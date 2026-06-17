GNW-News: Bull und Foxconn treiben europäische KI-Infrastruktur mit der in Europa gefertigten NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72-Plattform voran

^Paris, Frankreich - 17 Juni 2026 - Im Rahmen ihrer kürzlich vorgestellten

Zusammenarbeit geben Bull (https://www.bull.com/), ein führender Anbieter für

High-Performance-Computing und Künstliche Intelligenz, sowie die Hon Hai

Technology Group (Foxconn), der weltweit größte Elektronikhersteller und

führende Anbieter von Technologielösungen, heute einen ersten strategischen

Meilenstein mit der Produktion zentraler Komponenten in Europa für die NVIDIA

Vera Rubin NVL72-Plattform (https://www.nvidia.com/en-us/data-

center/technologies/rubin/) bekannt, die unter der Marke Bull vermarktet werden.

Die Ankündigung baut direkt auf der am 1. Juni 2026 vorgestellten Partnerschaft

auf. Diese verbindet Bulls Expertise in der Entwicklung und Implementierung von

KI-Systemen mit Foxconns industrieller Fertigungskompetenz und globalen

Lieferkettenkapazitäten, um KI-Infrastrukturen für KI-Fabriken und KI-Cloud-

Anbieter in Europa zu produzieren.

Mit der NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72-Plattform tritt die Partnerschaft nun in die

konkrete Umsetzungsphase ein. Die industrielle Vision wird durch die Fertigung

hochentwickelter KI-Systeme in Europa Realität und schafft zugleich die

Grundlage für die Unterstützung weiterer Technologiearchitekturen in der

Zukunft.

Die Systeme werden zunächst in den Produktionsstätten von Foxconn in der

Tschechischen Republik gefertigt und getestet. Anschließend erfolgen Montage,

Integration und vollständige Validierung im Bull-Werk im französischen Angers.

Die KI-Server und Rechenzentrumslösungen sind für besonders anspruchsvolle KI-

Workloads im Zeitalter agentischer KI ausgelegt. Sie adressieren den Bedarf von

Neo-Cloud-Anbietern, Cloud-Service-Providern und der neuen Generation von KI-

Fabriken - in Europa und anderen Märkten.

Die Fähigkeit, KI-Infrastrukturen ganzheitlich zu verwalten und zu betreiben,

gewinnt neben der Hardware zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund stellt

Bull die KI-Softwareebene bereit und integriert KI-Anwendungsfälle sowie Data-

Science-Kompetenzen. Dadurch erhalten Kunden mehr Kontrolle darüber, wie Systeme

implementiert, abgesichert und optimiert werden. Das?Made in Europe"-Modell

wird somit von der Fertigung auf den operativen Betrieb ausgeweitet.

Diese Entwicklungen unterstreichen gemeinsam die Ambition der Partnerschaft

zwischen Bull und Foxconn: den Aufbau einer widerstandsfähigeren und

effizienteren KI-Lieferkette in Europa mit wettbewerbsfähigen

Markteinführungszeiten sowie die Schaffung skalierbarer

Hochleistungsinfrastrukturen für die anspruchsvollsten KI-Workloads der Region.

Emmanuel Le Roux, CEO von Bull:?Die Partnerschaft zwischen Bull und Foxconn

markierte einen Wendepunkt beim Aufbau europäischer Fertigungskapazitäten für

KI-Infrastrukturen. Sie vereint Systemdesign, Industrialisierung und

Lieferkettenkompetenz über Frankreich und die Tschechische Republik hinweg.

Diese Initiative, die in Europa entwickelt und gefertigt wird, um Bulls globale

KI-Ambitionen zu unterstützen, macht nun mit der Einführung von NVIDIA Vera

Rubin NVL72 einen weiteren entscheidenden Schritt nach vorn. Unsere Vision wird

damit in konkrete Lösungen für die nächste Generation von KI-Anwendungen

umgesetzt."

James Wu, Vice President von Foxconn:?Foxconn ist stolz darauf, gemeinsam mit

Bull und NVIDIA die Grundlage für KI-Fabriken, souveräne KI und

Rechenzentrumsinfrastrukturen der nächsten Generation in Europa zu schaffen.

Durch die Kombination von Bulls Führungsrolle im europäischen Supercomputing,

NVIDIAs Hochleistungs-Computing-Plattform und Foxconns globalen Fertigungs- und

Implementierungskapazitäten schaffen wir ein Ökosystem, das Europas KI-

Ambitionen beschleunigen und seine langfristige technologische

Wettbewerbsfähigkeit stärken kann."

Serge Palaric, Vice President Alliances, Global CSP & ISV EMEA, NVIDIA:?Die

Zusammenarbeit zwischen Bull und Foxconn auf Basis von NVIDIA Vera Rubin NVL72

ist genau die Art von tiefgreifendem industriellen Engagement, die das nächste

Kapitel der KI in Europa prägen wird. Durch die Verankerung der

Hochleistungsfertigung für KI-Systeme in Frankreich und der Tschechischen

Republik erhalten europäische Unternehmen, KI-Fabriken und Cloud-Anbieter Zugang

zur weltweit modernsten Rechenleistung - zu ihren Bedingungen, in großem Maßstab

und aus Europa heraus. NVIDIA ist stolz darauf, diese Ambition zu unterstützen."

Arnaud Bertrand, CTO von Outscale:?Dies ist ein entscheidender Schritt nach

vorn für Europas digitale und industrielle Souveränität. Gemeinsam bringen Bull

und Foxconn NVIDIA Vera Rubin NVL72 in Europa zum Einsatz - wobei zentrale

Fähigkeiten in Frankreich verankert sind - und setzen damit einen neuen Maßstab

für eine resiliente, durchgängige europäische KI-Wertschöpfungskette, die bereit

ist, die nächste Generation von Cloud- und KI-Services zu unterstützen."

Damien Lucas, CEO von Scaleway:?Bei Scaleway haben wir zwei zentrale Ziele: die

Immunität gegenüber nicht-europäischen extraterritorialen Gesetzen

sicherzustellen und technologische Abhängigkeiten zu reduzieren. Dank dieser

Partnerschaft bringt Bull eine stärker europäisch geprägte Alternative für KI-

Server der neuesten Generation auf den Markt."

***

Über Bull

Unter Nutzung von nahezu einem Jahrhundert an Innovationskraft ist Bull ein

weltweit führender Anbieter für High Performance Computing, Künstliche

Intelligenz und Quantentechnologien mit einem Umsatz von rund 720?Mio.?EUR sowie

3.000 Mitarbeitenden in 32 Ländern. Mit einem offenen, durchgängigen und

vertrauenswürdigen Ansatz entwickelt, implementiert und betreibt Bull Hardware,

Software und strategische Services, die Unternehmenswerte erschließen,

wissenschaftliche Forschung beschleunigen und gesellschaftlichen Fortschritt

ermöglichen. Getrieben von erstklassiger F&E, gestützt durch 1.600 Patente,

exzellente Fertigung und Data-Science-Expertise, befähigt Bull Staaten und

Industrien, ihre KI- und Datenressourcen souverän zu kontrollieren und

Fortschritt zum Wohle des Planeten zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer website (https://bull.com) sowie

auf Instagram (https://www.instagram.com/bullaidestiny/), LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/bull/), X (https://x.com/BullAIDestiny), und

Youtube (https://www.youtube.com/@BullAIDestiny).

Über Foxconn

Die Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317) ist der weltweit größte

Elektronikhersteller und ein führender Anbieter von Technologielösungen. Das

Unternehmen belegt Platz 28 der Fortune Global 500. Im Jahr 2025 erzielte der

Konzern einen Umsatz von 8,1 Billionen TWD (ca. 260 Milliarden USD). Der

Marktanteil der Gruppe im Bereich Electronics Manufacturing Services (EMS) liegt

bei über 40?% und umfasst vier zentrale Produktbereiche: intelligente

Unterhaltungselektronik, Cloud- und Netzwerklösungen, Computing sowie

Komponenten und weitere Produkte. Mit mehr als 240 Standorten in 24 Ländern

zählt Foxconn zu den weltweit größten Arbeitgebern, mit rund 900.000

Mitarbeitenden in Spitzenzeiten der Produktion. Das Unternehmen verpflichtet

sich zu nachhaltigen Fertigungsprozessen und versteht sich als Best-Practice-

Modell für globale Industrieunternehmen. Die strategische Ausrichtung des

Konzerns folgt der sogenannten 3+3+3-Strategie: Investitionen erfolgen in die

Industrien Elektromobilität , digitale Gesundheit und Robotik; in Technologien

wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Kommunikation der nächsten

Generation; sowie in intelligente Plattformen für Smart Manufacturing, Smart EV

und Smart City. Foxconn hat sich zum Ziel gesetzt, sich zu einem umfassenden,

weltweit führenden Unternehmen zu entwickeln, wobei Künstliche Intelligenz die

zentrale treibende Kraft bildet. Mehr Informationen unter: www.foxconn.com/en-us

(http://www.foxconn.com/en-us)

Pressekontakt

Bull - Constance Arnoux - constance.arnoux@bull.com

(mailto:constance.arnoux@bull.com)

Foxconn - Jimmy Huang - media@foxconn.com (mailto:media@foxconn.com)

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