GNW-News: BrewDog triumphiert bei den World Beer Awards 2026 mit herausragender Braukunst

^Hazy Jane, Wingman und Mackie's Two Scoops werden mit Goldmedaillen und dem

Scotland Country Winner Award ausgezeichnet. Zu den besten Bieren der Welt

zählen auch Punk IPA, Lost Lager, Black Heart und Mello

ELLON, Schottland und LONDON, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog

(http://www.brewdog.com/), eine im Vereinigten Königreich führende und eine der

bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt, die zu Tilray Brands, Inc.

(https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY) gehört, meldete heute große

Erfolge bei den World Beer Awards 2026 (https://www.worldbeerawards.com/winner-

beer/ gold -66163-world-beer-awards-2026), bei denen die besten international

anerkannten Biersorten gekürt werden. Die Marke sicherte sich mit ihrem

innovativen und gefeierten Biersortiment mehrere Auszeichnungen. Hazy Jane,

Wingman und Mackie's Two Scoops wurden mit Goldmedaillen und dem Scotland

Country Winner Award ausgezeichnet, während Punk IPA, Lost Lager, Black Heart,

Mello Lime & Mint sowie Mello Peach & Passion Fruit ebenso zu den besten Bieren

der Welt gezählt wurden. Damit beweist BrewDog die Braukunst seines Teams, sein

unermüdliches Engagement für großartiges Craft-Bier, seine Innovationskultur und

die ungebrochene weltweite Beliebtheit der Marke BrewDog.

BrewDogs Auszeichnungen bei den World Beer Awards 2026:

Hazy Jane - GOLD - Scotland Country Winner, New England IPA / Milkshake IPA,

5,00 % Vol.

Wingman - GOLD - Scotland Country Winner, Session IPA, 4,30 % Vol.

Mackie's Two Scoops - GOLD - Scotland Country Winner, aromatisiertes Stout &

Porter, 7,00 % Vol.

Mello Lime & Mint - SILBER, Limone- und Mintgeschmack, alkoholfreies Bier

Lost Lager - BRONZE, Lager / klassisches Pils, ABV 4,50 % Vol.

Black Heart - BRONZE, Stout & Porter, ABV 4,10 % Vol.

Punk IPA - BRONZE, American Style IPA, ABV 5,40 % Vol.

Mello Peach & Passion Fruit - BRONZE, Pfirsich- und Maracuja-Geschmack,

alkoholfreies Bier

Die Ergebnisse unterstreichen die Stärke des preisgekrönten Sortiments von

BrewDog, das unverkennbare IPAs wie Hazy Jane, Wingman und Punk IPA sowie

herausragende Biere wie Mackie's Two Scoops, Lost Lager, Black Heart, Mello Lime

& Mint und Mello Peach & Passion Fruit umfasst. Damit beweist die Marke ihre

Innovationsfähigkeit in einer Bandbreite von Biersorten, während sie ihrem

mutigen Ansatz zu Craft-Bier treu bleibt.

Rajnish Ohri, President, International, Tilray Brands, kommentiert:?Das ist ein

großer Moment für BrewDog und eine starke Anerkennung dessen, was diese Marke am

besten kann: großartiges Craft-Bier mit Kreativität, Originalität und einem

unermüdlichen Innovationsdrang zu brauen. Dass Hazy Jane, Wingman, Mackie's Two

Scoops, Punk IPA, Lost Lager, Black Heart und Mello zusammen auf der Weltbühne

ausgezeichnet werden, ist Zeugnis des Talents, der Vorstellungskraft und des

Engagements des BrewDog-Teams. Diese Auszeichnungen bestätigen die Stärke des

BrewDog-Portfolios, die Qualität hinter unseren Bieren und den Innovationsgeist

der Menschen, die sie brauen."

Ohri fuhr fort:?BrewDog hat durch das Ausloten von Grenzen, das Hinterfragen

von Erwartungen und durch ständig neue Impulse für Craft-Biere eine der

bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt aufgebaut. Diese Auszeichnung verleiht

der nächsten Wachstumsphase der Marke noch mehr Schwung. Als Teil der globalen

Craft-Bier- und Getränke-Plattform von Tilray Brands verfügen wir über die

Skalierung, den Ehrgeiz und die Reichweite, um auf der Dynamik von BrewDog

aufzubauen, kontinuierlich Innovationsarbeit zu leisten und diese preisgekrönten

Biere noch mehr Konsumenten weltweit zugänglich zu machen."

Hazy Jane, das süffige und fruchtige New England IPA von BrewDog, wurde in der

Kategorie?New England IPA / Milkshake IPA" mit einer Goldmedaille und dem

Scotland Country Winner Award ausgezeichnet. Mit seinem klassischen trüben Look

und tropischen Noten steht Hazy Jane beispielhaft für das Talent von BrewDog,

innovative moderne Craft-Biere zu schaffen und dabei Biere zu brauen, die

unverkennbar, zugänglich und weltweit geschätzt sind.

Wingman, das sehr süffige Session IPA von BrewDog, wurde in der Kategorie

?Session IPA" mit einer Goldmedaille und dem Scotland Country Winner Award

ausgezeichnet. Indessen gewann das Punk IPA in der Kategorie?American Style

IPA" eine Bronzemedaille, zumal dieses Bier den mutigen Ansatz von BrewDog zu

Craft-Bier widerspiegelt.

Im Rahmen der World Beer Awards werden die besten Biere aus aller Welt in

international bekannten Kategorien gekürt. Die zahlreichen Auszeichnungen für

BrewDog unterstreichen die Qualität, Innovationskraft und Braukunst hinter einem

Portfolio, das die Entwicklung des modernen Craft-Biers im Vereinigten

Königreich maßgeblich geprägt und weltweit eine leidenschaftliche Fangemeinde

gewonnen hat.

Die Anerkennung kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für BrewDog, da die Marke

als Teil der globalen Craft-Bier- und Getränke-Plattform von Tilray Brands ihr

nächstes Kapitel aufschlägt. BrewDogs Brautradition, Innovationsgeist,

internationale Reichweite und weltweite Markenbekanntheit schaffen in Verbindung

mit der Skalierung und der wachsenden Getränkeplattform von Tilray erhebliche

Chancen, um neue Ideen zu beschleunigen, kontinuierliche Produktinnovationen zu

unterstützen und noch mehr Menschen für die preisgekrönten Biere von BrewDog zu

begeistern.

Über BrewDog

BrewDog (http://www.brewdog.com/) hatte schon immer ein klares Ziel: Menschen

dieselbe Begeisterung für großartiges Bier zu vermitteln, die auch uns antreibt.

Von ikonischen Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager

und Wingman bis hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit

2007 charakterstarke, unverwechselbare Biere. BrewDog wurde in Schottland

gegründet und von einer leidenschaftlichen Community von Bierliebhabern

aufgebaut. Daraus ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt

entstanden, die mit Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in zahlreichen

internationalen Märkten präsent ist. Die Zukunft von BrewDog wird weiterhin von

den drei wichtigsten Aspekten geprägt sein: Mensch, Umwelt und Bier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog

in den sozialen Medien.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-

Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu

sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die

beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern

und umfasst unter anderem ein vielfältiges Angebot an Cannabisprodukten,

Lebensmittel auf Hanfbasis sowie handwerklich hergestellte Getränke.

Weitere Informationen dazu, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit

bereichern, finden Sie auf Tilray.com

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