GNW-News: Boulder Imaging, ein führender Anbieter von KI-gestützter industrieller Bildverarbeitung, erhält Wachstumsinvestition von Lime Rock New Energy

^LOUISVILLE, Colo., April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging, Inc., ein

führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungstechnologien für

Windenergie- und Fertigungsanwendungen, hat eine bedeutende Wachstumsinvestition

aus Fonds erhalten, die von Lime Rock New Energy (?LRNE") betreut werden. Dabei

behalten wichtige Mitglieder der Geschäftsführung - darunter der Gründer, CEO

und CTO von Boulder Imaging, Carlos Jorquera, sowie der Präsident und COO, Don

Mills - einen wesentlichen Anteil am Unternehmen.

Die Investition von LRNE zielt darauf ab, das weltweite Wachstum von Boulder

Imaging zu beschleunigen. Damit will das Unternehmen die Anforderungen seiner

Kunden aus den Bereichen Windenergie und Fertigung besser bedienen, seine

Produktinnovation vorantreiben und neue Märkte und Branchen erschließen. Carlos

Jorquera und das gesamte Führungsteam von Boulder Imaging werden das Unternehmen

in die nächste Wachstumsphase führen.

Boulder Imaging mit Hauptsitz in Louisville, Colorado, nutzt seine

unternehmenseigene Plattform Vision Inspector(®), die auf ultraschnellen

Bildverarbeitungsalgorithmen, künstlicher Intelligenz und Sensorfusion basiert,

um komplexe Herausforderungen bei der visuellen Inspektion in verschiedenen

Branchen zu lösen, darunter Windenergie, Architekturprodukte, Sicherheitspapier

und Banknoten. Das Flaggschiffsystem IdentiFlight(®) von Boulder Imaging

verbindet Langdistanz-Optik mit deterministischer KI, um geschützte Vogelarten

in Windparks aus einer Entfernung von bis zu 1,5 km zu erkennen und zu

identifizieren. Die hochpräzise Vogelidentifizierungstechnologie von

IdentiFlight ermöglicht eine gezielte Turbinenabschaltung, die die Zahl der

Vogeltodesfälle nachweislich um mehr als 95 % reduziert, während die durch die

Abschaltung bedingten Energieverluste auf unter 1 % begrenzt bleiben. Mit

Hunderten von IdentiFlight-Stationen, die in Windparks auf sechs Kontinenten im

Einsatz sind, ist Boulder Imaging ein weltweit führender Anbieter von KI-

gestützten Lösungen zur Vogelerkennung und zum Vogelschutz im Bereich der

Windenergie.

?Lime Rock New Energy ist der ideale Partner, um die nächste Phase unseres

Wachstums gezielt voranzutreiben", so Carlos Jorquera.?Das Team von LRNE

verfügt über fundierte Kenntnisse der Windindustrie und unserer Kunden. Wir sind

überzeugt, dass wir unsere Technologie dank ihrer finanziellen Unterstützung und

strategischen Begleitung auf neue Märkte ausweiten, unsere Wettbewerbsposition

stärken und den kontinuierlich wachsenden und sich wandelnden Anforderungen

unserer Kunden weltweit gerecht werden können."

?Die fortschrittlichen Technologien von Boulder Imaging sind prädestiniert, um

zentrale Herausforderungen in den Bereichen Windenergie und Fertigung zu

meistern", so Mark Lewis, Managing Director bei Lime Rock New Energy.

?Windenergie ist weltweit nach wie vor ein essentieller Bestandteil im Bereich

erneuerbarer Energien, und der Marktbedarf an Lösungen wie IdentiFlight nimmt

stetig zu. Die Technologie von Boulder Imaging trägt dazu bei, den Stromverlust

auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig die Vogelvielfalt in der Nähe von

Windparks zu schützen. Dies ist eine überzeugende Kombination aus

Umweltverantwortung und betrieblicher Effizienz."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Boulder Imaging wurde von Capstone Partners und Troutman Pepper Locke LLP

beraten. Lime Rock New Energy wurde von Goodwin Procter LLP beraten.

Über Boulder Imaging: Boulder Imaging (www.boulderimaging.com) gilt seit 1995

als Vorreiter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung und KI-gestützter

Bildverarbeitungslösungen. Mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und

Skalierbarkeit bewältigen die Prüf- und Automatisierungssysteme des Unternehmens

komplexe Herausforderungen in Branchen wie erneuerbare Energien ,

Automobilindustrie, Architekturprodukte, Sicherheitspapier und Banknoten. Das

Flaggschiff-System IdentiFlight(®) von Boulder Imaging (www.identiflight.com

(http://www.identiflight.com/)) kombiniert Langdistanz-Optik mit

deterministischer KI, um geschützte Vogelarten in Windparks zuverlässig zu

erkennen und zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte

Turbinenabschaltung, die die Zahl der Vogelsterben nachweislich um mehr als 95 %

senkt und gleichzeitig Energieverluste von unter 1 % gewährleistet. Mit

Hunderten von IdentiFlight(®)-Stationen, die in Windparks auf sechs Kontinenten

im Einsatz sind, ist Boulder Imaging etablierter Marktführer. Das Unternehmen

liefert schlüsselfertige Lösungen zur Steigerung der Produktion sauberer Energie

für Projektbetreiber und erhält gleichzeitig die weltweite Vogelvielfalt.

Über Lime Rock New Energy: Lime Rock New Energy ist ein wachstumsorientierter

Private-Equity-Partner für Unternehmer und Managementteams, die im Rahmen der

Energiewende differenzierte, innovative Unternehmen aufbauen. Das Unternehmen

investiert in drei Bereiche, die für diesen Wandel von zentraler Bedeutung sind:

Produkte und Dienstleistungen zur Förderung erneuerbarer Energien und zur

Modernisierung der Stromnetze, Energieeffizienz in der Industrie und im Bauwesen

sowie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Transportwesen. Lime Rock New Energy

kooperiert eng mit den Führungskräften seiner Portfoliounternehmen, um deren

Wachstum durch Kapital, strategische und operative Beratung sowie das umfassende

Beziehungsnetzwerk des Unternehmens in der sich rasch wandelnden

Energielandschaft zu fördern. Der Ansatz des Unternehmens basiert auf einer

engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den von ihm unterstützten

Unternehmern und Teams. Ziel ist der gemeinsame Aufbau von Firmen, die einen

bedeutenden, messbaren ökologischen und sozialen Beitrag leisten und

gleichzeitig eine starke wirtschaftliche Leistung erzielen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.lrnewenergy.com (http://www.lrnewenergy.com).

Kontakt:

marketing@boulderimaging.comÂ°