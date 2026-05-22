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22.05.2026 14:27:38

GNW-News: Boehringer Ingelheim News: Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und PPF rückt näher für Patientinnen und Pa...

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Zur Ihrer Information,

unsere aktuelle Pressemitteilung:

Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und

PPF rückt näher für Patientinnen und Patienten in der EU

* Idiopathische Lungenfibrose (IPF) und progrediente Lungenfibrose (PPF) sind

lebensbedrohliche, fortschreitende Lungenerkrankungen, die einer

frühzeitigen und kontinuierlichen Behandlung bedürfen1(,2)

* Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf den Ergebnissen des

Phase?III?Studienprogramms FIBRONEER(TM), in dem die Wirksamkeit und Sicherheit

von Nerandomilast bei IPF- und PPF-Patientinnen und -Patienten untersucht

wurde3(,4)

* Nerandomilast (JASCAYD®) ist als erster und einziger oral verfügbarer,

präferenzielle PDE4B?Inhibitor für die Behandlung von IPF und PPF in den

USA, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan zugelassen - und

ist die erste neue IPF-Therapie seit über einem Jahrzehnt.

Hier die vollständige Meldung:

DE_FINAL_CHMP_IPF_PPF (https://ml-

eu.globenewswire.com/Resource/Download/42eca345-55e8-4f40-942c-632b4e448b93)

María Isabel Rodríguez

Unternehmenskommunikation

T +49 (6132) 77-143007

M +49 (151) 15026111

E maria.rodriguez@boehringer-ingelheim.com (mailto:maria.rodriguez@boehringer-

ingelheim.com)

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