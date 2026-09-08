GNW-News: BrewDog steigt mit einer fünfjährigen Partnerschaft mit den Leicester Tigers in den Rugby-Sport ein und bringt Punk-Energie in die Welford Road

^ELLON, Schottland und LONDON, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog

(https://brewdog.com/), ein führender Anbieter von Craft-Bier im Vereinigten

Königreich und eine der weltweit bekanntesten Craft-Bier-Marken, hat heute im

Rahmen einer Partnerschaft mit Tilray Brands, Inc. (https://www.tilray.com/)

(NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), hat heute eine fünfjährige Partnerschaft mit den

Leicester Tigers (https://www.leicestertigers.com/), einem der bekanntesten

Rugby-Union-Vereine Englands, bekannt gegeben. Damit wird BrewDog ab Beginn der

Saison 2026/27 zum offiziellen Bierpartner des Vereins ernannt und bringt eine

neue Welle von Craft-Bier, fanorientierten Aktionen und Spieltagsstimmung ins

Mattioli Woods Welford Road Stadium.

Vom Anpfiff bis zum letzten Jubelruf sorgt BrewDog dafür, dass das

Spieltagserlebnis der Leicester Tigers noch intensiver wird. Die Partnerschaft

gewährt BrewDog Exklusivrechte für die Kategorien Lagerbier, Craft-Bier, Ale und

alkoholfreie Getränke im Mattioli Woods Welford Road Stadium und umfasst die

Einführung modernisierter Zapf- und Kellertechnik, die erste vollständig im

BrewDog-Markenstil gestaltete Punk-IPA-Stadionbar sowie spezielle Aktionen für

die Black-Heart- und Executive-Suite-Bereiche und die Einführung von 1880 Ale,

eines neuen, vollständig im Design der Leicester Tigers gestalteten Ales, das

exklusiv für die Fans kreiert wurde, sowie fünf Fan-Aktionen pro Saison.

Gemeinsam bauen BrewDog und die Leicester Tigers mehr als nur eine

Bierpartnerschaft auf - sie schaffen einen größeren, lauteren und

unvergesslicheren Treffpunkt für die Fans, sowohl am Spieltag als auch darüber

hinaus.

Stuart Harrison, Chief Sales Officer bei BrewDog, sagte:?Es gibt nichts

Vergleichbares zur Energie der Fans der Leicester Tigers an einem Spieltag - die

Vorfreude, der Lärm, die Leidenschaft und die Jubelstürme bei jedem großen

Moment. Wir bei BrewDog sind der Überzeugung, dass großartiges Rugby großartiges

Bier verdient, und wir sind stolz darauf, unser kühnes Craft-Sortiment, unseren

Punk-Spirit und unseren fanorientierten Ansatz in die Welford Road zu bringen.

Von 1880 Ale über die Stadionbar Punk IPA bis hin zu saisonbegleitenden Aktionen

- bei dieser Partnerschaft geht es darum, das Spieltagserlebnis für die Tigers-

Fans vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff zu verbessern."

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht 1880 Ale, ein neues Ale, das exklusiv für

die Fans der Leicester Tigers kreiert wurde und vollständig in den Farben und im

Design des Vereins gestaltet ist. Das 1880 Ale wurde als ein Bier entwickelt,

auf das Fans stolz sein können, und soll Teil des Spieltagsrituals in der

Welford Road werden - von der Einstimmung vor dem Spiel bis hin zu den

Feierlichkeiten nach dem Spiel. Weitere Einzelheiten zum Termin der

Markteinführung und zur Verfügbarkeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt

gegeben.

Die Partnerschaft reicht weit über die Bars hinaus. In jeder Saison werden

BrewDog und die Leicester Tigers fünf große Fan-Aktionen veranstalten, die

Spieltage, Belohnungen für Fans und einzigartige Erlebnisse umfassen, die den

Fans ein noch intensiveres Erlebnis bieten sollen. Beide Organisationen setzen

sich zudem dafür ein, lokale Gemeinschaften durch die Zusammenarbeit mit der

Leicester Tigers Foundation zu unterstützen und so positive Auswirkungen zu

erzielen, die über die Stadiontore hinausreichen.

Die Partnerschaft baut zudem auf der wachsenden Präsenz von BrewDog in den

größten Sport- und Live-Veranstaltungsorten Großbritanniens auf. BrewDog ist

bereits der exklusive Bierpartner des London Stadium, einer der größten

Mehrzweckarenen des Landes, und hat im Jahr 2025 eine zehnjährige Partnerschaft

über die Namensrechte für das BrewDog Stadium in St. Helens vereinbart. Mit der

Welford Road reiht sich nun eines der traditionsreichsten Stadien des englischen

Rugby Union in diese Liste ein, was das Engagement von BrewDog unterstreicht,

den Fans an den Schauplätzen, an denen die größten Momente stattfinden,

hervorragendes Bier zu servieren.

Mark Foster, Chief Commercial Officer der Leicester Tigers, erklärt:?Ich freue

mich, bekannt geben zu dürfen, dass BrewDog im Rahmen eines langfristigen

Vertrags als offizieller Bierpartner zu den Tigers stoßen wird. Ihr Engagement

für die Tigers - und die lokale Gemeinschaft - ist uneingeschränkt, und wir

freuen uns darauf, gemeinsam mit BrewDog den Fans an Spieltagen Erfrischungen

anzubieten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Everards für die

außergewöhnliche Unterstützung zu danken, die uns das Unternehmen im Laufe der

Jahre zuteilwerden ließ. Aus Partnern wurden Freunde, und deren Mitarbeiter

werden bei Mattioli Woods in der Welford Road stets willkommen sein. Ich kann

zudem bestätigen, dass das Angebot von BrewDog zusätzlich zu den bestehenden

Vereinbarungen mit Guinness und Thatchers bestehen wird, was bedeutet, dass

diese Getränke langfristig weiterhin auf der Karte stehen werden."

BrewDog-Biere werden ab dem ersten Heimspiel der Saison 2026/27 im Mattioli

Woods Welford Road erhältlich sein, sodass die Fans Zugang zum gesamten BrewDog-

Sortiment haben, darunter Punk IPA, Lost Lager, Wingman, Black Heart sowie das

alkoholfreie Sortiment von BrewDog.

Über BrewDog

BrewDog (http://www.brewdog.com/) hatte schon immer eine Mission: die Menschen

für großartiges Bier genauso zu begeistern wie wir selbst. Von ikonischen

Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager und Wingman bis

hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit 2007

charakterstarke, unverwechselbare Biere.BrewDog wurde in Schottland gegründet

und von einer leidenschaftlichen Community von Bierliebhabern aufgebaut. Daraus

ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt entstanden, die mit

Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in zahlreichen internationalen Märkten

präsent ist. Die Zukunft von BrewDog wird auch weiterhin von den drei

wichtigsten Aspekten geprägt sein: People, Planet and Beer (Menschen, Planet und

Bier).

Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog

in den sozialen Medien.

Über die Leicester Tigers

Die Leicester Tigers sind der größte und erfolgreichste Verein im englischen

Rugby und können zwei Europapokalsiege sowie elf englische Premiership-Titel

vorweisen. Die Tigers, deren Wurzeln seit 1880 im Zentrum von Leicester liegen,

sind im Mattioli Woods Welford Road zu Hause, wo regelmäßig mehr als 24.000

treue Fans eine der legendärsten Atmosphären im Weltrugby schaffen.

Geoff Parling, Cheftrainer der Herrenmannschaft, und Fraser Goatcher,

Sportdirektor der Damenmannschaft, treten beide in ihr zweites Jahr in ihren

jeweiligen Positionen beim Verein ein. In einem Verein, der auf dem Grundsatz

?Familie geht vor" basiert, sind sie jedoch beide schon seit Langem mit den

Leicester Tigers verbunden.

Der Verein legt großen Wert auf sein Nachwuchsprogramm, das nicht nur das

Fundament zahlreicher Meistermannschaften des Vereins bildet, sondern auch die

Grundlage für den einzigen Weltmeistertitel der englischen Herren-

Rugbymannschaft darstellte. Sie bildet auch heute noch das Fundament der

Mannschaft, da Ollie Chessum, Jack van Poortvliet, Freddie Steward und Joe Heyes

den Weg zum Erfolg anführen.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es

sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer

Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und

unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray

unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot

an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessern, finden Sie unter Tilray.com

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