GNW-News: BrainChip bringt "Sequora" auf den Markt: Edge-KI, die nicht nur erkennt, sondern auch versteht und reagiert

^LAGUNA HILLS, Kalifornien, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainChip Holdings

Ltd (https://brainchip.com/). (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY), ein weltweit

führender Anbieter von extrem stromsparender, vollständig digitaler,

ereignisbasierter neuromorpher KI, hat heute die Einführung von BrainChip

Sequora(TM) Core IP bekanntgegeben, einem Prozessor-IP-Kern, der generative KI,

einschließlich großer Sprachmodelle (LLMs), direkt auf batteriebetriebenen Edge-

Geräten ausführt.

Sequora, der nächste Schritt in der Roadmap von BrainChip für Edge-KI, baut auf

den Stärken der Akida((TM))-Plattform des Unternehmens auf. Seine Effizienz beruht

auf der Modellstruktur: Durch den Zustandraumansatz bleibt der Speicherbedarf

konstant, unabhängig davon, wie lange der Datenstrom oder die Konversation

andauert. Daher lässt sich Sequora auf Modelle mit wenigen Millionen bis zu 3

Milliarden Parametern skalieren. Geräte, die früher lediglich ein Signal

erkennen konnten, sind nun in der Lage, dieses zu verstehen, zu erklären und

darauf zu reagieren - und zwar auf dem Leistungsniveau, das Kunden von BrainChip

erwarten.

?Unsere Kunden aus der Wirtschaft sowie aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt

und Verteidigung integrieren KI in viele der Edge-Systeme der nächsten

Generation, die Echtzeitverarbeitung und Entscheidungsfindung in überlasteten

und umkämpften Umgebungen ermöglichen - und das bei minimalem Platz-, Gewichts-

und Energiebedarf", so Frank Ferrante, Chief Executive Officer von ForwardEdge

ASIC.?Sequora bündelt generative KI in einem IP-Kern mit geringem

Energieverbrauch, der viele der Anforderungen an die von uns entwickelten

kundenspezifischen Halbleiter erfüllt. Dies eröffnet uns die Möglichkeit,

missionskritische Edge-ASICs mit geräteinterner Intelligenz auszustatten."

Was Sequora leistet

Sequora beseitigt den Speicher- und Leistungsengpass, der bisher den Einsatz

generativer KI in batteriebetriebenen Geräten wie Ohrhörern und Sensorknoten

verhindert hat. In Kombination mit Akida vereint die Lösung zwei Arbeitslasten

in einem System: Akida verarbeitet gestreamte Sensordaten - Schwingungs-, Audio-

, Radar-, rohe Hochfrequenz-IQ-Daten (RF) sowie biologische Signale -, während

Sequora generative und sequenzielle KI-Anwendungen ausführt, darunter

gerätebasierte LLMs, Sprach-zu-Sprache-Interaktion und KI-Agenten.

Märkte, die von Consumer-Voice-Anwendungen und Wearables über Luft- und

Raumfahrt sowie Verteidigung, Automobil- und Industrieradar, industrielles IoT

bis hin zu medizinischen und biomedizinischen Geräten reichen, benötigen sowohl

konventionelle Inferenz als auch generative Inferenz in ein und demselben

Produkt.

?Am Edge kommt KI in der alltäglichen Infrastruktur zum Einsatz - von

Verbrauchszählern bis hin zu Mobilitätssystemen", sagt Jay Kim, CEO von edgeAI

Inc.?BrainChip hat schon früh erkannt, dass Effizienz darüber entscheiden wird,

wer am Edge die Oberhand gewinnt. Nun wenden sie dieselbe Denkweise auf

generative KI an und statten Geräte, die mit einer kleinen Batterie betrieben

werden, mit Sprach- und Schlussfolgerungsfähigkeiten aus."

Die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Sequora stellt:

* Generative Modelle stoßen an die Grenzen der Speicherbandbreite

* Kosten pro Wort, die mit zunehmender Länge der Konversation (Kontextfenster)

und des zugehörigen Caches steigen

* Der Speicherverkehr begrenzt die Modellgröße im Akkubetrieb

* Für vorhersehbare Verzweigungen zur Laufzeit im Hinblick auf

Zertifizierungen in den Bereichen Automobiltechnik, Medizintechnik und

Avionik zu sorgen

* Latenz pro Abfrage auf dem Gerät und Datenschutz

Sensorik und generative KI auf einem Gerät, mit einem Akku

?Die Kunden verlangen nicht nur einen Signalklassifikator oder ein

Sprachmodell", so Sean Hehir, Chief Executive Officer von BrainChip.?Sie

möchten beides - in ein und demselben Produkt, mit ein und demselben Akku. Akida

und Sequora bieten gemeinsam genau das."

Da Sequora generative und sequenzielle KI ausführt, ohne Daten vom Gerät zu

übertragen, erfüllt es eine zunehmend wichtige Marktanforderung: die

Souveränität über Daten und KI-Modelle zu wahren und gleichzeitig Größe, Gewicht

und Stromverbrauch zu minimieren.

Verfügbarkeit

Sequora ist ab sofort als lizenzierbares Halbleiter-IP erhältlich. Kunden

integrieren das Design in ihr eigenes System-on-Chip (SoC) und lassen es bei

einer Foundry ihrer Wahl und in einem Prozessknoten ihrer Wahl fertigen. Das

Sequora-Paket wird als prozessunabhängiger, vollständig synthetisierbarer Code

auf Register-Transfer-Ebene (RTL) bereitgestellt und umfasst Verifikations-IP

und Testbench, Synthese-Skripte und Timing-Beschränkungen sowie ein SDK mit

einem statischen Graph-Compiler, einer C++-Laufzeitbibliothek und einer

Modellbibliothek.

Über BrainChip Holdings Ltd.

BrainChip (https://brainchip.com/) ist weltweit führend im Bereich der On-Chip-

Verarbeitung und des Lernens im Bereich Edge-KI. Der branchenweit erste,

vollständig digitale, ereignisgesteuerte KI-Prozessor des Unternehmens,

Akida((TM)), nutzt neuromorphe Prinzipien, um bereits am Erfassungsort

ausschließlich wesentliche Sensordaten zu analysieren und diese mit

unübertroffener Effizienz, Präzision und Energieeffizienz zu verarbeiten. Der

Sequora((TM)) von BrainChip ist ein leistungsfähiger digitaler KI-Prozessor für

GenAI und andere große Modelle, die auf Zustandsraumarchitekturen basieren. Die

Technologie von BrainChip kommt branchenübergreifend zum Einsatz, unter anderem

in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, industrielles Internet der

Dinge, Gesundheitswesen, Verbrauchergeräte und Wearables. Erfahren Sie mehr

unter www.brainchip.com (http://www.brainchip.com/).

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