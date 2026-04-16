GNW-News: BRIDGE Alliance verlängert ihren Gipfel auf fünf Tage und baut ihre globale Medienplattform aus

^* Der BRIDGE Summit, der sich mit der Zukunft der globalen Medien befasst,

findet vom 28. November bis zum 2. Dezember 2026 auf der Yas-Insel in Abu

Dhabi statt

* Die Verlegung auf die Insel Yas sorgt für mehr Platz für anspruchsvollere

Ausstellungen und ein umfangreicheres Programm

* Dies signalisiert die Entwicklung von BRIDGE zu einer langfristigen

institutionellen Plattform, die den Wandel der globalen Medienbranche

vorantreibt

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

BRIDGE Alliance wird die zweite Ausgabe ihrer Flaggschiff-Veranstaltung, den

BRIDGE Summit (http://www.bridgesummit.com/), auf fünf Tage ausweiten; sie

findet vom 28. November bis zum 2. Dezember 2026 statt und wird in

Zusammenarbeit mit Miral, dem führenden Entwickler von immersiven Reisezielen

und Erlebnissen im Emirat, an einen größeren Veranstaltungsort auf die Yas-Insel

in Abu Dhabi verlegt.

Diese Erweiterung ist Ausdruck einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung,

mit der BRIDGE als ganzjährige globale Plattform positioniert werden soll,

welche die Zukunft der Medien, der Kreativwirtschaft und der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mitgestaltet.

Die Ankündigung erfolgte während der dritten Vorstandssitzung unter dem Vorsitz

von Seiner Exzellenz Scheich Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, bei der

die Mitglieder Pläne vorstellten, BRIDGE von einer hochkarätigen Veranstaltung

zu einer dauerhaften institutionellen Plattform weiterzuentwickeln, die darauf

ausgerichtet ist, den langfristigen Wandel der Branche voranzutreiben.

Der BRIDGE Summit 2026 (http://www.bridgesummit.com/) bringt führende

Persönlichkeiten aus den Bereichen Medien, Technologie, Investitionen und

Content-Erstellung zusammen, mit dem Ziel, die berufliche Zusammenarbeit zu

vertiefen, um neue Geschäftsmodelle, Koproduktionen und den Zugang zu regionalen

und globalen Märkten zu fördern.

Seine Exzellenz Scheich Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Vorsitzender

der BRIDGE Alliance

?BRIDGE ist ein langfristiges institutionelles Projekt, das die Rolle der Medien

im Zusammenspiel von Entwicklung, Wirtschaft und Wissen neu definiert", sagt S.E

Scheich Abdulla Al Hamed.

Das Programm wird weiterhin sieben Kernbereiche abdecken - Medien,

Kreativwirtschaft, Technologie und künstliche Intelligenz, Marketing, Gaming,

Musik und Filmproduktion. Diese stehen für die Kräfte, die die Content-

Landschaft neu gestalten. Das erweiterte Format und der größere

Veranstaltungsort unterstreichen die wachsende internationale Nachfrage nach

Plattformen, die über den Dialog hinausgehen und zu messbaren Ergebnissen

führen.

Seine Exzellenz Dr. Jamal Al Kaabi, stellvertretender Vorsitzender der BRIDGE

Alliance, fügt hinzu:?Der BRIDGE Summit spiegelt den Wandel der Vereinigten

Arabischen Emirate wider: Weg von der bloßen Unterstützung der Medienwirtschaft

und hin zur Entwicklung eigener operativer Plattformen."

Seine Exzellenz Dr. Jamal Al Kaabi, stellvertretender Vorsitzender der BRIDGE

Alliance

Der erste BRIDGE Summit (http://www.bridgesummit.com/), der im Dezember 2025 im

ADNEC stattfand, zog mehr als 40.000 Teilnehmende aus 182 Ländern an, bot den

Rahmen für 1.276 geschäftliche Meetings und resultierte in 48 Vereinbarungen und

Partnerschaften - damit wurde eine solide Grundlage für die weitere Expansion

geschaffen.

Über BRIDGE Alliance

BRIDGE Alliance ist eine unabhängige, weltweit tätige Organisation mit Sitz in

Abu Dhabi, deren Ziel es ist, Zusammenarbeit, Vertrauen und Innovation in der

internationalen Medienlandschaft zu fördern.

Kontakt: Kholood Albuainain, Executive.Office@bridge-summit.com

(mailto:Executive.Office@bridge-summit.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30815fbe-abb3-4df1-

a38d-c5fc572115cc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a5bbaef-

558b-4b55-947f-749ee99b2d52

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