951c-afb07560bad2
Kontakt
Bodor Laser
www.bodor.com
Jack Thompson
info@bodor.comÂ°
