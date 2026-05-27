Tilray Aktie
WKN DE: A2JQSC / ISIN: US88688T1007
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27.05.2026 21:29:38
GNW-News: BrewDog verwandelt die diesjährige Fußball-WM in ein landesweites Sommerfest rund um Bier, Bars und große Spielmoment
^ELLON, Vereinigtes Königreich, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog
(https://brewdog.com/), eine der führenden und bekanntesten Craft-Bier-Marken
des Vereinigten Königreichs und Teil von Tilray Brands, Inc.
(https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), startet eine seiner bislang
größten Sommerkampagnen und verwandelt Bars, den Einzelhandel und digitale
Plattformen im gesamten Vereinigten Königreich in ein energiegeladenes Fest des
internationalen Fußballs, großartigen Biers und unvergesslicher
Spieltagserlebnisse.
Die neue Sommerkampagne?Underdog", die ganz von BrewDogs Selbstverständnis als
Challenger-Brand geprägt ist, ist eine landesweite Aktivierungskampagne im
Lebensmitteleinzelhandel, in BrewDog-Bars, im E-Commerce, in Partnerschaften mit
der Gastronomie und in den sozialen Medien - mit dem Ziel, BrewDog in diesem
Sommer als das Craft-Bier der Wahl und als den Ort zum Mitfiebern bei den
Spielen zu positionieren.
Im Mittelpunkt der Kampagne steht BrewDogs landesweite Aktion?Win a Year of
Beer", bei der in diesem Sommer mehr als 2,8 Millionen Aktionspacks bei großen
britischen Einzelhändlern in den Handel kommen. Fans, die in einem der
teilnehmenden Aktionspacks eine der speziellen UNDERDOG-Dosen von BrewDog
entdecken, gewinnen kostenloses Bier für ein Jahr.
Die Aktion wird auf Packs von BrewDog Punk IPA, Hazy Jane New England IPA,
Wingman Session IPA, Lost Lager und Cold Beer ausgespielt und während des
gesamten Zeitraums der Meisterschaft durch großflächige Displays im Handel,
Regalstopper, Regalwobbler, digitale Medien und landesweite Promotionsmaßnahmen
unterstützt.
Die Kampagne geht jedoch weit über den Einzelhandel hinaus.
Im Juni und Juli werden BrewDog-Bars im gesamten Vereinigten Königreich zu
zentralen Treffpunkten für Public-Viewing-Events an Spieltagen - mit
Großbildschirmen, thematisch abgestimmten Speiseangeboten, Anreizen für
Vorabreservierungen, Gewinnaktionen, limitierten Fanartikeln und wechselnden
Gastbieren vom Fass aus Tilrays US-Craft-Bierportfolio.
Fans, die an wichtigen Spieltagen eine BrewDog-Bar besuchen, können sich auf
Folgendes freuen:
* Spezielle Speiseangebote zum Spieltag und BrewDogs legendäre Biertower
* Tap Takeovers mit US-Craft-Bieren
* Gewinnaktionen mit limitierten Fanartikeln
* Interaktive?Rock. Paper. Score."-Challenges mit dem Barteam
* Personalisierte Erlebnisse und Mitmachaktionen für Fans
* Übertragungen auf Großbildschirmen und Live-Unterhaltung in den Bars
?Dieser Sommer wird einer der wichtigsten Momente für Gastronomie und
Einzelhandel, und BrewDog geht dabei aufs Ganze. Wir wollten etwas schaffen, das
über eine klassische Bierpromotion hinausgeht - eine Kampagne, die Fans, Bars,
Einzelhändler und Communitys durch gemeinsame Momente, großartiges Bier und die
Energie des internationalen Fußballs zusammenbringt", so Lauren Carrol, Chief
Commercial Officer von BrewDog.
?BrewDog war schon immer eine Challenger-Brand, deshalb passte die Plattform
'Underdog' einfach perfekt. Die Aktion 'Win a Year of Beer' gibt Verbrauchern
den ganzen Sommer über einen unterhaltsamen Anlass, mit der Marke in Kontakt zu
treten, während unsere Bars, Einzelhandelspartner und digitalen Plattformen dazu
beitragen, aus jedem Spiel einen noch größeren BrewDog-Moment zu machen",
ergänzt Lauren.
Zur Kampagne gehören außerdem:
* Personalisierte Dosen mit Ländermotiven auf BrewDog.com
* Bier-Bundles zum Spieltag online
* Social-First-Content mit Echtzeitbezug zu den wichtigsten Turniermomenten
* Nationale bezahlte Medien- und CRM-Kampagnen
* Spiele in den Bars und erlebnisorientierte Aktionen
* Gewinnaktionen für Verbraucher mit Fanartikeln und Heimbrausets
BrewDog arbeitet außerdem mit großen Einzelhändlern im gesamten Vereinigten
Königreich zusammen, um sich über den Sommer hinweg eine starke Sichtbarkeit im
Handel zu sichern. Dazu gehören prominente Sonderplatzierungen, Palettendisplays
und eventbezogene Promotions, die in einer der wichtigsten Saisonphasen des
Jahres zusätzliche Impulse für die Kategorie setzen sollen.
Es wird erwartet, dass die Multichannel-Kampagne im Sommerzeitraum für einen
deutlichen Zuwachs im Lebensmitteleinzelhandel, in Bars, im E-Commerce und in
der Gastronomie sorgt.
Die Aktionspacks sind landesweit bei großen Lebensmittelhändlern und
Convenience-Händlern erhältlich. Teilnahmeberechtigt sind Einwohner des
Vereinigten Königreichs ab 18 Jahren. BrewDog wirbt für verantwortungsvollen
Konsum. Es gelten die Teilnahmebedingungen.
Über BrewDog
BrewDog (http://www.brewdog.com/) hatte schon immer ein klares Ziel: Menschen
dieselbe Begeisterung für großartiges Bier zu vermitteln, die auch uns antreibt.
Von ikonischen Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager
und Wingman bis hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit
2007 charakterstarke, unverwechselbare Biere.
BrewDog wurde in Schottland gegründet und von einer leidenschaftlichen Community
von Bierliebhabern aufgebaut. Daraus ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken
der Welt entstanden, die mit Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in
zahlreichen internationalen Märkten präsent ist.
Die Zukunft von BrewDog wird weiterhin von den drei wichtigsten Aspekten geprägt
sein: Mensch, Umwelt und Bier.
Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog
in den sozialen Medien.
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es
sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer
Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und
unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray
unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot
an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen dazu, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit
bereichern, finden Sie auf Tilray.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gQpoYnSc6czRbTa8YfWobCo065DPlXnxYDsl
yR-OSbQWaD6ZCw_xbq8dGHa4xcEn4rUFRXzBV2g0ePSP3btN6Q==). Folgen Sie @Tilray auf
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Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
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